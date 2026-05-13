ETV Bharat / state

एक साल 'नो गोल्ड'! पीएम मोदी की अपील का शिमला के सराफा बाजार पर असर, एक्सपर्ट्स से समझिए इसके पीछे का गणित

पीएम मोदी ने देश की जनता से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है, एक्सपर्ट ने बताया कि इससे कैसे फायदा होगा.

Shimla Bullion Market
शिमला सफारा बाजार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 2:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से आगामी एक साल तक सोना न खरीदने की अपील ने देशभर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है. जहां एक तरफ आम जनता के मन में संभावित आर्थिक संकट को लेकर संशय है. वहीं, शिमला के प्रमुख ज्वैलर्स और एक्सपर्ट्स इस कदम को देश की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक साहसिक कदम मान रहे हैं.

क्यों की गई यह अपील? क्या कोई संकट आने वाला है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के पीछे छिपे आर्थिक कारणों को समझने के लिए ईटीवी भारत ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. मनोज शर्मा से बात की. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह किसी आर्थिक संकट का संकेत नहीं है, बल्कि संकट से बचाव की एक 'प्रोएक्टिव' रणनीति है.

"भारत अपनी कुल खपत का लगभग 90% से अधिक सोना विदेशों से आयात करता है. वर्तमान में पश्चिम एशिया (Middle East) में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. भारत सोना और कच्चा तेल दोनों का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करता है, इसलिए डॉलर की मांग अत्यधिक बढ़ गई है. जब हम रिकॉर्ड स्तर पर सोने का आयात करते हैं, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) पर भारी दबाव पड़ता है. अगर लोग एक साल तक सोना नहीं खरीदते हैं, तो अरबों डॉलर की बचत होगी, जिसका उपयोग देश की ऊर्जा सुरक्षा (तेल आयात) के लिए किया जा सकेगा. इससे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा और महंगाई पर लगाम लगेगी." - प्रोफेसर डॉ. मनोज शर्मा, अर्थशास्त्र विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

Shimla Bullion Market
पीएम की एक साल 'नो गोल्ड' अपील (ETV Bharat)

सराफा व्यापारियों की पीएम की अपील पर प्रतिक्रिया

वहीं, इस अपील के बाद शिमला के सराफा व्यापारियों की मिश्रित प्रतिक्रिया है. शिमला ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल टांगरी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग राष्ट्रहित में सरकार के साथ है, लेकिन व्यावहारिक चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का उद्देश्य व्यापक है. शिमला के व्यापारी हमेशा देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग देते आए हैं. हालांकि, शादियों के सीजन और निवेश के दृष्टिकोण से सोने की अपनी महत्ता है. हम ग्राहकों को समझा रहे हैं कि यह अपील स्वैच्छिक है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए है.

शिमला के प्रमुख ज्वैलर्स की राय

  • लाल जी ज्वैलर्स (लोअर बाजार): शिमला के व्यस्त लोअर बाजार स्थित लाल जी ज्वैलर्स का कहना है, "लोअर बाजार मिडिल क्लास परिवार का केंद्र है. यहां लोग छोटी-छोटी बचत से सोना खरीदते हैं. अपील के बाद कुछ लोगों ने अपनी खरीदारी टाल दी है. हमारा मानना है कि अगर सरकार डिजिटल गोल्ड को प्रोत्साहित करे, तो व्यापार पर असर कम होगा."
  • अग्रवालजी ज्वेलरी स्टोर (द मॉल रोड): मॉल रोड पर स्थित अग्रवालजी ज्वेलरी स्टोर के प्रबंधन ने कहा, "हमारे पास आने वाले ग्राहक अक्सर लॉन्ग-टर्म निवेश वाले होते हैं. पीएम मोदी की अपील का असर ब्रांडेड ज्वेलरी की बिक्री पर भी पड़ा है. लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या अगले साल सोने के दाम गिरेंगे? हमने ग्राहकों को राष्ट्रहित के इस पक्ष से अवगत कराया है."
  • महामाया ज्वैलर्स (संजौली): संजौली स्थित महामाया ज्वैलर्स का कहना है, "पहाड़ी क्षेत्रों में सोने का सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है. शादियों के लिए लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग केवल निवेश के लिए बिस्किट या सिक्के खरीदते थे, वे अब पीछे हट रहे हैं.
  • रमन ज्वैलर्स (मॉल रोड, सब्जी मंडी): सब्जी मंडी के पास स्थित रमन ज्वैलर्स ने कहा, "प्रधानमंत्री ने जब भी कोई बड़ी अपील की है, जनता ने उनका साथ दिया है. हालांकि, सराफा बाजार में अचानक आई इस शांति से कारीगरों के सामने समस्या खड़ी हो सकती है. हमें उम्मीद है कि सरकार ज्वेलरी सेक्टर के लिए भी कुछ वैकल्पिक प्रावधान करेगी."
Shimla Bullion Market
लोगों ने सोने की खरीदारी से बनाई दूरी (ETV Bharat)

पीएम की अपील पर लोगों का क्या है कहना ?

शिमला के लोअर बाजार और मॉल रोड पर घूम रहे आम लोगों से जब ईटीवी भारत ने बात की, तो लोगों की अलग-अलग राय सामने आई है.

संजौली की रहने वाली गृहणी सुनीता ठाकुर कहती हैं, "अगर मेरे थोड़ा सा सोना न खरीदने से देश का रुपया मजबूत होता है और पेट्रोल-डीजल के दाम कम होते हैं, तो मैं एक साल क्या, दो साल भी इंतजार कर सकती हूं, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे महंगाई सच में कम होगी."

रिटायर्ड कर्मचारी आर.पी. वर्मा का कहना है, "शुरुआत में लगा कि शायद नोटबंदी जैसा कुछ होने वाला है या देश आर्थिक संकट में है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि यह डॉलर के मुकाबले रुपये को बचाने की लड़ाई है. यह एक अच्छा कदम है."

Shimla Bullion Market
पीएम की अपील का सफारा बाजार पर असर (ETV Bharat)

सोना न खरीदने से क्या फायदा होगा ?

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. मनोज शर्मा ने बताया की साल सोना न खरीदने से कई फायदे होंगे.

  1. डॉलर की मांग में कमी: जिससे रुपया मजबूत होगा.
  2. सस्ता आयात: कच्चा तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी.
  3. विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण: कठिन वैश्विक परिस्थितियों में देश का 'इमरजेंसी फंड' सुरक्षित रहेगा.

शिमला के ज्वैलर्स और जनता ने फिलहाल इस अपील को सकारात्मक रूप से लिया है. हालांकि, सराफा बाजार के लिए आगामी कुछ महीने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए अनिवार्य मान रहे हैं.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी की अपील से हिमाचल के सोना कारोबारियों में बेचैनी, कहा 'मंदी की सर्जिकल स्ट्राइक'

TAGGED:

PM MODI ONE YEAR NO GOLD APPEAL
SHIMLA BULLION MARKET
PM MODI APPEAL IMPACT ON GOLD TRADE
SHIMLA JEWELLERS ASSOCIATION
SHIMLA GOLD BUSINESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.