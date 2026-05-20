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Explainer: ताक पर नियम.. खतरे में हसदेव नदी..! राखड़ बांध का रिसाव कर रहा सेहत खराब, पॉवर प्लांट की लापरवाही का नतीजा खतरनाक

बिजली उत्पादन के दौरान पावर प्लांट से निकलने वाले राख डैम में पाइपलाइन जरिए पहुंचाकर डंप किया जाता है. लेकिन लापरवाही और रखरखाव की खामियों की वजह से किसी न किसी रास्ते से होकर घातक राख हसदेव नदी में समाहित हो रहा है. जानकार कहते हैं कि लगातार राख प्रवाहित होने से हसदेव नदी का दायरा साल दर साल सिमट रहा है. केंद्रीय जल आयोग रिपोर्ट के अनुसार हसदेव नदी की जलधारण क्षमता में गिरावट आई है. नदी में सिल्ट जमा हो रहा है.

कोरबा। पावर प्लांट से उत्सर्जित राख जीवनदायिनी हसदेव नदी की सेहत खराब कर रही है. हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल(CSEB) के पावर प्लांट का राखड़ बांध गांव झाबू में फूट गया था. इससे बड़े पैमाने पर राख में समाहित हुआ. लेकिन यह कोई एक दिन की घटना नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अपने पावर प्लांट हों, बालको का निजी पावर प्लांट या सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य पावर प्लांट, सभी के राखड़ बांध का रखरखाव हमेशा सवालों के घेरे में रहता है. प्रदुषित होती नदी के कारण और उसके दुष्प्रभाव पर देखिए ये रिपोर्ट-

हाल ही में झाबू में राखड़ डैम फूटने के बाद बड़े पैमाने पर राख हसदेव नदी में समाहित हुआ था. तब कई किलोमीटर तक नदी में राख फैला गया. हालांकि इस लापरवाही के लिए जांच के आदेश दिए गए थे. कार्यवाही भी हुई है, लेकिन यह कोई स्थाई समाधान नहीं है. स्थानीय लोगों के अनुसार हसदेव नदी में राख का बहना किसी रूटीन की तरह है. नियमित अंतरालों पर ऐसा होता रहता है. यह स्थिति नदी की सेहत के लिए भयावह है. बिजली उत्पादन के दौरान पावर प्लांट से उत्सर्जित राख का उचित प्रबंध बेहद जरूरी है, इसके लिए केंद्र सरकार से लेकर एनजीटी और पर्यावरण विभाग के कड़े नियम भी हैं.

बावजूद इसके राख के प्रबंधन में पावर प्लांट को संचालित करने वाले जिम्मेदारों की ठोस इच्छा शक्ति नहीं दिखती. ठोस प्रबंधन ना किया गया तो लोगों के सामान्य जन जीवन पर असर पड़ेगा. प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित होंगे. नदी का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा. जो आने वाले समय के लिए बेहद घातक होगा. गंभीर पर्यावरणीय संकट पैदा होने से इनकार नहीं किया जा सकता.

खतरे में हसदेव नदी..! (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निस्तारी करना लगातार हो रहा मुश्किल

गांव झाबू के स्थानीय निवासी जयपाल सिंह का कहना है कि नदी में राख का प्रवाह लगातार जारी है. इससे नदी का पानी मैला हो रहा है. हम इसी पानी से निस्तार का काम करते हैं, इससे हम नहाते हैं. कई मौके पर तो हम इस पानी के पीने का भी इस्तेमाल करते हैं. गांव में सीएसईबी का राख डैम है, जो झाबुआ नवागांव में मौजूद है. अब यह राखड़ डैम जब फूट जाता है. तो राख सीधे नदी में बह जाता है.

मैं कई सालों से देख रहा हूं, राखड़ डैम कई बार फूट चुका है. जिसे अधिकारी आकर रिपेयर करते हैं और यह फिर फूट जाता है. यह सिलसिला लगातार चलता रहता है. राख पानी में सदैव बहता है.- जयपाल सिंह, स्थानीय

पॉवर प्लांट की लापरवाही का नतीजा खतरनाक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राख यूटिलाइजेशन के दावों के विपरीत धरातल का सच

इस विषय में औद्योगिक मामलों के जानकार और पर्यावरण एक्टिविस्ट लक्ष्मी चौहान का कहना है कि नेशनल एनवायरमेंट डिपार्मेंट का जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर 500 मेगावाट की कैपेसिटी का पावर प्लांट है तो उसे 100 एकड़ का राखड़ डैम मिलेगा और उसमें भी राख को तभी डिस्पोज करेंगे जब इमरजेंसी स्थिति आएगी. इसके पहले राख का 100% यूटिलाइजेशन करना है.

पहले 1999 में यूटिलाइजेशन का नियम आया, फिर इसमें कई संशोधन हुए 20% से 40% हुए और आज की तारीख में तो सारे पावर प्लांट को 100% राख का यूटिलाइजेशन करना है. लेकिन स्थिति इसके ठीक विपरीत है. हसदेव नदी की जैविक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं. जो पूरा का पूरा ईको सिस्टम है, वह बर्बाद हो रहा है. - लक्ष्मी चौहान, पर्यावरण एक्टिविस्ट

हसदेव नदी के बारे में जानिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों को पानी मिलना हो रहा मुश्किल

एक्टिविस्ट कहते हैं कि नदी का तंत्र बर्बाद हो रहा है. यह किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए. इसी के साथ ही साथ पानी की मांग भी लगातार बढ़ रही है. नए पावर प्लांट आ रहे हैं, नई इंडस्ट्री आ रही हैं. इंडस्ट्री को पानी देने के लिए जो अपने टारगेट तय किया था. वह तो आपने दे दिया, अब किसानों को जो पानी देना है, डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन का जो पानी देना है. वह आप कहां से लाएंगे. जबकि नदी का दायरा लगातार सिमट रहा है.

घातक राख जीवनदायिनी हसदेव नदी की सेहत कर रहा खराब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उद्योगों को करना होगा नियमों का पालन

इस विषय में कोरबा जिले के कलेक्टर कुणाल दुदावत कहते हैं कि बिजली उत्पादन करने वाले उद्योग हो या किसी भी तरह के उद्योग. उनको अपने उद्योग चलाने के साथ ही साथ जो पर्यावरण के नियम हैं. उनका संपूर्ण रूप से पालन करना होगा. इसमें प्राइवेट सरकारी सभी उद्योग शामिल हैं. इसमें जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऑडिट हम करवा रहे हैं. ताकि इस तरह के जो भी इशू हैं उन्हें पॉइंट आउट किया जा सके.

आपदा प्रबंधन के मद्देनज़र भी इंतजाम किए जा सके और पर्यावरण नियमों के पालन के लिहाज से जो भी कानून बने हुए हैं उसे हर हाल में पालन करवाया जाएगा. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण के नियमों का किसी भी तरह से उल्लंघन ना हो.- कुणाल दुदावत, कलेक्टर

2021 में लगे उपकरण की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं

वर्ष 2021 में प्रदेश की 5 नदियों को प्रदूषण युक्त माना गया था. एनजीटी के निर्देश पर हसदेव नदी पुनरुद्धार योजना की शुरुआत की गई थी. इसके तहत हसदेव नदी के दर्री से लेकर उरगा तक के 20 किलोमीटर के भाग को प्रदूषित माना गया. एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार हसदेव नदी के सुधार के लिए 2 कंटीन्यूअस इनफ्लूएंट क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की थी. दो स्थानों पर इसे स्थापित कर दिया गया. लेकिन इसकी रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आये इसकी विस्तृत जानकारी कभी भी सार्वजनिक नहीं हुई.

कितना राख नदी में समाहित इसका आंकलन भी मुश्किल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हसदेव को प्रदूषण मुक्त करने अब इस योजना पर काम

नदी को प्रदूषण से बचाने कई जतन किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी अमृत मिशन 2.0 योजना से कोरबा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा काम शुरू होगा. शहर के दूषित जल के वैज्ञानिक उपचार के लिए 165 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है. औद्योगिक प्रदूषण के अलावा सालों से शहर के 11 बड़े नालों का दूषित सीवरेज जल सीधे हसदेव नदी में मिलकर उसकी शुद्धता को प्रभावित कर रहा था. इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए 20 एमएलडी क्षमता का अत्याधुनिक टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है.

जिससे प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ 30 लाख लीटर दूषित जल को नदी में गिरने से पहले ही रोककर अत्याधुनिक तकनीक से उपचारित किया जाएगा. इससे नदी के प्रदूषण में काफी हद तक कमी आएगी. इसी जल को उपचारित करने के बाद एनटीपीसी पावर प्लांट को निर्धारित दरों पर बेचा जाएगा. जिसका उपयोग एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन के दौरान किया जाएगा.