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रतलाम में बिक रहा था नामी कंपनी का एक्सपायर्ड मिल्क क्रीम, खाद्य विभाग के रेड से अफरा-तफरी

संभागीय फ्लाइंग स्क्वायड ने रतलाम चौराहे पर जूस सेंटर से जूस और खाद्य सामग्री के नमूने लिए. स्थानीय खाद्य विभाग के अधिकारियों को नोटिस.

Ratlam Food Department action
जूस सेंटर पर खाद्य विभाग की छोपेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 10:24 AM IST

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रतलाम: रतलाम में खाद्य विभाग की कार्रवाई से जूस सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया है. खाद्य एवं औषधि विभाग की संभागीय फ्लाइंग स्क्वॉड की टीम ने शनिवार को शहर के आदर्श जूस सेंटर पर छापा मार कर कई अनियमिताएं पकड़ी. खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम को यहां से एक्सपायरी डेट का क्रीम भी मिला है. साथ ही कई गंभीर अनियमितताएं भी देखने को मिलीं. जिस पर स्थानीय खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया है.

फ्लाइंग स्क्वायड ने शहर के प्रसिद्ध जूस सेंटर पर मारा छापा, जूस और खाद्य सामग्री के नमूने लिए

दरअसल शनिवार दोपहर संभागीय फ्लाइंग स्क्वायड ने कार्रवाई करते हुए शहर के चौराहे पर स्थित प्रसिद्ध जूस सेंटर से जूस और खाद्य सामग्री के नमूने लिए हैं. खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि यहां गंदगी के बीच ही जूस बनाया जा रहा था. इतना ही नहीं सड़े-गले फलों का जूस ग्राहकों को परोसा जा रहा था. फलों को भी खुले में ही रखा जा रहा था.

Ratlam Food Department action
एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स भी जब्त किए गए (ETV Bharat)

फ्लाइंग स्क्वायड टीम के अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया "संभागीय फ्लाइंग स्क्वॉड की टीम ने कार्रवाई करते हुए यहां से आधा दर्जन फ्रूट जूस का भी सैंपल लिया गया है. यहां मिल्क प्रोडक्ट्स भी बेचे जा रहे थे, जिसमें क्रीम एक्सपायरी डेट का निकला है. केंद्र पर गंदगी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं. वहीं, स्थानीय खाद्य एवं औषधि विभाग को भी इस मामले में नोटिस जारी किया जा रहा है."

Ratlam Food Department action
जूस सेंटर पर खाद्य विभाग की छोपेमारी (ETV Bharat)

फ्लाइंग स्क्वायड ने एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स भी जब्त किए

बहरहाल शहर के नामी जूस सेंटर में ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था. यहां खराब क्वालिटी और एक्सपायरी डेट के मिल्क प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे. यहां से खाद्य पदार्थ एवं ज्यूस के नमूने लिए गए हैं. वहीं, एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स भी जब्त किए गए हैं.

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