Explainer: धान के कटोरे में खाद का संकट, पीएम मोदी की ‘कम उर्वरक’ अपील से बढ़ी चिंता, क्या खरीफ सीजन में पड़ेगा बड़ा असर?
PM की अपील के बाद कांग्रेस और किसान यूनियन ने सरकार को घेरा, सरकार का दावा- पर्याप्त खाद उपलब्ध, प्रवीण सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 1:52 PM IST
रायपुर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों से खेतों में रासायनिक उर्वरकों का 50 फीसदी कम उपयोग करने और वैकल्पिक खेती पद्धतियां अपनाने की अपील की है. लेकिन धान उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ में इस अपील ने नई बहस छेड़ दी है. पिछले साल भी खाद की भारी किल्लत, समितियों में लंबी कतारें और खुले बाजार से किसान महंगी खाद खरीदने को मजबूर थे. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर खरीफ सीजन 2026 में खाद की उपलब्धता कितनी होगी. क्या इस बार संकट टलेगा या फिर किसानों को दोबारा खाद के लिए जूझना पड़ेगा. ईटीवी भारत की इस खास एक्सप्लेनर रिपोर्ट में समझिए खाद संकट, सरकार की तैयारी, किसानों की चिंता और संभावित आर्थिक असर.
धान के कटोरे में क्यों बढ़ी खाद संकट की चिंता
छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा कहा जाता है. यहां किसान साल में दो फसल तक लेते हैं. धान के अलावा नगदी और अगेती फसलों की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है. ऐसे में खेती पूरी तरह रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हो चुकी है. पीएम नरेंद्र मोदी की उर्वरकों का कम उपयोग करने की अपील और राज्य को मिलने वाले खाद आवंटन को लेकर चर्चाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. किसानों को डर है कि यदि उर्वरक कोटे में कटौती हुई तो खरीफ सीजन में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.
युद्ध का असर और पीएम की अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से पारंपरिक खेती और वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने की बात कही है. माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आपूर्ति संकट को देखते हुए यह अपील की गई है. सरकार का तर्क है कि आयातित उर्वरकों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है इसलिए किसानों को धीरे-धीरे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करनी होगी. लेकिन सवाल यह भी है कि जिन किसानों ने वर्षों से रासायनिक उर्वरकों के आधार पर खेती की है, क्या वे अचानक वैकल्पिक खेती मॉडल में शिफ्ट हो पाएंगे?
उर्वरक नहीं मिलने से घट रही उत्पादकता: दीपक बैज
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को उर्वरक कम उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं. जबकि देश में पिछले कई वर्षों से खाद संकट बना हुआ है. बैज ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था लेकिन आज किसान महंगी खाद खरीदने और उर्वरक की कमी से कर्जदार हो रहे हैं.
उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के लिए करीब 15 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत है. लेकिन अभी तक केवल सीमित मात्रा में ही खाद समितियों तक पहुंच पाई है. बैज ने आरोप लगाया कि कुल जरूरत की तुलना में अभी भी बड़ी मात्रा में उर्वरक उपलब्ध नहीं है और इससे किसानों की उत्पादकता प्रभावित होगी.
किसान यूनियन का भी गंभीर आरोप
भारतीय किसान यूनियन ने भी खाद संकट को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. यूनियन के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही ने कहा कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं और इससे धान उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि समितियों में खाद वितरण का पुराना 60:40 अनुपात बदलकर 70:30 कर दिया गया है. यानी किसानों को अब समितियों से कम खाद मिलेगी और बाकी जरूरत उन्हें निजी व्यापारियों से महंगे दामों पर खरीदनी पड़ेगी.
'एक एकड़ में एक बोरी' फॉर्मूला बना विवाद
किसान यूनियन ने प्रति एकड़ एक बोरी यूरिया और एक बोरी डीएपी देने की नीति का विरोध किया है. यूनियन का कहना है कि पिछले साल समय पर खाद नहीं मिलने से धान उत्पादन करीब 20 फीसदी तक प्रभावित हुआ था. यदि इस बार भी सीमित मात्रा में खाद दी गई. तो उत्पादन में और गिरावट आ सकती है. किसानों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर उत्पादन कम करना चाहती है. ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कम धान खरीदना पड़े.
सरकार का दावा- पर्याप्त खाद उपलब्ध
सरकार की ओर से 24 अप्रैल 2026 को जारी आंकडों के अनुसार फिलहाल गोदामों और समितियों में लगभग 7.48 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है. राज्य सरकार का कहना है कि खरीफ सीजन 2026 के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आवंटित किया है.
कृषि मंत्री नेताम का दावा- कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई
कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने व्यापक रणनीति तैयार की है. सरकार किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों जैसे एनपीके 12:32:16, 20:20:0:13, हरी खाद, जैविक खाद और नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
नई ई-वितरण प्रणाली और एग्रीस्टेक पोर्टल पर जोर
कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार ने अधिकारियों को पीएम किसान पोर्टल और एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों के पंजीयन तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बीज और उर्वरक वितरण के लिए नई ई-वितरण प्रणाली लागू करने पर जोर दिया गया है. अधिकारियों को रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में हरी खाद, जैव उर्वरक और नील-हरित काई के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं.
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है. वहां खाद संकट केवल कृषि का मुद्दा नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है.
क्या छत्तीसगढ़ में किसान पारंपरिक खेती और वैकल्पिक उर्वरकों की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे? क्या सरकार समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध करा पाएगी, और सबसे बड़ा सवाल क्या इस खरीफ सीजन में किसानों को फिर से खाद के लिए लंबी कतारों और महंगे बाजार का सामना करना पड़ेगा? इन्हीं सवालों के बीच छत्तीसगढ़ में खरीफ 2026 का सीजन शुरू होने जा रहा है.