ETV Bharat / state

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की नई किसानी, इसकी कमाई में MSP मतलब- मनी ऑन सेट प्राइस, खेती का नया नशा

छत्तीसगढ़ के दुर्ग और फिर बलरामपुर में अफीम की खेती मिली है. आखिर कैसे यहां की धरती तस्करों के लिए मुफीद हो गई. पढ़िए रिपोर्ट-

OPIUM AND CHHATTISGARH CONNECTION
Etv Bharat (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 13, 2026 at 9:29 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

ब्यूरो चीफ, भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में अफीम सरकार के लिए एक सवाल बन गया है. छत्तीसगढ़ में हो रही अफीम की खेती यहां के लोगों के लिए चिंता और प्रशासन पर उठने वाला सवाल बन गया है. लेकिन सवाल यह है कि अफीम की खेती लगातार हुई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह भी सवाल है इन सवालों के भीतर जो चीज उत्तर के तौर पर नहीं मिल पा रही है वह यही है कि वे लोग जिन लोगों ने इस खेती की शुरुआत की उनके पास छत्तीसगढ़ एक उर्वर धरती के रूप में क्यों लगी, जहां अफीम की खेती इतनी तेजी हो गई.

छत्तीसगढ़ के चल रहे विधानसभा सत्र में सरकार पर अफीम की खेती को लेकर लग रहे आरोप और लगातार सदन की कार्यवाही में दिक्कत भी आ रही है. अफीम की खेती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होली के बाद शुरू हुए विधानसभा सत्र के पहले दिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने की बात कही थी. जिसके नामंजूर होने के बाद कांग्रेस के नेता बेल में आ गए थे और उसके बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था. सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, और जो जवाब सरकार दे रही है वह छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था और छत्तीसगढ़ की जमीन पर फैल रहे नशे के कारोबार के लिए ठीक नहीं है. व्यवस्था में जिस तरह से नशा घुला है उसकी रोकथाम बहुत बड़ी चुनौती है. क्योंकि कई ऐसे हैं जिनके गिरेबान की मजबूती सत्ता और सरकार से जुड़ी हुई है.

OPIUM AND CHHATTISGARH CONNECTION
अफीम खेती केस में अब तक क्या क्या हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग-बलरामपुर कॉरिडोर

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सबसे पहले अफीम के खेत के मिलने की जानकारी मिली. यह खेत भाजपा के नेता विनायक ताम्रकार का फार्म हाउस बताया गया है. पुलिसिया जांच शुरू हुई थी कि बलरामपुर में अफीम की फसल की दूसरी खबर सामने आई. जांच करने पर खेत में लगी अफीम की फसल का खुलासा हुआ. हालांकि मामला यहीं नहीं रुका है. बलरामपुर के झारखंड सीमा से लगे करौंदा थाना क्षेत्र के खजूरी पंचायत के तुर्रापानी गांव में अफीम खेती का भंडाफोड़ हुआ है. यहां भी अफीम की करोड़ों की खेत पकड़ी गई है. सरकार की तरफ से अफीम की खेती को पूरी तरह से रोकने की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. विभाग इस पर काम भी कर रहा है. लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर यह सब कुछ सरकारी तंत्र के नजरों से बाहर क्यों था. या फिर सरकारी तंत्र की नजरों में कुछ और चीज बैठी हुई थी जिससे उन्हें यह खेत दिख नहीं रहे थे.

OPIUM AND CHHATTISGARH CONNECTION
दुर्ग में अफीम की खेत पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सदन में सवाल ही सवाल

छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बीच अफीम की खेती को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसमें विपक्ष सरकार पर हमलावर है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती यहां के लिए स्टार्टअप है. इसे लेकर सदन में हंगामा भी खूब हो रहा है.

होली के बाद 9 मार्च से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र का हर दिन का कार्यकाल अफीम की खेती की हंगामे की बात और उसे लेकर सवालों के विवाद में जा रहा है. विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर हमलावर है उसके जवाब में सरकार सिर्फ जांच की बात कह रही है. जितने क्षेत्र में अफीम की खेती पाई गई है वहां पर कार्रवाई की जा रही है बाकी क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं. लेकिन विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है . छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के नेताओं को यह कहा है कि वे लोग गांव-गांव में जाकर अफीम की खेती की जानकारी इकट्ठा करें. जहां भी अफीम की खेती की जानकारी मिले उसे इंटरनेट मीडिया पर सार्वजनिक करें. उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित थाने में शिकायत भी करें. सदन भी चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने यह कहा था कि अफीम छत्तीसगढ़ के लिए एक अन्य खेती के तौर पर हो गया है, अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में अब नया स्टार्टअप हो गया है.

OPIUM AND CHHATTISGARH CONNECTION
दुर्ग में अफीम खेती केस में बीजेपी नेता का नाम सामने आया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जमीन पर लोन भी, कृषि विस्तार अधिकारी पर एक्शन

दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अपने प्राथमिक निर्देश में कृषि विस्तार अधिकारी की गड़बड़ी को पाया है. जिसमें दस्तावेजों की जांच पर पता चला कि कृषि विस्तार अधिकारी ने भाजपा नेता के भाई विमल ताम्रकार के जिस जमीन पर प्रदर्शन प्लांट बनाया था वहां मकई के स्थान पर धान लगा हुआ था. इस जमीन पर निजी बैंक से लोन भी लिया गया है. जिसकी सही रिपोर्ट कृषि विस्तार अधिकारी ने नहीं दिया था जिसमें इसे पांच बिंदुओं पर 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है.

पटवारी की भूमिका भी इसमें संदिग्ध पाई गई है जिसमें पटवारी द्वारा प्रति खसरा दर की रिपोर्ट तैयार करने के लिए अफीम की खेत की छिपकर के रिपोर्ट बनाया है, इसके क्या आधार रहे हैं और इसमें किस तरह से गड़बड़ी हुई है इसके लिए हल्का पटवारी को भी जिलाधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है.

OPIUM AND CHHATTISGARH CONNECTION
बलरामपुर में भी पकड़ी गई अफीम की खेती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नशे के खसरे का सर्वे

छत्तीसगढ़ में लगातार मिल रहे अफीम के खेत को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नशे के इस कारोबार पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने सभी जिले के कलेक्टर को निर्देश दिया है 15 दिनों के भीतर जिले में लगी फसल का सर्वे कराकर उसकी रिपोर्ट दी जाए. सीएम ने हिदायत दी है कि राज्य के किसी क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती ना हो. अवैध मादक पदार्थों का उत्पादन और इसका कारोबार नहीं होना चाहिए. सीएम ने कहा कि इसके प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है. इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार की तरफ से दिया गया यह निर्देश व्यवस्था के सुधार के लिए जरूरी है. लेकिन जिस व्यवस्था में नशे के कारोबार को जमीन पर उतारा है उसे सुधारने के लिए सरकार को कई कदम उठाने होंगे.

OPIUM AND CHHATTISGARH CONNECTION
छत्तीसगढ़ अफीम की खेती के लिए सुगम होने के कारण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
OPIUM AND CHHATTISGARH CONNECTION
छत्तीसगढ़ अफीम की खेती के लिए सुगम होने के कारण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भौगोलिक स्थिति बना बड़ा कारण

दुर्ग को छोड़ दिया जाए तो बलरामपुर के जिन क्षेत्रों में अफीम की खेती के मामले सामने आए हैं उसमें कुसमी विकासखंड झारखंड की सीमा से लगा हुआ है. झारखंड में लंबे समय से अफीम की फसल के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं. लेकिन झारखंड से जुड़े हुए सीमा क्षेत्र के कारण यहां पर भी खेती होनी शुरू हुई और उसका फायदा भी खूब मिला.

दरअसल जिस एरिया में अफीम की फसल पकड़ी गई है वहां के किसानों के लिए उस जमीन का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता था. जहां पर खेती की गई वहां के किसान उस जमीन पर बहुत कुछ करने की स्थिति में इसलिए भी नहीं थी कि पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी. झारखंड सीमा से सटे हुए इलाके के नाते वैसे लोगों के लिए यह उपजाऊ जमीन हो गई जो झारखंड में खेती नहीं कर पा रहे थे. करीबी सीमा होने के नाते छत्तीसगढ़ के इस इलाके के लोगों से उनकी जान पहचान होती थी और यहां की जमीन उन्होंने किराए पर ले ली. दो राज्य सीमा होने के नाते झारखंड और छत्तीसगढ़ की पुलिस उसे इलाके में नहीं जाती थी और यह इलाका ऐसे तस्करों के लिए अफीम का उपजाऊ नेटवर्क हो गया.

मैं यही कहूंगा कि अफीम की खेती पर हुई कार्रवाई नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ी पहल है. खेत से लेकर परिवहन नेटवर्क तक ध्वस्त होगा, इसकी शुरुआत हो गई है. मैं इसे एक सकारात्मक पहल और कार्रवाई मानता हूं.- पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी

OPIUM AND CHHATTISGARH CONNECTION
ऐसे सवाल जिनका जवाब जांच में खोजना बाकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह एक सफलता है

छत्तीसगढ़ में अफीम की खेतों के पकड़े जाने और अब तक हुई कार्रवाई पर ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि यह बदलते और बढ़ते छत्तीसगढ़ की बड़ी सफलता है. उन्होने कहा कि जो गलत हो रहा था वह अब सबकी नजर में आ रहा है. दुर्ग को छोड़कर जहां पर कार्रवाई हुई है वह काफी दुर्गम इलाका है. मैं इसे एक सकारात्मक पहल और कार्रवाई मानता हूं.

छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती पर सीएम विष्णुदेव साय का कड़ा रुख
17 मार्च को विधानसभा घेराव करेगी कांग्रेस, अफीम की खेती और गैस सिलेंडर की किल्लत पर होगा जोरदार प्रदर्शन
अफीम का बीज देने वाला आरोपी राजस्थान से अरेस्ट, दुर्ग में पूर्व बीजेपी नेता को बेचे थे सीड्स

TAGGED:

EXPLAINER REPORT ON OPIUM ISSUE
OPIUM CULTIVATION AND CHHATTISGARH
अफीम खेती और छत्तीसगढ़ कनेक्शन
अफीम खेती पर EXPLAINER रिपोर्ट
OPIUM AND CHHATTISGARH CONNECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.