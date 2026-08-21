ETV Bharat / state

Explainer: हरियाणा में 'विशेष वर्ग' पर सियासी घमासान: पारदर्शी भर्ती बनाम जातीय स्वाभिमान की जंग से बदलेंगे सियासी समीकरण?

इन दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के 'विशेष वर्ग' को लेकर दिए बयान पर बवाल मचा है. चंडीगढ़ से भूपेंद्र जिष्टू की रिपोर्ट

archana gupta controvery updates
archana gupta controvery updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2026 at 1:25 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा की सत्ता के गलियारों में अक्सर एक प्रतीक या रूपक पूरे सियासी नैरेटिव का रुख मोड़ने का सामर्थ्य रखता है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का पानीपत में दिया गया "कुर्ते-पायजामे और विशेष वर्ग" संबंधी बयान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है. सत्ता पक्ष इस टिप्पणी के ज़रिए अपने कार्यकाल की "बिना पर्ची-खर्ची" वाली पारदर्शी भर्ती नीति का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहता था, वहीं विपक्ष ने इसे तुरंत हरियाणा के पारंपरिक पहनावे, किसान संस्कृति और 25 फीसदी जाट समुदाय के स्वाभिमान से जोड़कर एक बड़े राजनीतिक संग्राम में तब्दील कर दिया है.

प्रतीकात्मक शब्दावली और नैरेटिव हाइजैक: हरियाणा की राजनीति में 'कलफ लगा कुर्ता-पायजामा' और 'सचिवालय में प्रभाव' ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण हरियाणा और विशेष तौर पर जाट समुदाय के राजनीतिक वर्चस्व से जोड़कर देखा जाता रहा है. भाजपा का उद्देश्य पिछली सरकारों के दौर में फैली 'बिचौलिया संस्कृति' पर निशाना साधना था, लेकिन बिना नाम लिए इस्तेमाल किए गए 'विशेष वर्ग' और 'खूंटी पर टंगे कुर्ते-पायजामे' जैसे शब्दों ने 'कोडेड मैसेज' की बहस को जन्म दे दिया. नतीजतन, भाजपा का 'भ्रष्टाचार उन्मूलन' का एजेंडा पीछे छूट गया और मुद्दा 'जातीय अस्मिता और किसान सम्मान' पर केंद्रित हो गया.

हरियाणा में 'जाट' पर छिड़ा सियासी संग्राम! (ETV Bharat)

अर्चना गुप्ता के बयान पर सियासी बवाल: हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने पहले प्रदेश की पिछली सरकारों (ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा) पर निशाना साधते हुए कहा था "पिछली सरकारों में एक 'विशेष वर्ग' सक्रिय था, जो सुबह-सुबह कलफ लगे सफेद कुर्ते-पायजामे पहनकर लघु सचिवालय पहुंच जाता था. ये लोग बिचौलियों, दलालों और 'सेटिंग' कराने का काम करते थे. भाजपा सरकार आने के बाद पारदर्शिता आई है और इन बिचौलियों की दुकानदारी पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिससे अब उनके कुर्ते-पायजामे खूंटियों पर टंग गए हैं."

archana gupta controvery updates
हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का वो बयान, जिसपर मचा है सियासी घमासान (ETV Bharat)

क्या है हरियाणा का जातीय समीकरण? सबसे पहले जानते हैं कि हरियाणा का जातीय समीकरण क्या है? हरियाणा में जाट और नॉन जाट की सियासत पहले से होती रही है. हरियाणा में जाट बिरादरी की आबादी करीब 25 फीसदी के करीब है. जबकि पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 33 फीसदी के बीच है. वहीं दलित समुदाय भी करीब 21 फीसदी के आसपास है. ये तीनों समुदाय हरियाणा की सियासत में अहम भूमिका निभाते हैं. हालांकि पंजाबी और ब्राह्मण समुदाय भी करीब आठ-आठ फीसदी हैं. वहीं आज के दौर में राजनीतिक तौर पर जाटों के वोट बैंक का बंटवारा कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी के बीच ज्यादा होता रहा है. इसी वजह से बीजेपी पर नॉन जाट की सियासत का आरोप लगता है.

archana gupta controvery updates
वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में किस पार्टी में कितने विधायक जाट समुदाय से हैं? (ETV Bharat)

विधानसभा में क्या है पार्टियों की स्थिति? हरियाणा में वर्तमान राजनीतिक स्थिति में अगर विधानसभा में पार्टियों के विधायकों की संख्या और उनके जातिगत आंकड़ों को देखें, तो वो भी इस लड़ाई की स्थिति को काफी हद तक साफ कर देती है.

  • बीजेपी के पास 48 विधायक: ब्राह्मण-7, जाट-6, राजपूत-2, सैनी-1, दलित-9, रोड-2, पंजाबी-8, वैश्य-2, ओबीसी-1, यादव-6 और गुर्जर 4 हैं.
  • कांग्रेस के पास 37 विधायक: ब्राह्मण-1, जाट-15, बिश्नोई-1, दलित-9, पंजाबी-3, ओबीसी एक, मुस्लिम-5 और गुर्जर 2 हैं.
  • जाट विधायकों की संख्या ज्यादा: इंडियन नेशनल के दो विधायक जाट हैं. जबकि तीन निर्दलीय विधायक हैं. जिनमें से दो जाट समुदाय से हैं.

इनेलो, जेजेपी और खापों ने किया विरोध: अर्चना गुप्ता के बयान पर इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी और खापें उनके विरोध में आ गईं हैं. उनके बयान पर इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और पार्टी के संरक्षक पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने खुलकर नाराजगी जताई. वहीं जेजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी. इस सभी नेताओं ने अर्चना गुप्ता के बयान को जाट समाज का अपमान बताया. वहीं प्रदेश की खापें भी अर्चना गुप्ता के बयान को लेकर मुखर हो गई.

क्या बोले अभय चौटाला? इस मामले पर अभय चौटाला ने कहा "बीजेपी के लोग मुद्दों की बात नहीं करते, बीजेपी जात-पात की सियासत करती है. अर्चना गुप्ता ने सीधा सीधा एक समाज के लोगों पर बयान दिया था. जिस जाट की वजह से देश के अन्नदाता हैं, बेटे देश के लिए शहादत देते हैं, तब तो उनको रक्षक मान कर हाथ जोड़ते हैं. मेडल जीतने पर उनका सम्मान करते हैं. अगर हमसे इतना गुरेज है, तो खुलकर नाम क्यों नहीं लेते. वो अपने बयान से समाज के लोगों को बांटना चाह रही हैं. इस तरह के बयान बीजेपी की तरफ से नए नहीं है, 2014 राजकुमार सैनी ने शुरू किया, फिर राम कुमार गौतम जैसों को आगे किया. रामचंद्र जांगड़ा को आगे किया. इन्होंने इस तरह के लोगों से भी बयानबाजी करवाई है. लोगों ने उन्हें निपटा दिया. आने वाले समय में लोग बीजेपी को निपटा देंगे." अर्चना गुप्ता ने खुद को जाट की बेटी बताया था. उनके इस बयान पर अभय चौटाला ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो अपने नाम के पीछे गुप्ता क्यों लिखती हैं? फिर जाट लिखे.

भाजपा की समाज को बांटने वाली नीति को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता हरियाणा प्रदेश के सामाजिक भाईचारे को तोड़ने का काम कर रही हैं. अर्चना गुप्ता ने कहा था कि एक विशेष वर्ग के लोग नौकरियां लूटने और दलाली का काम करते थे. इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है. अर्चना गुप्ता के इस बयान को लेकर पार्टी नेता प्रो. संपत सिंह ने हिसार में पुलिस को शिकायत भी दी है. भाजपा प्रदेश में भाईचारे के माहौल को खत्म करना चाहती है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ऐसा कभी नहीं होने देगी. - रामपाल माजरा, प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन नेशनल लोकदल

संपत सिंह कानूनी लड़ाई के लिए तैयार? इनेलो के संरक्षक और पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने तो इस मामले में हिसार एसपी को शिकायत देकर अर्चना गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. संपत सिंह ने कहा कि "अर्चना गुप्ता ने जात समुदाय को अपमानित किया है. नीचा दिखाने और बदनाम करने का काम किया है. उन्होंने अपने बयान से जाट समुदाय को टारगेट किया. साथ ही लुटेरा, बिचौलिया, दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया."

अर्चना गुप्ता को दुष्यंत चौटाला का करारा जवाब: जब अर्चना गुप्ता पर दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने कहा कि "राजकुमार सैनी के बयान को आप कैसे देखते हैं? रामचंद्र जांगड़ा के बयान को कैसे देखते हैं? ये कुछ नहीं, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी का स्टंट मात्र है. मुझे एक चीज की हैरानी हुई, जो कहते हैं कि कुर्ते-पायजामे खूंटे पर टंगे हैं, फिर सैनी साहब ने क्यों कुर्ता पायजामा पहन रखा है. क्या वो पेंट शर्ट पहनकर सचिवालय जाते हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्यों कुर्ता पायजामा पहना? उनको भी शेरवानी पहनाओ. ये हमारा राष्ट्रीय पहनावा है, मुझे लगता है कि वो महिला होने की वजह से पुरूषों की भावना नहीं समझ पाईं. इस पर उनकी टिप्पणी पर उनके संगठन के लोगों को बड़े स्तर पर जवाब देना पड़ेगा. अगर वो चाहती हैं कि सारे कुर्ते पायजामे खूंटे पर टांगकर आरएसएस के कच्छे पहने लें, तो ये हम इस प्रदेश में नहीं होने देंगे."

ये उनकी सोच है. बेटी जाट की हो या बनिये की. वो बराबर होती है. ये उनकी सोच अर्चना गुप्ता की ही नहीं, बल्कि बीजेपी में सभी ऐसे ही लोग भरे हैं. जिनमें ना बोलने की अकल है, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना संस्कार हैं, ना देश की संस्कृति का पता, क्योंकि शुरू से लेकर जो आरएसएस का सिस्टम अंग्रेजों के साथ खड़े रहने का रहा, आजादी के दीवानों के खिलाफ अनेकों चिट्ठियां अग्रेजों को लिखी. आज ये उसी संघ से निकले लोग हैं. बेटी किसी की भी होना बुराई नहीं है, लेकिन विशेष वर्ग को बार बार टारगेट करना, केवल अपने वोटों के लालच में, यहीं क्यों? सब जगह जाओ. गुजरात में हिंदू-मुस्लिम के नाम पर, उत्तर प्रदेश में हिंदू-मुस्लिम के नाम पर, बिहार में यादव-नॉन यादव, हरियाणा में जाट-नॉन जाट, महाराष्ट्र में मराठा-नॉन मराठा. इनकी नीति बांटने की है. -जस्सी पेटवाड़, कांग्रेस विधायक

अर्चना गुप्ता के बयान के सवाल पर क्या बोले गौरव गौतम? वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री गौरव गौतम से जब अर्चना गुप्ता के बयान और विपक्ष के बीजेपी पर समाज को लड़वाने के आरोपों पर वे कहते हैं कि "यह सब काम विपक्ष के लोग ही करते हैं. बीजेपी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबके साथ मिलकर चलने वाली पार्टी है. हर वर्ग के लिए काम करने वाली पार्टी है, अगर किसी गरीब को घर मिलता है, तो वह किस वर्ग का है. यह देख के नहीं दिया जाता है."

मनोहर सरकार पर भी जाटों के खिलाफ होने के लगते थे आरोप: ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बीजेपी पर जाट विरोधी होने का आरोप लगा है. इससे पहले जब हरियाणा में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी थी, उस वक्त की मनोहर सरकार पर भी इस तरह के आरोप लगते थे. उस दौर में सबसे ज्यादा खुलकर उस वक्त बीजेपी के सांसद रहे राजकुमार सैनी जाटों पर लिखा प्रहार करते थे. वहीं जाट आंदोलन के दौरान भी बीजेपी पर जाटों के खिलाफ होने के गंभीर आरोप लगे थे. उसके बाद बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम और पूर्व राज्यसभा सांसद राम चंद्र जांगड़ा भी कई बार जाटों के खिलाफ बयान दे चुके हैं.

बीजेपी की सियासत को ऐसे बयान सूट करते हैं. वो चाहे देश के स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर, बीजेपी नेता अपनी सियासी जरूरत या फायदे के हिसाब से बयान देते हैं. अर्चना गुप्ता का बयान गलती में दिया गया बयान नहीं लगता. ये उनकी पार्टी को सूट करता है. भले ही वो बाद में वो खुद को जाट की बेटी बताएं, लेकिन उनका जो टारगेट था. वो उनको पता है. हरियाणा में इस तरह की बयानबाजी पूर्व में भी बीजेपी के कई नेता करते रहे हैं. ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट की सियासत करती है. चाहे फिर बात मनोहर सरकार की थी या अब सैनी सरकार की.- राजनीतिक विश्लेषक धीरेन्द्र अवस्थी

'सियासी खेल में इस तरह की बयानबाजी नई नहीं': वहीं इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल ने कहा कि "अर्चना गुप्ता का बयान पूर्व सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर था, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जिनको उन्होंने टारगेट किया. वो जाट ही थे. फिर भले ही बाद में वे खुद को उस समुदाय की बेटी बता रही हों. बीजेपी की हरियाणा में सियासत इसी दायरे के अंदर दिखाई देती है. जब पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी उसके बाद भी कई पार्टी नेता इस तरह के बयान देते रहे. जिन्हें पार्टी ने कभी रोका नहीं या उनको रोकने के प्रयास नहीं किए. यानी सियासी खेल में इस तरह की बयानबाजी नई बात नहीं है."

ये भी पढ़ें- 'मैं 36 बिरादरी और जाट समाज की बेटी', अर्चना गुप्ता बोली- 'लघु सचिवालयों में खड़े होकर दलाली करने वालों को मेरी चुनौती'

ये भी पढ़ें- हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ FIR की मांग, संपत सिंह ने लगाया जाट समुदाय को अपमानित और बदमान करने का आरोप

TAGGED:

CAST EQUATION IN HARYANA
BJP PRESIDENT ARCHANA GUPTA
ARCHANA GUPTA CONTROVERY UPDATES
अर्चना गुप्ता जाट विवादित बयान
CAST EQUATION IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.