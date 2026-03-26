Explainer : हरियाणा में युवाओं को क्यों धोखा दे रहा "दिल", हार्ट अटैक से लगातार क्यों हो रही मौतें ? आप कितने सेफ ?
हरियाणा में युवा अब अपने दिल पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक युवाओं को उनका दिल लगातार धोखा दे रहा है.
Published : March 26, 2026 at 9:06 PM IST
चंडीगढ़ : "देशां म्ह देश हरियाणा, जित दूध-दही का खाणा". ये कहावत हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, खान-पान, और पौष्टिक जीवन शैली को दर्शाती है, जहां दूध, दही, लस्सी और घी का सेवन प्रमुखता से किया जाता है. लेकिन शारीरिक मजबूती वाले राज्य हरियाणा में क्या युवाओं का दिल कमजोर हो चुका है, ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा में प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जो आंकड़ा पेश किया है, उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में 18 से 45 उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले तेज़ी से बढ़े हैं जो काफी ज्यादा डराते हैं. हरियाणा में जनवरी 2020 से जनवरी 2026 के बीच हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से 18-45 साल के 17, 973 युवाओं की जान जा चुकी है जो बेहद चौंकाने वाली है. बीते 5 सालों में अगर 365 दिनों के हिसाब से देखें तो हर दिन दिल के दगा देने से रोजाना करीब 9 लोगों की मौत हरियाणा राज्य में हुई है.
कांग्रेस विधायक ने पूछा सवाल : हरियाणा में बजट सत्र के अंतिम दिन जुलाना की कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने सरकार से पूछा कि "वर्ष 2020 में कोरोना काल की शुरूआत से लेकर आज तक राज्य में 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के कितने युवाओं की हार्ट अटैक से मौत हुई है. उन्होंने सरकार से इसकी डिटेल्स भी मांगी कि क्या इस बारे में किसी तरह का कोई अध्ययन किया गया है. अगर हां तो क्या इन मौतों का कोविड- 19 संक्रमण या कोविड-19 टीकाकरण से कोई संबंध है".
17,973 लोगों की मौत : विनेश फोगाट के सवाल पर सरकार ने कहा कि इन मौतों का कोरोना टीकाकरण से कोई संबंध नहीं है. ऐसे में किसी प्रकार का सर्वे कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी. सरकार ने कहा कि जिलों से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2020 में 2,394 मौतें, साल 2021 में 3,188 मौतें, साल 2022 में 2,796 मौतें, साल 2023 में 2,886 मौतें, साल 2024 में 3,063 मौतें, साल 2025 में 3,255 मौतें और जनवरी 2026 में 391 मौतें दर्ज की गई हैं. अगर मौतों का कुल आंकड़ा देखें तो कुल 17,973 लोगों ने साल 2020 से जनवरी 2026 तक हार्ट अटैक से जान गंवाई है.
हार्ट अटैक से मौतों के जिलेवार आंकड़े : अगरे जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो यमुनानगर में साल 2020 में 387 मौतें, 2021 में 461 मौतें, 2022 में 375 मौतें, 2023 में 378 मौतें, 2024 में 410 मौतें और 2025 में 389 मौतें हुई थी. रोहतक जिले के आंकड़ों की बात करें तो 2020 में 33 मौतें, 2021 में 41 मौतें, 2022 में 40 मौतें, 2023 में 27 मौतें, 2024 में 30 मौतें और 2025 में 30 मौतें हुई. वहीं गुरुग्राम में साल 2020 में 113, 2021 में 105, 2022 में 116, 2023 में 114, 2024 में 93 और 2025 में 83 मौतें हुई थी.
क्या कहती है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ?: इंडियन जर्नल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित 2025 के एक AIIMS-ICMR अध्ययन से पता चलता है कि 18-45 वर्ष की आयु के स्वस्थ भारतीयों में अचानक होने वाली मौतों की मुख्य वजह हृदय संबंधी बीमारियां हैं. इन मामलों में 42.6 प्रतिशत मौतें हृदय संबंधी समस्याओं के कारण हुईं, जबकि बाकी मौतों का संबंध संभवतः हृदय के वंशानुगत विद्युत विकारों से था.
विशेषज्ञों का क्या कहना है ? : ऐसे में सवाल है कि युवाओं में हार्ट अटैक के पीछे क्या वजह है. विशेषज्ञों की माने तो इन मौतों के पीछे कई कारण हैं जिनमें खराब जीवनशैली प्रमुख रूप से शामिल हैं इसमें खराब खान-पान जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (processed foods) और अत्यधिक वसायुक्त भोजन का सेवन शामिल है. वहीं शारीरिक गतिविधियों, व्यायाम की कमी भी शामिल है. इसके अलावा जीवन में तनाव का बढ़ना भी एक मुख्य कारण है. आजकल कार्यस्थल और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में तनाव काफी ज्यादा बढ़ा है. इसे भी हार्ट अटैक की वजह माना जा रहा है. साथ ही ध्रूमपान और बाकी नशीले पदार्थों का सेवन भी इसकी एक वजह है. वहीं पर्याप्त नींद का ना लेना भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को 20% तक बढ़ा देता है. नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन (कोर्टिसोल) बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल असंतुलित होते हैं, और शरीर में सूजन(inflammation) पैदा करते हैं, जो धमनियों को नुकसान पहुंचाकर दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकता है.
हार्ट अटैक के लक्षण : हार्ट अटैक के अगर मुख्य लक्षणों की बात की जाए तो इनमें सीने के बीच में तेज़ दर्द, भारीपन या जकड़न, बायें बांह (Left Arm), गर्दन, जबड़े या पीठ में दर्द/बेचैनी, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, मतली और चक्कर आना शामिल हैं.
हार्ट अटैक-हार्ट फेलियर से कैसे बचें ? : स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह देते हुए कहा है कि लोगों को नियमित रूप से अपने हार्ट की जांच करानी चाहिए और खराब जीवनशैली को तत्काल प्रभाव से सुधारने की जरूरत है. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल साइलेंट किलर होते हैं ऐसे में खाने में साबुत अनाज, ताज़े फल और कम फैट वाले प्रोटीन को प्राथमिकता देना चाहिए. जंक फ़ूड, ज़्यादा नमक और तेल में तली हुई चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए. हर हफ़्ते कम से कम 150 मिनट तक शारीरिक गतिविधि जैसे कि तेज़ चलना, तैरना या साइकिल चलाने का टार्गेट सेट करें. मेंटल हेल्थ बनाए रखने और टेंशन को दूर करने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन (ध्यान) जरूर करें. वहीं 7 से 8 घंटे नींद लेना काफी ज्यादा जरूरी है. साथ ही ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल की नियमित जांच करवाते रहना चाहिए. अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो फौरन डॉक्टरी सलाह लें जिसके बाद डॉक्टर ECG, 2डी ईको या ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं. “CT कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग और CT कोरोनरी एंजियोग्राफी (CTCA) जैसे एडवांस नॉन-इनवेसिव टेस्ट भी हार्ट अटैक आने से पहले छुपे हुई रुकावटों का पता लगाने में बहुत उपयोगी होते हैं.”
हार्ट अटैक जैसा महसूस हो रहा हो तो क्या करें ? : हार्ट अटैक के दौरान वक्त की काफी ज्यादा अहमियत है जो आपकी जान बचा सकती है. अगर हार्ट अटैक महसूस हो रहा हो तो पैनिक ना होकर शांत रहें और शारीरिक गतिविधि बंद कर आराम से बैठ जाएं. फौरन डॉक्टर की सहायता लें या 108 डायल कर एंबुलेंस को कॉल करें. खुद अस्पताल ड्राइव कर जाने की गलती ना करें. एस्पिरिन की गोली चबाएं या पानी के साथ ले लें. तंग कपड़ों को ढीला करें और अगर सांस ना आ रही हो, तो CPR (सीपीआर) करना शुरू करें.
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया पोस्ट : हरियाणा में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के बाद विपक्ष ने इस पर सियासत भी शुरू कर दी है. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हरियाणा सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा कि "कोविड काल के बाद हरियाणा के युवाओं के लिए "साइलेंट किलर" साबित हो रहा है हार्ट अटैक !.2020 से जनवरी 2026 तक, पांच साल में "हार्ट अटैक" से प्रदेश के 17, 973 युवाओं की जान जा चुकी है !. हरियाणा में हर घंटे 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के 8 युवा हार्ट के कारण मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं.! जिस उम्र में नौजवान तरक्की और सफलता के सपनों की उड़ान भरते हैं, उस उम्र में हार्ट अटैक से दम तोड़ दे रहे हैं.! जो हार्ट अटैक पहले ज़्यादातर बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी, अब हरियाणा के युवाओं को अपने चपेट में ले चुकी है !. मगर हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी, पलायन और नशे की महामारी में धकेलने वाली भाजपा सरकार.. लगातार हार्ट अटैक से हो रही युवाओं की मौत से भी, पल्ला झाड़ने में ही लगी है !. बार-बार ये तथ्य सामने आने के बाद भी कि कोविड के टीकाकरण के बाद, युवाओं में हार्ट अटैक से बढ़ती मौत के मामले बेहद खतरनाक हैं. मगर "युवा विरोधी" भाजपा, सत्ता की मदहोशी और जिम्मेदारी से भागने की लत से लाचार, युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के गंभीर खतरे को भी अनदेखा कर रही है, जबकि ये एक जानलेवा महामारी का रूप धारण कर चुकी है.कब जागेगी नायब सैनी सरकार?"
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