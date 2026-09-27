किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी जिंदगी में नहीं रुके कदम, जयपुर में Kidney Warriors की खास पहल
जयपुर में किडनी हेल्थ सेमिनार. 100 से अधिक किडनी रोगियों ने लिया हिस्सा.
Published : September 27, 2026 at 8:38 PM IST
जयपुर: किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन मुंबई की तरफ से रविवार को जयपुर में किडनी हेल्थ सेमिनार रखी गई. जेएलएन मार्ग पर निजी होटल में सेमिनार में राजस्थान के अलग-अलग जिलों से 100 से अधिक किडनी रोगी, डायलिसिस मरीज, किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके लोग, अंगदाता और मरीजों के परिजन शामिल हुए. कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने किडनी रोग से जुड़ी समस्याओं, इलाज, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रखी जाने वाली सावधानियों को लेकर जानकारी साझा की.
किडनी रोगियों के सवालों का विशेषज्ञों ने दिया जवाब: सेमिनार में गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक जैन और डॉ. श्याम सुंदर के साथ आहार विशेषज्ञ पूजा ने हिस्सा लिया. विशेषज्ञों ने किडनी रोगियों और उनके परिजनों की ओर से पूछे सवालों और जिज्ञासाओं का तथ्यात्मक तरीके से जवाब दिया. किडनी की बीमारी के दौरान इलाज के साथ खानपान और जीवनशैली को लेकर भी जरूरी जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने डायलिसिस करा रहे मरीजों और किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके लोगों के लिए उपचार के बाद की देखभाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. मरीजों को अपनी स्थिति के अनुसार चिकित्सकीय सलाह का पालन करने और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को लेकर जागरूक रहने की बात कही गई.
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जयपुर में फाउंडेशन की पहली सेमिनार: किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन राजस्थान के कॉर्डिनेटर हितेश शर्मा ने बताया कि जयपुर में संस्था की ओर से यह पहला किडनी हेल्थ सेमिनार किया गया. संस्था किडनी रोग से संबंधित जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है. फाउंडेशन के मुताबिक, संस्था का मकसद किडनी रोग से प्रभावित लोगों को जरूरी मदद और जानकारी उपलब्ध कराना है. संस्था की ओर से समय-समय पर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ किडनी हेल्थ सेमिनार, आहार संबंधी पुस्तकों का निशुल्क वितरण और डायलिसिस मरीजों की मदद जैसे कार्य किए जाते हैं.
अंगदान को लेकर किया जागरूक: सेमिनार में किडनी बीमारी से बचाव और उपचार के साथ अंगदान को लेकर भी जागरूकता पर जोर दिया गया. हैदराबाद से पहुंचे संस्था की केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य भगवान रेड्डी ने बताया कि फाउंडेशन देशभर में किडनी बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में भी काम कर रहा है. लोगों को अंगदान से जुड़ी जानकारी दी और किडनी ट्रांसप्लांट प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की. आयोजकों का कहना था कि किडनी रोगियों और उनके परिवारों तक सही जानकारी पहुंचाना संस्था के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है.
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ट्रांसप्लांट के बाद खेलों में भागीदारी पर चर्चा: कार्यक्रम का संचालन किडनी ट्रांसप्लांट सरवाइवर अमित कुमार शर्मा ने किया. वह स्वयं किडनी ट्रांसप्लांट प्राप्त व्यक्ति हैं और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद सामान्य जीवन के साथ खेल गतिविधियों में भागीदारी से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय ट्रांसप्लांट खिलाड़ी भवानी सिंह ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने अंग प्रत्यारोपण के बाद खेलों में भाग लेने को लेकर विस्तृत जानकारी दी. साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली उन खेल प्रतियोगिताओं के बारे में बताया, जिनमें अंग प्रत्यारोपण प्राप्त खिलाड़ी और अंगदाता हिस्सा ले सकते हैं.
क्विज और मनोरंजन कार्यक्रम भी हुए: किडनी हेल्थ सेमिनार केवल चिकित्सकीय जानकारी और विशेषज्ञ सलाह तक ही सीमित नहीं रही. इसमें आहार से जुड़ी जानकारी के साथ रोचक सामान्य प्रश्नोत्तरी और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम भी हुए. इसका मकसद मरीजों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के साथ एक सहज और संवादात्मक माहौल उपलब्ध कराना था. समापन पर मुंबई से किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन की संस्थापक वसुंधरा राघवन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों का धन्यवाद किया. उन्होंने राजस्थान में भविष्य में भी इसी तरह के जागरूकता कार्यक्रम कराने का आश्वासन दिया.
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