EXPLAINER: शादियों का सीजन आया लेकिन सिमट रहा पारंपरिक बाजे का बाजार, जो थे कभी बारात की शान, जानिए अनोखे वाद्य यंत्र
अक्षय तृतीया से शादी का सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन अब धीरे-धीरे पारंपरिक बाजे का बाजार सिमटता जा रहा है. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 20, 2026 at 4:24 PM IST
जांजगीर-चांपा: ओडिशा के प्रसिद्ध गुदुम बाजा, ढोल-ताशा पार्टी की मांग कई दशकों से छत्तीसगढ़ में रही है. धार्मिक आयोजनों से लेकर शादी-विवाह तक में इन्हें बुलाया जाता है. काले रंग के गोल वाद्य यंत्र को निशान कहते हैं, जो अनोखा वाद्य होता है, जिसे हाथों और कोहनी से बजाया जाता है. ऐसे कई वाद्य यंत्र अनोखे हैं लेकिन अब डीजे के दौर में इस पारंपरिक बाजे का बाजार धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है और इसे बजाने वाले कलाकार भी कम होते जा रहे हैं. देखिए ये रिपोर्ट-
रामबांधा तालाब बना कलाकारों का ठिकाना
जांजगीर-चांपा जिले के रामबांधा तालाब के पास आज भी यह जगह ओडिशा के गुदुम बाजा कलाकारों के नाम से जानी जाती है. यहां अक्षय तृतीया के लगभग एक महीने पहले से ओडिशा के कलाकारों की 50 से अधिक टोलियां आया करती थीं. लोग शादी या धार्मिक कार्यक्रम के लिए इनसे सौदा तय कर उन्हें अपने घर ले जाते थे, जहां ये कलाकार पूरे कार्यक्रम के दौरान रहकर प्रदर्शन करते थे. लेकिन अब डीजे, ताशा और गांव-गांव में उपलब्ध स्थानीय बैंड-बाजों के कारण इनकी मांग काफी कम हो गई है. अब ओडिशा से बहुत कम टीमें चांपा पहुंचती हैं, फिर भी जो काम मिलता है और जो सम्मान मिलता है, उससे कलाकार संतुष्ट हैं.
छोटी टीम के साथ पहुंचे कलाकार
इस बार ओडिशा से 6 लोगों की एक टीम चांपा पहुंची है. इनके वाद्य यंत्रों में निशान, ढोल, मोहरी, ताशा और झुनझुना (झुमका) शामिल हैं. कलाकारों का कहना है कि उन्हें यहां ओडिशा से ज्यादा कीमत मिल जाती है, इसलिए वे हर साल एक महीने के लिए यहां डेरा डालते हैं.
पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही परंपरा
कलाकारों का कहना है कि उन्होंने यह कला अपने पूर्वजों से सीखी है. उनके दादा और पिता ही उनके गुरु रहे हैं. अब वे अपने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ इस वाद्य को बजाने की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि परंपरा बनी रहे.
कलाकारों की अपनी कहानी
सुंदर लाल (मोहरी वादक)
खुद से मोहरी बजाना सीखा. शादी समारोह में मेरी धुन पर लोग झूमने लगते हैं और पैर अपने आप थिरकने लगते हैं.
पूरन सिन्हा (ढोल वादक)
खेती का काम खत्म होने के बाद गांव में मजदूरी भी कम मिलती है, इसलिए अपने समूह के साथ चांपा आ जाते हैं. यहां एक महीने रहकर अच्छी कमाई करते हैं और फिर घर लौटते हैं.
बरगढ़ जिले से आए रतन सेनानी (गायक एवं वादक)
हमारा परिवार लंबे समय से चांपा आता रहा है. खेती के साथ मजदूरी भी करते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं. अपने गायन को समय के अनुसार बदलते हुए उड़िया के साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी गाने भी गाते हैं, जिससे लोग खूब आनंद लेते हैं.
श्याम लाल (कलाकार)
हम बचपन से यहां आ रहे हैं. पहले इस बाजे की बहुत मांग थी, लेकिन अब महंगाई बढ़ने के बावजूद लोगों से कम पैसे मिलते हैं. फिर भी यहां की कमाई ओडिशा से बेहतर होती है.
स्थानीय लोगों ने बताया ईश्वर की देन
स्थानीय बुजुर्ग फत्ते लाल कर्ष बताते हैं कि यह समूह वर्षों से चांपा आता रहा है. पहले ये गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या कम हो गई है. वे इस वाद्य को ईश्वर का वरदान मानते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में इसका विशेष महत्व बताते हैं. कई जमाने से ये चला आ रहा है.
डीजे के शोर में दब रही पारंपरिक धुन
कलाकारों का कहना है कि पहले जहां 50 से अधिक टीमें चांपा आती थीं, अब बहुत कम कलाकार ही पहुंचते हैं. गांव-गांव में डीजे और ताशा उपलब्ध होने के कारण गुदुम बाजा की मांग घट गई है. इसके बावजूद जो कलाकार आते हैं, वे अपनी कला के जरिए रोजगार पाकर संतोष के साथ वापस लौटते हैं.
पीपल के पेड़ के नीचे डेरा
रामबांधा तालाब के पास पीपल के पेड़ के नीचे ये कलाकार डेरा जमाए हुए हैं. गर्मी के मौसम में काम की कमी होने के कारण वे अक्षय तृतीया के दौरान होने वाली शादियों में कमाई के लिए यहां आते हैं. एक महीने तक रहकर बुकिंग लेते हैं और तय समय पर पहुंच जाते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने और लोगों को झूमने-नाचने पर मजबूर कर देने के लिए.