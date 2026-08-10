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Explainer: विकास और जाति वाली सियासत पर कौन रहेगा भारी, क्या गेम चेंजर बनेगा यूसीसी?

ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल हो गई है. भारतीय जनता पार्टी का जनमत और जनाधार दोनों लगातार कमजोर हो रहा है, और यही वजह है कि इनके नेता जाति और धर्म की राजनीति को ज्यादा हवा देने पर उतर गए हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वर्तमान में खत्म हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र के बाद एक बात तो साफ है कि सरकार विकास योजनाओं के मामले पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है. उन्होंने कहा कि चाहे सड़क निर्माण की बात हो या फिर अस्पतालों में मिलने वाली दावों की, युवाओं के रोजगार की बात हो, या राज्य में भ्रष्टाचार की. किसी भी मुद्दे पर सरकार साफ-साफ जवाब नहीं दे पाई है.

कांग्रेस के लिए भारतीय थल सेना में होने वाली अग्नि वीर की भर्ती भी इसमें एक बड़ा रोल अदा कर रही है. जिस तरीके से आने वाले दिनों में कांग्रेस ने अपना रुख अख्तियार किया है और भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार को लेकर युवाओं के मुद्दे पर जिस तरीके से अपने कार्यकाल के दौरान नियम बनाएं हैं वह पार्टी पर भारी पड़ता जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता इस बात को मानते हैं कि युवा रोजगार और विकास के मामले पर कई जगहों पर बहुत ज्यादा उत्तर दे पाने में वह लोग असहज हो जाते हैं. अब कांग्रेस के लिए यहीं से नए आधार खड़े हो रहे हैं.

युवा समुदाय या GenZ ने जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जो दो राज्यों के उपचुनाव के परिणाम आए उसमें एक बात लगभग कांग्रेस के लोग मानकर चल रहे हैं कि जी GenZ वाली राजनीति को कांग्रेस ने जंतर मंतर पर समर्थन देकर हवा दी थी उसका असर परिणाम के तौर पर कांग्रेस के खाते में आ गया है. भले ही उपचुनाव में या उपचुनाव के आधार को बहुत बढ़ा आधार न माना जाए. लेकिन कांग्रेस या मन कर चल रही है कि युवाओं में इस सरकार के प्रति गुस्सा बैठना शुरू हो गया है. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी भरपाई के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं. नीट जैसी परीक्षा को साफ सुथरा बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं. लेकिन उसके बाद भी युवाओं का गुस्सा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही कामकाज के हिसाब पर आ गया है.

कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि जो समान नागरिक संहिता का कानून छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है उसमें आदिवासियों का हक मारा जाएगा. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यह सवाल उठाया तो छत्तीसगढ़ में चल रही पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब देने पर उतर आई. सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आदिवासियों के हक पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि मुख्यमंत्री का यह अभियान सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं रहा बल्कि दिल्ली में भी जाकर उन्होंने यही बयान दिया कि आदिवासियों के हक पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. उसके बाद छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव और छत्तीसगढ़ के खेल एवं पर्यटन मंत्री सहित तमाम बड़े नेता इस बात को लेकर बयान देने पर और समझाने पर लगे हुए हैं कि इस कानून के लागू होने से आदिवासियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा. बस्तर की जिम्मेदारी संभाल रहे छत्तीसगढ़ के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने भी कह दिया छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं तो आदिवासियों के लिए कही गई बात उनके पक्ष की हो सकती है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आदिवासी समाज से आते हैं तो ऐसे में आदिवासियों के हक का मुद्दा उठाना इन दोनों नेताओं के अपने राजनीतिक महत्व की बात कही जा सकती है लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस मामले पर राजनीति इतना मुखर क्यों हो गई है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में विकास की मुद्दे वाली राजनीति धर्म का आधार लेकर खड़ी हो गई है. छत्तीसगढ़ में लागू होने वाले सामान नागरिक संहिता की बात हो या फिर आदिवासियों के लिए बनाए गए धर्मांतरण कानून पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इसी मुद्दे पर ज्यादा मुखर होकर राजनीति कर रही है. विगत 15 दिनों में जिस तरीके से दोनों राजनीतिक दलों ने इन्हीं मुद्दों के आसपास सियासत में बयानों को रखा है और अपने राजनीति के आधार को बताया है, उसमें एक बात तो लगभग दिख रही है कि दो राज्यों में हुए चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस को जिस तरीके का आधार मिला है, उसमें विकास के मामले पर पिछड़ती सरकार और अपनों से घिरती भारतीय जनता पार्टी और उस मुद्दे से हटकर धर्म वाली राजनीति की तरफ मुड़ता राजनीतिक स्वरूप कांग्रेस की मूल धुरी में बन गया है.

उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मामला तो यह भी रहा है कि सत्ता पक्ष के सवाल का जवाब देने के वह सफल नहीं हो पाई. उनकी ही पार्टी के नेता उनसे पूछ रहे थे. विपक्ष ने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास था ही नहीं. सत्ता पक्ष के लोग जो मुद्दे लेकर आए थे उसका भी जवाब देने में सरकार फेल हो गई है. तो विधानसभा में जिस तरीके से गलत तरीके का जवाब देना, विकास योजनाओं पर स्पष्ट और साफ उत्तर न देना, भारतीय जनता पार्टी का मामला रहा है. उसमें उनके पूरे सरकार का चेहरा ही बेनकाब हो गया है. ढाई सालों में इन्होंने बातों की राजनीति की जमीन पर कुछ नहीं उतरा और यही वजह है कि अब इस मुद्दे से भटकने की तैयारी में यह लोग लग गए हैं.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदिवासियों का नहीं होगा घाटा

यूसीसी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस मुखर हुई है उसे लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है समान नागरिक संहिता कानून जो छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है उसका कोई भी असर छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज पर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सीएम ने जो बात कही है उसी के अनुसार काम चल रहा है.

छत्तीसगढ़ के आदिवासी समीकरण को साधने में राजनीतिक दल क्यों जुटे हैं इसके एक नहीं कई कारण हैं. छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है. जल जंगल और जमीन की पूरी प्रकृति के रक्षक के तौर पर इस समुदाय को जाना जाता है. राज्य के विकास के लिए आदिवासी समाज की विकास जरूरी है. ये राजनीति की बाते है लेकिन जिसे छत्तीसगढ़ पर राज करना है उसे आदिवासी समाज को जीतना होगा. इसकी भोगोलिक संरचना को समझे तो इसके भी समाजित और राजनीतिक आधार है.

छत्तीसगढ़ में सामान नागरिक संहिता, आदिवासी और धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर बयानबाजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ का दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र

दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है. दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत राज्य का कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला शामिल है. राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या में से जनगणना 2011 अनुसार 26.45 प्रतिशत जनजातीय आबादी दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र में निवास करती है.

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में से कुछ समुदायों को विशिष्ट मापदंडों जैसे स्थिर या कम होती जनसंख्या दर, न्यूनतम साक्षरता स्तर, कृषि तकनीक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर देश भर में 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) समूह में रखा गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य के 5 ऐसे घोषित समूहों में से एक समुदाय जो नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में है जिसे अबूझमाड़िया कहा जाता है वे दक्षिण आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं. बस्तर को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम तेजी से चल रहा है. बस्तर को देश के विकास के मानचित्र पर ले जाने का दावा हमेशा होता है. राजनीतिक तौर पर देखें तो बस्तर की कुल 12 विधान सभा सीटों में से 11 पर भाजपा का कब्जा है.

छत्तीसगढ़ का उत्तरीय आदिवासी

सरगुजा क्षेत्र को उत्तरीय आदिवासी से जाना जाता है. इस क्षेत्र में अंबिकापुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सजशपुर, रायगढ़, कोरबा जिले में निवासरत जनजातीय समुदायों एवं उनकी उप-समूहों की शामिल किया जा सकता है. इन क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीया समूहों के सर्वांगीण विकास के लिये अंबिकापुर, जशपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास के लिए अंबिकापुर, जशपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं कोरबा, कोरिया, रायगढ़ एवं बलरामपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठों का गठन किया गया है.

राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के 40.07 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व राज्य के उत्तर आदिवासी क्षेत्र में है. राजनीतिक समीकरण को देखें तो कोरबा को छोड़कर बाकी उस क्षेत्र के सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है. छत्तीसगढ़ की राजनीति का पूरा कुनबा इसी धुरी के आस पास है.

छत्तीसगढ़ का मध्य आदिवासी क्षेत्र

छत्तीसगढ़ का मध्य आदिवासी क्षेत्र जंगलों, पहाड़ियों एवं मैदानी रूप से मिश्रित भौगोलिक क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव कबीरधाम, मुंगेली, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, मानपुर-मोहला-चौकी, आदि जिले है.

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या का 33.48 प्रतिशत भाग मध्य आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं. राजनीतिक तौर से देखा जाय तो दुर्ग, राजनंदगांव और कवर्धा से इस सरकार में कई मंत्री शामिल हैं. आदिवासी राजनीति के लिए यूसीसी पर कांग्रेस का यह दांव इसलिए भी है कि कभी इस क्षेत्र की अधिकांश सीटों को कांग्रेस ने ही जीता था.

PCC चीफ दीपक बैज ने क्या कहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वोट वाली राजनीति 18 में हाथ को साथ

छत्तीसगढ़ के बंटवारे के इस समीकरण के बाद जो राजनीतिक परिणाम पार्टियों के मिले हैं यदि इसके समीकरण को समझा जाए तो जिस भी पार्टी ने आदिवासी समाज के वोट पर कब्जा किया है उसे ही जीत मिली है. छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव को राज्य की राजनीति में बहुत बडे बदलाव और देश के लिए मिसाल को तौर पर देखा जा सकता है. भाजपा में नरेन्द्र मोदी की बहुत मजबूत लहर के बाद भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीत दर्ज की. इसकी मूल में भी आदिवासी राजनीति ही रही है.

आदिवासी संभाग के अनुसार बात करें तो कांग्रेस ने सरगुजा संभाग में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 9 सहित सभी 14 सीटों को जीत लिया था. वही बस्तर संभाग की बात करें कि यहां 12 सीट हैं जिनमें से 11 एसटी के लिए आरक्षित हैं. 2018 की चुनाव में कांग्रेस ने इन 12 सीटों में से 11 सीट जीती थी केवल दंतेवाड़ा की सीट बीजेपी जीतने में सफल रही थी. इसकी मूल वजह ही आदिवासी वोट बैंक का कांग्रेस के साथ जुड़ जाना था.

2023 ने बदल दिया पूरा गणित

2023 के चुनाव में भाजपा ने सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटे कांग्रेस से छीन ली, भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव के राजनीति मतभेद इसका सबसे बड़ा कारण रहा. हालात यहां तक पहुंचे कि खुद उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव अपनी सीट नहीं बचा पाए. भारतीय जनता पार्टी ने अंबिकापुर, बैकुंठपुर, महेंद्रगढ़, प्रेम नगर, प्रतापपुर रामानुजगंज, समरी, लुंड्रा, सीतापुर जशपुर, कुनकुरी, भटगांव, भरतपुर सोनहत और पत्थलगांव खंड भी जीते. कांग्रेस के लिए अपने इस घर को बचाना बहुत बड़ी चुनौती थी जो कांग्रेस नहीं बचा पाई.

2028 का आधार

2028 के लिए 2018 वाली चुनावी रणनीति पर काम करने की छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की योजना है. ईटीवी भारत से खास बात करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्य़क्ष ने कहा कि सचिन पायलट ने जिस लक्ष्य को रखा है वह 2025 को संगठन वर्ष माना गया था. 2018 में हमने संगठन स्तर पर चुनाव लड़ा था सामान्य तौर पर राजनीति में यह कहा जाता है कि चुनाव पार्टी उम्मीदवार लड़ता है लेकिन 2018 का चुनाव कांग्रेस संगठन ने लड़ा था. जिसमें संगठन ने सक्रियता से सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में संकल्प यात्रा की थी हमने पदयात्रा की थी. लोगों को जागरूक किया था.

2018 के संगठन के इसी चुनाव को 2028 के लिए भी हम तैयार करेंगे. हमने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है कि 2029 में हम राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे और इसमें सबसे बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ की होगी.- दीपक बैज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

बैज ने कहा कि जहां तक मुद्दों की बात है सरगुजा और बस्तर में 2018 में हमने अच्छी बढ़त रखी थी. सरगुजा क्षेत्र में हमने 14 की 14 सभी सीट जीती थी, लेकिन 2023 में वह हमारे पास नहीं रही. बस्तर डिवीजन में भी हम 2018 में 12 में से 11 सीट जीते थे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ को जनता पहचान नहीं पाई और वह उसमें चली गई.

जनता जान चुकी है भाजपा ठग रही है

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूसीसी को लेकर जिस तरह का काम भाजपा करने जा रही है उससे आदिवासी समाज का हक मारा जाएगा. जिस जल जंगल और जमीन पर उनका हक है उससे वे वंचित हो जाएंगे. कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रही है और इसे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे उनको सजग भी करेंगे. यह पूछे जाने पर कि भाजपा कह रही है कि यूसीसी का कोई असर आदिवासी समाज पर नहीं होगा, दीपक बैज ने कहा कि हम आदिवासी हक की लडाई लड रहे हैं और उनका नुकसान नहीं होगा यह हम तय करेंगे.