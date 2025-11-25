ETV Bharat / state

रोगी मित्र योजना को लेकर फूटा लोगों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का गुस्सा, जानें किस बात पर उठाए सवाल

शिमला: वन मित्र, पशु मित्र और बिजली उपभोक्ता मित्र के बाद हिमाचल प्रदेश में वित्त विभाग ने रोगी मित्रों के पदों को भरने की मंजूरी प्रदान कर दी है. सरकार का तर्क है कि इससे मरीजों को और बेहतर सेवाएं मिलेंगी. ये पहला अवसर है जब स्वास्थ्य विभाग में रोगी मित्रों की भर्ती हो रही है. इन्हें आउटसोर्स आधार पर पांच वर्ष के लिए रखे जाने का प्रविधान किया गया है.

रोगी मित्रों की इस स्कीम को लेकर दशकों तक स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे चुके और बड़े ओहदों पर सेवाएं दे चुके लोग सवाल उठा रहे हैं. आईजीएमसी में पूर्व सीनियर एमएस और स्वास्थ्य विभाग में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर रहे डॉ. रमेश चंद ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट किया है.

फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा

डॉ रमेश चंद ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा 'हिमाचल में छह सरकारी मेडिकल कॉलेज, एक एम्स और एक प्राइवेट कॉलेज है. हर साल हर साल 1000-1500 लगभग 5-6 वर्ष तक एमबीबी एस कर निकल रहे हैं, अब तक कोई 4-5 हजार बेरोजगार चिकित्सकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है. ऑल इंडिया सीटों से अन्य राज्यों से और कुछ विदेशों से पढ़ कर भी आते हैं. सैकड़ों नर्सिंग/पेरा मेडिकल कोर्सेस/ स्कूलों से हजारों नर्सेज और पेरा मेडिक्स नौकरियों का वर्षों से इंतजार कर ओवर एज/बुजुर्ग हो रहे हैं. हजारों हजार बेरोजगार हैं, अपना हुनर खोने की कगार पर हैं. कर्ज़ लेकर मां बाप ने पढ़ाया हैं. फिर भी "स्वास्थ्य-मित्र" "रोगी- मित्रों" वाली बात बड़ी ही 'विचित्र' लग रही है. ये ' रोगी-मित्र' कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आये होंगे? '