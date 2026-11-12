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Explainer: हरियाणा का 'कैश मॉडल' Vs पंजाब का 'मशीनरी मिशन', पराली प्रबंधन में कौन आगे?

हरियाणा सरकार ने इस साल किसानों को सुपर सीडर, बेलर सहित विभिन्न प्रकार की 13,200 कृषि मशीनें वितरित की गई हैं. इन मशीनों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है. इसके अलावा, फसल अवशेष प्रबंधन अपनाने वाले किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है. इस योजना के तहत अबकि बार लगभग 500 करोड़ रुपये किसानों को दिए जाएंगे.

ऐसा नहीं है कि पराली जलाने को लेकर सिर्फ सरकार कड़ी कार्रवाई ही करती है. किसान पराली ना जलाए इसके लिए आर्थिक अनुदान भी सरकार देती है. जिसके तहत किसानों को पराली प्रबंधन मशीनरी के बेहतर इस्तेमाल के लिए 1,200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी की गई है. इसके साथ ही सरकार इन-सिटू और एक्स-सिटू दोनों तरह के प्रबंधन के लिए मशीनरी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है.

हरियाणा में पराली जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसको लेकर जुर्माने का भी प्रावधान सरकार ने बनाया है. पराली जलाने पर 2 एकड़ तक 5,000 और 2 से 5 एकड़ तक 10,000 और 5 एकड़ से अधिक पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं पराली जलाने के मामलों में एफआईआर, चालान और जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की कार्रवाई की भी जा रही है. इसके साथ ही हरियाणा ने पारली प्रोटेक्शन फोर्स भी बना रखी है, ये फोर्स ड्रोन के जरिए भी इस पर नजर रखती है, वहीं रात की पेट्रोलिंग बढ़ाने की व्यवस्था की गई है.

प्रत्यक्ष लाभ (Direct Cash Transfer): हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को ₹1,200 प्रति एकड़ सीधे बैंक खाते में देती है. इसके अलावा, धान छोड़कर अन्य फसलें उगाने पर ₹8,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि सीधा पैसा मिलने से किसानों में पराली न जलाने की रुचि तेजी से बढ़ी है.

ICAR और सरकारी आंकड़ों के आधार पर हरियाणा और पंजाब दोनों के मॉडल अपने-अपने स्तर पर कारगर साबित हुए हैं, लेकिन 'ज्यादा कारगर' किसे माना जाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सफलता को किस पैमाने पर देखते हैं. कुल मामलों को शून्य के करीब लाने में हरियाणा का मॉडल अधिक प्रभावी दिखता है, जबकि बड़े क्षेत्रफल और बड़ी संख्या में किसानों के व्यवहार को बदलने में पंजाब के प्रयास उल्लेखनीय हैं.

ICAR और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों ने पराली प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन दोनों की सफलता के पैमाने और तरीके अलग-अलग हैं. कुल घटनाओं की कम संख्या के मामले में हरियाणा आगे है, जबकि प्रतिशत गिरावट और बड़े क्षेत्रफल के प्रबंधन में पंजाब ने बड़ा बदलाव दिखाया है.

राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की गई है. हॉटस्पॉट गांवों में 79 सेंसर स्थापित किए गए हैं, जबकि विभिन्न जिलों में 36 ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही, जिला स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की गई है. हरियाणा सरकार के मुताबिक दस नवंबर तक- 23 जिलों में अब तक आग लगने की 206 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से 89 मामलों में खेतों में फसल अवशेष जलने की पुष्टि हुई है. प्रशासन द्वारा सभी 206 स्थानों का निरीक्षण किया गया है. पराली जलाने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 62 चालान के माध्यम से 3.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 2.30 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है. इसके अतिरिक्त, 74 एफआईआर दर्ज की गई हैं तथा 19 मामलों में संबंधित खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. इसके अलावा ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 109 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.

क्या है पंजाब की पराली को लेकर नीति?

पंजाब में भी पराली जलाने पर प्रतिबंध और पर्यावरण मुआवजा, एफआईआर और रेड एंट्री जैसी कार्रवाई की जा रही है. निगरानी के लिए सैटेलाइट फायर अलर्ट, फील्ड वेरिफिकेशन और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. CAQM ने पंजाब को अपनी 2026 की राज्य कार्ययोजना के तहत इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने को कहा है. पंजाब ने 2026-27 के कृषि एक्शन प्लान में ₹600 करोड़ फसल अवशेष प्रबंधन के लिए रखे हैं, जो कुल कृषि एक्शन प्लान का 43% से अधिक है. मशीनरी, इन-सिटू प्रबंधन, पराली की एक्स-सिटू खपत और पराली से जुड़े सप्लाई-चेन पर विशेष जोर है. हरियाणा और पंजाब में पराली जलाना प्रतिबंधित है. CAQM ने दोनों राज्यों को सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि पराली के वैकल्पिक उपयोग पर भी जोर देने को कहा है. जैसे खेत में मिलाना, बंडल बनाकर बाहर भेजना, चारे के रूप में इस्तेमाल और बायोमास/पैलेट आदि में उपयोग.

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क्या हैं पराली जलाने के आंकड़े?

आईसीएआर के पराली जलाने के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में 8 नवंबर को 1152 मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं इसमें 10 और 11 नवंबर को गिरावट देखने को मिली. 9-10 नवंबर को 345 और जबकि 11 नवंबर को 515 मामले दर्ज किए गए. कुल आंकड़े पंजाब के 15 सितंबर से 11 नवंबर तक 5517 हो गए. इसके मुकाबले हरियाणा में अभी कुल मामले 214 हैं, जोकि पंजाब से करीब 25 गुना कम है.

दूसरे राज्यों से हरियाणा की तुलना (Commission for Air Quality Management (CAQM))

पराली के प्रदूषण पर सियासत!

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है. सनातनी त्यौहारों को प्रदूषण की वजह बताकर आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को गुमराह करती है. प्रदूषण मामले में सेटेलाइट से नासा की तस्वीरों में सामने आ रहा है कि पंजाब में जगह-जगह पराली जलाने की घटनाएं आ रही हैं. हरियाणा के किसान पराली को जलाते नहीं है, सरकार पराली प्रबंधन के लिए किसानों कों आर्थिक मदद देकर उन्हें प्रोत्साहन दे रही है. महीपाल ढांडा ने कहा कि पंजाब में सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए कोई सुविधा नहीं देती.

दूसरी तरफ पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि BJP को दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को बदनाम करना बंद करना चाहिए. दिल्ली की हवा में पराली के धुएं का हिस्सा सिर्फ़ 5 से 20 परसेंट के बीच है, इसके लिए उन्होंने सरकारी डेटा का हवाला दिया गया. उन्होंने कहा कि पंजाब ने पराली की समस्या से निपटने के लिए पिछले साढ़े चार साल में कई बड़े कदम उठाए हैं .राज्य में 83 इंडस्ट्रियल बॉयलर यूनिट चल रही हैं, 16 और यूनिट पाइपलाइन में हैं. पराली से पेलेट बनाने वाली 78 यूनिट चालू हैं, 69 और पाइपलाइन में हैं. पंजाब में 11 बायोमास पावर प्लांट चालू हैं. राज्य में 9 CBG प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 3 और जल्द ही शुरू होंगे और 44 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को बदनाम करने के लिए BJP नेता पंजाब के किसानों से माफी मांगें.

हरियाणा पंजाब में पराली प्रबंधन और खेती का बड़ा संकट!

पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ( Environmental sociologist) ने कहा कि खेतों से पराली को बेलर बनाकर बेच देने को, अगर हम पराली का प्रबंधन कहते हैं, तो यह एक बड़ी मुर्खता है. हो सकता है कि फोरी तौर पर इससे प्रदूषण हवा में ना आए, लेकिन धीरे-धीरे फैक्ट्री में यह पराली जलेगी और इसका सारा कार्बन हवा में आएगा. हरियाणा और पंजाब की जमीनों का कार्बन मात्र 0.2% से 0.3% के बीच बचा है. यानी अगर हम गेहूं, तुड़ी, धान और पराली को यूं ही खेतों से निकालते रहें, तो अगले आधे दशक से पहले-पहले हमारी जमीनें पूरी तरह बंजर हो जाएंगी और यहां कार्बन जीरो होगा. जिसके बाद केमिकल, पीएसटीसाइड, यूरिया और डीएपी भी काम नहीं करेगी, और यह प्रभाव जमीन पर दिखना पिछले कुछ सालों से चालू हो चुका है. इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना सरकार, ना कृषि विश्वविद्यालय, ना किसान और ना ही बुद्धिजीवी. यह पराली बेचने की बजाय बैक्टीरिया के माध्यम से खाद बनाकर या तो जमीन में वापस डालना चाहिए या रिजनिलरेटिव एग्रिकल्चर के माध्यम से जमीन के ऊपर मलचिंग के तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए.

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वे कहते हैं कि यह सत्य है कि हरियाणा में पंजाब के मुकाबले पराली जलाने के इंसिडेंट कम हैं, परंतु इससे पॉल्यूशन कम हो रहा है, यह सत्य नहीं है. एक तो हरियाणा (38-40 लाख एकड़) में पंजाब (81-82 लाख एकड़) के मुकाबले आधे रकबे में धान की खेती होती है. दूसरा, पराली को इकट्ठा करने वाले बेलर व अन्य मशीनों की पहुंच थोड़ी ज्यादा है. पराली को जलाने के लिए ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फॉर्मर ही मजबूर होते हैं, क्योंकि बड़े किसानों के पास अपने सारे प्रबंधन, बेलारस, मशीन वा व ट्रैक्टर इत्यादि होते हैं. यदि छोटे किसानों को समय पर मशीनें व सहायता मिले, तो वह आग लगाने के बजाय फरारी परबंधन में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे.जिस पराली को खेत में नहीं मिलाया जाता, वह अंततः बाहर जाकर फैक्ट्रियों में जलती है. यानी उसका पोल्यूशन तो वातावरण में आएगा, लेकिन धीरे-धीरे और कंट्रोल्ड तरीके से.

हरियाणा और पंजाब दोनों की कंप्रेटिव स्टडी से यह पता लगाया जा सकता है कि आखिर में पराली प्रबंधन की वजह से किसानों को क्या लाभ और नुकसान हुआ, और इसकी वजह से जमीनें कितनी जल्दी तबाह हो रही हैं. क्योंकि जिस माइनिंग एग्रिकल्चर के मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, वह है किसानों के हक़ में नहीं. भले ही आपको धुआं आज उठता हुआ ना दिखे, लेकिन फूड प्राइस इसकी वजह से बेहद तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि हम ज़मीन का कार्बन बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. -डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ,पर्यावरण समाजशास्त्री, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

क्या कहते हैं पंजाब के प्रोग्रेसिव किसान?

पंजाब के प्रोग्रेसिव किसान गगनदीप सिंह कहते हैं कि सरकार की नीति और नियत में हमेशा अंतरराश है यही प्पराली को लेकर भी है. वे कहते हैं की सरकारों के लिए किस सॉफ्ट टारगेट है जिससे कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं. वे कहते हैं कि पंजाब के किसानों को बदनाम किया जा रहा है जबकि धरातल पर इस बार नामात्र पराली जली है. वह कहते हैं कि जहां तक हरियाणा में कम पराली जलने की बात है तो जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वह भी पंजाब को बदनाम करती थी.

अब दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो अब बीजेपी की सरकार पंजाब को बदनाम कर रही है. ग्रीन ट्रिब्यूनल के जज भी कह चुके हैं कि पंजाब का धुआं दिल्ली तक पहुंचाने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. जबकि भाजपा के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कहते हैं कि पंजाब का धुआं दिल्ली नहीं पहुंचता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को किसानों आर्थिक मुआवजा देने की बात कही थी, ताकि वे पराली का प्रबंध कर सके, जो कि अभी तक लागू नहीं हुए हैं. ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी किसानों को ₹2500 प्रति एकड़ आर्थिक मदद देने की बात कही थी वह भी आज तक नहीं हुआ है. छोटे किसानों को फ्री में मशीन उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. वहीं जो सब्सिडी भी दी जा रही है उसका फायदा बड़े कारपोरेट घरानों को हो रहा है किसानों को नहीं. जो पराली प्रबंधन को लेकर सब्सिडी भी मिलती है. वह किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. -गगनदीप सिंह, पंजाब के किसान

निष्कर्ष और अलग-अलग दृष्टिकोण: सरकारी रिपोर्ट और विशेषज्ञों के मुताबिक हरियाणा की नीतियां अधिक व्यावहारिक हैं. सीधे किसानों के खाते में प्रति एकड़ नकद प्रोत्साहन राशि भेजने और औद्योगिक उपयोग बढ़ाने से वहां पराली जलाने की घटनाएं लगभग शून्य के करीब पहुंच गई हैं. वहीं पंजाब के मामले में आंकड़ों और विशेषज्ञों का तर्क है कि पंजाब का धान का रकबा हरियाणा से दोगुना है. इसके बावजूद 67 हजार से अधिक मामलों को घटाकर 4,500 से नीचे लाना संख्यात्मक रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है.

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