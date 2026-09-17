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रोड रेज से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान, छोटी सी समझदारी बचा सकती है जान, जानें मनोचिकित्सक की राय

गुरुग्राम में सड़कें सबसे ज्यादा खतरनाक: 2025 के ट्रैफिक पुलिस डेटा के मुताबिक, NH-48, द्वारका एक्सप्रेसवे, KMP एक्सप्रेसवे, सोहना एलिवेटेड रोड और गोल्फ कोर्स रोड पर 401 हादसे हुए और 200 लोगों की मौत हुई. NH-48 पर सबसे ज्यादा 127 मौतें हुईं. इस दौरान कुल 1,115 हादसे हुए, जिनमें 472 लोगों की मौत हुई और 770 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. 2024 में 1,024 हादसों में 478 मौतें हुई थीं. पूरे हरियाणा की बात करें, तो 2025 में 6,480 हादसे हुए और 3,059 लोगों की मौत हुई. गुरुग्राम इस लिस्ट में 330 मौतें और 805 हादसों के साथ टॉप पर है.

हरियाणा में रोडरेज की घटनाएं: NCRB के आंकड़ों के मुताबिक बीते पांच वर्षों पर नजर डालें, तो राज्य में हर साल करीब 9 से 10 हजार सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं और हजारों लोगों की जान गई. वर्ष 2020 से 2024 के बीच हादसों की संख्या के मामले में हरियाणा की राष्ट्रीय रैंक 13वें से 15वें स्थान के बीच रही. 2025 में राज्य में 6,480 सड़क हादसों में 3,059 लोगों की मौत हुई. इनमें रोडरेज और हिट एंड रन के मामले भी शामिल हैं.

फरीदाबाद: सड़क पर चलते समय मामूली सी टक्कर, ओवरटेक करने को लेकर विवाद, रास्ता नहीं देने पर बहस या हॉर्न बजाने जैसी छोटी घटना कई बार हिंसक रूप ले लेती है. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल जाती है और कुछ मामलों में बात हत्या या हत्या के प्रयास तक पहुंच जाती है. सड़क पर गुस्से और हिंसक व्यवहार की ऐसी घटनाओं को आम तौर पर 'रोडरेज' कहा जाता है.

रोडरेज में कौन-कौन सी धाराएं लग सकती हैं? वकील केपी तंवर ने बताया कि भारत में रोडरेज के लिए कोई एक अलग आपराधिक धारा नहीं है. घटना की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अलग-अलग धाराएं लग सकती हैं. अगर मामला खतरनाक या लापरवाही से वाहन चलाने का है, तो BNS और मोटर वाहन कानून के संबंधित प्रावधान लागू हो सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो चोट की गंभीरता के आधार पर संबंधित धाराएं लग सकती हैं. अगर आरोपी पर जानबूझकर वाहन चढ़ाने या हमला करने और जान लेने की कोशिश का आरोप है, तो परिस्थितियों और साक्ष्यों के आधार पर BNS की धारा 109 यानी attempt to murder, लग सकती है.

रोड रोज में लगने वाली धाराएं एक जैसी नहीं होती: किसी को धमकी देने पर BNS की धारा 351 criminal intimidation, लागू हो सकती है. वहीं किसी व्यक्ति का रास्ता जानबूझकर रोकने के मामले में BNS की धारा 126 के तहत wrongful restraint से जुड़े प्रावधान लागू हो सकते हैं. अगर रोडरेज के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो पुलिस घटना की परिस्थितियों, आरोपी की नीयत, वाहन के इस्तेमाल और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मौत से संबंधित गंभीर धाराएं लगा सकती है. यानी रोडरेज में लगने वाली धाराएं एक जैसी नहीं होतीं. पुलिस की कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट, CCTV फुटेज, गवाहों, आरोपी के व्यवहार और घटना की परिस्थितियों पर निर्भर करती है.

मनोचिकित्सक के मुताबिक: रोड रेज के पीछे क्या होती है मानसिकता? मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रेरणा बताती है कि उनके पास कई तरह की मानसिक रोगी इलाज करवाने आते हैं. जिसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं. जिनका रोडरेज से किसी ने किसी तरह से संबंध रहा है. सड़क पर होने वाला रोडरेज केवल ट्रैफिक की परेशानी का परिणाम नहीं होते. कई मामलों में इसके पीछे व्यक्ति का गुस्सा नियंत्रित करने में कठिनाई, जल्दबाजी में निर्णय लेना और अपनी बात या अधिकार को हर हाल में सही साबित करने की सोच होती है. ट्रैफिक के दौरान जब किसी चालक को लगता है कि दूसरे वाहन चालक ने जानबूझकर उसे रास्ता नहीं दिया, गलत तरीके से ओवरटेक किया या बार-बार हॉर्न बजाकर उकसाया, तो वह स्थिति को सामान्य गलती के बजाय अपने प्रति चुनौती मान सकता है.

गुस्से पर नियंत्रण के लिए ट्रेनिंग की जरूरत: विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार तनाव, पर्याप्त नींद नहीं लेना, काम या निजी जीवन का दबाव, चिड़चिड़ापन और नशे की स्थिति भी व्यक्ति की सहनशीलता को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में छोटी घटना पर भी प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो सकती है. हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि रोड रेज करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक बीमारी से जोड़ना सही नहीं है. कई बार यह परिस्थितियों से पैदा हुआ व्यवहार होता है. यदि कोई व्यक्ति बार-बार मामूली विवाद पर गाली-गलौज, धमकी, पीछा करने या मारपीट तक पहुंच जाता है, तो गुस्सा नियंत्रित करने की ट्रेनिंग और जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी हो जाता है.

क्या कहते हैं रोडरेज पीड़ित? रोडरेज पीड़ित योगेश कौशिक बताते हैं कि "मैं एक बार गुरुग्राम में अपनी कार से कहीं जा रहा था. इस दौरान लगातार दो बाइक सवार पीछे से हॉर्न बजाने लगे, हालांकि रास्ते में ट्रैफिक था. इसलिए मैंने आगे जाकर उनको साइड दिया. जिसके बाद वह हमारी गाड़ी के सामने बाइक खड़ी करके हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगे. इस दौरान मैंने काफी उनको समझाया, लेकिन वह बात नहीं माने और उन्होंने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और मुझे गालियां देने लगे. उन लोगों को ने यह भी नहीं देखा कि मेरी उम्र 45 प्लस है. इसके बावजूद भी वह गालियां देने लगे. हालांकि इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई जिसके बाद वह दोनों युवक वहां से फरार हो गए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह थी कि वह दोनों युवकों की उम्र लगभग 22 से 24 के बीच थी और अक्सर देखा जाता है कि रोडरेज मामले में ज्यादातर नौजवान लड़के शामिल होते हैं. उस दिन के बाद सड़क पर चलते हुए गलती दूसरे व्यक्ति की भी है, तो मैं उसे हाथ जोड़कर आगे निकल जाता हूं.

रोडरेज से बचने के उपाय: सड़क पर सुरक्षित रहने और हिंसक झड़पों से बचने के लिए रोड रेज (Road Rage) प्रबंधन और सुरक्षित ड्राइविंग आदतें सबसे प्रभावी उपाय हैं. गाड़ी चलाते समय अपने गुस्से को काबू में रखना और दूसरों के आक्रामक व्यवहार पर समझदारी से प्रतिक्रिया देना आपको और आपके परिवार को बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है.

स्वयं के व्यवहार और आदतों में बदलाव: हमेशा अपनी यात्रा तय समय से थोड़ा पहले शुरू करें ताकि रास्ते में ट्रैफिक होने पर भी आपको जल्दबाजी न करनी पड़े.

शांत मन से गाड़ी चलाएं: यदि आप पहले से ही तनाव, गुस्से या थके हुए मूड में हैं, तो गाड़ी चलाने से बचें.

हॉर्न का सीमित उपयोग: भारत में हॉर्न का इस्तेमाल केवल दूसरों को सचेत करने के लिए करें, अपना गुस्सा या झुंझलाहट निकालने के लिए नहीं.

गलती स्वीकार करें: यदि आपकी वजह से सड़क पर कोई छोटी गलती या चूक हुई है, तो मुस्कुराकर या हाथ उठाकर तुरंत माफी मांग लें, इससे मामला वहीं शांत हो जाता है.

पर्याप्त नींद लें: नींद की कमी चिड़चिड़ापन और सड़क पर हिंसक व्यवहार का एक बड़ा कारण बनती है, इसलिए पूरी नींद लें.

आक्रामक चालकों से नजरें मिलाने से बचें (Avoid Eye Contact): किसी आक्रामक या गुस्से में चिल्ला रहे ड्राइवर की आंखों में ना देखें, क्योंकि इससे उनका गुस्सा और बढ़ सकता है.

उकसावे का जवाब ना दें: यदि कोई आपको गलत तरीके से ओवरटेक करता है या अभद्र इशारे करता है, तो उसे नजरअंदाज करें और अपनी लेन में बने रहें.

सुरक्षित दूरी बनाएं: यदि आपके पीछे कोई गाड़ी बहुत सटाकर चला रहा है (Tailgating), तो उसे सुरक्षित रूप से आगे निकलने का रास्ता (Give Way) दे दें.

सबक सिखाने की कोशिश ना करें: सड़क पर किसी दूसरे को उसकी गलती के लिए सजा देने या मुकाबला करने की मानसिकता से बचें.

आपातकालीन और सुरक्षा उपाय: यदि कोई विवाद बढ़ता है और दूसरा व्यक्ति आपकी गाड़ी के पास आकर बहस करता है, तो गाड़ी के शीशे और दरवाजे लॉक रखें और अंदर ही बैठें.

डैशकैम (Dashcam) का उपयोग: अपनी कार या बाइक के हेलमेट पर डैशकैम जरूर लगवाएं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग किसी भी विवाद में कानूनी सबूत के तौर पर काम आती है.

पुलिस की सहायता लें: यदि आपको खतरा महसूस हो या कोई आपका पीछा कर रहा हो, तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें या गाड़ी को नजदीकी पुलिस पिकेट या सुरक्षित सार्वजनिक स्थान पर ले जाएं.

कुछ सेकेंड का गुस्सा और लंबी कानूनी प्रक्रिया: हरियाणा में 2022 से 2025 के बीच 41,050 सड़क हादसे और 19,465 मौतें दर्ज होना अपने आप में सड़क सुरक्षा की बड़ी तस्वीर दिखाता है. वहीं रोडरेज के सामने आए गंभीर मामले यह बताते हैं कि सड़क पर होने वाले विवाद को नजरअंदाज करना भी जोखिम भरा हो सकता है. सड़क पर कुछ सेकंड का गुस्सा कई बार लंबे कानूनी विवाद में बदल सकता है. हॉर्न, ओवरटेकिंग, रास्ता देने या छोटी टक्कर से शुरू हुआ विवाद अगर हिंसा में बदलता है तो मामला सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन से कहीं आगे जा सकता है.

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