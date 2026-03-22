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एक्सप्लेनर: 'अजन्मा बच्चा भी एक व्यक्ति है': इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जानें सब कुछ

किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर के. के. सिंह ने बताया कि एक निर्धारित समय सीमा 24 सप्ताह के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे का दिल धड़कने लगता है, उसका शरीर एक्टिव हो जाता है. इससे यह कहा जा सकता है कि उसमें जान आ गई है. ऐसे में अगर गर्भ में पल रहा बच्चा एक्टिव हो गया है, तो उसे एक जीवित की तरह ही मानना चाहिए. सामान्यतया 24 सप्ताह तक के भ्रूण को लेकर यह माना जाता है कि अभी उसमें जान नहीं आई है. 24 सप्ताह के बाद के भ्रूण को जीवित व्यक्ति की तरह ही माना जाता है.

कोर्ट के फैसले के बाद ईटीवी भारत ने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर समाज में क्या सोच है, और डॉक्टरों का क्या नज़रिया है. इसको समझने के लिए कई डॉक्टर, समाजसेवी और अधिवक्ताओं से बात की.

न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश में संशोधन करते हुए मृत महिला के लिए दिए गए मुआवज़े के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु पर भी मुआवज़ा देने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि रेलवे अधिनियम के तहत दुर्घटना के मामलों में रेलवे की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह पीड़ितों को मुआवज़ा दे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उच्च न्यायालयों के फ़सलों और कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए गर्भस्थ शिशु को भी एक स्वतंत्र जीवन बताया. कोर्ट ने कहा कि यदि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है, तो इस मृत्यु को एक बच्चे की मृत्यु के बराबर माना जाएगा.

इस फ़ैसले को चुनौती देने के लिए मृत महिला व गर्भ में पल रहे शिशु के परिजन हाईकोर्ट पहुंचे, जहां पर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

ग़ौर करने वाली बात ये है कि दुर्घटना के दौरान महिला भानमती 8 से 9 माह की गर्भवती थीं. रेलवे में हुए दुर्घटना पर मुआवज़े के तहत रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने महिला की मृत्यु पर 8 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया. रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कोई मुआवज़ा का आदेश नहीं दिया.

दो सितंबर 2018 को भानमती, बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते हुए फिसल कर गिर गई थीं. इस दुर्घटना में महिला को गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज़ के दौरान उसकी मौत हो गई.

यह अपील रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, लखनऊ के 18 फरवरी 2025 के आदेश के ख़िलाफ़ दाखिल की गई थी, जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु की मौत पर मुआवज़ा नहीं दिया गया था.

अदालत ने स्पष्ट कहा कि कि गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु को एक स्वतंत्र जीवन की हानि की तरह देखा जाएगा. जज प्रशांत कुमार की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुखनंदन की ओर से दाखिल प्रथम अपील पर दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फ़ैसले में कमेंट किया कि गर्भ में पल रहे 5 माह से अधिक उम्र के भ्रूण को कानून में जीवित व्यक्ति माना जाएगा और उसकी मौत पर अलग से मुआवज़ा भी दिया जाएगा.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा दिया गया यह फ़ैसला कई लिहाज़ से महत्वपूर्ण है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल मैं सिर्फ़ हादसे की शिकार महिला की मौत पर मुआवज़ा देने का फ़ैसला सुनाया था, जबकि कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के आदेश में संशोधन करते हुए पेट में पल रहे बच्चे की मौत को भी एक जीवित व्यक्ति की मौत मानते हुए मुआवज़ा देने का आदेश दिया है.

लखनऊ (प्रशांत मिश्रा) : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 के बाराबंकी ट्रेन हादसे के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने 8-9 महीने के भ्रूण को 'व्यक्ति' मानते हुए, मृत गर्भवती महिला के लिए रेलवे को कुल 16 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह फैसला 'अजन्मे बच्चे के अधिकारों' को कानून में मज़बूती प्रदान करते हुए भविष्य के मामलों के लिए एक नज़ीर बन गया है.

मेडिकल फील्ड में 24 सप्ताह की बाद के कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर भ्रूण का गर्भपात नहीं कराया जा सकता है. ऐसे में कोर्ट ने जिस तरह से रेलवे को 8 माह के बच्चे को भी जीवित व्यक्ति मानते हुए रेलवे को मुआवज़ा देने का फ़िसला सुनाया, यह पूरी तरीके से सही है.

महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने वाले राज कुमार मिश्रा ने बताया कि पेट में पल रहे बच्चे के लिए चिकित्सा गर्भपात संशोधित अधिनियम में प्रावधान हैं. सामान्यतया अधिनियम के तहत ही कार्य किया जाता है, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे को लेकर अब जब कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश दिया है तो इससे स्थिति साफ़ हो गई है.

राज कुमार मिश्रा ने कहा कि हमारे पास नियम तो हैं, पर आज भी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अस्पताल हैं, जो नियमों को ताक पर रखकर काम करते हैं. ऐसे में ग्रामीणों का शोषण होता है और नियमों की अनदेखी होती है. सरकार व कोर्ट को इस दिशा में भी विचार करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता वर्षा सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है. चिकित्सा गर्भपात संशोधित अधिनियम गर्भपात के नियम हैं. साथ ही गलत तरह से किए गए गर्भपात को लेकर बीएनएस में सज़ा के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने भ्रूण को मुआवज़ा देने की बात नहीं कही थी.

इससे स्पष्ट है कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल गर्भ में पल रहे बच्चे को जीवित मानकर क्षति नहीं मान रहा था. अब जब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं में पेट में पल रहे बच्चे को जीवित व्यक्ति मानते हुए उसे भी अधिकार दिए जा सकेंगे. अभी तक पेट में पल रहे बच्चे के अधिकारों को लेकर स्पष्ट आदेश नहीं था, जिससे कई बार न्याय नहीं मिल पाता था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के इस फ़ैसले से स्पष्ट हो गया है कि गर्भ में पल रहे 5 माह से अधिक समय के शिशु को जीवित व्यक्ति के तौर पर माना जाएगा, इसके तहत इसे तमाम अधिकार भी मिलेंगे.

'अजन्मा बच्चा भी एक व्यक्ति है': इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया ऐतिहासिक फ़ैसला. (ETV Bharat)

बीएनएस में सजा का प्रावधान

गर्भपात को लेकर बीएनएस (भारतीय दंड संहिता) की धारा 88 में सज़ा का प्रावधान किया गया है. इस प्रावधान के तहत यदि किसी महिला की जान बचाने के नेक इरादे को छोड़कर महिला का गर्भपात कराया जाता है, तो 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है. बीएनएस (BNS) में दिए गए प्रावधान के तहत गर्भ में पल रहे बच्चे की उम्र के अनुसार सज़ा को बढ़ाया या कम किया जा सकता है.

बीएनएस की धारा 89 के तहत यदि महिला की सहमति के बगैर गर्भपात कराया जाता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है. इसके तहत 10 साल की सज़ा या उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है.

बीएनएस की धारा 90 के तहत यदि गर्भपात कराने की प्रक्रिया के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा करने वालों के ख़लाफ़ कोर्ट 10 साल तक की सज़ा सुना सकता है. यदि ऐसा करने में महिला की सहमति शामिल नहीं है, तो आरोपी को आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है.

क्या कहता है गर्भपात संशोधित अधिनियम 2021

चिकित्सा गर्भपात संशोधित अधिनियम 2021 मे महिलाओं के गर्भपात (Abortion) से संबंधित नियम तय किए गए हैं. चिकित्सा गर्भपात संशोधित अधिनियम 1971 के प्रमुख प्रावधानों के तहत 20 सप्ताह तक सामान्य परिस्थितियों में महिलाओं का गर्भपात कराया जा सकता है. लेकिन संशोधित अधिनियम 2021 के तहत इस समय सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 'अजन्मा बच्चा भी एक व्यक्ति है'. (ETV Bharat)

संशोधित अधिनियम के तहत अविवाहित महिलाएं भी गर्भ निरोधक विफ़लता होने पर गर्भपात करा सकती हैं. 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच दो डॉक्टर की राय के आधार पर गर्भपात कराया जा सकता है. 20 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात एक पंजीकृत डॉक्टर (आरएमपी) की सलाह पर कराया जा सकता है. वहीं 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने के लिए दो पंजीकरण डॉक्टर (आरएमपी) की सलाह अनिवार्य है.

अधिनियम के तहत सुरक्षित गर्भपात करने के लिए विशेष स्थितियों में जैसे कि बलात्कार, नाबालिग, विकलांग महिलाओं के गर्भपात के लिए 24 सप्ताह तक की समय सीमा निर्धारित की गई है. सामान्य महिलाएं 20 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं.

इस अधिनियम के तहत अविवाहित महिलाओं को गर्भनिरोधक के सफलता की स्थिति में गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सकती है.

इस अधिनियम के तहत 24 सप्ताह के बाद सामान्य परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती है. 24 सप्ताह के बाद भ्रूण की असामान्यताओं या विषम परिस्थितियों के चलते चिकित्सा बोर्ड की स्थापना करने के बाद उसकी संस्तुति के आधार पर गर्भपात कराया जा सकता है.

इन नियमों को जानना है ज़रूरी

महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी गई है. इसके लिए रजिस्टर्ड चिकित्सा संस्थान की राय का होना अनिवार्य है. 24 सप्ताह के बाद सामान्य स्थितियों में भ्रूण का गर्भपात नहीं कराया जा सकता है.

अविवाहित महिलाओं के लिए यह नियम निर्धारित किया गया है कि यदि उनकी गर्भनिरोधक दवाई लेने के बावजूद भी प्रेग्नेंसी जारी है, तो वह 24 सप्ताह तक के गर्भावस्था को समाप्त कर सकती है.

अधिनियम के तहत गर्भपात की स्थिति में चिकित्सा संस्थानों व चिकित्सकों को इस बात का ध्यान रखना है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में महिला का नाम और विवरण अधिकृत कर्मियों के अतिरिक्त किसी के सामने प्रस्तुत न किया जाए. गोपनीयता भंग करने पर संस्थान व डॉक्टर के खिलाफ भी दंड का प्रावधान है.

विशेष परिस्थितियों के लिए एक्ट के तहत जिले स्तर व राज्य स्तर पर मेडिकल बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसमें भ्रूण की असामान्य स्थिति व विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात की अनुमति दी जाती है. इसकी अनुमति देने के लिए मेडिकल बोर्ड की स्थापना की गई है, जो परिस्थितियों के आधार पर गर्भपात की अनुमति देता है.

इन परिस्थितियों में 24 सप्ताह से कम के भ्रूण का गर्भपात, मां की सहमति से कराया जा सकता है. इसके लिए पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह और सहमति अनिवार्य है.

वहीं 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की स्थितियां, जिनमें मां की जान को खतरा, भ्रूण के शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर होने की स्थिति, गर्भ निरोधक दवाइयां की विफलता और बलात्कार से हुई प्रेग्नेंसी के बाद गर्भपात करने के लिए दो डॉक्टरों की मंज़ूरी लेना आवश्यक होता है.

दूसरी ओर महिला की अनुमति के बगैर गर्भपात कराना ग़ैर कानूनी है, लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे की मां की उम्र 18 वर्ष से कम है, और वह मानसिक रूप से बीमार है तो अभिभावकों की सहमति से 24 सप्ताह से पहले गर्भपात कराया जा सकता है.

18 वर्ष से अधिक की महिला सामान्य परिस्थितियों में गर्भपात करा सकती है. इसके लिए इसकी लिखित सहमति पर्याप्त है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एक विवाहित महिला को 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने का अधिकार है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लिंग के आधार पर गर्भपात करना कानूनी अपराध है.

इसके तहत लिंग परीक्षण के आधार पर गर्भपात करने वाले परिजन व डॉक्टर को तीन साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा व 10000 से 50000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जानकारी देना और लिंग के आधार पर गर्भपात करना PcPNDT (अधिनियम गर्भधारण पूर्व और प्रस्ताव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) 1994 के तहत गैर कानूनी अपराध है. पहली बार पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की सज़ा के प्रावधान के साथ ही 1 लाख रुपये तक ज़ुर्माना लगाया जा सकता है.