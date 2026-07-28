Explainer: हरियाणा में हर दिन 13 मौत, क्यों नहीं रुक रहे सड़क हादसे? सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार या चालक भी?
साल 2025 में देश में सड़क हादसों में 5.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. हरियाणा लिस्ट में 14वें स्थान पर है. कब रुकेंगे हादसे?
Published : July 28, 2026 at 8:50 PM IST
फरीदाबाद: सड़कें विकास की पहचान होती हैं, लेकिन जब यही सड़कें मौत का रास्ता बन जाएं. तो सवाल सिर्फ ट्रैफिक नियमों का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का होता है. भारत में हर घंटे 21 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं. संसद में केंद्र सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वो डराने वाले हैं. साल 2025 में देश में सड़क हादसों में 5.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 5 लाख से अधिक सड़क हादसों में 1.83 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई. इनमें सबसे ज्यादा 18 से 34 साल के युवा शामिल हैं. हरियाणा इस सूची में 14वें स्थान पर है. सवाल ये है कि आखिर आधुनिक सड़कों, नए एक्सप्रेस-वे और सख्त कानूनों के बावजूद सड़कें सुरक्षित क्यों नहीं हो पा रही हैं?
लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे: देश में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि वर्ष 2025 में देशभर में 5,13,563 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,83,382 लोगों की मौत हो गई. ये आंकड़ा वर्ष 2024 की तुलना में 5.3 प्रतिशत अधिक है. यानी देश में औसतन हर घंटे 59 सड़क हादसे हुए और 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई. सबसे चिंताजनक बात ये है कि मरने वालों में 66 प्रतिशत लोग 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के हैं. सड़क दुर्घटनाओं के मामले में हरियाणा देश में 14वें स्थान पर है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे होने और कई राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रेस-वे गुजरने के कारण राज्य में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है.
6 सालों में हादसों का बदलता ग्राफ: हरियाणा पुलिस के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2020 में राज्य में 9,431 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं. जिनमें करीब 4507 लोगों ने जान गंवाई. 2025 में हादसों की संख्या बढ़कर 10,352 तक पहुंच गई और मौतों का आंकड़ा 4,900 तक पहुंच गया. मतलब 2020 के मुकाबले 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में 9.77% ज्यादा यानी लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है. वहीं हादसों में 8.72% ज्यादा यानी करीब 9 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है.
सड़क हादसों में हरियाणा 14वें स्थान पर: सड़क दुर्घटनाओं और मौत के मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की स्थिति देश के शीर्ष राज्यों में रही है. साल 2022 और 2023 में राज्य 14वें स्थान पर रहा, जबकि 2024 में एक स्थान नीचे खिसककर 15वें नंबर पर पहुंच गया. रैंकिंग में मामूली बदलाव जरूर हुआ, लेकिन हादसों की गंभीरता अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है.
युवा सबसे ज्यादा बन रहे शिकार: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में लगभग 66 प्रतिशत लोग 18 से 34 वर्ष की आयु के हैं. इसका अर्थ है कि सड़क दुर्घटनाएं देश की सबसे उत्पादक और कामकाजी आबादी को सबसे अधिक प्रभावित कर रही हैं. सड़क हादसे केवल एक परिवार से उसका सदस्य नहीं छीनते, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर भी गहरा असर डालते हैं.
क्यों नहीं थम रहे सड़क हादसे? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण ओवरस्पीडिंग है. इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, गलत दिशा में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग, सड़कों पर अवैध कट और खराब सड़क इंजीनियरिंग भी बड़ी वजहें हैं.
हरियाणा में सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह ओवरस्पीड: 2020 से 2024 के बीच हरियाणा में 7 हजार तक हादसे ओवरस्पीड के चलते हुए. अकेले 2024 में ही ओवरस्पीडिंग से जुड़े 5,148 हादसे दर्ज हुए, जिनमें 2,408 लोगों की जान चली गई. 2020 में इस श्रेणी में 660 हादसे दर्ज हुए थे. 2023 में ये संख्या बढ़कर 1,219 तक पहुंच गई. हालांकि 2024 में इसमें कमी आई और 567 मामले दर्ज किए गए.
हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी: सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि कई मामलों में दुर्घटना नहीं बल्कि सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल ना करना मौत का कारण बनता है. हरियाणा में हेलमेट नहीं पहनने से जुड़ी मौतें 2020 में 447 थीं, जो 2024 में बढ़कर 735 हो गईं. सीट बेल्ट का उपयोग ना करने से होने वाली मौतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई.
किन जिलों में सबसे ज्यादा हादसे? सरकारी आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी गुरुग्राम और फरीदाबाद में दर्ज होती है. इसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, रोहतक और अंबाला जैसे जिले आते हैं. हरियाणा जैसे राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाओं की गंभीरता अधिक होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क सुरक्षा को केवल चालकों की जिम्मेदारी मानना पर्याप्त नहीं है. सड़क की डिजाइन, संकेतक बोर्ड, स्ट्रीट लाइट, सर्विस रोड और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं.
हरियाणा में 339 ब्लैक स्पॉट चिन्हित: हरियाणा सरकार ने राज्य में 339 ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे, जहां बार-बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. इनमें से 109 स्थानों पर सुधार कार्य पूरा किया जा चुका है. इसके अलावा 2,378 स्थान ऐसे मिले, जहां ट्रैफिक कैल्मिंग उपायों की आवश्यकता थी. इनमें से 1,228 स्थानों पर सुधार किया गया है. इसके बावजूद सड़क सुरक्षा अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है.
सरकार क्या कर रही ट्रैफिक पुलिस? फरीदाबाद डीसीपी ट्रैफिक जयवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर कई स्तरों पर काम कर रही हैं. राज्य में ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उनका सुधार किया जा रहा है. 2020 से 2024 के बीच 339 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए, जिनमें से 109 का सुधार पूरा हो चुका है. इसके अलावा हजारों ट्रैफिक प्वाइंट्स पर इंजीनियरिंग सुधार किए गए हैं और बड़ी संख्या में अवैध कट बंद किए गए हैं. स्कूल बसों की नियमित जांच, ट्रैफिक नियमों का सख्त पालन, ई-चालान, सड़क सुरक्षा अभियान और दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज जैसी योजनाएं भी लागू की जा रही हैं.
चालान काटने के साथ लोगों को किया जा रहा जागरूक: डीसीपी ट्रैफिक जयवीर सिंह ने आगे बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करना केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है. ट्रैफिक पुलिस ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट यात्रा करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. दुर्घटना संभावित स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है. हमारा उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाना है. अगर चालक गति सीमा का पालन करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें तो बड़ी संख्या में हादसों को रोका जा सकता है.
नागरिक की जिम्मेदारी भी जरूरी: वहीं रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (RSO) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसके शर्मा ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण चालक का व्यवहार है. सड़कें बेहतर हुई हैं और वाहन पहले से अधिक आधुनिक हैं, लेकिन तेज रफ्तार, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी दुर्घटनाओं को बढ़ा रही है. सड़क सुरक्षा केवल कानून से नहीं आएगी. जब तक लोग स्वयं जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक दुर्घटनाओं में स्थायी कमी लाना मुश्किल होगा. स्कूल स्तर से सड़क सुरक्षा शिक्षा, नियमित प्रशिक्षण और कड़े प्रवर्तन की जरूरत है.
सरकार ने क्या कहा? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा कि सड़क हादसों में होने वाली मौतें किसी युद्ध या महामारी से कम नहीं हैं. उन्होंने सांसदों से अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है. सरकार की ओर से 'राह-वीर योजना' शुरू की गई है, जिसके तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा दुर्घटना पीड़ितों को शुरुआती सात दिनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है.
चिंता सिर्फ आंकड़ों की नहीं: हर घंटे 21 मौतें केवल एक आंकड़ा नहीं हैं. इसके पीछे हर दिन टूटते सैकड़ों परिवार हैं. सवाल ये भी है कि जब सड़क सुरक्षा को लेकर कानून सख्त हुए हैं, वाहनों में सुरक्षा सुविधाएं बढ़ी हैं और सड़कों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तब भी मौतों का ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? सड़क हादसों को केवल किस्मत का खेल मानने की बजाय उन्हें रोकने योग्य त्रासदी के रूप में देखने की जरूरत है. जब तक सड़क इंजीनियरिंग, कानून के पालन, जागरूकता और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को एक साथ मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक सड़कें विकास का प्रतीक कम और मौत का रास्ता अधिक बनी रहेंगी.
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