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Explainer: दीपेंद्र हुड्डा के सज्जन वाले बयान पर सिख वोट बैंक पर कितना असर? कांग्रेस नेताओं ने क्यों खोला मार्चा?

दीपेंद्र हुड्डा के सज्जन कुमार पर दिए बयान पर सियासी घमासान मचा है. जानें इसके राजनीतिक मायने. चंडीगढ़ ब्यूरो हेड भूपेंद्र जिष्टू की रिपोर्ट.

Deepender Hooda Sajjan Kumar
Deepender Hooda Sajjan Kumar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2026 at 3:03 PM IST

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चंडीगढ़: सिख दंगों के दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की तारीफ करना दीपेंद्र हुड्डा को इतना भारी पड़ गया कि विपक्षी दलों के साथ उनकी पार्टी के नेताओं ने भी उनको नसीहत दे दी. जब मामला सियासी नफा नुकसान का हो गया, तो फिर हालात को देखते हुए उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी. अब दीपेंद्र अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कहकर खुद को सिखों के साथ खड़े रहने वाला बता रहे हैं. लेकिन उनके इस बयान का असर बड़ा हो सकता है. क्योंकि आने वाले समय में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं. वहीं हरियाणा में भी सिख वोट बैंक का कई सीटों पर असर देखने को मिलता है. ऐसे में क्या दीपेंद्र हुड्डा के बयान से कांग्रेस को सियासी नुकसान हो सकता है?

हरियाणा में सिखों की आबादी और सियासी असर: सबसे पहले हम बात हरियाणा की करते हैं. हरियाणा में 2011 की जनगणना के मुताबिक सिखों की आबादी करीब साढ़े बारह लाख के करीब है. जबकि वर्तमान में सिखों की आबादी प्रदेश में 17 से 18 लाख होने का अनुमान है, जोकि प्रदेश की कुल आबादी का करीब पांच फीसद है. हरियाणा में सिखों का प्रभाव सबसे ज्यादा सिरसा जिले में है. जिले की कुल आबादी का 20 फीसदी के आस पास है. फतेहाबाद जिले में भी इनकी आबादी 10 फीसदी से अधिक है. कुरुक्षेत्र में सिखों की आबादी करीब नौ फीसदी है. वहीं अंबाला और यमुनानगर में भी सिखों की आबादी 8 फीसदी के करीब है.

Explainer: दीपेंद्र हुड्डा के सज्जन वाले बयान पर कितना प्रभावित होगा सिख वोट बैंक? (ETV Bharat)

इन सीटों पर सिख समुदाय का प्रभाव: वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की बात करें, तो भले ही सिख विधायक कोई भी ना हो, लेकिन सिखों का प्रदेश की कई सीटों पर सीधा प्रभाव है. प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 15 से 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जिन पर सिख वोट बैंक का सीधा प्रभाव है. ये वोट बैंक किसी भी पार्टी की हार जीत पर इन सीटों पर असर पड़ता है. इनमें सिरसा, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कैथल, हिसार और पानीपत की कई सीटें शामिल हैं. हरियाणा में जाट सिख मतदाता करीब चार फीसदी है. इस वोट बैंक की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को 39.94 और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 39.09 फीसदी वोट मिले थे. ऐसे में चार फीसदी का वोट बैंक किसी भी दल के लिए अहम हो जाता है.

इन सीटों पर ज्यादा प्रभाव:

  • सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, करनाल, जींद, पंचकूला और यमुनानगर
  • सिरसा में सिखों की कुल आबादी का 20 फीसदी
  • फतेहाबाद में 10 फीसदी से अधिक
  • कुरुक्षेत्र में 9 फीसदी के आसपास
  • अंबाला और यमुनानगर में 8 फीसदी के करीब

क्या है पंजाब में सिख वोट बैंक की सियासत? पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, यही वजह है कि पंजाब के सभी सियासी दलों के साथ ही, कांग्रेस नेता खुलकर दीपेंद्र हुड्डा के बयान का विरोध कर रहे हैं. पंजाब की कुल आबादी में सिखों की हिस्सेदारी 57.69% है. 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा जट सिख आबादी तारंतरन की है. जो करीब 87 फीसदी है. उसके बाद मोगा यहां जट सिख आबादी 83 प्रतिशत है. जबकि बरनाला, मनसा, फरीदकोट में जट सिख आबादी 75 फीसदी से ज्यादा है. वहीं मुक्तसर, फतेहगढ़, बठिंडा और संतूर में जट सिख आबादी सत्तर फीसदी से अधिक है. अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें, तो जट सिख पंजाब का कुल वोट का 25 से 30 फीसदी है. वहीं 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से तरनतारन, मोंगा, मानसा, बरनाला, फरीदकोट, बठिंडा, संगरूर और मुक्तसर का क्षेत्र सिख वोटरों के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है. जहां पर इस वोट बैंक का सीधा प्रभाव है. पंजाब विधानसभा की 117 में से करीब 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां इनका सबसे ज्यादा असर पड़ता है. इनमें अधिकतर सीटें ग्रामीण और मालवा बेल्ट की शामिल हैं.

  • पंजाब की कुल आबादी में सिखों की हिस्सेदारी 57.69% (2011 की जनगणना)
  • तारंतरन में जट सिख की आबादी 87 फीसदी
  • मोगा जिले में जट सिख आबादी 83 प्रतिशत
  • बरनाला, मनसा, फरीदकोट में 75 फीसदी से ज्यादा
  • मुक्तसर, फतेहगढ़, बठिंडा और संतूर में 90 फीसदी से ज्यादा
  • सब हेडर- जट सिख पंजाब का वोट प्रतिशत
  • पंजाब में जट सिख का कुल वोट 25 से 30 फीसदी
  • पंजाब विधानसभा की 117 में से 70 से 80 सीटों पर सिखों का प्रभाव ज्यादा

उत्तराखंड में क्या है सिख आबादी का प्रभाव? उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में सिख और पंजाबी मतदाता खासकर मैदानी जिलों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत के तौर पर देखे जाते हैं. उत्तराखंड की कुल आबादी में सिख समुदाय करीब 2.3% से 2.5% है, लेकिन तराई बेल्ट (ऊधम सिंह नगर) में इनकी आबादी और प्रभाव बहुत मजबूत है. तराई और मैदानी क्षेत्रों में कई सीटों पर इनका वोट चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखता है. खासतौर पर ऊधम सिंह नगर और देहरादून के कुछ इलाकों में सिख-पंजाबी मतदाताओं की संख्या और सामाजिक पकड़ राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है. यही वजह है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल सिख और पंजाबी मतदाताओं को अपने पक्ष में साधने के लिए विशेष रणनीति बनाते हैं. कई क्षेत्रों में समुदाय का सामूहिक रुख चुनावी परिणामों पर असर डाल सकता है.

  • उत्तराखंड की कुल आबादी में सिख समुदाय करीब 2.3% से 2.5%
  • तराई बेल्ट (ऊधम सिंह नगर) में इनकी आबादी और प्रभाव बहुत मजबूत

हार-जीत में अहम भूमिका: बाजपुर, नानकमत्ता, रुद्रपुर और काशीपुर जैसी विधानसभा सीटों पर सिख और पंजाबी मतदाताओं की भूमिका चुनावी गणित में महत्वपूर्ण मानी जाती है. इन सीटों पर मुकाबला करीबी होने की स्थिति में समुदाय का वोट किसी उम्मीदवार की जीत-हार का अंतर तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. हालांकि यह प्रभाव हर चुनाव में एक जैसा नहीं रहता और उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे तथा राजनीतिक परिस्थितियां भी परिणाम को प्रभावित करती हैं.

हिमाचल में सिखों का कितना असर? हिमाचल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा का सज्जन कुमार को लेकर दिया बयान यहां पर भी असर कर सकता है. 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सिख आबादी करीब 73000 से अधिक है, जो कुल राज्य की आबादी का करीब 1.16% है. यहां हालांकि ये समुदाय प्रदेश की कुल जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है. हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों में से चार से पांच विधानसभा सीटों पर इस आबादी का आंशिक या प्रभावी असर है. देश के एक छोटे राज्य हिमाचल के करीब तीन जिले ऐसे हैं. जहां सिख आबादी का काफी असर है. जिनमें ऊना, सिरमौर, सोलन और अन्य मैदानी या पंजाब के साथ लगते सीमावर्ती जिलों के स्थान है. अगर हम हिमाचल प्रदेश के पिछले चुनाव के नतीजों में सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी का वोट प्रतिशत देखें, तो इस आबादी का भी असर अहम हो जाता है. कांग्रेस 44.16% वोट शेयर तो भाजपा का 43.26% वोट शेयर था. यानी अंतर एक फीसदी के करीब था.

दीपेंद्र हुड्डा ने क्या दिया था बयान, क्या दी सफाई? सिख दंगों के मामले में जेल में बंद रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एआईसीसी के सदस्य और लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उनकी मौत के बाद एक तरह से "रोल मॉडल" बता दिया था. आईएएनएस को दिए बयान में उन्होंने कहा था कि सज्जन कुमार कि मौत से वो राजनीतिक क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है. सज्जन कुमार ना सिर्फ दिल्ली, दिल्ली देहात बल्कि पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे. जिनका लोगों से जुड़ाव एक मिसाल है, देश में उसकी मिसाल दी जाती है. किस तरह से लोगों के सुख दुख को निभाने वाले थे. दिल्ली के विकास में उनका योगदान आज तक याद किया जाता है उसके उदाहरण दिए जाते हैं

Deepender Hooda Sajjan Kumar
दीपेंद्र हुड्डा की सफाई (ETV Bharat)

दीपेंद्र हुड्डा पर क्या बोले अनिल विज? हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा कि तरफ से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को CWC से बाहर करने को लेकर भेजे गए पत्र पर अनिल विज ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने जो बयान दिया था. इससे कांग्रेस की असलियत नजर आ रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा "लाख छुपाओ, छुप ना पाए, दिल की बात बता देता है असली चेहरा." इसी सोच के चलते गुजरात समेत कई राज्यों के दंगे हुए व भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था. दीपेंद्र हुड्डा की सफाई पर उन्होंने कहा कि वो पूरी दुनिया ने देखा है. कांग्रेस में अदरूनी कलह को लेकर कहा कि तमाशे वाले का जमूरा जब नाचता है, तो नीचे की चीजें नहीं देखता. कांग्रेस का एजेंडा दूसरा है. वो अराजकता फैलना चाहते हैं. विदेशों को भी दिखाना चाहते हैं. भारत में उथल पुथल हो रहा है.

कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा लिख चुके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र: हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने इस मामले में पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर दीपेंद्र हुड्डा को एआईसीसी की सदस्यता से हटाने की मांग कर चुके हैं. हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस कार्यसमिति से बाहर करने की मांग की है. शर्मा ने अपने पत्र में कहा कि सज्जन कुमार को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने वाले बयान से सिख समुदाय में रोष पैदा हुआ है और इससे कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

सज्जन कुमार सिख कौम का कातिल है, गद्दार है, उसने सिखों को मारने की साजिश की और मरवाए, उसको दो बार उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है. जब मैं मुख्यमंत्री बना मैने उस वक्त मांग कि थी कि इसे मुझे दो, मैं पंजाब सरकार की तरफ से बताऊंगा कि किस तरह मानवता का क़त्ल किया इसने किया. यह बात सिर्फ सिख कौम की नहीं है, इस आदमी ने मानवता को शर्मसार किया है. हजारों सिखों को मारा गया, टायरों के बीच ढालकर मारा गया, घरों में घुसकर लुटा गया, पगड़ी को बेइज्जत किया गया. यह शख्स उसके लिए जिम्मेदार है. इसको किस तरह सिख कौम, पंजाबी और देश माफ कर सकता है. इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है. यह आदमी गद्दार है इसको रोल मॉडल क्या उसका नाम लेना भी पाप है. अगर ऐसे लोग रोल मॉडल होंगे तो देश तबाह हो जाएगा. उसको कानूनी लड़ाई से नहीं बल्कि चौक पर गोली मारनी चाहिए थी. सज्जन कुमार सजा भुगतते हुए मरा कोई ऐसे नहीं मरा, घर में नहीं जेल में मरा, इसको तो वहां कीड़े पड़ने थे. अगर कोई उसको अपन रोल मॉडल कहता है तो वह अपनी जुबान को भी संभाले और अपने आप को भी संभाले.- पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी चरणजीत सिंह चन्नी

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने भी किया बयान से किनारा: इससे पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर कह चुके हैं कि 1984 बहुत बड़ा पीड़ादायक समय था, उस वक्त के जख्म इतने बड़े थे जो आज भी हरे हैं. इतना वक्त बीत जाने के बाद भी लोगों के मन में बहुत भारी गहरा सदमा है. गुनाहगारों को अगर यहां छोड़ दिया तो ऊपर वाले ने उन्हें अपनी कचहरी में जगह नहीं देनी है. जिन लोगों ने निर्दोष लोगों के साथ गुनाह किया. ऊपर वाले की अदालत में वो बच नहीं सकता, हालांकि वे दीपेंद्र हुड्डा के बयान से किनारे करते दिखे और कहा कि जहां तक दीपेंद्र हुड्डा के रोल मॉडल के बयान का सवाल है. ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हम 1984 के पीड़ितों के साथ हमेशा हमारी हमदर्दी है और उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं.

पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा? बीजेपी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कांग्रेसी नेताओं द्वारा 1984 सिख नरसंहार के आरोपी सज्जन कुमार को रोल मॉडल कहे जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का ये बयान पार्टी की सिख विरोधी मानसिकता को एक बार फिर उजागर करता है. ढिल्लों ने कहा कि 1984 के भयावह और दर्दनाक सिख नरसंहार को 42 वर्ष बीत जाने के बावजूद पीड़ित परिवारों के जख्म आज भी हरे हैं. ऐसे संवेदनशील समय में नरसंहार के मुख्य आरोपी को रोल मॉडल करार देना पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने और उन्हें फिर से कुरेदने का निंदनीय प्रयास है.

क्या कहते हैं जानकार? राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी दीपेंद्र हुड्डा के बयान और उनकी सफाई के बाद इसके सिख वोट बैंक पर पड़ने वाले असर को लेकर कहते हैं कि यह एक चर्चा का विषय तो है, भले ही इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी सफाई भी दे दी है. लेकिन विपक्ष को तो इस पर सियासत करने का मौका मिल गया है. वे कहते हैं कि विपक्ष तो इस मुद्दे को बरकरार रखना चाहेगा. लेकिन अभी चुनाव के लिए लंबा वक्त है. इसका प्रभाव क्या और कितना पड़ेगा अभी कहना संभव नहीं है. वे कहते हैं कि पंजाब कांग्रेस के नेता भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं, यह उनकी सियासत के मुताबिक है. क्योंकि मुद्दा सिखों से जुड़ा हुआ है. इस पूरे क्षेत्र यानि उत्तर भारत के कई राज्यों में सिखों का प्रभाव है, जिसके चलते अभी यह मुद्दा सियासी गलियारे में बना रह सकता है.

पार्टी के नेता क्यों कर रहे विरोध? पंजाब की सियासत को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुखबीर बाजवा कहते हैं कि 1984 के सिख दंगों को लेकर आज भी पंजाब, देश के अन्य हिस्सों के साथ ही विदेश में रहने वाले जट सिखों में उस मामले के दोषियों के खिलाफ आक्रोश बरकरार है. ऐसे में किसी नेता का किसी दोषी को सम्मान देना, निश्चित तौर पर उसका विरोध होना सियासी तौर पर लाजमी है. वे कहते हैं कि विपक्ष ही नहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को जानते हैं, इसलिए दोनों तरफ से इसका विरोध हो रहा है. हालांकि इसका चुनावी आगामी कितना असर होगा या नहीं अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वेवकहते है कि दीपेंद्र हुड्डा की इस मामले में सफाई यह बताने के लिए काफी है कि वे भी इसके सियासी मायने को जानते हैं.

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