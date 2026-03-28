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अंडे का नया फंडा: यूपी समेत कई राज्यों में अंडों पर लिखना होगा 'एक्सपायरी डेट': जानिए सेहत और जेब पर क्या होगा असर

अंडा कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला.

अंडों पर लिखना होगा 'एक्सपायरी डेट'
अंडों पर लिखना होगा 'एक्सपायरी डेट' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 2:59 PM IST

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लखनऊ: अगर आप अंडा खाने के शौकीन हैं, तो ये खबर खास आपके लिए है. बहुत जल्द हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी मिलेगी, जो आपके लिए लाभदायक होगी.

अंडे पर एक्सपायरी डेट: उत्तर प्रदेश सरकार ने अंडा कारोबार से जुड़े पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने एक निर्देश जारी कर, कहा है कि अब बाजार में बिकने वाले हर अंडे पर एक्सपायरी डेट का स्टांप लगाना अनिवार्य होगा. यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा. पोल्ट्री फार्म संचालकों को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि बाजार में भेजे जाने वाले हर अंडे पर तारीख अंकित की जाए, ताकि उपभोक्ता यह जान सके कि अंडा ताजा है या पुराना.

अंडा कारोबार पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला (Video Credit: ETV Bharat)

पता नहीं अंडा कितना पुराना है: सरकार के इस फैसले को उपभोक्ताओं के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है. लंबे समय से यह शिकायत थी कि लोग बिना जानकारी के अंडा खरीद रहे हैं. उन्हें यह पता नहीं होता कि अंडा कितना पुराना है. अब एक्सपायरी डेट लिखे जाने से इस समस्या का समाधान होगा और लोगों के बीच भरोसा भी बढ़ेगा. हालांकि, इस फैसले ने अंडा कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब उन्हें समय सीमा के भीतर ही माल बेचने की चुनौती होगी.

अंडे पर एक्सपायरी डेट
अंडे पर एक्सपायरी डेट (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी में साढ़े तीन करोड़ अंडों की खपत: उत्तर प्रदेश में अंडों की खपत काफी बड़ी है. रोजाना करीब साढ़े तीन करोड़ अंडों की खपत होती है, जिसमें से लगभग ढाई करोड़ अंडे प्रदेश में ही उत्पादित होते हैं, जबकि शेष अंडों की आपूर्ति दूसरे राज्यों से की जाती है. ऐसे में इस आदेश का प्रभाव पूरे सप्लाई चेन पर पड़ना तय माना जा रहा है.

अंडों पर लिखना होगा 'एक्सपायरी डेट
अंडों पर लिखना होगा 'एक्सपायरी डेट (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकार का फैसला सराहनीय: इस मुद्दे पर जब सिविल अस्पताल में तैनात डाइटिशियन डॉ. श्वेता से बातचीत की गई, तो उन्होंने सरकार के इस कदम को बेहद सराहनीय बताया. उनका कहना था कि आमतौर पर लोग बाजार से अंडे खरीदकर सीधे उपयोग कर लेते हैं, बिना यह जाने कि वह ताजा हैं या नहीं. अब जब अंडों पर एक्सपायरी डेट अंकित होगी तो लोगों को सही जानकारी मिल सकेगी और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होंगे.

एक्सपायरी अंडा खाने के नोकसान
एक्सपायरी अंडा खाने के नोकसान (Photo Credit: ETV Bharat)

अंडा सस्ता और उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन है: उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू स्तर पर लोग अंडे की ताजगी जांचने के लिए पानी में डालकर देखते हैं. अगर अंडा डूब जाता है तो उसे ताजा माना जाता है, जबकि तैरने पर उसे खराब समझा जाता है. डॉ. श्वेता के अनुसार अंडा सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत है, जो आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी है.

अंडे का छिलका सांस भी लेता है
अंडे का छिलका सांस भी लेता है (Photo Credit: ETV Bharat)

अंडे को दो सप्ताह तक खाया जा सकता है: वहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कल्पना ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैसले को सही ठहराया. उन्होंने बताया कि अंडे दो प्रकार के होते हैं. एक फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड. सामान्य परिस्थितियों में अंडे को लगभग दो सप्ताह तक सुरक्षित रूप से खाया जा सकता है, बशर्ते वह सही तापमान पर रखा गया हो.

अंडे सेहत के लिए कितने फायदेमंद
अंडे सेहत के लिए कितने फायदेमंद (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकार का पहल लोगों के लिए फायदेमंद है: उन्होंने कहा कि तापमान में बदलाव के कारण अंडे जल्दी खराब होते हैं और देर से भी. ऐसे में एक्सपायरी डेट का होना उपभोक्ताओं के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खराब अंडा खाने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सरकार का यह पहल लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद है.

पीले भाग में अमीनो एसिड पाए जाते
पीले भाग में अमीनो एसिड पाए जाते (Photo Credit: ETV Bharat)

अंडों की मांग में इजाफा होगा: अंडा उत्पादन से जुड़े पोल्ट्री फार्म संचालकों का मानना है कि यह फैसला उनके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है. एक बड़े पोल्ट्री फार्म के मालिक मोहम्मद सैफ के अनुसार, इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और अंडों की मांग में इजाफा हो सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि स्टांपिंग की व्यवस्था करने में लागत आती है.

अंडा कारोबार में पारदर्शिता
अंडा कारोबार में पारदर्शिता (Photo Credit: ETV Bharat)

स्टांपिंग मशीन की कीमत करीब 15 लाख रुपये तक होती है, जब्कि अंडों पर लगभग 14 दिनों की वैधता अवधि अंकित की जाती है. उन्होंने यह भी बताया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी संस्था ने पहले भी इस तरह की गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है.

पोल्ट्री फार्म संचालकों को निर्देश
पोल्ट्री फार्म संचालकों को निर्देश (Photo Credit: ETV Bharat)

प्लास्टिक के अंडों की बातें अफवाह हैं: अंडों को लेकर बाजार में अक्सर प्लास्टिक या नकली अंडों की अफवाहें आती रहती हैं. इस पर पोल्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी बातें निराधार हैं. उनका तर्क है कि असली अंडे की कीमत जहां चार से पांच रुपये होती है, वहीं, नकली अंडा बनाने की लागत इससे अधिक हो सकती है, ऐसे में इसे सस्ते में बेच पाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि लोगों को जो अंडे अलग तरह के लगते हैं, वे अक्सर कोल्ड स्टोरेज में रखे गए अंडे होते हैं, जिनकी गुणवत्ता में कुछ बदलाव आ जाता है. उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को स्टोरेज वाले अंडों की भी स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए.

सरकार का फैसला उपभोक्ताओं के हित में
सरकार का फैसला उपभोक्ताओं के हित में (Photo Credit: ETV Bharat)

एक्सपायरी डेट लिखे जाने से नोकसान: दूसरी ओर अंडा कारोबारियों में इस फैसले को लेकर असमंजस और चिंता दोनों देखी जा रही है. कारोबारी अली रिज़वी का कहना है कि एक्सपायरी डेट लिखे जाने के बाद अगर अंडा तय समय तक नहीं बिका, तो वह पूरी तरह से बेकार हो जाएगा. उसे कोई नहीं खरीदेगा. इससे कारोबारियों को सीधा नुकसान होगा. उन्होंने यह भी कहा कि दूध और ब्रेड की तरह अंडों में रिटर्न की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है. उनके अनुसार स्टांपिंग की लागत भी अंततः ग्राहक तक पहुंचेगी. हालांकि, ग्राहकों को इससे बहुत आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्हें ताजा उत्पाद मिल रहा होगा.

यूपी में साढ़े तीन करोड़ अंडों की खपत
यूपी में साढ़े तीन करोड़ अंडों की खपत (Photo Credit: ETV Bharat)

अंडे सेहत के लिए कितने फायदेमंद. पोषक तत्वों से भरपूर- अंडे में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं. अंडे में विटामिन डी, विटामिन A, विटामिन B2, विटामिन B12, बायोटिन और फोलेट पाया जाता है. ये सभी विटामिन्स इम्यूनिटी, बोन्स और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं. हाई-क्वॉलिटी प्रोटीन- अंडे मसल्स को मेंटेन करने और कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करते हैं.

पीले भाग में अमीनो एसिड पाए जाते: अंडे के पीले भाग में 9 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं. इसके साथ ही अंडे में प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे हमारी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है. वजन कम करने में फायदेमंद, अंडा आपके वजन को मेंटेन करने में मदद करता है. अंडे में प्रोटीन के कारण आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे आपको कुछ भी उल्टा-सीधा खाने की क्रेविंग नहीं होती.

सरकार का फैसला सराहनीय
सरकार का फैसला सराहनीय (Photo Credit: ETV Bharat)

गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद: अंडे गर्भावस्था में महिलाओं के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फोलेट और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए आवश्यक होते हैं. अंडा आपकी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है. अंडे में ल्यूटिन और प्रोटीन होता है जो स्किन का मॉइश्चर बनाए रखते हैं और एजिंग के लक्षणों को भी कम करने में मदद करता है.

एक्सपायरी अंडा खाने के नोकसान: फूड पॉइजनिंग का खतरा, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, ब्लोटिंग, बुखार, के साथ डिहाइ़्रेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है. इम्यूनिटी को कमजोर करता है. मल में खून आना, मुंह सूखना, चक्कर आना, गहरे रंग का पेशाब आना, बिल्कुल पेशाब न आना, अत्यधिक प्यास लगना, इन तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं.

एक दिन में कितने अंडे खाना सुरक्षित: कुछ रिसर्च बताती हैं कि हर दिन 1से 2 अंडे खाना सेफ है और इससे आपके दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है. एक्सपर्ट्स आमतौर पर हर व्यक्ति को हर दिन 1-2 अंडे खाने की सलाह देते हैं, जिसे ज्यादातर लोगों के लिए सेफ माना जाता है.

एक्सपायरी अंडे का कहां करें शिकायत:

FSSAI की वेबसाइट या मोबाइल ऐप Food Safety Connect App पर शिकायत कर सकते हैं.

फूड सेफ्टी ऑफिसर या स्थानीय खाद्य विभाग के दफ्तर में लिखित शिकायत दे सकते हैं.
लखनऊ कलेक्ट्रेट या नगर निगम से भी संपर्क कर सकते है.

टोल-फ्री नंबर: 1800-11-4000 पर कॉल, SMS या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

जिला उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज करा सकते हैं.

जिस वेबसाइट से खरीदा है, वहीं शिकायत करें और रिफंड की मांग करें.
अंडों की फोटो लें (जिसमें एक्सपायरी डेट ना हो)
दुकान-ब्रांड का नाम नोट कर शिकायत करें.

कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम उपभोक्ता हित और खाद्य सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा सुधार है, लेकिन इसके साथ ही कारोबारियों के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस व्यवस्था को संतुलित करने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाती है, ताकि उपभोक्ता और व्यापारी दोनों के हित सुरक्षित रह सकें.

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