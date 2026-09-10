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Explainer : हरियाणा में "हांफ रहे फेफड़े", आखिर क्यों घुट रहा लोगों का "दम", कैसे "धुरंधर" बनेंगे आपके लंग्स?

2024-25 में यमुनानगर में 473 मौतें : साल 2024-25 की अगर बात करें तो यमुनानगर में 473 मौतें फेफड़ों की बीमारी से हुई. रोहतक में ये आंकड़ा 332 था, जबकि महेंद्रगढ़ में फेफड़ों की बीमारी से 280 मौतें हुई. वहीं जींद में 239, रेवाड़ी में 215, झज्जर में 213, नूंह में 209 मौतें फेफड़ों की बीमारी की वजह से हुई.

2023-24 में यमुनानगर में मौतों का आंकड़ा बढ़ा : साल 2023-24 पर नजर डालें तो इस साल यमुनानगर में सबसे ज्यादा मौतें फेफड़ों की बीमारी से हुई. यहां ये आंकड़ा 591 था, जबकि रोहतक में ये आंकड़ा 401 था. महेंद्रगढ़ में 245 लोगों की मौत फेफड़ों की बीमारी से इस दौरान हुई. वहीं झज्जर में 210 और रेवाड़ी में 197 मौतें फेफड़ों की बीमारी की वजह से हुई.

2022-23 में रोहतक में सबसे ज्यादा मौतें : साल 2022-23 की बात करें तो इस साल रोहतक इस मामले में नम्बर एक और यमुनानगर नम्बर दो पर रहा. रोहतक में फेफड़ों की बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 541 रहा. वहीं यमुनानगर में ये आंकड़ा 499 का रहा. जींद में 322, महेंद्रगढ़ में 265 मौतें फेफड़ों की बीमारी की वजह से हुई. वहीं गुरुग्राम में 243, झज्जर में 235, सिरसा में 213, नूंह में 214 और रेवाड़ी में 210 मौतें हुई.

2021-22 में तेज़ी से ऊपर गया ग्राफ : साल 2021-22 में यमुनानगर में फेफड़ों की बीमारी से मरने वालों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर गया. यहां इस दौरान 626 लोगों की मौत हुई है, जबकि रोहतक में भी यह आंकड़ा 526 और जींद में 524 हो गया. इस साल 200 से ज्यादा मौतों के आंकड़े में कई और जिले भी शामिल हुए. सिरसा में 362, झज्जर में 316, महेन्द्रगढ़ में 307, रेवाड़ी में 263, गुरुग्राम में 254, फतेहाबाद में 224, कैथल में 210 और नूंह में 200 मौतें हुईं. इस साल फेफड़ों की बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा 4666 रहा.

2020-21 में टॉप पर यमुनानगर : वहीं अगर हम साल 2020-21 की बात करें तो इस साल भी यमुनानगर इसमें सबसे ऊपर है. यहां पर 491 मौतें फेफड़ों की बीमारी से हुई है, जबकि रोहतक में यह आंकड़ा 433 का है. वहीं सिरसा में 316, महेंद्रगढ़ में 253 मौतें हुई हैं. जींद में ये आंकड़ा 213 और रेवाड़ी में 200 मौतें फेफड़ों की बीमारी से हुई है.

2019-2020 में यमुनानगर सबसे आगे : यमुनानगर में साल 2019-20 में 541 मौतें हुई हैं, जबकि रोहतक में 344, महेंद्रगढ़ में 322 मौतें हुई है. गुरुग्राम में यह आंकड़ा 264 और कैथल में 206 मौतों का है. वहीं झज्जर में 206, नूंह में 205 और रेवाड़ी में 204 मौतें हुई हैं.

सबसे ज्यादा किन जिलों में हुई मौतें : हरियाणा में फेफड़ों के कमजोर पड़ने से सबसे ज्यादा मौतें जिन जिलों में हुई हैं उनमें सबसे ऊपर यमुनानगर है. वहीं रोहतक और महेंद्रगढ़ जिला भी मौतों के आंकड़े में ऊपर है.

2019 से 2026 के बीच मौतों का आंकड़ा : हरियाणा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 से लेकर 2025-26 तक सात साल की अवधि में 25431 लोगों की फेफड़ों की बीमारियों के चलते मौत हुई है. आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में फेफड़ों की बीमारियों से प्रदेश में 3567 लोगों की मौत हो गई, इसके बाद साल 2020-21 में प्रदेश के अस्पतालों में इलाज करवा रहे 3498 लोगों की मौत हो गई. 2021-22 में फेफड़ों की बीमारी से 4666 लोगों की मौत हो गई जो कि इन सालों में सबसे ज्यादा है. इसी तरह 2022-23 में 3931 लोगों की मौत फेफड़ों की बीमारी से हुई. वहीं 2023-24 में 3421 मरीजों को फेफड़ों की बीमारी की वजह से जान गंवानी पड़ी, जबकि इसी तरह से साल 2024-25 में फेफड़ों की बीमारी से 3249 और 2025-26 में 3054 लोगों को फेफड़ों की बीमारी के चलते जान गंवानी पड़ी. इस तरह पिछले सात सालों में 25 हजार से अधिक लोग फेफड़ों की बीमारी की वजह से काल के गाल में समा गए.

चौंकाने वाले हैं फेफड़ों से मौत के आंकड़े : हरियाणा में पिछले 7 साल साल की अवधि में फेफड़ों की बीमारी से मरने वालों का जो आंकड़ा है वह हैरान करने वाला है. फेफड़ों की बीमारी की वजह से 25 हजार से ज्यादा लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है. ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है. पिछले सात सालों के आंकड़े को अगर देखें तो हरियाणा में हर साल साढ़े तीन हजार से साढ़े चार हजार तक लोगों की फेफड़ों की बीमारी से मौत हुई है.

चंडीगढ़ : "देशां म्ह देश हरियाणा, जित दूध-दही का खाना" ये लोकप्रिय कहावत हरियाणा की संस्कृति और खानपान को प्रदर्शित करती है. लेकिन समय के साथ हरियाणा के विकास की बढ़ती गति के आगे यहां के लोगों के फेफड़े हांफते नजर आ रहे हैं. ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े इस कड़वे सच को बयान कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों में यहां पर लोगों के फेफड़े कमजोर पड़ते जा रहे हैं और यहां तक कि लोगों को मौत के मुंह तक पहुंचा रहे हैं.

साल 2024-25 के आंकड़े (ETV Bharat)

2025-2026 में यमुनानगर में 500 मौतें: साल 2025-26 की बात करें तो यमुनानगर में ये आंकड़ा 500 मौतों का था, जबकि रोहतक में 328 मौतें दर्ज की गई. वहीं महेंद्रगढ़ में 259, जींद में 220, कुरुक्षेत्र में 191 और कैथल में 189 मौतें फेफड़ों की बीमारी से हुई.

साल 2025-26 के आंकड़े (ETV Bharat)

फेफड़ों से मौत के मामले में सबसे कम कौन सा जिला ? : जब हम सबसे अधिक मौतों की बात करते हैं तो ये देखना भी दिलचस्प है कि आखिर हरियाणा का कौन सा जिला फेफड़ों की बीमारी से मौतों के मामले में सबसे कम है.

2019-20 में करनाल में सबसे कम मौतें : साल दर साल की बात करें तो 2019-20 में करनाल जिले में सबसे कम सात मौतें फेफड़ों की बीमारी से हुई थी, जबकि फरीदाबाद में ये आंकड़ा 32 का था. वहीं कुछ और जिले भी इस मामले में 100 मौतों से कम के रहें जिसमें सोनीपत में 40, पानीपत में 41, पंचकूला में 43, हिसार में 48, भिवानी में 62, चरखी दादरी में 63 और अंबाला में 76 मौत फेफड़ों की बीमारी से हुई.

2020-21 में करनाल में 11 मौतें : साल 2020-21 में भी सबसे कम फेफड़ों की बीमारी से मौतें करनाल में हुई. यहां सिर्फ 11 लोगों की मौत इससे जुड़ी बीमारी से हुई, जबकि फरीदाबाद में 23, हिसार में 43, सोनीपत में 51, पलवल में 51, पंचकूला में 61, पानीपत में 61 और फतेहाबाद में 67 मौतें फेफड़ों की बीमारी से हुई.

2021-2022 में करनाल में सबसे कम मौतें : साल 2021-22 की बात करें तो करनाल में सबसे कम 5 मौतें फेफड़ों की बीमारी की वजह से हुई, जबकि फरीदाबाद में 20 और हिसार में 39 मौतें हुई. वहीं कुछ अन्य जिले जो 100 के मौत के आंकड़े से नीचे रहे उनमें सोनीपत में 53, पानीपत में 55, चरखी दादरी में 81, पलवल में 83, पंचकूला में 86 और भिवानी में 88 मौतें हुई.

फेफड़ों की बीमारी की वजह (ETV Bharat)

2022-23 में फरीदाबाद में कोई मौत नहीं : साल 2022-23 में फरीदाबाद वो जिला रहा, जहां फेफड़ों से संबंधित बीमारी से कोई मौत दर्ज नहीं की गई. जबकि करनाल इस बार दूसरे नंबर पर रहा, जहां 6 मौतें फेफड़ों की बीमारी से हुई. वहीं सोनीपत में 18, हिसार में 58, पानीपत में 63 और चरखी दादरी में 89 मौतें फेफड़ों की बीमारी से हुई.

2023-24 में फरीदाबाद में सबसे कम मौतें : साल 2023-24 की बात करें तो सबसे कम मौतों के मामले में फरीदाबाद रहा. यहां फेफड़ों की बीमारी से सिर्फ चार मौतें दर्ज हुईं, जबकि करनाल में ये आंकड़ा 12 का था. इसके साथ ही सोनीपत और पानीपत में ये आंकड़ा 58-58 का था, जबकि हिसार में 71, चरखी दादरी में 73, पलवल में 83 और भिवानी में 90 मौतें फेफड़ों की बीमारी से हुई.

2024-25 में करनाल में 11 मौतें : वहीं साल 2024-25 में सबसे कम मौतें फेफड़ों की बीमारी की वजह से करनाल में हुई, यहां 11 की मौत हुई, जबकि फरीदाबाद में 17, सोनीपत में 26, हिसार में 30, चरखी दादरी में 53, पानीपत में 60, फतेहाबाद में 63, अंबाला में 65 मौतें फेफड़ों की बीमारी से हुई.

फेफड़ों की बीमारी के लक्षण (ETV Bharat)

2025-26 में फरीदाबाद में 17 मौतें : साल 2025-26 में फेफड़ों की बीमारी से सबसे कम मौतें फरीदाबाद में दर्ज की गई. यहां 17 मौतें हुई, जबकि सोनीपत में 28 और करनाल में ये आंकड़ा 34 का था. इसके साथ ही चरखी दादरी में 54, फतेहाबाद में 55, सोनीपत में 60, अंबाला में 66, पंचकूला में 73, हिसार में 74 मौतें फेफड़ों के संक्रमण से हुई.

फेफड़ों की बीमारी से परेशान ममता की कहानी : हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाली 55 वर्षीय ममता फेफड़ों की बीमारी से परेशान हैं. उन्होंने बताया कि 4 साल पहले उन्हें सांस में समस्या और छाती में जकड़न होने लगी थी. शुरुआत में लगा कि अस्थमा हो गया, लेकिन फिर एक डॉक्टर ने कहा कि टीबी है. करीब एक साल तक ऐसे ही दवाईयां खाती रही. 3 साल पहले जब चंडीगढ़ पीजीआई पहुंची तो पता चला कि फेफड़ों का कैंसर हो गया है. कैंसर का नाम सुन एक बार तो घबराहट हुई लेकिन वहां डॉक्टर्स ने बताया कि अभी ऐसी स्टेज नहीं है कि कोई खतरा हो. उनका गांव माइनिंग जोन के बिल्कुल नजदीक है जहां सैकड़ों क्रेशर्स और रोजाना गुजरने वाले हजारों वाहनों की धूल से परेशानी होती थी. डॉक्टर्स ने प्रदूषण से पूरी तरह दूर और घर में एयर प्यूरिफायर लगवाने की सलाह दी है. दवाई चल रही है और घर से निकलना बिल्कुल बंद है. 3 साल से ऐसे ही जीवन चल रहा है. हालात ये है कि अब कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि सांस चढ़ती है. शरीर में काफी दर्द भी रहता है. गांव में सांस की बीमारी से कई और लोग भी परेशान हैं. हालांकि वे इसे हल्के में ले रहे हैं और अस्थमा, दमा, टीबी जैसी बीमारी सोच रहे हैं.

फेफड़ों की बीमारी से परेशान ममता की कहानी (ETV Bharat)

फेफड़ों की बढ़ती बीमारी, क्या कहते हैं चिकित्सक ? : हरियाणा में फेफड़ों से होती मौतों के मामलों को लेकर ईटीवी भारत ने यमुनानगर जिला अस्पताल की सीएमओ दिव्या मंगला से विस्तार से बात की जिसमें उन्होंने यमुनानगर में बढ़ते फेफड़ों की बीमारी से मौत के मामलों की वजह और इससे बचाव को लेकर जानकारी दी.

क्यों फेफड़ों की बीमारी से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा ? : वे कहती हैं कि फेफड़ों के कैंसर या इससे संबंधित मौतों के आंकड़े यमुनानगर में कई वजहों से ज्यादा है. यमुनानगर माइनिंग और स्टोन क्रेशर का इलाका रहा है. इसके साथ ही ये बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी रहा है. यहां पर प्लाईवुड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैं, इसके साथ ही स्टील इंडस्ट्री भी है. इन सब वजहों से यहां एयर पोल्यूशन बढ़ता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाता है.

क्या बन रही बीमारी की वजह ? : दिव्या मंगला ने बताया कि स्टोन क्रेशर और माइनिंग की वजह से 2.5 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल हवा में ज्यादा हो जाते हैं. फिर सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड समेत प्रदूषण के अन्य कारक हवा में ज्यादा हो जाते हैं. यहां तक कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वे अपना वेस्ट नदी के पानी में छोड़ देते हैं, उसकी वजह से वॉटर पोल्यूशन हो जाता है, वॉटर पोल्यूशन की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (जीआई) ट्रैक्ट कैंसर या यूरिनल इन्फेक्शन होता है. इससे इम्युनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे बीमारी से बचाव की प्रोटेक्शन कम हो जाती है. इससे लंग कैंसर होने के चांस भी बढ़ जाते हैं.

फेफड़ों की बीमारी के प्रकार (ETV Bharat)

बीड़ी और सिगरेट से रहें दूर : लंग कैंसर बढ़ने की वजह यह भी है कि लोग टोबैको कंजंप्शन करते हैं, ये कहना है दिव्या मंगला का. उनके मुताबिक सीधे तम्बाकू इस्तेमाल करने के साथ-साथ सिगरेट या बीड़ी पीने वाले के नजदीक रहने से पैसिव स्मोकिंग होती है जिससे लंग कैंसर के चांस ज्यादा होते हैं. अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया में खाना बनाने के जो तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे लकड़ी को जलाना या गोबर के उपले जलाना, उससे जो पोल्यूशन होता है, उससे महिलाओं को फेफड़ों की बीमारी के चांस ज्यादा हो जाते हैं जिससे लंग कैंसर हो जाता है.

कैसे लग सकता है बीमारी का पता ? : सीएमओ के मुताबिक फेफड़ों की बीमारी को लेकर पहले से मरीज को पता चलने को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है क्योंकि इसको लेकर क्लियरकट कोई इंडीकेशन नहीं होती है. शुरुआत में इसकी वजह से हल्की-फुल्की खांसी रहती है या छाती में जकड़न सी हो जाती है. कई बार गहरी सांस लेने या जोर से हंसने पर दर्द होता है. मरीज को लगता है कि उसे बार-बार जुकाम हो रहा है या ख़ासी आ रही है जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं. मरीज समझ ही नहीं पाता है कि ये कैंसर के अर्ली सिम्टम्स हैं. जब एडवांस स्टेज आ जाती है तो खांसी के साथ खून आने लग जाता है या छाती में जकड़न और दर्द शुरू हो जाती है. जब और भी एडवांस स्टेज हो जाती है तो अन्य शरीर के हिस्से भी प्रभावित हो जाते हैं.

फेफड़ों की बीमारी के प्रकार : फेफड़ों की बीमारी के प्रकार की बात करें तो इसमें अस्थमा आता है जिसमें धूल-मिट्टी, धुआं या प्रदूषण के कारण सांस की नली में सूजन आ जाती है और समय-समय पर दौरे (अटैक) की तरह सांस फूलती है. वहीं सीओपीडी (COPD) फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है जो मुख्य रूप से स्मोकिंग, प्रदूषण और धुएं के कारण होती है. इसमें सांस फूलना, लगातार खांसी और बलगम की समस्या बनी रहती है. वहीं पल्मोनरी फाइब्रोसिस में फेफड़ों के अंदर धीरे-धीरे घाव या निशान बनने लगते हैं, जिससे फेफड़े सख्त हो जाते हैं और थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूलने लगती है. संक्रमण के चलते भी फेफड़ों की बीमारी होती है जिसमें निमोनिया और तपेदिक (टीबी) जैसी बीमारियां होती है. वहीं फेफड़ों का कैंसर सबसे गंभीर है जिसमें फेफड़ों की कोशिकाओं के डीएनए में क्षति होने के कारण उनमें अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, जिससे ट्यूमर बन जाता है और मौत का कारण तक बन जाता है.

फेफड़ों की बीमारी से कैसे बचें ? (ETV Bharat)

किन बातों का रखें ध्यान, ताकि बीमारी की हो समय पर पहचान ? : दिव्या ने बताया कि अगर दो या तीन सप्ताह तक खांसी ठीक नहीं हो रही है, या बार-बार खांसी-जुकाम हो रहा है, या इन्फेक्शन हो रहा है, या छाती में जकड़न हो रही है तो ये न सोचें कि यह नॉर्मल कोल्ड या अस्थमा है. उस समय आकर टेस्ट करना, डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि जितनी जल्दी कैंसर पकड़ में आ जाता है, यानी अर्ली जानकारी मिलने से उसका इलाज संभव हो जाता है. एडवांस स्टेज होने से इलाज करना मुश्किल हो जाता है. उससे इलाज करने में कई तरह की मुश्किलें आ जाती हैं.

फेफड़ों की बीमारी से बचने के क्या हैं उपाय ? : इसकी रोकथाम को लेकर वे कहती हैं कि एक आम आदमी को यह समझना जरूरी है कि हम अपने आपको एयर पोल्यूशन से बचाएं. जब आपको लगे कि बाहर एयर पोल्यूशन ज्यादा है, या स्मॉग है तो उस वक्त मास्क को जरूर पहनें. उससे काफी हद तक राहत मिल जाती है. अगर जरूरी नहीं है तो इनडोर रहें, इनडोर में एयर प्यूरीफायर लगा लें. पर्यावरण को आस-पास ठीक रखने के लिए पेड़ लगाए. उससे ऑटोमैटिकली पोल्यूशन कम हो जाता है. इससे वातावरण भी साफ रहता है. ये लंग कैंसर के संभावित खतरे को भी काम करता है. इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल होना जरूरी है. खानपान सही होने, नियमित व्यायाम करने से शरीर ज्यादा प्रभावी तरीके से इन बीमारियों से लड़ सकता है.

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