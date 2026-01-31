ETV Bharat / state

Explainer: हरियाणा में बढ़ रहा प्राकृतिक खेती का क्रेज, बीते एक दशक में जानें कितना आया बदलाव

सीएम नायब सैनी की पहल: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हाल ही में घोषणा की थी कि हरियाणा के सभी गांवों में पंचायत की 10% भूमि प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी. गांव में पंचायत की भूमि पर एक एकड़ में प्राकृतिक खेती की जाएगी. जिसकी पहल उन्होंने कैथल जिले से की है. कैथल के पूंडरी में 53 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को पट्टे पर (ठेके पर) जमीन दी गई थी, ताकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके.

हरियाणा सरकार की योजना: एक देसी गाय से 25 से 30 एकड़ प्राकृतिक खेती की जा सकती है. इसलिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक देसी गाय खरीदने पर किसान को ₹30000 की सब्सिडी दी जाती है. प्राकृतिक खेती करने पर सरकार प्रति एकड़ ₹4500 की सहायता राशि भी किसानों को देती है. अगर कोई बड़ा जमींदार प्राकृतिक खेती के लिए 492 देसी गायों की खरीद करता है, तो उसे एक करोड़ 23 लाख रुपये की राशि सरकार की तरफ से दी जाती है.

केंद्र सरकार की योजना: भारत में सरकार ने इस खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है. ये योजना नवंबर 2024 में लॉन्च हुई थी और इसका बजट 2,481 करोड़ रुपये रखा गया था. इसका लक्ष्य है कि 1 करोड़ किसानों तक पहुंचा जाए, 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर ये खेती शुरू हो और 15,000 क्लस्टर बनाए जाएं. जिससे किसानों की आय तो बढ़े ही साथ में पर्यावरण को भी बचाया जा सके.

प्राकृतिक खेती का कितना बढ़ा रकबा? हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है. बीते दस सालों में हरियाणा में प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है. हरियाणा कृषि विभाग के से मिले आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 तक सूबे के किसान लगभग 2451 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करते थे. जून 2025 तक 17,087 एकड़ भूमि किसान हरियाणा में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. फिलहाल कृषि विभाग ने 1 लाख एकड़ तक इस खेती का लक्ष्य रखा है.

क्यों है प्राकृतिक खेती की जरूरत? इस खेती में मिट्टी को जिंदा रखने पर जोर दिया जाता है. अच्छे कीटाणु और सूक्ष्मजीव बढ़ाए जाते हैं, ताकि पौधों को खुद ही पोषण मिले. खेत में ज्यादा जुताई नहीं की जाती, खरपतवार को पुआल या घास से ढककर नियंत्रित किया जाता है और फसलें अलग-अलग मिलाकर लगाई जाती हैं ताकि कीट खुद कम हों. पानी भी कम लगता है और मिट्टी की ताकत लंबे समय तक बनी रहती है. फसलें जहरीले अवशेषों से मुक्त होती हैं, इसलिए इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है.

प्राकृतिक खेती क्या है? ये एक बहुत सरल और प्रकृति के साथ तालमेल रखने वाली खेती का तरीका है. इसमें किसान कोई भी रासायनिक खाद, कीटनाशक या जहरीली दवाइयां नहीं डालते. सब कुछ घर या खेत में उपलब्ध चीजों से होता है, जैसे देसी गाय का गोबर और मूत्र, पौधों के अर्क या पत्तियां. इससे खेती की लागत बहुत कम हो जाती है, कई बार इसे शून्य बजट खेती भी कहते हैं, क्योंकि बाहर से महंगी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती.

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के किसानों में प्राकृतिक खेती का क्रेज बढ़ता जा रहा है. इसकी दो बड़ी वजह है. पहला कम लागत और ज्यादा मुनाफा, दूसरा अच्छी सेहत. बीते दस सालों में हरियाणा में प्राकृतिक खेती को कितना बढ़ावा मिला? सरकार और कृषि विभाग के द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए किस प्रकार से लाभ दिया जा रहा है? किसानों को प्राकृतिक खेती करने के दौरान किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? इसके फायदे क्या हैं. चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है?

प्राकृतिक खेती का क्रेज हरियाणा में बढ़ रहा है (Etv Bharat)

सीएम नायब सैनी की घोषणाएं: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की थी कि प्राकृतिक और जैविक खेती के ऊपर जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जहां पर किसानों की फसल की निशुल्क जांच होगी. हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के उत्पाद के लिए गुरुग्राम में जैविक और प्राकृतिक खेती की मंडी स्थापित की जाएगी. इसके साथ-साथ जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से उत्पादित सब्जियां, फल के लिए हिसार में प्राकृतिक खेती और जैविक मंडी की स्थापना होगी और जो भी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती से फसल तैयार होगी. उसके लिए उचित मूल्य निर्धारण करने के लिए भी एक समिति का गठन होगा.

12 एकड़ से सालाना 30 लाख रुपये तक की बचत (Etv Bharat)

हरियाणा में प्राकृतिक खेती के लिए जागरुकता कार्यक्रम: सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2022 से अब तक 720 किसान संगोष्ठी और 22 कार्यशाला और एक राज्य स्तरीय मेले का भी आयोजन सरकार के द्वारा किया जा चुका है.

रसायन युक्त खेती के मुकाबले ज्यादा पैदावार (Etv Bharat)

कुरुक्षेत्र के गुरुकुल से हुई थी ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत: हरियाणा में प्राकृतिक खेती के लिए ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई थी. अब सूबे के कई जिलों में ट्रेनिंग सेंटर खोले जा चुके हैं. इन ट्रेनिंग सेंटरों पर किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरुक किया जाता है. उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है. विशेष ट्रेनिंग में किसानों के ट्रेनिंग सेंटर में आने जाने और ट्रेनिंग के दौरान ठहरने का खर्च भी सरकार उठाती है.

किसानों ने बताया अपना अनुभव: कुरुक्षेत्र के गांव मेहरा के किसान राजकुमार आर्य ने बताया कि "मैं करीब 20 साल से जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती कर रहा हूं. मैं भी पहले बाकी किसानों की तरह रसायनयुक्त खेती करता था, फिर मैंने जहर मुक्त खेती की ठानी, जिसमें सफल भी हुआ. मैंने इसकी शुरुआत 2 एकड़ से की थी. जो आज बढ़कर 12 एकड़ हो गई है. आज मैं हर प्रकार की सब्जियां, धान, गेहूं, दाल, गन्ना और साथ में पशुओं के लिए चारा भी प्राकृतिक खेती से उगाता हूं." राजकुमार इंटरक्रॉपिंग वाली खेती ज्यादा करते हैं. उनकी हर फसल की पैदावार भी रसायन की अपेक्षा ज्यादा आती है. राजकुमार ने बताया कि 12 एकड़ से वो सालाना प्राकृतिक खेती कर 30 लाख रुपये तक कमा लेते हैं. वो अपने हर उत्पाद और फसल का भाव खुद निर्धारित करते हैं. रसायन वाली फसल के मुकाबले उनकी प्राकृतिक फसल 2 से 3 गुना ज्यादा भाव पर बिकती है.

लागत कम, मुनाफा ज्यादा (Etv Bharat)

'पेस्टिसाइड खेत की मिट्टी और इंसान दोनों के लिए खतरनाक': पद्मश्री से सम्मानित रिटायर्ड कृषि अधिकारी डॉक्टर हरिओम ने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक कृषि विभाग में नौकरी की है और प्राकृतिक खेती पर भी लंबा काम किया है. उन्होंने कहा कि "रसायन खेती से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है. जो हम पेस्टिसाइड अपने खेत में डालते हैं. उसका प्रभाव मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. पेस्टिसाइड से मिट्टी के पोषक तत्व और उर्वरक शक्ति कमजोर होती जा रही है. उस से उत्पन्न होने वाला अनाज मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता जा रहा है. रसायन खेती से खेत की मिट्टी के मित्र कीट समाप्त हो जाते हैं, जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या है."

'किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए': कृषि अधिकारी ने बताया कि "प्राकृतिक खेती में पानी की लागत भी कम आती है. मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है. ये इंसानों के लिए हानिकारक भी नहीं होती. खेत की उपजाऊ शक्ति में केंचुए का सबसे बड़ा योगदान होता है, लेकिन रसायन और यूरिया से वो भी खत्म होते जा रहे हैं. जिसे उपजाऊ शक्ति आने वाले दिनों में हमारे खेतों की समाप्त हो जाएगी. इसलिए हर किसी को प्राकृतिक खेती की तरह बढ़ाना चाहिए."

प्राकृतिक खाद तैयार करता किसान (Etv Bharat)

मार्केटिंग नहीं कर पाना किसानों के लिए बड़ी समस्या: प्राकृतिक खेती में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हर कोई उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाता. जिससे उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता और उन्हें नुकसान होता है. इस घाटे से ऊबारने के लिए हरियाणा सरकार प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसल उत्पादन पर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान को ₹20000 की प्रत्यक्ष वित्तीय राशि दे रही है.

घरौंडा के रहने वाले किसान पुनीत ने बताया कि वो एक आईटी कंपनी में एनसीआर में जॉब करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वो अपने गांव में पुश्तैनी जमीन पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. जहां पर वो फल-सब्जी और अनाज उगा रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि उनके साथ करीब 100 किसान जुड़े हुए हैं, ताकि 12 के 12 महीने वो अपने ग्राहकों को जहर मुक्त सब्जी फलों और अनाज देते रहे. एनसीआर में अपने उत्पाद बेचकर उन्हें अच्छा मुनाफा होता है.

गाय का गोबर और मूत्र, पौधों के अर्क का बनाया जाता है खाद का घोल (Etv Bharat)

किसान की सरकार को सलाह: किसान रामनिवास शर्मा ने कहा कि उसके पास करीब 5 एकड़ जमीन है और वो अपने खाने के लिए लगभग एक एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसान को भी ये बात समझ में आ गई है कि इंसान खेती करने से उनके खेत की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है इसलिए वह अपने खाने के लिए फल सब्जियां और अनाज प्राकृतिक खेती के मॉडल से तैयार कर रहे हैं. लेकिन वह उसकी 100% अपने से पीछे हटते हैं क्योंकि प्राकृतिक खेती में सही उत्पादन लेने में करीब तीन से पांच साल तक का समय लग जाता है. किसान के पास रोजगार का एकमात्र सहारा खेती होता है, तो वो तीन-चार सालों तक कम पैदावार में अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता. इसलिए सरकार को इस पर एक रणनीति के तहत बड़ा काम करना चाहिए.

ये भी पढ़ें- फिरोजपुर झिरका में गाजर की खेती से किसानों की आमदनी हुई दोगुनी, सरकार भी कर रही मदद

ये भी पढ़ें- विदेशी सब्जी उगाकर हुए मालामाल, आज करोड़ों रुपए कमा रहा हरियाणा का लाल

ये भी पढ़ें- सूरजमुखी की खेती ने बदली किसान की किस्मत, बंपर हो रही कमाई