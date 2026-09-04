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Explainer: बीजेपी के लिए क्या हरियाणा से होकर गुजरेगा पंजाब में सत्ता का रास्ता? 'नायब सैनी मॉडल' होगा कितना असरदार?

क्या धार्मिक और सामाजिक पहुंच वोट में बदलेगी? अब सवाल ये है कि क्या सैनी समाज और दूसरे OBC समूह भाजपा के साथ राजनीतिक रूप से जुड़ेंगे? क्या हरियाणा मॉडल ग्रामीण पंजाब में स्वीकार्य होगा? और क्या सीएम नायब सैनी की लगातार मौजूदगी भाजपा के संगठन को 117 सीटों के स्तर तक पहुंचा पाएगी?

यानी सैनी पंजाब में सिर्फ BJP का वोट बैंक नहीं तलाश रहे, वह एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं. इस नैरेटिव का मूल संदेश है कि पंजाब की मौजूदा सरकार के सामने एक विकल्प मौजूद है और उस विकल्प का मॉडल पड़ोसी हरियाणा में दिखाई देता है, लेकिन इस पूरी रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है.

एक नेता, लेकिन कई राजनीतिक भूमिकाएं: यहीं से 'सैनी मॉडल' या यूं कहें कि 'हरियाणा मॉडल' की असली कहानी शुरू होती है. अगर सीएम सैनी के इन दौरों को जोड़कर देखें, तो भाजपा की रणनीति के चार साफ आयाम दिखाई देते हैं.

एक ही दौरे में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संदेश: पंजाब में सामाजिक सम्मेलन और विकास परियोजनाओं के मुद्दे को साथ लेकर चलना भाजपा की रणनीति के दो हिस्सों को जोड़ता है. सामाजिक आधार और हरियाणा मॉडल. एक ही दौरे में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संदेश. यही सैनी के पंजाब दौरे की सबसे दिलचस्प विशेषता है. वो धार्मिक मंच पर पहुंचते हैं, तो भाईचारे, सेवा और सांस्कृतिक रिश्ते की बात करते हैं. सामाजिक सम्मेलन में जाते हैं, तो OBC और समुदाय की राजनीतिक भागीदारी की बात उठाते हैं. भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो AAP सरकार की नाकामियां गिनाते हैं. चुनावी कार्यक्रम में जाते हैं, तो सीधे वोट मांगते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद होते हैं, तो अपने राज्य की योजनाओं और प्रशासनिक मॉडल को पंजाब के सामने रखते हैं.

सैनी महासम्मेलन- अब सीधे सामाजिक समीकरण पर दांव: 13 जून 2026 को पटियाला जिले के राजपुरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सैनी समाज महासम्मेलन इस अभियान का शायद सबसे स्पष्ट सामाजिक-राजनीतिक उदाहरण था. यहां सैनी ने पंजाब और हरियाणा के प्रमुख OBC समुदायों में शामिल सैनी समाज से पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक निर्णायक राजनीतिक भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने संदेश भी दिया कि पंजाब से आने वाले लोगों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं. राजपुरा का चयन भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. ये पटियाला क्षेत्र का ऐसा इलाका है, जिसका हरियाणा से भौगोलिक और आर्थिक संपर्क है.

पंजाब के लोगों और समुदाय से जुड़ने की रणनीति: इससे पहले और उसी दौर में सैनी ने पंजाब में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए अलग-अलग समुदायों से संपर्क बनाया. उनकी यात्राओं के विश्लेषण में ये भी सामने आया कि वह धार्मिक स्थलों, राजनीतिक सम्मेलनों, उपचुनाव प्रचार और पार्टी में नेताओं की ज्वाइनिंग, सभी को एक व्यापक Outreach Strategy के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं.

गुरुद्वारे से नामधारी दरबार तक: सीएम नायब सैनी के पंजाब दौरे का एक और महत्वपूर्ण पहलू धार्मिक और सांस्कृतिक Outreach है. जनवरी 2026 में उन्होंने भैणी साहिब में सतगुरु राम सिंह की जयंती और बसंत पंचमी मेले में हिस्सा लिया. यहां उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार की परंपरा से जुड़े सतगुरु राम सिंह को श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम में नामधारी समुदाय की ओर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सतगुरु राम सिंह के नाम पर विशेष चेयर स्थापित करने की मांग भी रखी गई.

पंजाबी में भाषण दे रहे सीएम सैनी: हरियाणा के सीएम की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मौजूदगी जनवरी 2026 में सामने आई, जब भाजपा ने पहली बार श्री मुक्तसर साहिब के माघी मेले में राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया. सैनी इसके मुख्य वक्ता थे. उन्होंने बड़े हिस्से में पंजाबी में भाषण दिया और पंजाब तथा हरियाणा के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों को रेखांकित करते हुए हरियाणा के शासन मॉडल को पंजाब के लिए विकल्प के रूप में पेश किया. ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि माघी मेला पंजाब में केवल धार्मिक आयोजन नहीं है. ये लंबे समय से राजनीतिक शक्ति-प्रदर्शन के बड़े मंच के रूप में भी इस्तेमाल होता रहा है. भाजपा का वहां अपना राजनीतिक सम्मेलन करना और सैनी को सामने रखना पार्टी की बदलती रणनीति का स्पष्ट संकेत था.

शहीद ऊधम सिंह से माघी मेले तक: जुलाई 2025 में सैनी सुनाम में शहीद ऊधम सिंह की 85वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे. ये कार्यक्रम धार्मिक आस्था से ज्यादा पंजाब की ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा था. अगले साल जुलाई 2026 में उन्होंने फिर सनौर में ऊधम सिंह की 86वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और इस बार मंच से भगवंत मान सरकार से उसके चुनावी वादों का हिसाब मांग दिया. यानी शहीदों की विरासत भी उनके पंजाब अभियान में राजनीतिक संवाद का माध्यम बन रही है.

धार्मिक मंच से चुनावी अखाड़े तक: पंजाब में सैनी की सक्रियता का मतलब क्या? नायब सिंह सैनी की पंजाब में सक्रियता को सिर्फ चुनावी रैलियों की संख्या से नहीं समझा जा सकता. उनके कार्यक्रमों का दायरा देखें तो तस्वीर ज्यादा बड़ी दिखाई देती है. वो धार्मिक स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं, सामाजिक समुदायों के बीच भी जा रहे हैं, शहीदों की स्मृति से जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं और भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में सीधे सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रहे हैं.

पंजाब में OBC मतदाताओं पर बीजेपी की नजर! भाजपा लंबे समय तक पंजाब में मुख्यतः शहरी हिंदू वोट की पार्टी के रूप में देखी जाती रही. अब उसका लक्ष्य इससे आगे निकलना है. सैनी की राजनीतिक उपयोगिता इसी जगह बढ़ती है. वो भाजपा को ग्रामीण और OBC मतदाताओं तक पहुंचने का चेहरा दे सकते हैं, बिना पार्टी को पंजाब की पारंपरिक जाट-केंद्रित राजनीति में सीधे उतरने की मजबूरी के. इसलिए सैनी के मंच पर सिर्फ भाजपा की राजनीति नहीं होती. वहां हरियाणा का प्रशासनिक मॉडल भी होता है, पंजाबी पहचान से जुड़ी भाषा भी और पंजाब सरकार पर सीधा हमला भी.

सैनी की पंजाब में इतनी सक्रियता क्यों? भाजपा ने सैनी को पंजाब के लिए क्यों चुना, इसका जवाब उनकी राजनीतिक पहचान में छिपा है. नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि पंजाब में भी राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है. वो सैनी समुदाय से आते हैं, जो पंजाब में मौजूद प्रभावशाली OBC समूहों में गिना जाता है. उनका पंजाबी में सहज संवाद भी पार्टी के लिए एक अतिरिक्त राजनीतिक लाभ है. पंजाब की राजनीति में उन्हें भाजपा के लिए गैर-जाट सामाजिक गठजोड़ बनाने और किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि से अलग एक राजनीतिक पुल के रूप में देखा जा रहा है.

बीजेपी का राजनीतिक प्रयोग या खास रणनीति? भाजपा के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब में पार्टी की हालत लंबे समय तक ऐसी रही है कि वो अपने दम पर सत्ता की दावेदार बनने के बजाय शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में सीमित सीटों पर चुनाव लड़ती रही, लेकिन 2027 में तस्वीर बदलने की कोशिश है. भाजपा ने अब पूरे पंजाब में अपना आधार खड़ा करने और सभी 117 सीटों पर लड़ने की तैयारी सार्वजनिक रूप से सामने रखी है. भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया इस रणनीति को दोहरा चुके हैं. यानी असली कहानी नायब सैनी के पंजाब आने-जाने की नहीं, बल्कि उस राजनीतिक प्रयोग की है, जिसमें भाजपा हरियाणा के अपने चुनावी अनुभव को पंजाब में राजनीतिक पूंजी में बदलना चाहती है.

पंजाब में बढ़ी सीएम नायब सैनी की सक्रियता: दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के राजनीतिक मंचों पर लगातार नजर आ रहे हैं. कभी किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में, कभी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच, कभी मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर हमलावर तेवर में और कभी हरियाणा सरकार के कामकाज को पंजाब के सामने एक मॉडल के रूप में पेश करते हुए. 2026 में सैनी की पंजाब यात्राओं की रफ्तार इतनी बढ़ी है कि उन्हें भाजपा के पंजाब अभियान का सबसे प्रमुख चेहरा माना जाने लगा है. 2025 से वो पंजाब में लगभग हर सप्ताह राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं.

चंडीगढ़: 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सिर्फ दो सीटों पर सिमटी भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट शेयर करीब 18.5 फीसदी तक ले गई. अब पार्टी 2027 में सभी 117 सीटों पर अकेले उतरने की तैयारी में है. इस मिशन के सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले चेहरे बने हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी. सवाल है कि क्या हरियाणा की सीमा, वहां की सरकार और सैनी का राजनीतिक प्रभाव पंजाब में भाजपा के लिए वोट और फिर सत्ता में बदल सकता है?

2024 लोकसभा चुनाव से भाजपा को उम्मीद बढ़ी? अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को आधार मानें, तो पंजाब में भाजपा के सामने बहुत लंबा रास्ता था. 2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती. कांग्रेस 18 और अकाली दल 3 सीटों पर रहा, जबकि भाजपा सिर्फ 2 सीटें जीत पाई. भाजपा का वोट शेयर लगभग 6.6 फीसदी था, लेकिन दो साल बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक ऐसा आंकड़ा हासिल किया, जिसे उसने अपने पंजाब अभियान के लिए राजनीतिक उम्मीद के रूप में पेश किया. 2024 में भाजपा पंजाब की एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़कर 18.5 फीसदी हो गया, जो पंजाब में उसका अब तक का सबसे ऊंचा स्तर था. उसके उम्मीदवार 24 विधानसभा Segments में सबसे आगे रहे. यहीं से भाजपा के भीतर ये विश्वास मजबूत हुआ कि अकाली दल से अलग होने के बाद भी पार्टी के पास पंजाब में स्वतंत्र वोट आधार बनाने की क्षमता है, लेकिन इस आंकड़े को एक दूसरी नजर से भी देखना होगा.

18.5 फीसदी वोट और शून्य लोकसभा सीट: ये आंकड़ा बताता है कि भाजपा ने वोट तो बढ़ाया, लेकिन उस वोट को सीट में बदलने की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है. पार्टी का वोट कई सीटों पर बंटा हुआ है और कई जगह वो जीतने वाली ताकत के बजाय प्रभावशाली विपक्षी ताकत भर बनी. यही कहानी हरियाणा बॉर्डर पर सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है.

भाजपा का बढ़ा वोटबैंक पंजाब में कहां दिखाई दिया? जवाब में हरियाणा से सटे और उसके प्रभाव वाले कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर नजर डालना जरूरी है. अबोहर इसका सबसे उदाहरण है. 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के अरुण नारंग को अबोहर में 21,534 वोट यानी करीब 16.18 फीसदी वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे. 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी विधानसभा में भाजपा को 52,847 वोट यानी 46.66 फीसदी वोट मिले और वो पहले स्थान पर रही. ये छलांग मामूली नहीं है. एक विधानसभा क्षेत्र में दो साल के भीतर भाजपा का वोट लगभग तीन गुना तक पहुंच जाना, इस बात का संकेत है कि पार्टी ने यहां एक मजबूत चुनावी आधार खड़ा किया है.

पंजाब और हरियाणा बॉर्डर से जुड़े इलाकों की स्थिति: अबोहर को केवल 'हरियाणा इफेक्ट' मान लेना भी गलत होगा. ये क्षेत्र राजस्थान की सीमा के भी करीब है और इसकी अपनी सामाजिक-आर्थिक संरचना है. इसलिए यहां भाजपा के उभार में स्थानीय समीकरण, प्रत्याशी, राष्ट्रीय मुद्दे और व्यापक हिंदू ध्रुवीकरण जैसे दूसरे कारक भी शामिल हो सकते हैं. यानी डेटा ये कहता है कि भाजपा यहां मजबूत हुई. डेटा ये अपने आप नहीं कहता कि ये मजबूती नायब सैनी की वजह से आई. राजपुरा और डेरा बस्सी भी संकेत दे रहे हैं. पटियाला लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा में 2024 का चुनाव भाजपा के लिए खास संकेत लेकर आया. राजपुरा में भाजपा उम्मीदवार को 37,340 वोट मिले और वो पहले स्थान पर रहे. डेरा बस्सी में भाजपा को 65,742 वोट मिले और वो भी पहले स्थान पर रही. पटियाला विधानसभा में भी भाजपा 41,548 वोटों के साथ सबसे आगे रही.

निर्णायक भूमिका में किसान वर्ग: यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि राजपुरा और डेरा बस्सी हरियाणा के राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र से बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन इसी तालिका में पूरा जवाब भी छिपा है. घनौर, सनौर, समाना और शुत्राना में भाजपा आगे नहीं थी. यानी सीमा के करीब होना अपने आप भाजपा के पक्ष में वोट नहीं बना रहा. बॉर्डर कोई जादुई राजनीतिक रेखा नहीं है. जहां सामाजिक और शहरी समीकरण भाजपा के पक्ष में हैं, वहां उसका वोट उभर रहा है. जहां किसान और ग्रामीण राजनीति ज्यादा निर्णायक है, वहां कहानी अलग है.

बठिंडा में भी यही पैटर्न: बठिंडा अर्बन में 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे आगे रही और उसे 36 हजार से अधिक वोट मिले, लेकिन उसी लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण विधानसभा में तस्वीर बिखरी हुई थी. कई सीटों पर अकाली दल या आम आदमी पार्टी आगे रही. यानी भाजपा का बढ़ा वोटबैंक की एक समान तस्वीर पूरे दक्षिणी पंजाब में नहीं है. एक तरफ बठिंडा अर्बन, अबोहर, राजपुरा, डेरा बस्सी जैसे पॉकेट हैं. दूसरी तरफ मानसा, मौड़, तलवंडी साबो, भुच्चो मंडी और दूसरे ग्रामीण इलाकों में पार्टी अभी भी वैसी पकड़ नहीं बना पाई है, जैसी उसे 117 सीटों की लड़ाई के लिए चाहिए.

पंजाब में बीजेपी की बड़ी कमजोरी: यहीं से भाजपा की पंजाब रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है. भाजपा की चुनौती वोट बढ़ाना नहीं, वोट को सीट में बदलना है. 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन पहली नजर में मजबूत दिखाई देता है, लेकिन विधानसभा चुनाव अलग खेल है. लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा, राष्ट्रीय मुद्दे और वोट का व्यापक ध्रुवीकरण असर डाल सकता है. विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार, पंचायत और गांव की पकड़, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय असंतोष और संगठनात्मक नेटवर्क ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं. इसलिए 2024 का 18.5 फीसदी वोट शेयर भाजपा को उत्साहित जरूर कर सकता है, लेकिन वो 2027 में सीटों की गारंटी नहीं है.

भाजपा के सामने बड़ा सवाल: क्या 18.5 फीसदी को 25, 30 या 35 फीसदी तक ले जाकर राज्यव्यापी जीत की स्थिति बनाई जा सकती है? क्या भाजपा अपने पारंपरिक शहरी आधार से निकलकर गांवों में पहुंच सकती है? पीछे लौटकर देखें, तो भाजपा की पूरी कहानी समझ आती है. पंजाब में भाजपा का सफर हमेशा एक सहयोगी दल के रूप में ज्यादा मजबूत रहा. 2002 में भाजपा ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 3 सीटें जीतीं और उसका वोट शेयर 5.67 फीसदी रहा. 2007 में उसका सर्वश्रेष्ठ विधानसभा प्रदर्शन आया. उसने 23 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीतीं और 8.28 फीसदी वोट हासिल किए. 2012 में उसकी सीटें घटकर 12 हुईं और वोट शेयर 7.18 फीसदी रहा. 2017 में वो सिर्फ 3 सीटों तक सिमट गई और वोट शेयर 5.39 फीसदी रहा. 2022 में अलग रास्ता अपनाने पर पार्टी 2 सीटों तक रह गई. इसलिए 2027 का चुनाव सिर्फ अगली सरकार चुनने का मुकाबला नहीं है. भाजपा के लिए ये उससे बड़ा चुनाव है.

क्या पार्टी पंजाब में अपने दम पर एक स्थायी राजनीतिक धुरी बन सकती है? मुख्यमंत्री नायब सैनी की लोकप्रियता और भाजपा की ताकत एक चीज नहीं, ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है. सैनी पंजाब में दिखाई दे रहे हैं. उनका नाम पार्टी के कार्यक्रमों में बार-बार आ रहा है. वो पंजाबी में संवाद कर रहे हैं, पगड़ी पहनकर कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं और पंजाब सरकार के खिलाफ सीधे राजनीतिक हमले कर रहे हैं. जनवरी 2026 में भी उनकी लगातार पंजाब यात्राओं को भाजपा की संगठनात्मक रणनीति से जोड़कर देखा गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव किसी एक नेता की वजह से नहीं जीते जाते. सवाल ये भी हैं कि...

भाजपा के पास पंजाब में स्थानीय चेहरे कितने मजबूत हैं?

किसान समाज में उसकी स्वीकृति कितनी है?

ग्रामीण बूथों पर उसका संगठन कितना मजबूत है?

सिख राजनीति के भीतर वो किस तरह की जगह बना रही है?

क्या बीजेपी के पास हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार है? जो कांग्रेस, AAP और अकाली दल के खिलाफ सीधे मुकाबले में उतर सके?

किसान राजनीति सबसे कठिन मोर्चा: पंजाब में भाजपा की पुरानी कमजोरी को समझने के लिए किसान राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. 2024 में पार्टी का वोट कई शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मजबूत हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन कई जगह कमजोर रहा. शहरी इलाको में बीजेपी का आधार थोड़ा मजबूत रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान विरोध के कारण उसे नुकसान का सामना करना पड़ा. यही वो दीवार है जिसे नायब सैनी तोड़ना चाहते हैं.

क्या पंजाब के किसानों को रिझा पाएंगे सीएम सैनी? भाजपा ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा में किसान, MSP procurement, उद्योग और सरकारी योजनाओं को लेकर उसका प्रशासनिक रिकॉर्ड पंजाब के सामने रखा जा सकता है. हाल में भाजपा के पंजाब अभियान में हरियाणा की MSP खरीद व्यवस्था और दूसरे प्रशासनिक अनुभवों का भी हवाला दिया गया है, लेकिन किसान वोट सिर्फ नीति से तय नहीं होता. उसमें केंद्र के साथ राजनीतिक रिश्ते, आंदोलन की स्मृतियां और स्थानीय नेतृत्व का भरोसा भी शामिल होता है. यही वजह है कि सैनी मॉडल की सबसे बड़ी परीक्षा पंजाब के गांव होंगे, शहर नहीं.

क्या हरियाणा BJP का लॉन्चपैड बन सकता है? अब लौटिए उस मूल सवाल पर, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी. क्या हरियाणा से होकर पंजाब में भाजपा के सत्ता तक पहुंचने का रास्ता निकलता है? अभी के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा से सटे या उसके प्रभाव वाले कुछ इलाकों में भाजपा के लिए चुनावी जमीन मजबूत हुई है. अबोहर इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है. राजपुरा, डेरा बस्सी और बठिंडा अर्बन जैसे क्षेत्रों ने 2024 में भी पार्टी को उम्मीद दी, लेकिन दूसरी तस्वीर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. ये मजबूती अलग-अलग विधानसभा में पैच में दिखाई देती है. ग्रामीण पंजाब के बड़े हिस्से में भाजपा आगे निकलने के लिए संघर्ष कर रही है. इसलिए ये कहना ज्यादा सही होगा कि हरियाणा ने भाजपा को पंजाब में एक दरवाजा दिया है, सत्ता की चाबी अभी नहीं.

117 सीटों का मिशन और सैनी की असली परीक्षा: भाजपा दावा कर रही है कि वो 2027 में 117 की 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी. कभी पार्टी अकाली दल की छाया में सीमित सीटों पर लड़ती थी. अब वो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को आजमाना चाहती है. सैनी इस अभियान में तीन काम एक साथ कर रहे हैं. पहला, वो भाजपा का चेहरा हैं. दूसरा, वे हरियाणा सरकार के कामकाज को पंजाब में वैकल्पिक शासन मॉडल के तौर पर पेश कर रहे हैं. तीसरा, वो संगठन को गांव और समाज के उन हिस्सों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां भाजपा की पारंपरिक पकड़ कमजोर रही है. 2027 में तीन कसौटियां तय करेंगी सैनी मॉडल की सफलता.

पहली कसौटी होगी बॉर्डर और शहरी सीटें: यहां भाजपा को अपने मौजूदा वोट बैंक को सीटों में बदलना होगा.

यहां भाजपा को अपने मौजूदा वोट बैंक को सीटों में बदलना होगा. दूसरी और ज्यादा कठिन कसौटी होगी ग्रामीण पंजाब: अगर भाजपा गांवों में 10-15 फीसदी से ऊपर एक स्थायी आधार नहीं बना पाती, तो 117 सीटों पर अकेले लड़ने की उसकी रणनीति का राजनीतिक अर्थ सीमित रह जाएगा.

अगर भाजपा गांवों में 10-15 फीसदी से ऊपर एक स्थायी आधार नहीं बना पाती, तो 117 सीटों पर अकेले लड़ने की उसकी रणनीति का राजनीतिक अर्थ सीमित रह जाएगा. तीसरी कसौटी होगी स्थानीय नेतृत्व: नायब सैनी हर सीट पर प्रचार नहीं कर सकते. आखिरकार उम्मीदवार और संगठन ही चुनाव लड़ेंगे.

पंजाब दौरों को लेकर विपक्ष निशाने पर सीएम नायब सैनी: सीएम के लगातार होते पंजाब दौरों पर पंजाब और हरियाणा कांग्रेस के नेता उन पर सवाल उठाते रहते हैं. पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं कि हरियाणा को पार्टटाइम नहीं परमानेंट सीएम की जरूरत है. वहीं सीएम के पगड़ी पहनने को लेकर हाल ही में हुड्डा ने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि आप पंजाब में जाते हैं. भगवंत मान से पगड़ी बदली है क्या? हुड्डा ने कहा कि दोनों का एक ही काम है. सच नहीं बोलेंगे. कांग्रेस के अलावा इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला भी सीएम के दौरों पर तंज कस चुके हैं. वो कह चुके हैं कि सीएम घूमने फिरने पंजाब जाते हैं. क्योंकि हरियाणा में उन्हें कोई बुलाता नहीं है. अपनी प्रेजेंस शो करने का उनका तरीका है.

पंजाब आप पार्टी का सीएम नायब सिंह सैनी पर निशाना: पंजाब आम आदमी पार्टी भी जानती है कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब में जमीन पर उतर कर बीजेपी के लिए सियासी मैदान को मजबूत करने में जुटे हैं, यही वजह है कि आप भी उनपर निशाना साध रही है. आप के पंजाब महासचिव और मीडिया इंचार्ज बलतेज सिंह पन्नू सोशल मीडिया एक्स पर सीएम सैनी पर तंज कसा.

पंजाब कांग्रेस ने भी कसा तंज: पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी सीएम नायब सिंह सैनी पर निशाना साध रही है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वाडिंग कह चुके हैं कि पहले सीएम सैनी एसवाईएल और चंडीगढ़ को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें. वड़िंग तंज कसते हुए कहा कि अगर सीएम नायब सिंह सैनी को पंजाब की राजनीति ज्यादा अच्छी लगती है, तो उन्हें हरियाणा के पद से इस्तीफा देकर पंजाब में ही अपना दावा ठोक देना चाहिए.

सीएम नायब सैनी का विपक्ष को जवाब: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि "विपक्ष कुछ ना कुछ तो कहेगा ही. मैं कह रहा हूं कि पंजाब के लोग हमारे भाई हैं. पंजाब और हरियाणा के बीच के जो मतभेद थे. वो समाप्त हो रहे हैं. अगर कोई मुझे बुलाता है, तो मैं जाता हूं. ये मेरी ड्यूटी है. मैं पार्टी के साथ भी बंधा हुआ हूं. कांग्रेस के वक्त हरियाणा में क्या हालात थे? सबको पता है. इससे भी बुरे हालात पंजाब में हैं. कांग्रेस को वहां के लोगों ने बाहर कर दिया. फिर वहां लोगों ने केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नारे पर विश्वास कर लिया. ये थोड़ी पता था कि ये कांग्रेस से भी बुरा करेगा."

क्या कहते हैं पंजाब की राजनीति के जानकार? पंजाब की राजनीति के जानकार मोहिंदर सिंह सैनी ने इस मुद्दे पर कहा कि हर महीने चार से पांच बार पंजाब का दौरा करना, और वो भी खास तौर पर धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करना, कोई सामान्य बात नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए पंजाब हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है. किसान आंदोलन के बाद से पार्टी को सिख मतदाताओं के बीच एक गहरी खाई का सामना करना पड़ा है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद एक ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) नेता हैं. उनको आगे करके बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो सभी वर्गों और धर्मों का सम्मान करती है. धार्मिक स्थलों, विशेषकर गुरुद्वारों में जाकर, वो सिख समुदाय के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं. इसका मुख्य उद्देश्य किसान आंदोलन से उपजी कड़वाहट को कम करना और सिख मतदाताओं में बीजेपी के प्रति विश्वास पैदा करना है. बीजेपी पर हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगता है. पंजाब जैसे राज्य में, जहां सिख बहुसंख्यक हैं, ये छवि पार्टी के विस्तार में बाधा बन सकती है. सीएम सैनी का गुरुद्वारों और सिख धार्मिक समागमों में जाना इस बात का संकेत है कि बीजेपी पंजाब में अपनी छवि को 'सर्व-समावेशी' बनाना चाहती है. माघी मेले और राखाड़ मेले में बीजेपी का सियासी मंच लगाना इस बात का प्रमाण है कि पार्टी अब केवल शहरी हिंदू मतदाताओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ग्रामीण और सिख बहुल इलाकों में भी अपनी पैठ बनाना चाहती है. -मोहिंदर सिंह, पंजाब की राजनीति के जानकार

सीमा विवाद और पानी बंटवारे का मुद्दा अहम: मोहिंदर सिंह मानते हैं कि शिरोमणि अकाली दल, जो कभी पंजाब में एक मजबूत राजनीतिक ताकत था, हाल के वर्षों में कमज़ोर हुआ है. बीजेपी, जो पहले SAD के साथ गठबंधन में थी, अब अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. SAD के कमज़ोर होने से जो 'पंथक' (सिख धार्मिक) वोट बैंक खाली हुआ है, बीजेपी उस शून्य को भरने की कोशिश कर रही है. सीएम सैनी के दौरे इसी रणनीति का हिस्सा हैं. हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सत्ता में है. सीएम सैनी के दौरों के माध्यम से बीजेपी पंजाब के लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि अगर वे पंजाब में भी बीजेपी की सरकार चुनते हैं, तो उन्हें 'डबल इंजन' सरकार का फायदा मिलेगा. हरियाणा के साथ सीमा विवाद और पानी के बंटवारे (SYL नहर) जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सीएम सैनी का रुख पंजाब के लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए अहम है कि बीजेपी इन मसलों को सुलझाने की दिशा में काम कर सकती है.

'पंजाब की राजनीति में नायब सैनी हाई-प्रोफाइल चेहरे': पंजाब की राजनीति को करीब से समझने वाले डॉक्टर रणबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी की पंजाब में बढ़ती सक्रियता को सिर्फ पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री के दौरों तक सीमित नहीं माना जा रहा. BJP के संगठन विस्तार और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है. सैनी की पंजाबी पृष्ठभूमि और सैनी समुदाय से जुड़ाव उन्हें पंजाब की राजनीति में BJP के लिए एक अलग तरह का चेहरा देता है. पार्टी उनके जरिए गैर-जाट, OBC और अन्य सामाजिक वर्गों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर सकती है. हालांकि, इसे सीधे मुख्यमंत्री चेहरे की तैयारी कहना अभी जल्दबाजी होगी. फिलहाल सैनी की भूमिका को BJP के हाई-प्रोफाइल प्रचार चेहरे और संगठन विस्तार से जोड़कर देखना ज्यादा उचित है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने दौरों और बयानों में हरियाणा की योजनाओं, विकास और किसानों से जुड़ी नीतियों का जिक्र करते रहे हैं. BJP पंजाब में ये संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि हरियाणा में लागू योजनाओं को पंजाब में भी बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है. इसके साथ ही पार्टी की नजर AAP सरकार के खिलाफ अपना राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने पर भी है. पंजाब में किसान और पानी सबसे बड़ी चुनौती है. हालांकि पंजाब में BJP के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में किसान और पानी के मुद्दे शामिल हैं. MSP, कृषि नीतियां, SYL, BBMB और पंजाब के नदी जल से जुड़े सवाल बेहद संवेदनशील हैं. ऐसे में BJP के लिए केवल हरियाणा मॉडल का प्रचार पर्याप्त नहीं होगा. पंजाब के किसानों और क्षेत्रीय भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर पार्टी को स्पष्ट रुख और रोडमैप भी सामने रखना होगा- डॉक्टर रणबीर सिंह, राजनीतिक विशेषज्ञ

डॉक्टर रणबीर सिंह ने कहा कि सैनी के दौरों का एक महत्वपूर्ण पहलू BJP का संगठन मजबूत करना भी है. 30 अगस्त को हरियाणा CMO की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक पंजाब के पटियाला, मानसा, संगरूर, पातड़ां और लहरागागा से जुड़े तीन दर्जन से अधिक नेता सैनी की मौजूदगी में BJP में शामिल हुए. ये संकेत देता है कि पार्टी 2027 से पहले केवल रैलियों पर नहीं, बल्कि स्थानीय नेतृत्व और संगठन को मजबूत करने पर भी काम कर रही है.

'सीएम के पंजाब दौरे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा': वहीं हरियाणा और पंजाब की सियासत को समझने वाले धीरेंद्र अवस्थी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सीएम नायब सिंह सैनी को जो जिम्मेदारी दी है. वो उसके मुताबिक पंजाब के लगातार दौरे कर रहे हैं. इन दौरों में हर संप्रदाय से जुड़े धार्मिक स्थलों पर उनका जाना कोई संयोग नहीं हो सकता. बीजेपी किसी भी राजनीतिक प्लान को जमीन पर लाने के लिए जो रुपरेखा बनती है, ये उसकी एक कड़ी है. बीजेपी की कोशिश खुद को हर वर्ग से जुड़ा हुआ पेश करने की है. इसलिए वो पंजाब में कड़ी मेहनत कर रही है.

बीजेपी के विरोधी दलों का सीएम सैनी के दौरों पर निशाना साधना बताता है कि बीजेपी की ये कोशिश कहीं ना कहीं असर जरूर कर रही है. भले ही ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सीएम सैनी के दौरों से जितना फर्क पड़ेगा, लेकिन अगले चुनाव के नतीजे इसका प्रमाण देंगे. किसान आंदोलन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों में भी बीजेपी ने पिछले चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा. उस आंदोलन के बाद अब फिर विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में इस बार पार्टी की कोशिश नतीजों को बेहतर करनी की होगी. सीएम सैनी की कोशिश उसी दिशा में दिखाई देती है. -धीरेंद्र अवस्थी, राजनीतिक विशेषज्ञ

धीरेंद्र अवस्थी मानते हैं कि अभी भी बीजेपी के लिए पंजाब की राह आसान दिखाई नहीं देती. अगर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन होता है, तो फिर तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए चुनाव कड़ा मुकाबला हो सकता है, लेकिन अगर अकेले बीजेपी चुनाव मैदान में जाती है, तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं. इससे उनके विरोधी दलों को फायदा होगा. हालांकि बीजेपी के सामने पंजाब में कई चुनौतियां हैं. जिनको पार पाना पार्टी के लिए आसान दिखाई नहीं देता.

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