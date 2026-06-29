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Explainer : "मरुधरा" की प्यास मिटाएगा "म्हारा हरियाणा", 32 साल बाद बन गई बात, विपक्ष क्यों बोला- हक पर डाका ?

हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के पानी को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एमओयू साइन किया गया है.

Explainer Agreement reached between Haryana and Rajasthan regarding Yamuna river water MoU signed
"मरुधरा" की प्यास मिटाएगा "म्हारा हरियाणा" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 29, 2026 at 7:44 PM IST

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चंडीगढ़ : हरियाणा राजस्थान में 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के मुताबिक राजस्थान को उसके हिस्से का पानी देने पर सहमति बनने के बाद एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं. लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर तीन दशक बाद तक आपसी सहमति क्यों नहीं बन पाई और आखिर 32 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद हरियाणा कैसे राजस्थान को यमुना का पानी देने के लिए तैयार हो गया है, जबकि विपक्ष इस पूरे मामले पर प्रदेश सरकार को घेर रहा है और हरियाणा के हक को मारने का आरोप लगा रहा है.

राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी : दरअसल 23 जून को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के नई दिल्ली स्थित आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. बैठक में दोनों राज्यों से जुड़े जल संसाधन, सिंचाई एवं पेयजल से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया.

Explainer Agreement reached between Haryana and Rajasthan regarding Yamuna river water MoU signed
यमुना नदी के पानी को लेकर बैठक (ETV Bharat)

यमुना रिवर बोर्ड समझौते के तहत मिलेगा पानी : बैठक के दौरान वर्ष 1994 में हुए अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के तहत राजस्थान के हिस्से के पानी की आपूर्ति के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई. इस संबंध में निर्णय लिया गया कि समझौते के अनुरूप राजस्थान को उसका निर्धारित जल पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा.

दिल्ली में एमओयू साइन : अब इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा समझौते के तहत राजस्थान को मिलने वाले जल के अधिकार का सम्मान करता है और राजस्थान को निर्धारित हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग से जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे सभी प्रदेशों को लाभ मिलेगा.

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बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या कहा ? : वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान केवल समझौते के तहत निर्धारित जल की ही मांग कर रहा है. उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में नदियों में बहने वाले अतिरिक्त जल का प्रभावी उपयोग कर यदि उसे राजस्थान तक पहुंचाया जाए तो राज्य के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल संकट का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा.

क्या कहते हैं हरियाणा के सीएम नायब सैनी? : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाएं उत्तर भारत के राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके क्रियान्वयन में जल्द तेजी लाई जाएगी. इन परियोजनाओं के माध्यम से भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति, सिंचाई क्षमता में वृद्धि के साथ पेयजल उपलब्धता को मजबूत आधार मिलेगा. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को लेकर संबंधित राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाते हुए आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाएगा. इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक विषयों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जल संसाधनों के समुचित उपयोग एवं संरक्षण के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है.

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सीआर पाटिल के साथ मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

क्या है यमुना रिवर बोर्ड समझौता? : बता दें कि अपर यमुना रिवर बोर्ड जल बंटवारा समझौता है, जिस पर यमुना बेसिन के पांच राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच 12 मई 1994 को हस्ताक्षर हुए थे. इस समझौते के तहत ऊपरी यमुना नदी के सालाना उपलब्ध जल प्रवाह को सभी राज्यों के बीच आनुपातिक तौर पर विभाजित किया गया है. इसी समझौते के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार ने साल 1995 में अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी पांच राज्यों के बीच पानी के आवंटन के साथ ही निगरानी को सुनिश्चित करना था. वहीं अब जो समझौता हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ है, इससे खासतौर पर राजस्थान के तीन जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनूं में पीने का पानी और सिंचाई की समस्या का समाधान हो सकेगा.

पानी का बंटवारा : अपर यमुना रिवर बोर्ड के 1994 में हुए समझौते के मुताबिक यमुना नदी का वार्षिक जल प्रवाह करीब 12,000 बिलियन क्यूसिक मीटर है जिसके तहत इसका बंटवारा सभी संबंधित राज्यों के बीच किया गया है. इसमें हरियाणा का करीब 6000 बीसीएम, उत्तर प्रदेश को करीब चार हजार बीसीएम, राजस्थान को करीब 1200 बीसीएम, जबकि बाकी का हिस्सा दिल्ली और हिमाचल के बीच बांटा गया है.

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हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ सीआर पाटिल और राजस्थान के सीएम (ETV Bharat)

क्या हो सकता है इस समझौते का असर ? : इस मामले में राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी कहते हैं कि हरियाणा जब अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के मुताबिक यमुना से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी देगा तो उससे हरियाणा पर अपने मौजूदा जल संसाधनों पर इसका दबाव पड़ सकता है. हालांकि समझौते के तहत पानी देने को नकारा नहीं जा सकता है. अगर जल सुरक्षा के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को मजबूती दी जाए तो इससे होने वाले असर को संतुलित किया जा सकता है. वे कहते हैं कि पानी की बर्बादी ना हो इसी के चलते हरियाणा राजस्थान को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने को लेकर सहमत हुआ है, ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके और राजस्थान को उसके हक का पानी पूरी मात्रा में पहुंचे. जब पानी की बर्बादी पर नियंत्रण होगा तो उससे हरियाणा को भी लाभ मिलेगा. वहीं भविष्य में पानी की कमी को पूरा करने के लिए कई परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें रणुजा, लखवाड़ और किशाऊ जैसे बड़ी बांध परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है जिससे आने वाले समय में ना सिर्फ हरियाणा बल्कि बाकि उत्तर भारत के राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा. इससे पानी के बंटवारे की वजह से पड़ने वाले दबाव में भी कमी आएगी.

समझौते पर क्या कहते हैं हुड्डा ? : भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राजस्थान के साथ पानी को लेकर समझौता किया है. पहले अपना हक तो ले लेना चाहिए, इसके बाद राजस्थान को उसके हक का पानी दें. हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिल रहा. एसवाईएल नहीं बनी, इसलिए हम अपने हिस्से का पानी नहीं ले पा रहे हैं. हांसी बुटाना नहर भी पाट दी गई. हरियाणा सीएम तो पंजाब में भी जाते हैं. पहले हमारे हक का पानी तो लें, पंजाब के हिस्से का हम पानी नहीं मांग रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं.

क्या कहते हैं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला? : वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला कहते हैं कि राजस्थान को पानी देने के खिलाफ नहीं है. लेकिन उसमें पहले एक शर्त है कि तीन डैम बनाने हैं. जब वो तीनों डैम बनेंगे, तब राजस्थान को वहां से आने वाले पानी को दें. हम कहते हैं कि तीनों डैम को तुरंत बनाओ. राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, पानी की वहां किल्लत है. उनको पानी मिले, लेकिन राजस्थान में बीजेपी सरकार है, हरियाणा और केंद्र में बीजेपी सरकार है. वहां से 25 सांसद जीतकर आते हैं. उन 25 को खुश करने के लिए हमारी बलि दी जा रही है, ये गलत है. हमारा छोटा राज्य है, कम सांसद जीतकर जाते हैं, इसलिए केंद्र की सरकार इस तरह के निर्णय डम्मी लोगों से करवाने का काम कर रही है. पहले सरकार एसवाईएल का पानी लें, केंद्र के सामने ये शर्त रखें कि हम पानी देंगे, पहले हमारा पानी का हक पूरा करके दो. फिर आगे पानी दो, हम राजस्थान को पानी देने के खिलाफ नहीं है. कम से कम हम अपना पक्ष तो रखें. हमारी सरकार ऐसी सरकार है जो आदेश की पालना करती है.

क्या कहते हैं सीएम सैनी के मीडिया सचिव ? : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे कहते हैं कि पानी के मुद्दे पर सियासत करना कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की पुरानी आदत है. वहीं बीजेपी शासित सभी राज्य समझौतों की अनुपालना करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं. कांग्रेस की वजह से ही देश के ज्यादातर राज्यों में उनके दौर में हुए समझौतों की अनुपालना ना होने की वजह से ही जल विवाद पनपे हैं. बीजेपी जब से केंद्र और राज्यों में सत्ता में आई है उन सभी विवादों के समाधान के लिए काम कर रही है. वहीं यमुना पर बांधों के निर्माण कार्य को लेकर केंद्र और संबंधित राज्यों के साथ बात अब प्रगति पर है. जल्द ही इन बांधों का निर्माण होने से सभी उत्तर भारत के राज्यों को इसका लाभ मिलेगा. जहां तक राजस्थान को पानी देने की बात है तो हरियाणा सरकार 1994 में हुए समझौते की अनुपालना कर रही है. हम हरियाणा के हक के पानी को राजस्थान को नहीं दे रहे हैं. वे कहते हैं कि आज के दौर में पानी के मुद्दे पर सियासत से ज्यादा सभी राजनीतिक दलों को मानवीय पहलुओं पर ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए.

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