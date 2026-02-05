कुत्ता काटने पर लापरवाही मतलब मौत; रेबीज इंफेक्शन से कैसे बचें, क्या करें-क्या नहीं
आगरा के CMO डॉ. अरुण श्रीवास्वत ने बताया कि रेबीज वायरल इंफेक्शन है. यह कुत्ते, बिल्ली और बंदर के काटने से होता है.
आगरा (श्यामवीर सिंह): कुत्ता काटना (Dog Bite) बेहद खतरनाक होता है. जरा सी लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है. आगरा में ऐसा ही एक हैरान करने वाला केस आया, जिसमें एंटी रेबीज वैक्सीन (ARV) की तीन डोज लगवाने के बाद भी 6 साल के बच्चे की मौत हो गई. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वैक्सीन के बाद मौत क्यों हुई? इसका जवाब जानने के लिए ETV भारत ने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से बात की.
डॉक्टर्स ने बताया कि आम लोगों में रेबीज वायरस, एआरवी डोज, सीरम डोज और इससे जुड़ी कई भ्रांतियों हैं. यह भी भ्रम रहता है कि कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने पर क्या करें? या क्या न करें? ऐसे में जागरूकता की आवश्यकता है. इस Explainer में इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है.
पहले जानें आगरा की घटना: पिनाहट थाना क्षेत्र के अतैयापुरा गांव निवासी कुंवर सिंह के बेटे अनीस उर्फ छोटू (6) की आवारा कुत्ते के काटने से मौत हुई है. छोटू नर्सरी में पढ़ता था. 9 जनवरी 2026 को घर के बाहर खेलते समय आवारा कुत्ता ने छोटू को काटा. बच्चे के सिर और चेहरे पर गहरे घाव बने. इस पर कुंवर सिंह ने उसी दिन उसे एआरवी की पहली डोज लगवाई. इसके बाद एआरवी की दूसरी डोज 12 जनवरी और तीसरी डोज 16 जनवरी को लगवाई थी.
26 जनवरी को छोटू की तबियत खराब हुई और उसे बुखार आया. इसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई. 27 जनवरी को उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. 1 फरवरी 2026 को छोटू की उपचार के दौरान मौत हो गई.
अब जानें रेबीज क्या है और कितना घातक: आगरा के CMO डॉ. अरुण श्रीवास्वत ने बताया कि रेबीज वायरल इंफेक्शन है. यह कुत्ते, बिल्ली और बंदर के काटने से होता है. रेबीज संक्रमण चपेट में आए कुत्ते, बिल्ली या बंदरों के काटने और खरोंचने के साथ ही किसी खुले जख्म को चाटने से भी इंसानों में रेबीज संक्रमण हो सकता है. संक्रमित कुत्ता, बिल्ली और बंदर की लार में रेबीज संक्रमण होता है.
आगरा के CMO डॉ. अरुण श्रीवास्वत बताते हैं कि रेबीज वायरस लाइलाज है. रेबीज वायरस इंसान के ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है. इसलिए किसी कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने पर लापरवाही न करें. एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं.
अगर समय रहते एआरवी नहीं लगवाई तो संक्रमित व्यक्ति कोमा चला जाएगा. या फिर उसकी मौत हो जाएगी. यदि किसी कुत्ते, बिल्ली या बंदर ने गंभीर रूप से काटा है, तो तेजी से रेबीज संक्रमण फैलेगा. इसलिए ऐसे में पीड़ित को एआरवी के बचाने के लिए इम्यूनोग्लोबिन सीरम की डोज लगवानी चाहिए.
क्या रेबीज संक्रामक बीमारी है: आगरा जिला अस्पताल के एआरवी प्रभारी डॉ. मोहित बंसल ने बताया कि रेबीज संक्रामक बीमारी नहीं है. यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलती है. रेबीज का वायरस अक्सर संक्रमित जानवर के काटने से ही फैलता है.
वैक्सीन के कितने टीके लगते हैं: आगरा जिला अस्पताल के एआरवी प्रभारी डॉ. मोहित बंसल बताते हैं कि अब एंटी रेबीज वैक्सीन के 14 टीके नहीं लगते हैं. 20-25 साल पहले कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने पर पेट में एंटी रेबीज वैक्सीन के 14 टीके लगते थे. अब एंटी रेबीज वैक्सीन की 3 या 4 डोज लगाई जाती है.
डॉ. मोहित बंसल बताते हैं कि किसी व्यक्ति या बच्चे को जिस दिन कुत्ते ने काटा है, उस दिन एंटी रेबीज की पहली डोज लगाई जानी चाहिए. 24 घंटे के भीतर पहली डोज हर हाल में लगवानी चाहिए. इसके बाद तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 21वें दिन में एआरवी की डोज लगाई जाती है.
एआरवी और सीरम में क्या अंतर है: CMO डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि यदि किसी को कुत्ता, बिल्ली या बंदर ने काटा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने से बने घाव के आधार पर ही उपचार तय किया जाता है. घाव के आधार पर इसकी तीन कैटेगिरी हैं.
यदि जानवर के हमले में सिर्फ लार लगी है और चमड़ा नहीं कटा है, तो यह पहली कैटेगिरी है. जानवर का नाखून या दांत से शरीर पर रगड़ या खरोंच हो जाए तो यह दूसरी कैटगरी है. कुत्ता, बिल्ली या बंदर ने हमला करके दांत मांस में गड़ा दिए या खून निकल रहा है, तो यह तीसरी कैटेगरी है.
हर केटेगिरी में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है. मगर, तीसरी केटेगिरी में एआरवी के साथ ही सीरम लगवाना चाहिए. क्योंकि, सीरम में मौजूद एंटीबॉडी से शरीर में पहुंचा रेबीज वायरस तेजी से खत्म होता है. सीरम घाव वाली जगह पर ही लगाया जाता है.
वैक्सीनेशन अभियान जारी: आगरा नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय सिंह बताते हैं कि 2027 तक आगरा को रेबीज फ्री बनाना है. इसके लिए नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है. आगरा में आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन करीब एक लाख है.
इनमें 70 प्रतिशत का वैक्सीनेशन किया जाना है. पहले साल में नगर निगम ने 71 हजार और दूसरे साल में 70 हजार आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन किया गया. अब तीसरे साल का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जनवरी 2026 से शुरू हुआ है. इस तरह जब हर साल आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन के 70 प्रतिशत में एंटी रेबीज वैक्सीन का वैक्सीनेशन किया जाएगा. अभी हर दिन 250 से 300 कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जाता है.
एबीसी और एआरवी दोनों किए जा रहे: आगरा नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय सिंह बताते हैं कि नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों में टीकाकरण के साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) और एंटी रेबीज वैक्सीन (ARV) दोनों ही कार्य एक साथ किए जाते हैं.
इसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर बधियाकरण के साथ ही उनकी वैक्सीनेशन किया जाता है. इसके साथ ही शहर में पालतू कुत्तों के पंजीकरण और टीकाकरण के नियम पहले से तय हैं. शहर में देसी नस्ल कुत्तों के पंजीकरण का शुल्क 100 रुपए और विदेशी नस्ल के कुत्ते का पंजीकरण शुल्क 500 रुपए है.
वैक्सीनेशन कर छोड़ देता है नगर निगम: डॉग बाइट की शिकार तनुष्का ने बताया कि वह कोचिंग से घर आ रही थीं. तभी घर के पास ही कुत्तों का झुंड था. इसमें से एक कुत्ते ने काट लिया. मैं डर गई थी.
आए दिन राह चलते लोगों को कुत्ते काटते रहते हैं. इस बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं. नगर निगम की टीम आती है. कुत्तों का पकड़कर ले जाती है. वैक्सीनेशन के बाद दोबारा वहीं पर छोड़ जाती है.
राकेश गोयल ने बताया कि मंडी समिति के पास हमारी कॉलोनी में करीब 15 से 20 आवारा कुत्ते हैं. इसकी वजह से बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. बेटी स्कूल से आ रही थी, तभी उसे कुत्ते ने काट लिया. शिकायत पर करने पर नगर निगम की टीम वैक्सीनेशन के बाद यहां ही कुत्ते छोड़ जाती है.
सिकंदरा निवासी पीआरडी जवान नाहर सिंह ने बताया कि बाइक से डयूटी पर आ रहे थे. सिकंदरा में कारगिल चौराहा के पीछे से कुत्ता ने हमला किया. बाइक के साथ दौड़ा और मेरे पैर में काट लिया. गनीमत रही कि मैं बाइक से नहीं गिरा.
खंदारी निवासी अजय कुमार ने बताया कि मैं अपने गांव जा रहा था. गांव के पास ही कुत्तों ने बाइक घेर ली. मैंने स्पीड बढ़ाई तो कुत्ते ने पैर में काट लिया. खंदारी निवासी संगीता ने बताया कि मोहल्ले में पिल्लों के साथ बेटा खेल रहा था. तभी कुत्ते ने उसे काट लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने यह दिए निर्देश: दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, निजी और सरकारी स्कूल, विश्वविद्यालय परिसर, शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल, पीएचसी और सीएचसी के साथ ही महत्वपूर्ण स्थानों से विशेष अभियान चलाकर कुत्तों को पकड़कर नसबंदी के बाद स्थायी रूप से डॉग शेल्टर में रखा जाए.
आगरा नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि हर विभाग में परिसर के लिए नोडल अधिकारी अप्वाइंट करने हैं. इससे वह अपने परिसर के चारों ओर तार फेंसिंग, गेट नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. ताकि नसबंदी के बाद भी कुत्ते परिसर में प्रवेश न कर सकें.
आगरा में बनेगा डॉग शेल्टर: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम की ओर से शहर में डॉग कंट्रोल सिस्टम को सुरक्षित तरीके से सुव्यवस्थित किया जाएगा. इसके लिए आगरा नगर निगम की ओर से बुंदूकटरा में दो हजार कैपेसिटी का डॉग शेल्टर का निर्माण कराएगा. जहां पर पकड़े गए कुत्ते रखे जाएंगे.
राज्य सरकार के निर्देश: पिछले साल यूपी सरकार ने हर जिले में एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे. इसकी क्षमता एक हजार डॉग की रहेगी. इसके साथ ही हर जिले में डॉग वैक्सीनेशन के लिए एआरवी सेंटर भी बनाया जाता है.
दोनों ही सेंटर के लिए जमीन तलाशने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में मंडल स्तर पर रेबीज कैनाइन कंट्रोल यूनिट है. इसका काम मंडल के जिलों में मास स्तर पर आवारा डॉग का वैक्सीनेशन करने का है.
भारत में हर साल 20 हजार मौतें: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़े बताते हैं कि दुनियाभर में हर साल रेबीज से 59 हजार लोगों की जान जाती है. भारत में हर साल रेबीज की वजह से 20 हजार लोगों की मौत हो जाती है. भारत में रेबीज वायरस की वजह से सबसे अधिक बच्चे और किशोरों की मौत हो रही है.
