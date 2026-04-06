बारां: 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने वाला सरकारी शिक्षक सेवा से बर्खास्त
व्याख्याता पर आरोप है कि 2020-21 में कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्रा को बहला-फुसलाकर उसने छात्रा के अनैतिक कार्य किया था.
Published : April 6, 2026 at 10:14 PM IST
जयपुर: दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी व्याख्याता को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. भूगोल के व्याख्याता मनोज करोलिया ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बेगना, जिला बारा में कार्यरत रहते हुए सत्र 2020-21 में कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्रा को बहला-फुसलाकर अनैतिक कार्य किया था. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर ने आदेश जारी कर दोषी पाए गए शिक्षक मनोज करोलिया को तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अनुसार, दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील और अनैतिक कृत्य करने के आरोपी व्याख्याता मनोज करोलिया को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है. व्याख्याता ने कक्षा 10 की छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ अनैतिक कार्य किया था.
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आदेश के अनुसार मनोज करोलिया ने अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण किया गया. यह कृत्य शिक्षक के पद की गरिमा के सर्वथा विपरीत है और गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है. इस प्रकार मनोज करोलिया ने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा के साथ अनुचित और अश्लील आचरण कर गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है. इस जघन्य कृत्य से विद्यालय और विभाग की छवि धूमिल हुई है तथा शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंची है. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर ने आदेश जारी कर दोषी शिक्षक मनोज करोलिया को तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है.