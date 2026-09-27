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किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी जिंदगी में नहीं रुके कदम, जयपुर में Kidney Warriors की खास पहल

जयपुर में किडनी हेल्थ सेमिनार में विशेषज्ञ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन मुंबई की तरफ से रविवार को जयपुर में किडनी हेल्थ सेमिनार रखी गई. जेएलएन मार्ग पर निजी होटल में सेमिनार में राजस्थान के अलग-अलग जिलों से 100 से अधिक किडनी रोगी, डायलिसिस मरीज, किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके लोग, अंगदाता और मरीजों के परिजन शामिल हुए. कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने किडनी रोग से जुड़ी समस्याओं, इलाज, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रखी जाने वाली सावधानियों को लेकर जानकारी साझा की.