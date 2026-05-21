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Explainer: क्या नई उद्योग नीति से बदलेगी हरियाणा की तस्वीर? जानें क्या है उद्योगपतियों की राय

हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नई उद्योग नीति पर मुहर लगाई है. जानें क्या है इस नीति में खास. इससे कितना बदलेगा हरियाणा?

Haryana Industrial Policy 2026
Haryana Industrial Policy 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 21, 2026 at 2:16 PM IST

13 Min Read
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फरीदाबाद: हरियाणा की नई उद्योग नीति इन दिनों चर्चा का विषय बनी है. सिर्फ हरियाणा और देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी इस नीति की चर्चा हो रही है. उद्योगपतियों ने बताया कि इटली के व्यापारियों ने भी हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संपर्क कर नई पॉलिसी के बारे में जानकारी ली है. जानें क्या है हरियाणा की नई उद्योग नीति में खास? ये पुरानी से कितनी अलग है? हरियाणा के उद्योगपतियों की इस नीति पर क्या राय है? क्या इस नीति से हरियाणा की तस्वीर बदल पाएगी? इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढ़ने की कोशिश करते हैं, इस रिपोर्ट में.

हरियाणा की नई उद्योग नीति: सोमवार यानी 18 मई 2026 को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई थी. इसमें एकसाथ 10 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी गई. इनमें सबसे बड़ी 'मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति' के तहत अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 10 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया. ए, बी, सी, डी ब्लॉक व्यवस्था समाप्त कर कोर, इंटरमीडिएट, सब प्राइम व प्राइम/ फोकस क्षेत्र की व्यवस्था लागू की. निवेशकों को 100% तक स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति, 30% से 70% तक एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और बुनियादी ढांचे पर 30% तक पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी.

नई उद्योग नीति से कितना बदलेगा हरियाणा? (ETV Bharat)

सब्सिडी बढ़ाकर 1.20 तक की: खास बात ये है कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने पर मिलने वाली रोजगार सृजन सब्सिडी 48 हजार से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये सालाना तक कर दी है. उद्योगों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के जरिए भर्ती करने पर नियोक्ता व कर्मचारी दोनों के ईपीएफ अंशदान की 100% प्रतिपूर्ति सरकार 5 वर्षों तक करेगी. औद्योगिक नीतियों के जरिए मुख्य फोकस एआई, आईटी, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग, ग्रीन एनर्जी, खिलौना, एग्रो- बिजनेस को बढ़ावा देने पर है.

अन्य बड़े फैसले:

  • टुकड़े कर बेचे गए एक एकड़ तक के इंडस्ट्रियल प्लॉट होंगे वैध: नगर निगम सीमा में अवैध रूप से सब-डिवाइडेड (टुकड़े किए गए) इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को रेगुलर करने की मंजूरी दी है. इसके लिए मूल प्लॉट न्यूनतम 1 एकड़ का होना चाहिए. सड़क कम से कम 12 मीटर चौड़ी हो. नए प्लॉट का न्यूनतम आकार 500 वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए.
  • अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्र होंगे नियमित: राज्य में 3 अक्टूबर 2025 से पहले बने अनधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नियमित किया जाएगा. शर्त ये है कि वो औद्योगिक क्षेत्र कम से कम 10 एकड़ में फैला हो और वहां न्यूनतम 50 औद्योगिक इकाइयां चालू हों.
  • छोटे करदाताओं के लिए एकमुश्त निपटान योजना: जीएसटी से पहले के वैट व अन्य बकाया करों की वसूली के लिए 1 जून से 120 दिनों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू होगी. 1 लाख तक के बकाया माफ होगा. इसे लोगों को 1591 करोड़ का फायदा होगा. 1 लाख से अधिक बकाए पर कर में 70% की छूट और 100% ब्याज-जुर्माना माफी. 5 लाख तक का भुगतान एकमुश्त और उससे अधिक का किस्तों में करना होगा.

एनसीआर में डिलीवरी, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सीएनजी-ईवी अनिवार्य: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में काम करने वाले एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स व ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधन वाली नई गाड़ियां ही शामिल हो सकेंगी. मौजूदा बेड़े में सिर्फ सीएनजी या इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ऑटो को ही अनुमति मिलेगी. आम जनता की नई गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी. नए नियमों में बीमा के कड़े प्रावधान किए गए हैं.

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जानें नई पॉलिसी में क्या खास है? (ETV Bharat)

क्या थी पुरानी नीति? पुरानी औद्योगिक नीति के तहत सरकार मुख्य रूप से नए निवेशकों को आकर्षित करने पर जोर देती थी. कंपनियों को टैक्स में छूट, जमीन उपलब्ध करवाना और बिजली जैसी सुविधाएं देने की बात होती थी, लेकिन जो अवैध इंडस्ट्रियल एरिया पहले से विकसित हो चुके थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी. इसका नतीजा ये हुआ कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत और बहादुरगढ़ जैसे कई शहरों में सैकड़ों अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां विकसित हो गई. इन क्षेत्रों में हजारों फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, लेकिन कानूनी मान्यता नहीं होने के कारण उद्योगपतियों को बैंक लोन, सरकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था.

नई नीति में क्या बदला? अब नई औद्योगिक नीति में सरकार ने इसी समस्या को हल करने का प्रयास किया है. नई नीति के अनुसार यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम 10 एकड़ जमीन पर 50 या उससे अधिक फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, तो उस क्षेत्र को नियमित यानी रेगुलर किया जा सकेगा. हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते भी रखी गई हैं. जिसके अनुसार उस अवैध औद्योगिक कॉलोनी को मान्यता मिलेगी जो 3 अक्टूबर 2025 से पहले बसी हुई है.

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नई और पुरानी पॉलिसी में अंतर (ETV Bharat)

ये शर्तें जरूरी: इसके अलावा संबंधित क्षेत्र को सड़क, सीवरेज, पानी निकासी, बिजली और अग्निशमन सुरक्षा जैसे मानकों को पूरा करना होगा. इसके अलावा पर्यावरण नियमों का पालन भी जरूरी होगा. अगर ये सारे नियम वो पालन करते हैं तो 50 या उससे अधिका कंपनियों के मालिक एक साथ कॉलोनी को अप्रूव करवाने को लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसके बाद उस कॉलोनी को औद्योगिक कॉलोनी घोषित किया जाएगा.

छोटे और मध्यम उद्योगों को मिलेगी कानूनी पहचान: वहीं नई नीति का सबसे बड़ा फायदा ये माना जा रहा है कि इससे हजारों छोटे और मध्यम उद्योगों को कानूनी पहचान मिलेगी. उद्योगपति बिना डर के अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगे. बैंक से लोन लेना आसान होगा और सरकार को भी टैक्स के रूप में अतिरिक्त राजस्व मिलेगा. वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध बनाकर नियम तोड़ने वालों को फायदा पहुंचा रही है. लेकिन सरकार का तर्क है कि जब हजारों लोग वहां रोजगार पा रहे हैं, तो उन्हें सुविधाएं और कानूनी सुरक्षा देना जरूरी है.

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नई पॉलिसी के नए नियम (ETV Bharat)

हरियाणा का उद्योगपतियों ने दी प्रतिक्रिया: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान हरियाणा की नई उद्योग नीति को लेकर फरीदाबाद डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान श्री राम अग्रवाल ने कहा कि "सरकार के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं. ये मांग हमने 2020 में रखी थी. जो अब जाकर पूरी हुई है. इससे रोजगार बढ़ेगा और खास तौर पर छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. जिससे हमारा राज्य विकसित होगा. पहले छोटे उद्योगपति डर के साये में डरकर अपना व्यवसाय चलाते थे. उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही थी. अब उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी और अब वो खुलकर अपना व्यवसाय कर सकेंगे. इससे प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा. सरकार ने नीति लागू तो कर दी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी, इसे धरातल पर उतारना. जब तक ये धरातल पर लागू नहीं होगी, समस्याएं बनी रहेंगी."

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शिफ्टिंग पर मदद करेगी सरकार (ETV Bharat)

'सरकार की अच्छी पहल': फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान हेमंत शर्मा ने कहा कि "हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर की गई नई 'मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026' प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नारबीर सिंह की इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं. 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश, 10 लाख रोजगार सृजन, MSMEs को प्रोत्साहन, SGST रिफंड, रोजगार सब्सिडी, ऑटोमोबाइल एवं मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा. Ease of Doing Business जैसे प्रावधान निश्चित रूप से हरियाणा को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में और मजबूत बनाएंगे. विशेष रूप से IMT क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, उद्योगों के लिए सरल क्लीयरेंस एवं स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन उद्योग जगत के लिए उत्साहजनक पहल है."

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स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट (ETV Bharat)

'नई नीति से सूबे में रोजगार बढेगा': इसके अलावा डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और उद्योगपति राजेश गुप्ता ने कहा कि "सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने उद्योगपति के लिए बेहतर सोचा. इससे नए उद्योग और बढ़ेंगे और प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा. हरियाणा में कई ऐसी कॉलोनियां विकसित हो गई हैं. जहां पर उद्योग चल रहे हैं, लेकिन वो अवैध कॉलोनी हैं. पहले छोटे उद्योगपतियों को उद्योग को लेकर लाइसेंस लेने में दिक्कत आती थी, चोरी छुपे वो अपना काम करते थे. कई बार उनके यहां छापा भी पड़ जाता था, लेकिन अब सरकार ने इन समस्याओं का समाधान कर दिया है. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह का फैसला हरियाणा में लागू किया गया है. हरियाणा सरकार की में तारीफ करता हूं कि उन्होंने उद्योगपति के लिए बेहतर सोचा ये नीति उद्योग के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आएगी और इससे हमारा हरियाणा प्रदेश काफी ज्यादा विकसित होगा. अब उन कॉलोनी में चल रहे व्यवसाय को सरकार द्वारा पूरी सुविधाएं भी दी जाएगी.

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इन सेक्टरों पर रहेगा जोर (ETV Bharat)

'जमीनी स्तर पर योजना लागू होना जरूरी': इस पूरे मुद्दे पर इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल ने बताया कि "सरकार कि इस नीति से जरूर उद्योगपतियों को फायदा होगा और सबसे ज्यादा फायदा छोटे उद्योगपतियों का होगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं. यही वजह है कि वो कहीं पर भी अपना यूनिट लगा लेते हैं और देखते-देखते उसके आसपास कई यूनिट लग जाती हैं. ऐसे में अब उनको सारी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं, लेकिन सरकार ने तो नीति लागू कर दी. ऐसे में अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि इस नीति को जमनी स्तर पर लागू करें, क्योंकि कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सरकार द्वारा लागू किए गए पॉलिसी या नीति को जमीनी स्तर पर अधिकारी ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाते हैं. जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है. ऐसे में मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि वो सरकार के इस फैसले को जमीनी स्तर पर लागू करें ताकि छोटे उद्योगपति को भी खुलकर काम करने का मौका मिलेगा वहीं प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा."

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ऐसे मिलेगा एसजीएसटी रीइंबर्समेंट (ETV Bharat)

उद्योगों को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर: हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पानीपत चैप्टर के प्रधान विनोद धमीजा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए कहा कि "सरकार की विशेष नजर पानीपत जैसे टेक्सटाइल हब पर बनी हुई है. मेक इन हरियाणा नीति से मेक इन पानीपत को भी मजबूती मिलेगी और उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. नई पॉलिसी से पहले कई व्यापारियों ने कोटेशन रोक रखे थे, ताकि नई नीति के लाभों को जोड़कर ग्राहकों और विदेशी खरीदारों को बेहतर ऑफर दिए जा सकें. अब विदेशी बायर लगातार ये जानने के लिए संपर्क कर रहे हैं कि नई नीति से लागत में कितना फायदा मिलेगा और व्यापार को कितना बढ़ावा मिलेगा?"

कुछ चीजें अच्छी, कुछ में सुधार की जरूरत: विनोद धमीजा ने कहा कि "सरकार द्वारा पुराने CST और GST मामलों में ब्याज माफी का फैसला उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. लंबे समय से चल रहे टैक्स विवादों और रिकवरी के दबाव से व्यापारियों को राहत मिलेगी, जिससे कारोबारी मानसिक तनाव से बाहर निकल सकेंगे. उद्योगपतियों को जिस स्तर की राहत की उम्मीद थी, वो पूरी तरह नहीं मिल सकी. विशेष रूप से ब्लॉक सिस्टम को खत्म करने की मांग पूरी नहीं हुई. सरकार ने ब्लॉक्स को श्रेणियों में बांट दिया है, जिससे अपेक्षित लाभ व्यापारियों को नहीं मिल पाएगा. सब्सिडी में भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार उद्योगों की समस्याओं को और गंभीरता से समझते हुए नीति में संशोधन करेगी, जिससे व्यापार को और अधिक मजबूती मिल सके."

'उद्योगों के लिए फायदेमंद रहेगी नई नीति': ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, पानीपत के प्रधान बीरभान सिंगला ने नई नीति का स्वागत करते हुए कहा कि "सरकार द्वारा इम्पोर्टेड मशीनरी पर 5 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का फैसला उद्योगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा. इससे नई तकनीक और आधुनिक मशीनों को लगाने में सहायता मिलेगी. एक एकड़ या उससे अधिक भूमि से जुड़ी औद्योगिक समस्याओं का समाधान भी काफी हद तक हुआ है, जिससे उद्योग क्षेत्र को राहत मिलेगी. CST मामलों में ब्याज माफी से व्यापारियों को 20 से 30 प्रतिशत तक लाभ मिलेगा." बीरभान सिंगला ने सरकार से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की ताकि व्यापारी शीघ्र इसका लाभ उठा सकें.

कांग्रेस ने उठाए सवाल: कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़ ने इस मुद्दे पर कहा कि "बीजेपी सरकार सिर्फ जुमले की सरकार है और सिर्फ जुमलेबाजी करती है, बल्कि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर रही. जनता इस सरकार से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है. बात करें इंडस्ट्री को तो सात शहरों में आईएमटी को बसाने वाली कांग्रेस है. अभी हालत ये हो चुके हैं कि उद्योग बंद हो रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में पेट्रोल डीजल और गैस की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है. यही वजह है कि आज इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है. कांग्रेस सरकार के दौरान उद्योगों को बढ़ावा मिलता था, लेकिन इस सरकार में उद्योगपति शहर छोड़कर जा रहे हैं. जब से बीजेपी सरकार आई है. तब से एक भी मदर यूनिट पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं स्थापित की गई है. बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है. सिर्फ ये जुमले की सरकार है. इससे बढ़कर कुछ नहीं."

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