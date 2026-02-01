ETV Bharat / state

आम बजट को विशेषज्ञों ने सराहा, बोले-विश्व की तीसरी बड़ी इकोनामी बनाने में यह बजट महत्वपूर्ण

महिलाएं रोजगार देने की स्थिति में होंगी: राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स में मोदी सरकार के केंद्रीय बजट पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं. आज का बजट भी इस घोषणा के तहत ही है. अब इस बजट को धरातल पर कैसे पहुंचाना है, इस पर काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में हर जिलों में महिला छात्रावास की बात कही गई है. चैंपियंस एमएसएमई की मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को बेनिफिट हुआ है. उसमें 10000 करोड़ का प्रावधान अच्छा कदम है. जिससे न केवल महिलाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि महिलाएं रोजगार देने की स्थिति में भी होंगी.

जयपुर: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से आज पेश किए गए आम बजट को लेकर जहां कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने बजट को नकारा है, तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं और कई विशेषज्ञों ने इस बजट की सराहना की है. उन्होंने इसे अच्छा बजट बताया है, जिससे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत: उन्होंने कहा कि महिलाओं की रसोई में राहत दी गई है. जीएसटी रिफॉर्म के बाद कई चीज सस्ती हुई हैं और महिलाओं ने भी इसमें अपनी भागीदारी दी है. केंद्र सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है. उन्होंने कहा कि अब जिलों में महिला छात्रावास बनेंगे जिनमें राजस्थान के जिले भी शामिल होंगे. इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात बजट में कही गई है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले साल 11.11 लाख करोड़ था. इसमें बढ़ोतरी की गई है. अब इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिन 20 पर्यटन स्थलों का जिक्र किया गया है, उसमें ज्यादातर राजस्थान से होंगे और 10000 गाइड्स को प्रशिक्षण देने की बात कही है. उनमें से भी अधिकतर गाइड राजस्थान से ही होंगे. कुल मिलाकर राजस्थान के लिहाज से भी आम बजट बहुत अच्छा है.

बजट आम और खास दोनों के लिए अच्छा: वहीं राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष केएल जैन का कहना है कि मोदी सरकार का बजट आम और खास दोनों के लिए अच्छा है. इससे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा. राज्यों को 14000 करोड़ रुपए का आवंटन फाइनेंशियल कमिशन की अनुशंसा पर मिलेगा और राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक होगी. मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर मजबूत होगा. आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भी यह बजट अच्छा है. विकसित कॉरिडोर की बात कही गई है. 22 नए जलमार्ग बनेंगे, जिससे विदेश यात्रा सस्ती होगी. इनकम टैक्स में छूट 15 परसेंट से घटकर 14% की गई है. इसी तरह से विदेश में पढ़ाई भी सस्ती होगी. सैन्य शिक्षा और एग्रीकल्चर में बजट बढ़ाया गया है.

केएल जैन ने कहा कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो 10 लाख करोड़ बजट में से कितना पैसा राजस्थान को मिलता है. केंद्र सरकार ने किसी एक राज्य का नाम नहीं लेकर सभी राज्यों को इसमें शामिल किया है. अब इसमें से कितना पर्सेंट पैसा राजस्थान को मिलता है, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन जो पर्यटन के लिए कदम उठाए गए हैं वह सराहनीय हैं. राजस्थान में गाइड्स को प्रशिक्षण मिलेगा. उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनामी बने, इसके लिए यह बजट एक मील का पत्थर साबित होगा. जिस प्रकार से अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है, लेकिन इससे निजात दिलाने में इस बजट की अहम भूमिका होगी.