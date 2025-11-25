रोगी मित्र योजना को लेकर फूटा लोगों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का गुस्सा, जानें किस बात पर उठाए सवाल
सरकार रोगी मित्रों की भर्ती करेगी. इसे लेकर वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 4:29 PM IST
शिमला: वन मित्र, पशु मित्र और बिजली उपभोक्ता मित्र के बाद हिमाचल प्रदेश में वित्त विभाग ने रोगी मित्रों के पदों को भरने की मंजूरी प्रदान कर दी है. सरकार का तर्क है कि इससे मरीजों को और बेहतर सेवाएं मिलेंगी. ये पहला अवसर है जब स्वास्थ्य विभाग में रोगी मित्रों की भर्ती हो रही है. इन्हें आउटसोर्स आधार पर पांच वर्ष के लिए रखे जाने का प्रविधान किया गया है.
रोगी मित्रों की इस स्कीम को लेकर दशकों तक स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे चुके और बड़े ओहदों पर सेवाएं दे चुके लोग सवाल उठा रहे हैं. आईजीएमसी में पूर्व सीनियर एमएस और स्वास्थ्य विभाग में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर रहे डॉ. रमेश चंद ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट किया है.
फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा
डॉ रमेश चंद ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा 'हिमाचल में छह सरकारी मेडिकल कॉलेज, एक एम्स और एक प्राइवेट कॉलेज है. हर साल हर साल 1000-1500 लगभग 5-6 वर्ष तक एमबीबी एस कर निकल रहे हैं, अब तक कोई 4-5 हजार बेरोजगार चिकित्सकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है. ऑल इंडिया सीटों से अन्य राज्यों से और कुछ विदेशों से पढ़ कर भी आते हैं. सैकड़ों नर्सिंग/पेरा मेडिकल कोर्सेस/ स्कूलों से हजारों नर्सेज और पेरा मेडिक्स नौकरियों का वर्षों से इंतजार कर ओवर एज/बुजुर्ग हो रहे हैं. हजारों हजार बेरोजगार हैं, अपना हुनर खोने की कगार पर हैं. कर्ज़ लेकर मां बाप ने पढ़ाया हैं. फिर भी "स्वास्थ्य-मित्र" "रोगी- मित्रों" वाली बात बड़ी ही 'विचित्र' लग रही है. ये ' रोगी-मित्र' कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आये होंगे? '
पहली बार हो रही ये भर्ती
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में पहला मौका है जब रोगी मित्रों की भर्ती की जा रही है. इन पदों को भरने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का मार्ग साफ हो गया है. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि रोगी मित्रों की तैनाती से अस्पतालों में भीड़ प्रबंधन, मरीज सुविधा और सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएगा. इन्हें 15 हजार का मासिक वेतन दिया जाएगा.
लोगों में गुस्सा
वहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने भी इसे लेकर सरकार को घेरा है. लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने लाखों युवाओं को पक्की औरर 58 साल की नौकरी का भरोसा दिया था, लेकिन अब वन मित्र, पशु मित्र और रोगी मित्र के नाम पर आउटसोर्स के जरिए ये भर्तियां की जा रही हैं. इन नौकरियों में वर्तमान की महंगाई के अनुसार मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है. कुछ लोगों ने तो गुस्से में विधायक मित्र बनाने की भी वकालत कर दी.
