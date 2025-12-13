ETV Bharat / state

Explainer : हरियाणा में आखिर क्यों तेज़ी से बिगड़ रही मिट्टी की सेहत?, क्या न्यूट्रिएंट्स की हो जाएगी भारी कमी ?

हरियाणा में मिट्टी की सेहत तेज़ी से घट रही है जिसके चलते यहां की ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है.

Explainer Why is the health of soil rapidly declining in Haryana Is there going to be a huge shortage of nutrients CCSHAU Research
हरियाणा में आखिर क्यों तेज़ी से बिगड़ रही मिट्टी की सेहत? (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 13, 2025 at 6:42 PM IST

16 Min Read
हिसार : हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है जहां पर एक अनुमान के मुताबिक करीब 70 प्रतिशत आबादी खेती से ही जुड़ी है. हरियाणा ने हरित क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और केंद्रीय खाद्य पूल में भी बड़ा योगदान देता है. यहां की मुख्य फसल गेहूं और चावल है. इसके अलावा हरियाणा में कपास, गन्ना, मक्का, बाजरा, तिलहन और सब्जियां भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है. ये सब संभव होता है यहां की मिट्टी के चलते जिसकी तुलना सोने से की जाती है और जो किसानों को अच्छी पैदावार से मालामाल कर देती है.

हरियाणा में बिगड़ रही मिट्टी की सेहत : लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक हरियाणा की मिट्टी की सेहत तेज़ी से बिगड़ रही है और ज़मीन में पोषक तत्वों (न्यूट्रिएंट्स) की भारी कमी होती जा रही है. हरियाणा के 22 जिलों से मिट्टी के करीब 6,469 सैंपल लेकर एचएयू मृदा विज्ञान विभाग ने विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की है. इसमें मिट्टी के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में कमी मिली है. ये रिसर्च हरियाणा के किसानों के लिए किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं है क्योंकि अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा तेज़ी से घटी तो साफ है कि इसका असर यहां होने वाली पैदावार पर पड़ना तय है.

हरियाणा में आखिर क्यों तेज़ी से बिगड़ रही मिट्टी की सेहत ? (Etv Bharat)

मिट्टी की सेहत बिगड़ी तो बिगड़ेगी हमारी सेहत : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (CCS HAU) की रिसर्च किसी ख़तरे की घंटी से कम नहीं है क्योंकि मिट्टी की सेहत पर संकट आएगा तो किसानों के साथ-साथ हमारी सेहत पर भी संकट आएगा क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आएगी तो उससे पैदा होने वाली सब्जियों की गुणवत्ता भी घटने लगेगी और सब्जियों के जरिए मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स भी हमें भोजन से कम मिलेंगे जो आखिरकार हमारी सेहत पर असर डालेंगे.

मिट्टी में पोषक तत्वों की हो रही कमी (Etv Bharat)

पौधों के पोषक तत्वों को जानिए : पौधों को स्वस्थ विकास के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, इनमें कार्बन (C), हाइड्रोजन (H) और ऑक्सीजन (O) हवा और पानी से मिलते हैं, वहीं नाइट्रोजन (N), पोटेशियम (K), फास्फोरस (P), मैग्नीशियम (Mg), कैल्शियम (Ca), सल्फर (S) मिट्टी से मिलते हैं. वहीं जिंक (Zn), कॉपर (Cu), बोरान (B), आयरन (Fe), मैंगनीज (Mn), मोलिब्डेनम (Mo), निकल (Ni), क्लोरीन (Cl) सूक्ष्म पोषक तत्व भी पौधे के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. किसी एक तत्व की कमी होने पर अधिकतम उपज हासिल नहीं की जा सकती और पौधे के विकास पर असर पड़ता है.

पौधों के पोषक तत्व (Etv Bharat)

पोषक तत्वों की कहां सबसे ज्यादा कमी ? : सल्फर की कमी सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में 27.8 फीसदी है, जिंक की कमी सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में 14.5 प्रतिशत, आयरन की कमी सबसे ज्यादा फतेहाबाद में 14.8 फीसदी, कॉपर की कमी सबसे ज्यादा फतेहाबाद में 4.9 फीसदी, मैंगनीज की कमी सबसे ज्यादा करनाल में 2.6 फीसदी, बोरॉन की रेवाड़ी में 8.4 प्रतिशत की कमी पाई गई.

पोषक तत्वों की कहां कितनी कमी ? (Etv Bharat)

मिट्टी में जीवांश : हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा के सहायक वैज्ञानिक डॉ. रोहताश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "अच्छी मिट्टी की पहचान के लिए जीवांश की मात्रा जानना अहम है. अगर मिट्टी में जीवांश की मात्रा 0.75 प्रतिशत से ज्यादा है तो इसका मतलब कि आपकी मिट्टी अच्छी और उपजाऊ है. दूसरा उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. उसमें लवणीय या क्षारीयपन नहीं होना चाहिए. तीसरा उसमें केंचुआ जैसे जीवाणु भी अच्छी-ख़ासी मात्रा होनी चाहिए."

हरियाणा में घट रही मिट्टी की सेहत (Etv Bharat)

17 पोषक तत्वों की जरूरत : पोषक तत्वों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि "पौधे के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है. कुछ पोषक तत्वों को पौधा जहां अपने आप ही ग्रहण कर लेता है, वहीं हमें कुछ पोषक तत्वों को डालने की जरूरत होती है. सूक्ष्म तत्वों के आधार पर मिट्टी का आंकलन किया जाता है. मिट्टी में अगर पोषक तत्वों की कमी है तो फसल का उत्पादन कम होता है. मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी होती उसको पूरा करना चाहिए. कई बार किसान को समझ में नहीं आता है तो वो फास्फोरस डालने लगता है. अगर आप गलत तत्व डालेंगे तो वो असल जरूरत वाले तत्व की पूर्ति नहीं कर सकता है. विश्लेषण में सामने आया कि मृदा से सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, मैगनीज़ आदि पोषक तत्वों में कमी आ रही है.

हरियाणा की मिट्टी में सबसे कम पोषक तत्व (Etv Bharat)

मिट्टी को खराब होने से ऐसे बचाएं : हरियाणा की मिट्टी की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि "भिवानी, महेंद्रगढ़ की ओर रेतीली मिट्टी ज्यादा मिलेगी, जबकि करनाल, कुरुक्षेत्र में दोमट (Loamy) मिट्टी मिलेगी जो बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है. मिट्टी को खराब होने से बचाने के लिए किसान को अच्छे पानी से सिंचाई करनी चाहिए. दूसरा किसानों को देसी खाद जैसे मुर्गी की खाद, वर्मीकम्पोस्ट (केंचुआ खाद) का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके अलावा बीच-बीच में दलहनी फसल को भी लेना चाहिए. किसान को सिर्फ एक ही फसल चक्र को नहीं अपनाना चाहिए. अगर आपको मिट्टी से अधिक उत्पादन चाहिए तो आपको खेत की मिट्टी की जांच करवानी पड़ेगी जिसके आधार पर पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. वहीं फसलों के प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा."

CCS HAU की ओर से पोषक तत्वों पर जारी की गई एटलस (Etv Bharat)

मिट्टी की करवाएं जांच : किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि "किसानों से यही अपील करूंगा कि तीन साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर करवा लें क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करवा रहे हैं तो पोषक तत्वों की कमी का आपको पता नहीं चलेगा और आपके फसल की पैदावार में कमी आएगी. हरियाणा सरकार और कृषि विज्ञान लैब के जरिए किसान अपनी मिट्टी की जांच करवा सकता है. फसलों का चयन भी मिट्टी के आधार पर किया जाना चाहिए जैसे अगर रेतीली मिट्टी है और किसान धान लगाने की सोचता है तो ये अच्छा सिलेक्शन नहीं रहेगा. साथ ही पानी की उपलब्धता पर भी ध्यान देना चाहिए. यमुनानगर का किसान है तो वो धान और गेहूं को उगा रहा है तो वहीं भिवानी का किसान भी अगर ऐसा करेगा तो आपको अच्छी उपज भी नहीं मिलेगी और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी होगा. इसलिए क्षेत्र के अनुसार फसल का चयन जरूर करें."

हरियाणा के जिलों में बोरॉन का स्तर (Etv Bharat)

फार्मिंग में एआई का इस्तेमाल : खेती के लिए एआई के इस्तेमाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "पोषक तत्वों की कमी और क्रॉप पर आने वाले परेशानियों के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस(AI) का इस्तेमाल कर सकते हैं. कई बार परेशानी कुछ खास इलाके में होती है लेकिन स्प्रे पूरे इलाके में कर दिया जाता है जिसकी जरूरत नहीं होती है. ऐसे में उससे बचने के लिए हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं. एआई में डाटा अगर अच्छे तरीके से फीड है और अगर वो अच्छे ऑब्जर्वेशन उपलब्ध करवा रहा है तो एआई का इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जा सकता है और उत्पादन को अच्छे से बढ़ाया जा सकता है. एआई अगर फसल में पोषक तत्वों की कमी के बारे में बताएगा तो खाद का इस्तेमाल कम होगा और जिस क्षेत्र में कमी है, सिर्फ उसी जगह पर उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी. ऐसे में खर्चा कम होगा और उत्पादन बढ़ेगा."

हरियाणा के जिलों में मैंगनीज का स्तर (Etv Bharat)

मिट्टी में पोषक तत्वों पर रिसर्च : उन्होंने कहा कि "मिट्टी के लिए मृदा विज्ञान विभाग का ऑल इंडिया कॉर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चला हुआ है जिसमें ज़मीन में मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों पर रिसर्च की जा रही है. उसके तहत पूरे हरियाणा से नमूने जमा किए जा रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में हमने 6500 के करीब नमूने जमा किए थे, उनका हमारे यहां विश्लेषण किया गया. उसके जरिए पूरे हरियाणा क्षेत्र की स्थिति पता चली है. नाइट्रोजन की कमी हर जगह है. हरियाणा के अलग-अलग जगहों से लिए गए 99 प्रतिशत सैंपल में नाइट्रोजन की कमी है. सबसे ज्यादा सल्फर 17 प्रतिशत पूरे हरियाणा में कम मिला है. आयरन हमें 13.2% प्रतिशत के करीब कम मिला है. मैगनीज 9.9 प्रतिशत, जिंक 1.8 प्रतिशत और कॉपर की 1.6 प्रतिशत कमी है. हरियाणा राज्य की मृदा में सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों का एक एटलस तैयार किया है जिसे हमने सर्कुलेट किया है और कई विभाग हमसे लेकर भी गए हैं. उसमें दर्शाया गया है कि कौन से क्षेत्र के अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी है. अगर हम उसके आधार पर उस क्षेत्र के किसानों को जागरुक करें तो वहां के किसानों को निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा."

हरियाणा के जिलों में तांबा का स्तर (Etv Bharat)

बढ़ रही पोषक तत्वों की कमी : वहीं एचएयू कुलपति प्रोफेसर. बीआर कांबोज ने बताया कि "हम मिट्टी का सैंपल लेते रहते हैं और हमने पाया कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लगातार बढ़ रही है, चाहे बोरॉन हो या फिर आयरन, जिंक, ऐसे ही पोषक तत्वों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है. अनावश्यक रसायनों और खादों के इस्तेमाल से पोषक तत्वों की कमी आती है. हम किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचा रहे हैं. भूमि की ऊर्वरक शक्ति को बरकरार रखने के लिए हम कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं."

हरियाणा में लौह का स्तर (Etv Bharat)

पौधों के पोषक तत्वों में कमी के लक्षण क्या है ? : पौधों में पोषक तत्वों की कमी के कई लक्षण हैं जैसे पत्तियों का पीला पड़ जाना, तेज़ी से रंग बदलना, पत्तियों पर धब्बे पड़ना, पत्तियों के किनारे झुलसना, पत्तियों का छोटा होना या मुड़ जाना, पेड़ों पर फल कम लगना, पौधे का बौना रह जाना, कलियों का मर जाना जैसे कई लक्षण इसमें शामिल हैं. अगर आपको पौधों में ऐसे कोई भी लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको फौरन स्थानीय नर्सरी या किसी कृषि विशेषज्ञ से बात कर मिट्टी का टेस्ट (soil test), पत्ते का परीक्षण (Leaf Analysis) करवाना चाहिए जिससे कमी वाले पोषक तत्व की वक्त रहते पहचान की जा सके और आप सही उर्वरक का इस्तेमाल कर उसे ठीक कर सकें.

पोषक तत्वों की कमी के लक्षण (Etv Bharat)

कौन से पोषक तत्वों की कमी से क्या असर ? : नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियां पीली और पौधा कमज़ोर पड़ जाता है. फॉस्फोरस की कमी से पत्तियां बैंगनी-नीली पड़ती है और उसमें कम फल-फूल आते हैं. पोटैशियम की कमी से पत्तियों के किनारे जलने लगते हैं और तना कमजोर हो जाता है. वहीं कैल्शियम की कमी से नई पत्तियां विकृत होने लगती है. मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां लाल-बैंगनी भी हो सकती हैं. साथ ही शिरा क्लोरोसिस (Venal Chlorosis) होने लगता है. ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पौधे की पत्तियों की नसें हरी रहती है और शिराओं के बीच की पत्ती का ऊतक पीला पड़ जाता है. आयरन की कमी से नई पत्तियां पूरी पीली पड़ जाती हैं. जिंक की कमी से पत्तियां छोटी, गुच्छेदार हो जाती है. सल्फर की कमी से नई पत्तियां पूरी तरह हल्की हरी या पीली होती है, साथ ही वृद्धि रुक सकती है. मैंगनीज की कमी से नई पत्तियों के नसों के बीच हल्का पीला या भूरा धब्बा, कभी-कभी काले धब्बे भी नज़र आते हैं. बोरॉन की कमी से नई कोपलें मरने लगती है, टिप जलने लगती है, फल विकृत होते हैं, जड़ें कमजोर हो जाती है. कॉपर की कमी से नई पत्तियां मुरझाना, सफेद-पीली होकर मुड़ना, अनाज में कम दाने जैसे लक्षण दिखते हैं. मोलिब्डेनम की कमी से पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती है.

पोषक तत्वों की कमी से पौधों पर क्या असर ? (Etv Bharat)

पोषक तत्वों में कमी की वजह : आखिर पोषक तत्वों में कमी की क्या वजह है, इसके बारे में बताते हुए डॉ. रोहताश कुमार ने कहा कि इसके पीछे कई वजह है जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बड़ी वजह है. इसके अलावा कुछ मिट्टी में पहले से ही कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है जैसे रेतीली मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है, वहीं लाल मिट्टी में आयरन कम हो सकता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा बारिश या सिंचाई से घुलनशील पोषक तत्व (नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटैशियम) मिट्टी की गहराई में चले जाते हैं, जहां पौधों की जड़ें नहीं पहुंच पातीं और पौधे में पोषक तत्वों की कमी होती है. अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है तो फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी होती है, वहीं बहुत क्षारीय है तो आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर की कमी हो जाती है. वहीं एक ही फसल को बार-बार उगाने से भी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है.

पोषक तत्वों में कमी की वजह (Etv Bharat)

पौधों में पोषक तत्वों की कमी को कैसे करें ठीक ? : पोषक तत्वों की कमियों को सॉयल टेस्ट, लीफ एनालिसिस, संतुलित उर्वरक, जैविक खाद, pH सुधार (चूना या गंधक) से ठीक किया जा सकता है. हर किसान को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम तीन साल में अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें. मिट्टी की जांच से जहां उत्पादन बढ़ता है, वहीं फसल की लागत घटती है और मिट्टी की सेहत अच्छी बनी रहती है. जिस पोषक तत्व की कमी है, उसकी पूर्ति अवश्य करनी चाहिए. इसके साथ ही किसानों को एआई विधि का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए. मिट्टी को ख़राब होने से बचाने के लिए अच्छे पानी से सिंचाई करनी चाहिए. पानी का संतुलित इस्तेमाल पैदावार बढ़ाने में और पोषक तत्वों को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. साथ ही मुर्गी और केंचुआ खाद का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके अलावा मिट्टी में हमेशा एक ही फसल नहीं लगानी चाहिए बल्कि मल्टी क्रॉपिंग करनी चाहिए. दलहनी फसलों का उत्पादन बीच-बीच में करना चहिए. रसायनिक खाद की बजाय गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट का इस्तेमाल करें. नीम की खली, सरसों की खली, समुद्री शैवाल खाद (Seaweed extract) का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है तो चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्षारीय मिट्टी होने पर जिप्सम या सल्फर का इस्तेमाल करें. केले के छिलकों से पोटैशियम की कमी को दूर किया जा सकता है. अंडे के छिलके से कैल्शियम की कमी दूर की जा सकती है. चाय की पत्ती या कॉफी ग्राउंड से नाइट्रोजन के साथ अम्लता को भी दूर किया जा सकता है. वहीं एप्सम नमक से मैग्नीशियम की कमी दूर हो सकती है. चावल के मांड से सिलिका और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर की जा सकती है.

पोषक तत्वों की कमी को ऐसे करें दूर (Etv Bharat)

किसानों से अपील : एचएयू कुलपति प्रोफेसर. बीआर कांबोज ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि "मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही खाद का इस्तेमाल करें और फसल के जो अवशेष हैं, उन्हें ज़मीन में ही डालना है. गोबर के खाद का भी इस्तेमाल करें ताकि ज़मीन में जीवाणुओं की संख्या अच्छी रहे. देसी खाद का इस्तेमाल करें, इससे क्वालिटी बढ़ेगी, पैदावार अच्छी होगी और फसल का खर्च भी कम होगा. मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देना जरूरी है. फसल अवशेषों के माध्यम से भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोत्तरी होती है जिससे फसल उत्पादन में भी इजाफा होता है. उन्होंने बताया कि नवीनतम तकनीकों के जरिए फसल अवशेष खेत में पड़े रहने के बाद भी फसल की बिजाई की जा सकती है. मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारे बिना खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और कृषि विकास संभव नहीं है. इसके अलावा फसल विविधीकरण, वर्मी कम्पोस्ट, ग्रीन मैन्यूरिंग और मल्चिंग को बढ़ावा देकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रख सकते हैं. उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें.

हरियाणा के जिलों में जस्ता (Zinc) का स्तर (Etv Bharat)

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को जानिए : हरियाणा के हिसार में आने वाला चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय (CCSHAU) है और कृषि विकास में इसकी भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है. भारत की हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में भी कृषि अनुसंधान(रिसर्च) के जरिए इस विश्वविद्यालय ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इसके कुलपति फिलहाल बी.आर.कंबोज हैं. उनको साल 2020 में कुलपति बनाया गया था. उन्हें प्रबंधन ने 4 साल का अतिरिक्त कार्यकाल दे रखा है. वे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के तौर पर भी काम कर चुके हैं.

हरियाणा में इन जगहों से लिए गए मिट्टी के नमूने (Etv Bharat)
हरियाणा के जिलों में सल्फर का स्तर (Etv Bharat)
बोरॉन की कौन से जिले में सबसे ज्यादा कमी ? (Etv Bharat)
मैंगनीज की कौन से जिले में सबसे ज्यादा कमी ? (Etv Bharat)
तांबा(Copper) की कौन से जिले में सबसे ज्यादा कमी ? (Etv Bharat)
लौह(IRON) की कौन से जिले में सबसे ज्यादा कमी ? (Etv Bharat)
जस्ता(Zinc) की कौन से जिले में सबसे ज्यादा कमी ? (Etv Bharat)
सल्फर की कौन से जिले में सबसे ज्यादा कमी ? (Etv Bharat)

