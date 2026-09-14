ETV Bharat / state

Explainer: हरियाणा में कैंसर से रोजाना औसतन 14 मौतें, झज्जर, रोहतक, यमुनानगर बने हॉटस्पॉट?

हरियाणा में बीते 7 साल में कैंसर से 35,631 लोगों की मौत. जानें क्यों झज्जर समेत 5 जिले बने हॉटस्पॉट? भूपेंद्र जिष्टू की रिपोर्ट.

CANCER CASES IN HARYANA
CANCER CASES IN HARYANA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2026 at 8:52 AM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में कैंसर अब सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बीते 7 साल में 35,631 मौतें कैंसर की बीमारी की वजह से हुई हैं. यानी हर दिन प्रदेश में 14 से 15 मरीजों की मौत कैंसर की वजह हो रही है. सवाल ये है कि हरियाणा में इस बीमारी का दायरा बढ़ रहा है? क्या बदलती जीवनशैली, तंबाकू, प्रदूषण और दूसरे जोखिम इसके पीछे हैं, या फिर बीमारी की समय पर पहचान और इलाज तक पहुंच में अब भी बड़ी चुनौती है?

साल 2019 से 2026 तक हरियाणा में कैंसर की स्थिति: बीते 7 साल को आंकड़ों के नजरिये से देखें तो, 2019 से 2024 तक हरियाणा में कैंसर से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन साल 2025 और 2026 में मौत के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है. इसके बावजूद भी हरियाणा के 5 से 6 जिले ऐसे हैं, जो ज्यादा प्रभावित हैं. इनमें झज्जर, रोहतक, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ और जींद शामिल हैं.

हरियाणा में कैंसर से रोजाना औसतन 14 मौतें, जानें डॉक्टर ने क्या कहा. (ETV Bharat)

साल 2019-20: यमुनानगर में सबसे ज्यादा 519 मौतें हुईं. रोहतक में 510, झज्जर में 404, महेंद्रगढ़ में 403 और सिरसा में 300 लोगों की मौत हुई. सभी जिलों में कुल मौत का आंकड़ा 4474 रहा. सबसे कम मौतें पंचकूला में 7 मरीजों की हुई. अंबाला में 22, पानीपत में 51, भिवानी में 64, सोनीपत में 67 और कुरुक्षेत्र में 74 लोगों की मौत कैंसर से हुई.

CANCER CASES IN HARYANA
Cancer in Haryana (Haryana Government)

साल 2020-21: कैंसर के चलते झज्जर में सबसे ज्यादा 611 मौतें हुईं. रोहतक में 572, यमुनानगर में 494, महेंद्रगढ़ में 401 और जींद में 280 मौतें हुई. सभी जिलों में कुल आंकड़ा बढ़कर 4702 हो गया. इस साल भी सबसे कम मौतें पंचकूला में 12 हुई. अंबाला में 37, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में 49-49, करनाल में 56, पानीपत में 64 मौत कैंसर से हुई.

CANCER CASES IN HARYANA
Cancer in Haryana (Haryana Government)

साल 2021-22: झज्जर में सबसे ज्यादा 1088, रोहतक में 678, यमुनानगर में 509, महेंद्रगढ़ में 377 और जींद में 346 मौतें कैंसर से हुईं. इस साल कुल मौतों का आंकड़ा पांच हजार (5269 मौतें) पार कर गया. सबसे कम मौतें पंचकूला में 7, करनाल में 12, अंबाला में 33, कुरुक्षेत्र में 45, पानीपत में 51 और सोनीपत में 75 मौत कैंसर से हुई.

CANCER CASES IN HARYANA
Cancer in Haryana (Haryana Government)

साल 2022-23: झज्जर में सबसे ज्यादा 1177, रोहतक में 610, यमुनानगर में 527, महेंद्रगढ़ में 375 और सिरसा में 322 मौतें कैंसर से हुईं. वहीं इस साल कुल मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 5328 हो गया. सबसे कम मौत पंचकूला में 6 हुई, करनाल में 19, अंबाला में 36, सोनीपत में 45, कुरुक्षेत्र में 47 और पानीपत में 67 मौतें कैंसर से हुई.

CANCER CASES IN HARYANA
Cancer in Haryana (Haryana Government)

साल 2023-24: झज्जर में मौत का आंकड़ा फिर बढ़ा. इस साल झज्जर में 1258, रोहतक में 576, यमुनानगर में 574, महेंद्रगढ़ में 380 और रेवाड़ी में 312 मौतें कैंसर से हुई. इस साल का कुल मौतों का आंकड़ा 5453 तक पहुंच गया. सबसे कम मौत फिर से पंचकूला में 6 हुई. अंबाला में 50, सोनीपत में 57, करनाल में 68, कुरुक्षेत्र में 68 और पानीपत में 74 मौतें कैंसर से हुई.

CANCER CASES IN HARYANA
Cancer in Haryana (Haryana Government)

साल 2024-25: झज्जर फिर अव्वल रहा. इस साल झज्जर में 1254 मौतें हुई, रोहतक में 590, यमुनानगर में 543, महेंद्रगढ़ में 436 और रेवाड़ी में 317 मौतें कैंसर से हुई. वहीं इस साल भी मौतों का आंकड़ा पांच हजार से अधिक रहा. कुल मौतें इस साल 5419 हुई. इस साल सबसे कम मौतें करनाल में 6, पंचकूला में 13, अंबाला में 46, सोनीपत में 57, पानीपत में 75 और कुरुक्षेत्र में 76 में हुई.

CANCER CASES IN HARYANA
Cancer in Haryana (Haryana Government)

साल 2025-26: झज्जर में 944, रोहतक में 603, यमुनानगर में 549, रेवाड़ी में 329 और जींद में 308 मौतें कैंसर से हुई. इस साल कुल मौतों का आंकड़ा 4986 रहा. इस साल सबसे कम मौतें पंचकूला में 7 हुई, करनाल में 9, सोनीपत में 34, अंबाला में 46, पानीपत में 70 और चरखी दादरी में 81 मौतें हुई.

Cancer in Haryana
Cancer in Haryana (Haryana Government)

बीते पांच साल में कैंसर से सबसे ज्यादा मौत झज्जर में हुई. वहीं सबसे कम मौत पंचकूला जिले में हुई है. लेकिन इन आंकड़ों को भी बीमारी की वास्तविक दर नहीं माना जा सकता. किसी जिले में कम मौतें दर्ज होने के पीछे आबादी का आकार, मरीजों का दूसरे जिलों या राज्यों में इलाज कराना, बीमारी की पहचान, मृत्यु पंजीकरण और डेटा संग्रह की व्यवस्था जैसे कई कारण हो सकते हैं.

झज्जर में कैंसर से मौतें

  • 2019-20: 404
  • 2020-21: 611
  • 2021-22: 1,088
  • 2022-23: 1,177
  • 2023-24: 1,258
  • 2024-25: 1,254
  • 2025-26: 944

झज्जर के आंकड़ों में सबसे बड़ा बदलाव 2020-21 से 2021-22 के बीच दिखाई देता है. एक साल में दर्ज मौतों की संख्या 611 से बढ़कर 1,088 हो गई. इसके बाद भी ये 1,000 से ऊपर बनी रही और 2023-24 में 1,258 तक पहुंच गई. हालांकि 2026 में इस आंकड़े में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली.

CANCER CASES IN HARYANA
हरियाणा में कैंसर से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले (ETV Bharat)

झज्जर में कैंसर के ज्यादा मामलों की एक वजह ये भी: झज्जर के बाढ़सा गांव में देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (NCI) स्थित है. ये दिल्ली एम्स (AIIMS) का ही दूसरा कैंपस है. पूरे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों से कैंसर के बेहद गंभीर और आखिरी स्टेज (Terminal Stage) के मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं. जब देश भर के गंभीर मरीज एक ही जगह इलाज करवा रहे होते हैं, तो दुर्भाग्यवश होने वाली मौतों का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन भी उसी जिले (झज्जर) के रिकॉर्ड में दर्ज होता है. इस वजह से ऑन-रिकॉर्ड झज्जर में मौतों का आंकड़ा बाकी जिलों से कहीं अधिक दिखाई देता है.

कैंसर बढ़ने के पीछे कौन-कौन से जोखिम कारक हैं? कैंसर किसी एक कारण से होने वाली बीमारी नहीं है. अलग-अलग प्रकार के कैंसर के जोखिम कारक अलग हो सकते हैं. तंबाकू और धूम्रपान, शराब का सेवन, बदलती जीवनशैली, असंतुलित खानपान, शारीरिक गतिविधि में कमी और मोटापा जैसे कई कारक अलग-अलग प्रकार के कैंसर के जोखिम से जुड़े हो सकते हैं. हरियाणा जैसे राज्य में तंबाकू सेवन और धूम्रपान को लेकर जागरूकता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इनसे जुड़े व्यवहार मौजूद हैं.

CANCER CASES IN HARYANA
हरियाणा में कैंसर से बीते साल में कितनी मौतें हुई? (ETV Bharat)

कैंसर की पहचान कितनी जल्दी हो रही है? कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बीमारी की पहचान का समय बेहद महत्वपूर्ण है. कैंसर अगर शुरुआती चरण में पहचान में आ जाए और अगर बीमारी काफी आगे बढ़ने के बाद सामने आए, तो इलाज की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं. यही वजह है कि जागरूकता, समय पर चिकित्सकीय सलाह और जोखिम के आधार पर उपयुक्त स्क्रीनिंग महत्वपूर्ण हैं. कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण को मोटे तौर पर तीन कड़ियों में समझा जा सकता है: स्क्रीनिंग→समय पर पहचान→समय पर इलाज

हालांकि हर व्यक्ति के लिए हर कैंसर की स्क्रीनिंग जरूरी नहीं होती. उम्र, लिंग, पारिवारिक इतिहास और व्यक्तिगत जोखिम के आधार पर डॉक्टर उपयुक्त जांच की सलाह देते हैं. यही वजह है कि लगातार बने रहने वाले असामान्य लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है.

CANCER CASES IN HARYANA
2019 से 2026 तक के आंकड़े (ETV Bharat)

हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाएं? हरियाणा सरकार की तरफ कैंसर के मरीजों के लिए योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. सरकार कैंसर के मरीजों को वित्तीय सहायता, मुफ्त इलाज और यात्रा जैसी कई सुविधाएं देती है.

  • तीसरी और चौथी स्टेज के कैंसर मरीजों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है. पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इसके लिए आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर किया जा सकता है.
  • हरियाणा सरकार डे-केयर कैंसर सेंटर की भी सुविधा देती है. प्रदेश के सभी 22 जिलों में डे-केयर कैंसर सेंटर चल रहे हैं. मरीजों को अब कीमोथेरेपी, फॉलो-अप, परामर्श और सहायक उपचार के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ता.
  • रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा यानी निःशुल्क बस सेवा का भी प्रावधान किया गया है. हरियाणा सरकार कैंसर कार्डधारक मरीजों और उनके साथ यात्रा करने वाले एक अटेंडेंट (सहायक) को मुफ्त यात्रा की सुविधा दे रही है. ये सुविधा इलाज और फॉलो-अप के लिए लागू है.
  • वहीं श्रमिक कल्याण वित्तीय सहायता निर्माण श्रमिकों के लिए भी उपलब्ध है. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों या उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों (जैसे कैंसर) के इनडोर इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलती है. इसके अलावा पोषण के लिए 2,000 रुपये प्रति माह अलग से दिए जाते हैं.

एक मरीज की कहानी- पथरी समझी, जांच में निकला कैंसर: आंकड़ों के पीछे इंसानी जिंदगी की एक अलग कहानी है. कैंसर के मरीज ऋतुराज का मामला बताता है कि बीमारी कई बार सामान्य समस्या के रूप में सामने आ सकती है और उसकी पहचान किसी दूसरी जांच के दौरान होती है.

काफी समय से मेरे पेट में लगातार दर्द रहता था. शुरुआत में लगा कि शायद पथरी की समस्या है. जांच कराने पर गॉलब्लैडर में स्टोन मिला, लेकिन जांच के दौरान डॉक्टरों को स्टोन के अलावा कुछ असामान्य भी दिखाई दिया. इसके बाद डॉक्टरों ने पेट का PET-CT स्कैन कराने की सलाह दी. रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि गॉलब्लैडर में कैंसर विकसित हो रहा है. डॉक्टरों की सलाह पर गॉलब्लैडर ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया गया. इसके बाद कैंसर के आगे के इलाज के लिए मुझे कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ी.- ऋतुराज, कैंसर मरीज

ऋतुराज की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि लगातार बने रहने वाले लक्षणों को मामूली मानकर छोड़ना जोखिम भरा हो सकता है. हालांकि हर पेट दर्द या हर स्टोन कैंसर नहीं होता, लेकिन असामान्य लक्षणों की चिकित्सकीय जांच जरूरी है.

CANCER CASES IN HARYANA
कैंसर के कारण (ETV Bharat)

क्या कहते हैं कैंसर को लेकर डॉक्टर? कैंसर के मामले बढ़ने को लेकर झज्जर अस्पताल के डॉक्टर अचल त्रिपाठी (एडिशनल एसएमओ और नोडल ऑफिसर) ने कहा कि कैंसर के मामले बढ़ने की कुछ मुख्य वजहें शराब का सेवन, स्मोकिंग, सिगरेट और हुक्का, प्लास्टिक का इस्तेमाल, लाइफस्टाइल में आया बदलाव, पैकेज्ड फूड में प्रिजर्वेटिव ज्यादा इस्तेमाल होना और तंबाकू का सेवन शामिल है.

पहले शुद्ध खाना मिलता था. अब फास्ट फूड खाने का चलन तेजी से बढ़ा है. सबसे ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है. प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम या यूं कहें बिल्कुल नहीं होना चाहिए. महिलाओं को भी एहतियात के तौर पर जागरूकता की जरूरत है. महिलाओं में दो तरह के कैंसर ज्यादा पाए जाते हैं. एक ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा सर्वाइकल कैंसर. महिलाओं को नियमित स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. भले ही उन्हें कोई दिक्कत ना हो.- झज्जर अस्पताल के डॉक्टर अचल त्रिपाठी (एडिशनल एसएमओ और नोडल ऑफिसर)

झज्जर में क्यों बढ़ रहे मामले? झज्जर जिले में बढ़ते कैंसर के मामलों को लेकर डॉक्टर अचल त्रिपाठी ने कहा इसकी मुख्य वजह जो ऑब्जर्व की गई हैं. उनमें शराब का सेवन और हुक्के पीना शामिल है. हुक्का हरियाणा के कल्चर से जुड़ा है, वहीं जागरूकता की कमी भी लोगों में है. कई तरह की भ्रांतियां भी लोगों में फैली हुई हैं. अगर चिकित्सक बायोप्सी करने को कहते हैं, तो मरीज इसके नाम से डर जाता है. इसके साथ ही मरीज स्क्रीनिंग नहीं करते. अगर आपको कैंसर नहीं भी है, तो भी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए.

कैंसर के लक्षण और बचाव के उपाय

  • ब्रेस्ट कैंसर में किसी भी तरह की गांठ का बनना
  • किसी भी तरह का शरीर से खून का बहाव
  • पेट के कैंसर से बचने के लिए ज्यादा तला ना खाएं
  • एक बूंद शराब भी कैंसर को बढ़ावा देने का काम करती है
  • हुक्का और तंबाकू मुंह के कैंसर के बड़े कारण हैं

यमुनानगर में कैंसर फैलने के कारण: यमुनानगर की सीएमओ दिव्या मंगला ने बताया यमुनानगर में कैंसर की प्रमुख वजह यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया का होना भी है. अगर इंडस्ट्री पोल्यूशन को फैलने से रोकने के काम करें, तो हम कैंसर के प्रभाव से लड़ पाएंगे. इंडस्ट्री से जो हवा में प्रदूषण फैलता है. अगर उसका फिल्ट्रेशन पॉल्यूशन बोर्ड के मानकों के मुताबिक हो, तो उससे और पॉल्यूशन कम हो सकता है. इंडस्ट्री से निकलने वाला लिक्विड, जैसे कि प्लाईवुड इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी, अगर उसको पूरी तरह नियमों के मुताबिक कैमिकल को न्यूट्रलाइज करके फैक्ट्री से बाहर निकला जाए, वहीं गंदा पानी सीधा नदी में ना बहाया जाए. क्योंकि उससे जमीन में भी उस पानी का इस्तेमाल होने से खतरनाक टॉक्सिक आ जाते हैं. वहीं पीने के पानी में भी इसके मिलने से उसमें भी ये टॉक्सिक आ जाते हैं, जिससे हर तरह के कैंसर की संभावना बनी रहती है. इससे आंतों का कैंसर, लंग कैंसर और लीवर कैंसर का खतरा बना रहता है.वो कहती हैं कि इंडस्ट्री वोस्ट का शि निस्तारण न होने से कई तरह के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में गुटखा बैन, फिर भी "साइलेंट किलर" बन रहा ओरल कैंसर, डॉक्टरों ने किया अलर्ट!

TAGGED:

REPORT ON CANCER IN HARYANA 2026
CAUSES AND PREVENTION OF CANCER
हरियाणा में कैंसर पर रिपोर्ट 2026
कैंसर की वजह और बचाव
CANCER CASES IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.