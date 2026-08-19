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Explainer: क्या हरियाणा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी?

केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी के पीछे अहीरवाल की सियासी हिस्सेदारी है या वर्चस्व की लड़ाई? चंडीगढ़ से भूपेंद्र जिष्टू की रिपोर्ट.

Rao Inderjit
Rao Inderjit (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2026 at 7:39 AM IST

16 Min Read
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चंडीगढ़: गुरुग्राम के मंच से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने तीखे सवाल दागना महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये अहीरवाल के सियासी समंदर में लंबे से उनके अंदर उबलते असंतोष का विस्फोट है. राव इंद्रजीत का ये बयान उनकी शख्सियत पर भी फीट बैठता है, क्योंकि वो खुलकर अपनी बात को कहने में यकीन करने वाले नेताओं में से एक हैं. उनका "पीछे से कुर्ता खींचने वाले आ गए" कहकर बीच में भाषण खत्म कर देना ये स्पष्ट संकेत देता है कि बीजेपी के भीतर चल रही 'चेक मेट' की राजनीति अब खुलकर चौराहे पर आ चुकी है. 6 बार के सांसद का ये रुख सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई सत्ता के गलियारों में राव की अनदेखी हो रही है या ये सियासी वर्चस्व की नई जंग है?

राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में क्या कहा? गुरुग्राम विभाजन विभीषिका दिवस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में राव इंद्रजीत सिंह ने प्रोटोकॉल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि "इस सभा में लोकल लोगों को नहीं बुलाया गया, मुझे इस बात की आपत्ति है. नितिन जी बतौर यहां का सांसद, मैं आपका स्वागत करता हूं, मुझे तो ये लग रहा था कि आपका स्वागत करने का भी मौका मुझे नहीं मिलेगा." स्वामी धर्मदेव और बोधराज सीकरी को मंच से राव इंद्रजीत सिंह ने नसीहत देते हुए कहा कि "मुझे पंजाबी समुदाय ने 6 बार वोट दिए, मैं इनका सदा आभारी रहूंगा, लेकिन पंजाबियत से बात नहीं बनेगी, ताली दोनों हाथों से बजती है, लोकल लोगों को साथ लेकर चलना होगा." इस बीच राव का भाषण बीच में टोक कर रुकवाया गया, अंत में राव बोले कि "नितिन नवीन और अर्चना गुप्ता की वजह से मुझे बोलने दिया नहीं तो इस भाषणबाज़ी में भी मेरा नाम नहीं था."

क्या हरियाणा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है राव इंद्रजीत की नाराजगी? (ETV Bharat)

प्रोटोकॉल की आड़ में वर्चस्व की लड़ाई! गुरुग्राम में 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के दौरान जो कुछ हुआ, वो पहला वाकया नहीं है. बावल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम से दूरी बनाने का मामला हो या 2018 में हीरो होंडा चौक अंडरपास उद्घाटन के समय खट्टर के ना पहुंचने पर सार्वजनिक तौर पर जताया गया एतराज, राव इंद्रजीत हमेशा से ही अपनी सियासी स्वायत्तता और स्वाभिमान को लेकर बेबाक रहे हैं. लोकल लीडरशिप और अफसरशाही द्वारा कार्यक्रमों में निमंत्रण या वक्ताओं की सूची से नाम गायब करना केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर गुटबाजी का नतीजा भी माना जा रहा है.

राव इंद्रजीत के नाराजगी की टाइलाइन: 13 फरवरी 2014 को राव इंद्रजीत कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे. अक्टूबर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अहीरवाल क्षेत्र की 11 में से 11 सीटें जीती. इसका श्रेय राव इंद्रजीत को दिया गया. इसके बाद भी राव इंद्रजीत सिंह सीएम नहीं बने, जबकि राव को सीएम पद का संभावित दावेदार माना जा रहा था.

  • पहली बार राव ने साल 2018 में मनोहर लाल सरकार और गुरुग्राम के विकास से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक असहमति जताई थी.
  • साल 2019 में बेटी आरती राव को टिकट ना मिलने को लेकर उनका प्रयास और बीजेपी के अंदर असंतोष की बातें भी सामने आई थी.
  • साल 2021 में राव ने कहा था कि "बीजेपी हरियाणा में केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर तीसरी बार सरकार नहीं बना सकती." उनका ये बयान चर्चा में रहा.
  • साल 2022 में अहीरवाल की अनदेखी और बीजेपी के भीतर "जयचंद" जैसे बयानों को लेकर विवाद हुआ था.
  • 2024 जून-जुलाई में कैबिनेट रैंक ना मिलने पर स्पष्ट निराशा. उन्होंने दावा कि 'उनके समर्थक इससे नाराज हैं.'
  • सितंबर 2024 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर खुलकर कहा कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं.
  • अक्टूबर 2024 में बीजेपी ने अहीरवाल की 11 में से 10 सीटें जीतीं. राव का दावा, "इस बार अहीरवाल ने तीसरी बार सरकार बनाई."
  • जून 2025 में रेवाड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में राव ने अहीरवाल की अनदेखी पर सार्वजनिक नाराजगी जताई और कहा कि "हमने सरकार बनाई है, हमारी मांगें पूरी करना हमारा अधिकार है."
  • साल 2025 में ही कैबिनेट मंत्री आरती राव के चंडीगढ़ आवास पर दक्षिण हरियाणा के विधायकों के साथ डिनर डिप्लोमेसी की थी.
  • अगस्त 2026 में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में गुरुग्राम के कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और विधायकों को उचित भूमिका/आमंत्रण नहीं दिए जाने का सवाल उठाया.

दक्षिण हरियाणा के दम पर सत्ता के दावों के पीछे के आंकड़े: राव इंद्रजीत सिंह दावा चुके हैं कि "हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक अहीरवाल के कंधे पर सवार होकर हुई है," ये महज़ बयानबाजी नहीं बल्कि चुनावी गणित का भी सच है. साल 2014 में राव के बीजेपी में शामिल होते ही पार्टी ने अहीरवाल की सभी 11 सीटों पर क्लीन स्वीप किया और राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई. 2019 में भी अहीरवाल में बीजेपी जब '75 पार' के नारे के साथ उतरी थी तो पार्टी को महज 40 सीटों पर जीत मिली थी. तब भी अहीरवाल की 8 सीटों ने सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में रखी. 2024 में बीजेपी की हरियाणा में हैट्रिक के दौरान पार्टी ने 48 सीटों पर कब्जा किया. इसमें भी अहीरवाल की 10 सीटों की जीत की स्ट्राइक रेट सबसे निर्णायक साबित हुआ.

अहीरवाल की 11 विधानसभा सीटों की तस्वीर: आंकड़े राव इंद्रजीत के प्रभाव को पूरी तरह साबित नहीं करते, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि 2014 में उनके BJP में आने के बाद अहीरवाल में BJP का प्रदर्शन नाटकीय रूप से मजबूत हुआ और ये मजबूती लगातार बनी रही.

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राव के 'गढ़' में बीजेपी की स्थिति (ETV Bharat)

अहीरवाल की 11 विधानसभा सीटें कौन-सी हैं? 2008 के परिसीमन के बाद जिस 11-सीट वाले अहीरवाल क्षेत्र की चुनावी तुलना की जा रही है, उसमें ये सीटें हैं:

  • अटेली
  • महेंद्रगढ़
  • नारनौल
  • नांगल चौधरी
  • बावल
  • कोसली
  • रेवाड़ी
  • पटौदी
  • बादशाहपुर
  • गुरुग्राम
  • सोहना

ये तीन लोकसभा क्षेत्रों में फैली हैं: भिवानी-महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और रोहतक.

2004 में राव महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे. 2008 के परिसीमन के बाद महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट खत्म हुई और गुरुग्राम नई संरचना में आया. 2009 में उन्होंने गुरुग्राम से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की.

पार्टी की घेराबंदी या महत्वाकांक्षा का टकराव? राव की नाराजगी के पीछे कई परतें हैं. 6 बार लोकसभा का सफर तय करने के बावजूद केंद्र में स्वतंत्र प्रभार तक सीमित रहना और भूपेंद्र यादव जैसे समानांतर ओबीसी चेहरों को अहीरवाल में प्रमोट किया जाना, उनके खेमे को नागवार गुजरता रहा है. इसके अलावा, राज्य की राजनीति में अपने लिए मुख्यमंत्री पद की स्वाभाविक दावेदारी और बेटी आरती सिंह राव के लिए मजबूत सियासी जमीन तैयार करना भी इस दबाव की राजनीति के केंद्र में है.

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राव इंद्रजीत का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन (ETV Bharat)

बीजेपी के लिए कितना बड़ा सियासी जोखिम? हरियाणा की राजनीति का सीधा गणित है. सत्ता का रास्ता गुरुग्राम से होकर गुजरता है. यदि अहीरवाल का ये असंतोष बगावत या चुनावी निष्क्रियता में बदलता है, तो बीजेपी सरकार के लिए ये भविष्य में संकट भी खड़ा कर सकता है. 10 से 12 सीटों का उलटफेर ना केवल राज्य सरकार का गणित बिगाड़ सकता है. बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती यादव बहुल बेल्ट में भी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है.

राव के बिना 2029 में BJP को कितना नुकसान हो सकता है?

स्थिति संभावित असर
राव नाराज, लेकिन BJP के साथनुकसान सीमित
राव और BJP के बीच खुला टकराव, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ते अहीरवाल की 11 सीटों में से 2-4 सीटों पर नुकसान का खतरा
राव खुलकर अलग राजनीतिक रास्ता लेते हैं और नेटवर्क साथ जाता है. BJP के लिए अहीरवाल में बड़ा चुनावी झटका संभव
राव का मुद्दा "अहीरवाल की उपेक्षा" बन जाता हैBJP विरोधी वोट का Consolidation बढ़ सकता है

हरियाणा विधानसभा चुनाव में जातिगत आंकड़ा: हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर चुनाव जीता. अगर हम जातीय नजरिए से हरियाणा विधानसभा में पार्टी के विधायकों को देखें तो, इनमें 7 ब्राह्मण, 6 जाट, 2 राजपूत, एक सैनी, 9 दलित, 2 रोड, 2 वैश्य, एक ओबीसी, चार गुर्जर और प्रमुख लड़ाई जो वर्तमान पंजाबी और यादव की दिख रही है. उनके विधायकों का आंकड़ा कुछ इस तरह है. पंजाबी विधायक 8 और यादव 6 विधायक हैं. जबकि बीजेपी का कोई भी मुस्लिम विधायक नहीं है.

वर्तमान विधानसभा स्थिति: 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा का वर्तमान गणित

  • बीजेपी: 48 सीटें (बहुमत का आंकड़ा: 46)
  • विपक्ष और अन्य: 42 सीटें
  • विधानसभा में बीजेपी की 48 सीटों में से 10 सीटें सीधे तौर पर अहीरवाल बेल्ट से आती हैं.
  • यदि अहीरवाल की ये सीटें बीजेपी के खाते में न आतीं, तो पार्टी 40 सीटों पर सिमटकर बहुमत के आंकड़े से नीचे रह जाती.

यही कारण है कि राव इंद्रजीत सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि "तीसरी बार बीजेपी की सरकार दक्षिण हरियाणा के दम पर बनी है."

रामपुरा हाउस बनाम बुद्धपुर हाउस: अहीरवाल की राजनीति में 'राव बनाम राव' यानी रामपुरा हाउस (राव इंद्रजीत सिंह) और बुद्धपुर हाउस (राव नरबीर सिंह) का राजनीतिक टकराव दशकों पुराना है. दक्षिण हरियाणा में सत्ता और वर्चस्व की इस जंग ने बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों को और उलझा दिया है.

  • रियासती विरासत बनाम स्थानीय पकड़: राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के पूर्व शासक परिवार (राव तुला राम के वंशज) से आते हैं और खुद को अहीरवाल का स्वाभाविक नेता मानते हैं. वहीं, राव नरबीर सिंह (हरियाणा के कैबिनेट मंत्री) के दादा राव मोहर सिंह और पिता महाबीर सिंह यादव भी बड़े नेता रहे हैं, जिससे उनका बुद्धपुर हाउस अहीरवाल में हमेशा से रामपुरा हाउस को सीधी चुनौती देता रहा है.
  • गुटबाजी और टिकट बंटवारे की जंग: गुरुग्राम और बादशाहपुर बेल्ट में राव नरबीर सिंह का अपना मजबूत आधार है. 2014 से 2019 के दौरान जब राव नरबीर खट्टर सरकार में कद्दावर मंत्री थे, तब भी दोनों नेताओं के बीच शह-मात का खेल चलता रहा. राव इंद्रजीत का खेमा हमेशा यह कोशिश करता रहा कि गुरुग्राम जिले में नरबीर का राजनीतिक दायरा सीमित रहे, जबकि नरबीर ने कभी राव इंद्रजीत का एकछत्र राज स्वीकार नहीं किया.
  • 2024 का चुनाव और बयानबाजी: 2024 के विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर से चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री बने राव नरबीर सिंह कई मौकों पर राव इंद्रजीत के 'मुख्यमंत्री पद की दावेदारी' और 'भीतरघात' वाले बयानों पर सार्वजनिक रूप से पलटवार कर चुके हैं. नरबीर सिंह का संगठन में मजबूत होना राव इंद्रजीत के लिए अपने ही गृह क्षेत्र में सीधी चुनौती बन गया है.

बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का राव को मिला साथ! इधर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया एक्स पर इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि "केंद्रीय मंत्री और अहीरवाल के वरिष्ठ नेता, राव इंद्रजीत सिंह, देश और हरियाणा की राजनीति में एक अत्यंत वरिष्ठ, अनुभवी और सम्मानित नेता हैं. हरियाणा में भाजपा सरकार के गठन, पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत इस बात से तय होती है कि वह अपने वरिष्ठ नेताओं, उनके संघर्षों, अनुभव और योगदान का कितना सम्मान करता है."

Kuldeep Bishnoi
राव इंद्रजीत को मिला कुलदीप बिश्नोई का साथ (Kuldeep Bishnoi X Account)

कुलदीप बिश्नोई की नसीहत: कुलदीप बिश्नोई ने लिखा "व्यक्तिगत रूप से, मैं राव साहब का हृदय से सम्मान करता हूं. उनका लंबा राजनीतिक अनुभव, संघर्ष और राज्य के प्रति योगदान हम सभी के लिए सराहनीय है. भाजपा एक मजबूत संगठन है और इसकी ताकत वरिष्ठ नेतृत्व के अनुभव और युवा नेतृत्व की ऊर्जा के बीच बेहतर तालमेल में निहित है. वरिष्ठों का सम्मान और नई पीढ़ी के लिए अवसर—दोनों साथ-साथ चलने चाहिए; तभी संगठन और भी मजबूत होगा."

"उनका सीएम बनने का सपना है ये सपना अब सपना बनकर रह जायेगा. उसकी भड़ास उन्होंने निकाली है. उनका शायद अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ होगा, एक और माइनस प्वाइंट इसमें जुड़ गया है आगे जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्रेजल देंगे बस खत्म. पंजाबियों को अपनी ताकत पहचानती होगी. अगर इतना सुनकर भी आप खुद को झगझोर नहीं सकते तो राव इंद्रजीत जैसे आगे और भी लोग आयेंगे."- पंजाबी बिरादरी के नेता मनीष खुल्लर

कांग्रेस नेता सुरजेवाला की प्रतिक्रिया: जब रणदीप सुरजेवाला से राव इंद्रजीत के बयान पर प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि "वैसे तो ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है. लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा बड़ों का अपमान करना, अपने वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं का अपमान करना बीजेपी की प्रवृत्ति का हिस्सा बन गया है. हमने फरीदाबाद में कुछ ऐसा ही देखा कभी कोई उद्घाटन करता है कभी कोई करता है कभी केंद्रीय मंत्री प्रदेश के मंत्री की बेइज़ती करते हैं. राव इंद्रजीत सिंह को लगता है बीजेपी पचा नहीं पा रही है. वे वरिष्ठ व्यक्ति हैं हमारा उनसे विचारक लाख मतभेद हो सकता है. जब केंद्रीय मंत्री से ऐसा दुर्व्यवहार होगा, तो साधारण व्यक्ति के साथ वहां क्या हो रहा होगा, किस प्रकार की घुटन हो रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं."

"राव इंद्रजीत सिंह का अहीरवाल क्षेत्र में दबदबा और बीजेपी को तीन बार सत्ता में लाने में उनका योगदान है, इसमें कोई संदेह नहीं है. वे कहते हैं कि यह बात भी छुपी नहीं है कि वे पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने भी उनके सीएम रहते खुलकर अपनी बात रखते थे. वहीं बीजेपी की हरियाणा में तीन बार लगातार छह बार सांसद बनने के बाद भी उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं मिला. वह भी तब जब मनोहर लाल एक बार में ही सांसद बन गए और कैबिनेट मंत्री भी. ऐसे में उनको कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिला तो वे बेबाकी से अपने मन की बात कह गए. कहीं न कहीं सीएम न बनने और केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी नहीं बन पाने की हताशा तो उनमें है. वहीं बीजेपी के पास अभी भी अहीरवाल क्षेत्र में उनके मुकाबले का कोई नेता नहीं है इसमें भी कोई संदेह नहीं है. इसलिए वे इतनी बेबाकी से अपनी बात रख पाते हैं." -वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल

'बीजेपी को अभी भी राव इंद्रजीत की जरूरत': वहीं राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी कहते हैं कि "बीजेपी हरियाणा की सत्ता में तीन बार लगातार आई. इसमें जीटी रोड बेल्ट के साथ ही अहीरवाल का योगदान सबसे बड़ा रहा है. 2014 में राव इंद्रजीत बीजेपी में आए तो अहीरवाल क्षेत्र में बीजेपी को भी मजबूत कर गए. भले ही उनकी बेटी को बीजेपी ने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बना लिया, लेकिन उनको बीजेपी से कहीं न कहीं इस बात का गिला दिखाई देता है कि अगर सीएम नहीं बनाया तो कम से कम केंद्र में वे तीसरी बार तो कैबिनेट रैंक के मंत्री बनते. पूर्व सीएम मनोहर लाल से उनकी अदावत कई बार उनके बयानों से जाहिर होती रही है. ऐसे में उन्हें गुरुग्राम के कार्यक्रम में उन्हें बिना नाम लिए टारगेट करने का जो मौका मिला तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक उसका फायदा उठाते हुए वार किया. अहीरवाल की सियासी जमीन पर राव इंद्रजीत की बीजेपी अनदेखी करने की स्थिति में नहीं है. इसलिए वे खुलकर अपनी बात करने से चूकते नहीं है. बीजेपी के लिए अभी भी वे इस इलाके में कोई दूसरा राव इंद्रजीत सिंह नहीं बन पाया है. हालांकि पार्टी ने कई नेताओं को इस इलाके में बड़ा नेता बनाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसलिए पार्टी उनके इस तरह के बयानों के बाद भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है. यानी वे अभी भी बीजेपी की इस इलाके में जरूरत है."

Rao Inderjit
जानें राव इंद्रजीत का राजनीतिक सफर (ETV Bharat)

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