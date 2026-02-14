ETV Bharat / state

Board Exam Tips: बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, एक्सपर्ट से जानिए टिप्स

एक्सपर्ट बताते हैं कि परीक्षा के दौरान रिवीजन बहुत जरूरी होता है. शेड्यूल बनाकर छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए.

केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर टीचर दे रहे जरूरी टिप्स (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 4:28 PM IST

रायपुर: दसवीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा करीब है. बच्चे पढ़ाई में बिजी हैं. परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि अच्छे मार्क्स आएं इसको लेकर छात्र अक्सर परेशान रहते हैं. परीक्षा को लेकर बच्चों के मन में कई तरह के सवाल भी उठने लगते हैं. परीक्षा पूर्व अपने सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें. कौन से सब्जेक्ट में क्या सवाल आने वाले हैं. किन प्रश्नों को पहले बनाएं. इस तरह के बच्चों को मन में कई सवाल घूमते रहते हैं.

ऐसे में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे केमिस्ट्री विषय की तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखें. कौन से सवाल को परीक्षा के समय बच्चे पहले हल करें और कौन से सवालों को बाद में बनाएं, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एक्सपर्ट सुनीता पांडेय से बात की.

सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जानिए राय

केमिस्ट्री की सब्जेक्ट एक्सपर्ट सुनीता पांडेय ने बताया कि "11वीं और 12 वीं में केमिस्ट्री सब्जेक्ट अलग हो जाता है. ऐसे में बच्चे रिएक्शन से बहुत डरते हैं, कि हम उसकी तैयारी कैसे करें, कैसे याद करें. बच्चे खासतौर पर जब एग्जाम के समय पढ़ते हैं, तो बहुत सारे रिएक्शन एक साथ हो जाते हैं. जिसकी वजह से बच्चों को तकलीफ होती है. ऐसी स्थिति में उन्हें रोज लिखकर पढ़ाई करना चाहिए. यह सबसे अच्छा तरीका होता है. बच्चे जब भी पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन करना भी जरूरी है. लिखकर पढ़ाई करते हैं तभी बच्चे उन चीजों को याद रख सकते हैं."

"बायो वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें मैथ्स पोर्शन में दिक्कत होती है. गणितीय प्रश्नों को हल करने में दिक्कत होती है. गणित का पोर्शन केमिस्ट्री में ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ है. जिसमें बिलियन चैप्टर रासायनिक बल गति वैद्युत रसायन से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं. एग्जाम में ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं. ऐसा करते समय यूनिट का इस्तेमाल करें नहीं तो नंबर कट सकते हैं."

इन स्टेप्स का छात्र रखें ध्यान

केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एक्सपर्ट सुनीता पांडेय ने कहा, "मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है. जिसमें स्टेप वाइज नंबर होते हैं. ऐसे क्वेश्चन को जब कभी भी हल करते हैं, तो स्टेप वाइज फार्मूला लिखें. जिससे नंबर कटने की संभावना कम रहती है. दसवीं में बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी केमिस्ट्री होता है. जिसमें सामान्य तौर पर अम्ल और क्षार से संबंधित क्वेश्चन के साथ ही हाइड्रोकार्बन एक जनरल जानकारी दैनिक जीवन में रसायन क्या होता है. कैसे काम करता है इस तरह की क्वेश्चन होते हैं. जनरल जानकारी के साथ ही उनका शोध कैसे किया जाता है. इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसको बनाया कैसे जाता है इनका क्या उपयोग है. इन सब पर ज्यादा फोकस रहता है."

"केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 1 दिन में याद नहीं किया जा सकता. स्कूल में जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है उसे घर में जाकर जरूर रिवीजन करें. उसको लिखकर याद करें. एक समय के बाद दूसरे दिन उसका रिवीजन करें. उसक बाद सप्ताह में एक दिन रिएक्शन को जरूर देखें. लिखकर याद करें थोड़ा उस बारे में सोचें. ऐसा करने से इस तरह की चीज लंबे समय तक याद रहती है."

चेंज हुआ ब्लूप्रिंट, रखें इन बातों का ध्यान

एक्सपर्ट कहते हैं, पिछले 5 सालों के प्रश्नपत्र रहते हैं. लेकिन इस बार ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है. ऐसे में ब्लूप्रिंट चेंज होने के अकॉर्डिंग देखें तो जो चैप्टर अब नहीं है. उनको बच्चे छोड़ सकते हैं. बाकी 5 सालों के क्वेश्चन पेपर हल करें तो उनको एक पैटर्न मिल जाता है. डोमिन चेंज होने के साथ ही क्वेश्चन का तरीका भी चेंज हो चुका है. उस आधार पर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लगभग अंदर में जो मैटर दिए रहते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए.

अब ट्वेल्थ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं. सभी बच्चों का इंटरेस्ट अलग-अलग चैप्टर में अलग-अलग रहता है. जो बच्चे पढ़ते हैं और जिसे आसानी से हल कर सकते हैं उन प्रश्नों को एग्जाम में पहले करते हैं. सवाल नंबर बच्चों को चेंज नहीं करना चाहिए. एग्जाम के समय क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन अच्छे से याद है. उन क्वेश्चन को पहले हल करें और जो क्वेश्चन बच्चों को कठिन लग रहे हैं उसे बाद में सॉल्व करें.

