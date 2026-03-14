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EXPLAINER- विकास के नई राह की पनाह का इतिहास लिखता लोकतंत्र-नक्सल समाप्ति का "स्वर्ण काल", मन से हिंसा की हार, TCOC खत्म

108 नक्सलियों का पुनर्वास 31 मार्च की डेडलाइन के लिए खास है. इस बार बड़ी मात्रा में सोना और रुपए भी मिले. जानिए इसके मायने

EXPLAINER Report On Naxal Surrender
108 नक्सलियों के सरेंडर पर EXPLAINER रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 8:44 PM IST

11 Min Read
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रायपुर: एक पुरानी कहावत है "मन से हर तो बदले विचार" 11 मार्च को राज्य में हुए 108 नक्सलियों के समर्पण ने इस कहावत को मजबूत आधार इसलिए दिया है कि नक्सलियों ने सिर्फ इस बार हथियार नहीं डाले हैं बल्कि मन से नक्सल से निकलने के विचार ने बुनियाद को भी बदल दिया है. वह सोच और विचार जिसने उन्हें नक्सली की राह पर चलने के लिए, हथियार उठाने को विवश किया था. 11 मार्च को हुआ समर्पण इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि हर साल मार्च से जून तक नक्सलियों का TCOC (Tactical Counter-Offensive Campaign) चलता था, जिसमें नक्सलियों की सबसे ज्यादा गतिविधियां बस्तर डिवीजन में होती थी, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया है.

11 मार्च 2026 को हुए आत्मसमर्पण में नक्सलियों का डंप रुपया भी मिला है. इसके अलावा पौने दो करोड़ मूल्य के सोने भी मिले हैं. नक्सली इतिहास में जो भी रिकवरी पुलिस के द्वारा नक्सलियों से हुई है उसमें इस तरह की बरामदगी नहीं हुई है. पैसा और सोने के साथ आत्मसमर्पण नक्सलियों के उस बुनियादी आधार का टूटना माना जा रहा है जिसमें नक्सली विचारधारा को अपना कर चलने वाले लोगों का मन परिवर्तित हुआ है.

11 मार्च को दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 108 माओवादियों ने हथियार डाल दिए. इनमें से 44 महिला माओवादी है. इन सभी 108 माओवादी कैडर पर कुल 3 करोड़ 29 लाख रुपए का इनाम घोषित है. माओवादियों से 101 हथियार भी जब्त हुए हैं. इसके अलावा इन माओवादियों के आत्मसमर्पण में तीन करोड़ 61 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है. एक करोड़ 64 लाख मूल्य के सोने की भी रिकवरी हुई है. इस समर्पण के बाद नक्सल को समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि अब नक्सली मन से हार मान लिए हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है यह भी कही जा रही है कि अगर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में सबके मन से समर्पण की बात नहीं हुई होती तो कैश और सोने की रिकवरी नहीं होती.

नक्सलियों में विचारधारा का विभेद रहा है और ऐसे में पैसा और सोना दोनों समर्पण करने वाले लोगों के पास नहीं जाता था. ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना बड़ा डंप पुलिस ने बरामद किया है. यहीं से नक्सलियों के नक्सली विचारधारा से बाहर निकलकर लोकतंत्र की मूल धारा में आने के मन और हृदय परिवर्तन की बात शुरू हो गई है. हालांकि इसके एक नहीं कई कारण भी है जो आधार बने हैं. जिसके कारण नक्सलियों के मन में परिवर्तन हुआ है.

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108 नक्सलियों का पुनर्वास 31 मार्च की डेडलाइन के लिए खास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



बसवराज का हुआ विरोध, देव और हिड़मा ने नहीं मानी बात

16 अक्टूबर 2025 को सेंट्रल एरिया कमेटी के मेंबर रूपेश ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था. नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश ने समर्पण को समय ईटीवी भारत को बताया कि जून 2025 महीने में ही बसवराज ने हथियार छोड़ने की बात कही थी. बसवराज ने सभी कमेटी के मेंबरों को इस बात के लिए कहा था कि हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाना चाहिए. रूपेश ने कहा कि इस बाबत केंद्रीय कमेटी मेंबर के साथ ही दूसरे नेताओं से भी बात हुई लेकिन वह लोग हथियार छोड़ने को तैयार नहीं थे. बसवराजू ने उन लोगों को कहा था कि इससे संगठन को बड़ा नुकसान होगा इसलिए आत्मसमर्पण का निर्णय लेना चाहिए और हथियार छोड़ने की बात पर एक मत होना चाहिए. रूपेश ने कहा कि कि संगठन में कोई इस पर तैयार नहीं हुआ. ईटीवी भारत से बात करते हुए रुपेश ने यह माना कि यदि बसवराज की बात को मान लिया गया होता तो संगठन को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता. रूपेश ने बताया कि दक्षिण सबजोनल कमेटी के देव और हिड़मा से भी बसवराज ने सरेंडर की बात कही थी लेकिन उनकी बात को मना कर दिया गया.

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इस बार बड़ी मात्रा में सोना, रुपया और हथियार के साथ सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पैसे का विभेद और सफाई

ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए सेंट्रल एरिया कमेटी के मेंबर रूपेश ने यह कहा था कि 14 अक्टूबर को यानी आज से 2 दिन पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए सोनू के आत्मसमर्पण के बाद संगठन में यह बात उभर कर सामने आई है कि सोनू ने संगठन के लिए केंद्रीय कमेटी के मेंबर रूपेश कुमार को 6 करोड़ रुपए देने के लिए भिजवाए थे. सोनू ने समर्पण किया था लेकिन संगठन के पैसे को संगठन में सक्रिय लोगों के पास भिजवा दिया था. हालांकि रुपेश ने कहा कि लेकिन मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं आया है. और ना ही में कोई पैसा लेकर जा रहा हूं . जो पैसा भेजने की बात कही जा रही है वह संगठन के पास है. जिन लोगों को पैसा भेजने के लिए कहा गया था वह लोग ही पैसा रखे हुए हैं मेरे पास कोई पैसा नहीं पहुंचा है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस तरह की जानकारी आई थी, लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि मेरे पास कोई पैसा पहुंचा ही नहीं है.

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18 अक्टूबर से 11 मार्च तक क्या हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

16 अक्टूबर 2025 और 11 मार्च 2026 में बड़ा समर्पण

नक्सल के इतिहास में 16 अक्टूबर 2025 नक्सली समर्पण के लिए बहुत बड़ा दिन माना गया जब 120 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था. सेंट्रल एरिया कमेटी के मेंबर रूपेश कुमार के साथ नक्सलियों की इतनी बड़ी संख्या में समर्पण नक्सल इतिहास में कभी नहीं हुआ था. लेकिन उसके बाद भी संगठन का एक भी पैसा सुरक्षाबलों के हाथ नहीं लगा था. 11 मार्च 2026 का समर्पण संख्या में 16 अक्टूबर 2025 जैसे ही है. इसमें भी संख्या शतक के पार है लेकिन बात बहुत बड़ी है. इसमें कैश और सोना दोनों बरामद हुआ है. इससे एक बात तो साफ है कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के साथ ही इस जोन में कोई ऐसा नक्सली नहीं था जिसके प्रभाव में तीन करोड़ 61 लाख रुपए कैश और एक करोड़ 64 लाख मूल्य के सोने को छोड़ा जा सके. इससे बड़ी बात यह भी कही जा सकती है कि इस पैसे और सोने का दावा करने का दम किसी कमेटी के भीतर बचा ही नहीं है. यही सबसे बड़ा कारण है जिससे यह कहा जा रहा है कि अब जो समर्पण हो रहे हैं वह लोकतंत्र के मूल आत्मा की जीत है.

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हर मोर्चे पर घिरे नक्सली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समर्पण के साथ रिकवरी की वजह क्या है?

11 मार्च 2026 को हुए दंडकारण्य स्पेशल जनरल कमेटी के 108 माओवादियों के आत्मसमर्पण के साथ तीन करोड़ 61 लाख रुपए कैश और एक करोड़ 64 लाख मूल्य के सोने के साथ आने को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि अब संगठन में कुछ नहीं बचा है. दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की संगठन शक्ति ही खत्म हो गई है. पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि जो 108 माओवादी कैडर 11 मार्च को समर्पण किये उन पर कुल 3 करोड़ 29 लाख रुपए का इनाम घोषित, जबकि वे खुद 3 करोड़ 61 लाख रुपए कैश और एक करोड़ 64 लाख मूल्य के सोने के साथ समर्पण कर रहे हैं. इससे एक बात तो साफ है कि संगठन को चलाने की क्षमता अब किसी में बची ही नहीं थी. फोर्स ने इस तरह से नाकेबंदी कर ली है कि इनके पास लोकतंत्र की मुख्यधारा में आने के अलावा कोई उपाय ही नहीं रह गया था. पूर्व डीजीपी ने कहा कि नक्सलियों ने यह पैसा संगठन की मजबूती के लिए रखा था. वास्तव में मार्च से जून का महीना इनके लिए संगठन को मजबूत करने का होता है. लेकिन इस बार ये मजबूत नहीं मजबूर हैं.

पहले भेजी थी चिट्ठी

31 मार्च 2026 के संकल्प और उसको लेकर चली कार्रवाई ने नक्सलियों के हर मोर्चे पर रोक दिया. नक्सिलयों के बड़े कमांडर मारे गए य़ा फिर उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया. सेंट्रल एरिया कमिटी के मेंबर रूपेश ने 16 अक्टूबर 2025 को जो बयान दिया था उसमें बसवराज जैसे नक्सली कमांडर आत्मसमर्पण की बात करना शुरू कर दिए थे. बात यहीं नहीं रुकी रुपेश की माने तो बसवराज मान रहे थे अगर नक्सली समर्पण नहीं किए तो संगठन को बड़ा नुकसान होगा लेकिन उस समय संगठन में ताकत है ऐसा माना जा रहा था. हालांकि सुरक्षा बलों का मनोबल उस समय से और ज्यादा बढ़ने लगा था जब नक्सली चिट्ठी आनी शुरु हो गई थी. 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे के लिए रखी गई सरकार की तारीख में नक्सली कमांडरों के लिए ऐसी मजबूरी पैदा की थी कि सिर्फ 15 दिन में नक्सलियों ने चार पत्र भेजकर शांति वार्ता करने और आत्मसमर्पण करने की मांग की थी, लेकिन संगठन के कई लोग इससे सहमत नहीं थे.

EXPLAINER Report On Naxal Surrender
नक्सलियों की चिट्ठी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर में बंदूक हार रही है, विश्वास जीत रहा है

सीएम विष्णुदेव साय ने 11 मार्च को आत्मसमर्पण किये नक्सलियों को लेकर कहा कि यह बस्तर में बंदूक की हार है. सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि- जगदलपुर में ₹3.29 करोड़ के इनामी 108 सशस्त्र माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. इनमें 44 महिला माओवादी भी शामिल हैं. यह बस्तर में शांति, सुशासन और विकास की जीत का प्रमाण है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हम नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं.


भयमुक्त और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हमारा अटल संकल्प है.- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री



नक्सल और बंदूक वाला नक्सली नहीं है

नक्सलियों द्वारा किए गए समर्पण, मिले पैसे और सोने के बाद नक्सली संगठन और उसकी स्थिति को लेकर पूछे जाने पर जानकारी देते हुए वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि अब इसके बाद नक्सली संगठन में कुछ बचा है इस पर चर्चा में कुछ नहीं बचा है. जिस पैसे को नक्सली बंदूक के लिए उपयोग करते थे. जिस सोने का उपयोग लोगों की नींद और चैन उड़ाने के लिए होता था. अब इस पैसे को लाकर अगर वह समर्पित हो रहे हैं तो इससे बड़ी लोकतंत्र की जीत कुछ नहीं हो सकती. नक्सल और बंदूक वाला नक्सली अब अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता है यह बात तो तय है. बस देखना यह होगा कि विकास और उस पर होने वाली राजनीति को लेकर सरकार की नीति और नजरिया क्या होता है यही इस अभियान की सफलता का सबसे बड़ा आधार होगा.

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