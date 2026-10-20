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मौसम बदलने से 60 मिनट पहले सतर्क करेगा सोलर प्लांट!, जानें कैसे?

मेरठ: समय के साथ-साथ बड़े बदलाव हो रहे हैं, सोलर एनर्जी पर भी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है, वहीं कमर्शियल एक्टिविटी से लेकर अब लोग भी सोलर एनर्जी को अपना रहे हैं. इसीलिए इस क्षेत्र में एक बड़ा शोध सामने आया है. शोध के मुताबिक कभी तेज धूप, कभी अचानक बादल और कभी आंधी तूफान से किसी भी सोलर पैनल पर पड़ने वाले प्रभावों की सटीकता के साथ जानकारी, वह भी मौसम में बदलाव से पहले मिल सकेगी.

CCSU मेरठ का बड़ा धमाका!: मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गणित विभाग के प्रोफेसर और एक रिसर्च स्कॉलर ने इस तकनीक पर काम किया है. इसे 'एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' मॉडल का नाम दिया गया है, जो कि पहले से बिजली कंपनियां हों या कोई व्यक्ति, वह अपने सोलर प्लांट को लेकर लगभग 60 मिनट पहले होने वाले बदलाव को जान सकेगा. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि आजकल देख रहे हैं कि सोलर पैनल का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है और यह निश्चित ही लाभकारी भी है और ऐसे में इसी दिशा में कुछ कोशिश करके देखी गई, जिसमें सफलता मिली है.

CCSU मेरठ का बड़ा धमाका! (Photo Credit: ETV Bharat)

ये सौर ऊर्जा को लेकर भविष्यवाणी को लेकर काम करेगा. एक्सपेंडेबल एआई तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है, अभी तक लोग एक्यूरेसी की तो बात कर रहे थे, लेकिन रिलायबिलिटी की बात कोई नहीं कर रहा था. इसी दिशा में सफलता मिली है.- प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश शर्मा, CCSU

क्या है पूरा सिस्टम: इस पूरे सिस्टम में जो कोड उपयोग किए गए हैं वह सभी कोड ओशियन(एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि जितने भी शोध करने वाले लोग हैं उन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है) पर भी डेवलप हैं. उन्होंने कहा कि कोड ओशियन के बारे में हर किसी ऐसे युवा को जानना चाहिए, जो कुछ भी रिसर्च और शोध के कार्य से संबंधित कुछ भी कर रहे हैं और कोड ओशियन पर जब कोई कोड पब्लिश हो जाता है, तो उसका अपना एल्गोरिथम और अन्य तकनीक से जुड़े तमाम कोड पब्लिक की भी मदद कर देते हैं. प्रोफेसर बताते हैं कि इसके पब्लिकेशन के लिए कोड चले गए हैं, आने वाले दिनों में इसको लेकर एक ऐसी डिवाइस बनाने का प्लान है जिसमें हम डिजाइन भी कर सके, पेटेंट भी कर सके. इसका कॉपीराइट भी हो गया है. भविष्य में डिवाइस बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए तमाम जरूरी जानकारी भेजी जा चुकी है.

तकनीक से मुश्किल आसान! (Photo Credit: ETV Bharat)

इस मॉडल का एक भाग पब्लिश हो चुका है इसे DOI भी मिल चुका है. जबकि दूसरे भाग के लिए भी पब्लिकेशन के लिए चीजें जा चुकी हैं. प्रोफेसर मुकेश शर्मा बताते हैं कि कोई भी सोलर पैनल जो भविष्यवाणी कर रहा है , वह भविष्यवाणी कितनी भरोसेमंद है इस काम को लेकर ये काम करता है. इससे खास तौर से आसानी से यह पता लगाया जा सकेगा कि आने वाले समय में किस सोलर सिस्टम की कितनी विश्वसनीयता यानि रिलायबिलिटी (reliability) रहने वाली है. इस प्रोजेक्ट को पिछले लगभग 6 महीने से अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए थे.- प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश शर्मा, CCSU

क्या बताएगा?: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गणित विभाग के रिसर्च स्कॉलर ललित भारद्वाज बताते हैं कि जो मॉडल विकसित किया गया है यह पहले भविष्यवाणी करेगा और उसके साथ ही उसकी विश्वसनीयता भी बताएगा, साथ यह भी बताएगा कि जो सोलर प्लांट रखते हैं उसमें कितनी एनर्जी है, और कितने यूनिट की आवश्यकता है और यूनिट को रिजर्व करने की कितनी रिक्वॉयरमेंट है.

एक बड़ा शोध (Photo Credit: ETV Bharat)