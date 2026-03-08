EXPLAINER: नीतीश की राज्यसभा वाली राह, राज्य की राजनीति में बढ़ी हलचल, 'मोदी और शाह ने नीतीश को कर दिया धराशायी'?

ETV Bharat / state

EXPLAINER: नीतीश की राज्यसभा वाली राह, राज्य की राजनीति में बढ़ी हलचल, 'मोदी और शाह ने नीतीश को कर दिया धराशायी'?

नीतीश ने राज्यसभा जाने की राह चुनी है. इस पर भूपेश बघेल समेत कांग्रेस नेता भी बीजेपी को घेर रहे हैं. जानिए बयानों के मायने

Published : March 8, 2026 at 6:21 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 6:53 PM IST

रायपुर: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की राह क्या पड़ी देश की राजनीति में राजनेताओं के बयानों में सियासत ने नई डगर पकड़ ली. नीतीश के बिहार वाली राजनीति का सीधा असर छत्तीसगढ़ पर पड़ा है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में नीतीश को लेकर के कांग्रेस की हमदर्दी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान बड़े जोरों से चल निकला है .

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे भूपेश बघेल ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासत ने नीतीश कुमार को धराशाई कर दिया. वहीं बिहार के सह प्रभारी रहे भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि नीतीश कुमार दबाव वाली राजनीति में फंस गए हैं. देश की राजनीति के लिए यह ठीक नहीं है. सवाल यह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को नीतीश के राज्यसभा जाने वाली सियासत इतनी घातक क्यों लग रही है.

भाजपा अपने राजनीतिक समझौते के तहत नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज रही है. बिहार वाली राजनीति में नीतीश की पार्टी कहां होगी इसकी सियासत को समझते हुए नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी हर मंच और बयानों को जिस तरीके से रख रही है आखिर इसका आधार क्या है. नीतीश कुमार के बिहार से जाने से कांग्रेस की सियासत और उसकी बड़ी वजह भी यहां के राजनीतिक लंबरदार जानते हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार से उनकी सहानुभूति वाली राजनीति की एक बड़ी और दूर की कौड़ी कहीं जा सकती है.

भूपेश बघेल का बयान और वोट बैंक

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि एमएलसी से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री बदल जाएगा ये तो शुरू से ही बीजेपी की रणनीति थी. नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया था. बिहार चुनाव के पहले उस समय से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि इन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया जाएगा. लेकिन नीतीश कुमार जी पुराने खिलाड़ी हैं. दाव खेले और 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए. लेकिन अब फिर से मोदी और शाह की जब चाल चली तो नीतीश कुमार फिर से धराशायी हो गए. सीधी सी बात यह है कि तत्काल में नीतीश कुमार बोलेंगे नहीं. लेकिन यह बात तो सही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के चुनाव में उनके नाम से वोट ले लिए. अब धक्का मार के निकाल दिए. जैसे शिंदे को बाहर किया गया था, शिंदे को तत्काल बाहर कर दिए इनको थोड़ा समय लगा.

दरअसल भूपेश बघेल ने जिस वोट बैंक वाली राजनीति को भाजपा के सामने नीतीश के नाम पर रखकर की है वास्तव में यही वोट बैंक वाली राजनीति अब नीतीश कुमार के जाने के बाद कांग्रेस को अखर रही है. भूपेश बघेल बड़े कद्दावर नेता है, सियासत में जाति और वोट बैंक की नब्ज को टटोलना में माहिर भी है. यही वजह है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाली राजनीति में भी बिहार में कांग्रेस वाली सियासत और वोट बैंक की एक कड़ी खोज निकाली है. नीतीश कुमार को लेकर दिया गया बयान बिहार में कांग्रेस को जीवित करने की राजनीति से जुड़ा है. कांग्रेस का हर नेता इस बात को जानता है की 2015 में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद कांग्रेस ने बिहार की सियासत में जिस तरीके से कमबैक किया था उसे फिर से पाना फिलहाल कांग्रेस के लिए बिहार के नेताओं के बूते के बाहर की बात है. बाहर के नेता जो इस राजनीति को बिहार में करने जाते हैं उसमें नीतीश एक ऐसा फैक्टर थे जिसे बात कर कांग्रेस बहुत हद तक अपनी राजनीति को एक जगह देने की कोशिश करती थी. लेकिन अब बिहार से नीतीश के जाने के बाद वह डगर भी सूनेपन की राह पकड़ ली है. यही वजह है कि कांग्रेस के नेता नीतीश के साथ अपनी सिंपैथी वाली राजनीति लेकर खड़े हो गए हैं.

2005 में नीतीश और बिहार में कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस- नीतीश से पहले

2025 की बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जो फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था वह उसके बाद नहीं मिला. कांग्रेस पार्टी का बिहार में जो वजूद था वह 1990 की सियासत के बाद बिखर गया. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के मंडल कमीशन के बाद जितने राजनीतिक दलों का उदय क्षेत्रीय स्तर पर हुआ उनमें लालू यादव इतना मजबूत होकर आये की बिहार में कांग्रेस की राजनीति को ही धराशाई कर दिए. कांग्रेस भी इस बात को बेहतर तरीके से जानती थी लेकिन उसके पास बिखरे हुए जमीन को समेटने का कोई आधार नहीं था. यही वजह है कि 1990 के बाद कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के साथ गठजोड़ वाली सियासत में चली गई. बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी तो कांग्रेस भी सरकार में शामिल हुई लेकिन आधार इतना मजबूत नहीं था की लाल यादव पर दबाव बनाया जा सके.

2010 में नीतीश और बिहार में कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
2015 में नीतीश और बिहार में कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिहार में कानून व्यवस्था पर बिगड़े हालात ने 2003 के बाद राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत देने शुरू कर दिए थे. पशुपालन घोटाले के बाद लाल यादव के लिए बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना आसान नहीं था लेकिन लालू यादव ने जिस वोट बैंक को बना रखा था उसे तोड़ पाने में किसी भी सियासी दल के पास ताकत नहीं थी. बदलते राजनीतिक हालात को लेकर 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में बनी यूपीए की सरकार में लाल यादव रेल मंत्री बने और बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत आने शुरू हो गए. कांग्रेस लालू यादव के साथ जरूर थी लेकिन जिस आधार को कांग्रेस बिहार में खड़ा करना चाहती थी उसे लाल यादव की सियासत ने खड़ा होने ही नहीं दिया. तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस के ऊपर किसी तरह का दाग नहीं था. लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर बिहार में लालू यादव सरकार के साथ खड़ी कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा. इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के नुकसान को करके पाया है.

2020 में नीतीश और बिहार में कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
2025 में नीतीश और बिहार में कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नीतीश के साथ और अब नीतीश के बाद

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीतीश कुमार वाली जिस सियासत को धराशाई करने का बयान दिया उसके पीछे 2005 से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के आने के बाद कांग्रेस के फायदे वाली राजनीति का आधार भी रहा है. जिसे कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के सामने सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन बिहार के बाहर वाली राजनीति में किनारे रख कर चलना शुरू कर दी थी. 2005 से पहले लालू यादव के दबाव वाली राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सहन कर रही थी. लेकिन बिहार में 2005 के चुनाव और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव के उस दबाव वाली राजनीति से कांग्रेस बाहर निकल तो गई लेकिन जिस वोट बैंक का नुकसान बिहार में कांग्रेस पार्टी को हुआ था उसकी भरपाई 2025 तक कांग्रेस बयानों में तो जरूर कर पाई लेकिन वोट बैंक में वह नहीं बदल पाया. यह अलग बात है कि 2015 में कांग्रेस एक बड़े बदलाव के साथ बिहार की राजनीति में आई लेकिन उसे बचा नहीं पाई. नीतीश के बाद 2005 की सियासत से लेकर 2025 तक कांग्रेस का जो आधार रहा अगर उस पर नजर डाला जाए बदलाव तो हुआ लेकिन उसे कांग्रेस वोट में नहीं बदल पाई.

नीतीश के राज्य सभा जाने के बाद क्या? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
नीतीश के राज्य सभा जाने के बाद क्या? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नीतीश-नवीन चले, भूपेश नहीं

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर बिहार और छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ी चर्चा इसलिए भी हो रही है की इन दोनों राज्यों की सियासत बहुत बड़ी रही है. वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन 2023 में छत्तीसगढ़ चुनाव के कर्ताधर्ता थे. बिहार में चल रही बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार विकास के किस मापदंड को लेकर चल रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार का एक्शन क्या है, महिलाओं के विकास के लिए नीतियां क्या है. ऐसे तमाम मुद्दे जो बिहार के थे वह 2023 में छत्तीसगढ़ की राजनीति में चल गए. राजनीतिक विश्लेषक इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ते हैं. जिसमें यह बात कही भी जाती है छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला कोल घोटाला जैसे मामले पर भूपेश बघेल इस कदर घिरे थे की मजबूती के बाद भी सरकार नहीं बचा पाए. जब इसके उत्तर की बात भूपेश बघेल को देने के लिए आई और 2025 में बिहार चुनाव के लिए भूपेश बघेल को कांग्रेस ने प्रभारी बनाया तो नीतीश और नितिन नवीन के जो मुद्दे 2023 में छत्तीसगढ़ में चले थे 2025 के लिए भूपेश बघेल ऐसा कोई तोड़ भी लेकर नहीं जा पाए जो छत्तीसगढ़ से बिहार की राजनीति में बदलाव का कारण बन सके. हालांकि बिहार में मजबूत कांग्रेस का आधार हो इसके लिए राहुल गांधी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की लंबी यात्रा कर एक आधार जरूर खड़ा किया था लेकिन इसकी जमीनी जनाधार को तैयार करने में कांग्रेस पार्टी फेल हो गई. भूपेश बघेल सहित तमाम नेताओं को इस बात का बेहतर अंदाजा है कि नीतीश कुमार के साथ रहने के बाद उन्हें क्या फायदा हुआ था. नीतीश कुमार के जाने के बाद उनकी नीतियों ने किस तरीके का नुकसान किया है. छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता सीधे नीतीश कुमार की मुखलखात करके नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको यह पता है की लंबे समय से इकाई के आंकड़े में बैठी कांग्रेस को बिहार में दहाई के आंकड़े तक पहुंचाने का काम भी नीतीश कुमार ने ही किया था.

नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के बाद बिहार में राहुल गांधी के पूरे कैंपेन की जिम्मेदारी देख चुके और बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव सह प्रभारी और इलेक्शन कैंपेन के प्रमुख रहे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने ईटीवी भारत से खास बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना नीतीश कुमार की मर्जी है या फिर नीतीश कुमार पर डाला गया दबाव. यह नहीं कह सकते. लेकिन एक बात जरूर है कि कि बीजेपी ने जिस चेहरे पर चुनाव जीती उसी पर उन्होंने छलावा किया है. देवेंद्र यादव से जो नीतीश कुमार पर सवाल पूछे गए थे उसका उन्होंने यह जवाब दिया.

सवाल- देवेंद्र यादव जी आप बिहार में चुनाव देखकर लौटे हैं नीतीश के राजनीतिक कद को भी आप जानते हैं अब बिहार से नीतीश को राज्यसभा भेजा जा रहा है इसे आप कैसे देखते हैं?

देवेंद्र यादव- नीतीश कुमार बहुत सीनियर लीडर हैं और उन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत काम भी किया है. जिस तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार के साथ काम कर रही है यह ठीक नहीं है. वह बहुत सीनियर लीडर है और हमारी सहानुभूति उनके साथ है. बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी ने बिहार का चुनाव जीत और अब उन्हीं के साथ बीजेपी छलावा कर रही है.

सवाल- देवेंद्र यादव जी कांग्रेस पार्टी जब नीतीश कुमार के साथ थी तो उसे ज्यादा फायदा हुआ था नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार में कांग्रेस को आप कहां पाते हैं?

देवेंद्र यादव- देखिए कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और हम बिहार में काफी मजबूत हैं. हम अपने संगठन को मजबूत करने रिस्टोर करने और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं. हम लोगों ने 2025 में राहुल गांधी के बड़े कार्यक्रम बिहार में किए हैं और आगे भी हम लोग बिहार में मजबूती से काम करते रहेंगे. बिहार में हमारी पार्टी का जनाधार मजबूत है और आगे भी और मजबूत करेंगे. 2015 में जब बिहार में महागठबंधन के समझौते में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो निश्चित तौर पर हम लोगों को ज्यादा सीट मिली थी. हम लोग लगातार अपने पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और आगे कांग्रेस मजबूती से बिहार में खड़ी होगी.

सवाल- महागठबंधन के चुनाव में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों को जिंदा कर दिया था इसे आप कैसे देखते है?

देवेंद्र यादव- देखिए मैं आप की इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी राजनीतिक दल ने किसी राजनीतिक दल को जिंदा किया हो. हम लोग एक राजनीतिक समझौते में चुनाव लड़े थे और नीतीश कुमार 2015 में महागठबंधन के नेता थे. ऐसे में जनता ने जो परिणाम दिया वह सब के पक्ष में गया था. कांग्रेस पार्टी को भी इसका फायदा मिला . हम लोग समय और अवसरवादी फायदे की राजनीति नहीं करते हैं. कांग्रेस पार्टी देश की पुरानी पार्टी है. जनता के बीच हमारी पैठ है. सीट का ऊपर नीचे होना इस बात का परिणाम नहीं है कि कोई राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल को जिंदा कर रहा है.. नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के बड़े और कद्दावर नेता हैं और इस नाते हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं. लेकिन राज्यसभा जिस तरीके से उन्हें भेजा गया यह ठीक नहीं है मेरी सहानुभूति उनके साथ है.

भाजपा का पलटवार, पिटे हुए मोहरे हैं बघेल

बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडेय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार पर दिए गए बयान को हास्यास्पद और राजनीतिक दीवालियापन बताया. कहा कि जिन्हें जनता ने खुद छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंका, वे अब दूसरे राज्यों की सफल रणनीतियों पर ज्ञान बाँट रहे हैं. पाण्डेय ने कहा कि बघेल को बिहार की चिंता छोड़कर अपनी और अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए.

भाजपा मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि बघेल अपनों को तो एकजुट नहीं रख पाए, और अब नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता की रणनीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, यह 'खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे' जैसा है. नीतीश कुमार ने सुशासन के लिए एनडीए का साथ चुना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए एक सशक्त परिवार है. बघेल जिसे 'राजनीतिक जाल में उलझना' कह रहे हैं, वह दरअसल राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुटता है, जिसे समझना कांग्रेस के बस की बात नहीं है.

एनडीए में नीतीश कुमार को किनारे कर देने की हवा-हवाई बातों को लेकर संतोष पांडेय ने बघेल को याद दिलाया कि ​कांग्रेस में अपने नेताओं को किनारे करने का अपना एक काला इतिहास है और ऐसे नेताओं की सूची लम्बी है. छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले का क्या हुआ? टी.एस. सिंहदेव को जिस तरह उन्होंने किनारे किया, उसका जवाब आज भी प्रदेश मांग रहा है. दरअसल कांग्रेस वह दल है जहां प्रतिभा का दमन और परिवारवाद का पोषण होता है. उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की मजबूती से इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह ढह गया है. इसी बौखलाहट में बघेल अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं. बघेल को समझना चाहिए कि कांग्रेस की राजनीति में अब वह खुद भी 'पिटे हुए मोहरे' मात्र रह गए हैं."

नीतीश बड़े नेता, उत्तराधिकारी कौन?

नीतीश के राज्यसभा भेजे जाने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दुर्गेश भटनागर ने ETV भारत से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और उन्होंने बिहार को एक दिशा दी है. संगठित अपराध गिरोह को बिहार से समाप्त किया है. नीतीश कुमार के ऊपर निजी तौर पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है. ऐसे में अब नीतीश कुमार जब अपनी राजगद्दी किसी और को सौंप रहे हैं तो संभव है कि उत्तराधिकारी के लिए जिसे भी चुना जाएगा उसके लिए चुनौतियां बड़ी होगी. क्योंकि नीतीश कुमार 2005 से 2025 तक जिस बिहार को खड़ा किए हैं उसमें एक बात तो साफ है कि बिहार जिस जंगल राज के लिए जाना जाता था वह खत्म हुआ है. विकास की एक परिपाटी उन्होंने विकसित की है और नीतीश कुमार के ऊपर निजी तौर पर कोई आरोप नहीं है. बीजेपी का कोई नेता अगर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनता है तो उसके लिए चुनौतियां उतनी ही बड़ी होगी जितनी नीतीश कुमार जी बिहार को बना करके गए हैं उसे बिहार को और बेहतर बनाएं. यदि ऐसा करने में नीतीश कुमार का वर्तमान उत्तराधिकारी गड़बड़ता है तो यह कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है.

दुर्गेश भटनागर ने कहा कि यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ही इस राजनीति को जमीन पर रख दिया है. नीतीश कुमार की राजनीति धराशाई हुई है जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है इस बयान ने कांग्रेस के लिए एक "राजनीतिक मंत्र का दीया" जलाने का काम जरूर किया है. अब जो भी नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनेगा अगर इन नीतियों को नहीं लेकर चल पाता है या उसपर खरा नहीं उतरता है तो यहां से एक नई राजनीति जो कांग्रेस के लिए नीतीश के साथ रहने पर हुई थी उसकी एक बुनियाद हो सकती है. लेकिन इसके लिए कांग्रेस को रणनीतिक तौर पर बहुत मजबूत होना होगा और बहुत मजबूत राजनीति बिहार में करनी होगी.

दुर्गेश भटनागर ने कहा कि वास्तव में बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन बिगड़ा है और बिखरती हुई कांग्रेस को समेटने में भाजपा विरोध की जिस राजनीति का बयान बाहर से आने वाले नेता देकर जाते हैं इसकी बुनियाद बिहार में इतनी मजबूत हो ही नहीं पा रही है की कांग्रेस किसी आधार पर यहां खड़ी हो. राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले पर जितनी बड़ी तैयारी बिहार से की थी उसका कोई आधार बिहार में दिखा ही नहीं. हालांकि राजनीति संभावनाओं की बात है कल क्या होगा कोई नहीं जानता. लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान कांग्रेस के नेताओं के लिए बिहार की राजनीति में अपनी दखल देने और नीतीश के बाद बिहार की राजनीति में जमीनी सियासत को पकड़ने का अवसर देगी अब देखना है कि इसे कांग्रेस कितनी मजबूती से पकड़ पाती है.

