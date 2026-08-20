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भरतपुर में तैयार होंगे AI, रोबोटिक्स और VFX एक्सपर्ट, दिसंबर से शुरू होगा अटल इनोवेशन सेंटर

भरतपुर: अब भरतपुर के युवाओं को एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और वीएफएक्स जैसी नई तकनीकें सीखने के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत भरतपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर सेंटर शुरू होने जा रहा है. फिलहाल सेंटर की शुरुआत महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में अस्थायी तौर पर की जाएगी और विभाग की तैयारी है कि दिसंबर तक यहां काम शुरू हो जाए. बाद में सेक्टर-10 में इसका स्थायी सेंटर विकसित किया जाएगा. यहां युवाओं को नई तकनीकों की ट्रेनिंग के साथ उन पर प्रैक्टिकल काम करने का मौका भी मिलेगा.

भूमि आवंटित : सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (Doit) के उपनिदेशक पुष्पेन्द्र कुंतल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से भरतपुर में सेंटर शुरू करने के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं. सेंटर के स्थायी भवन के लिए बीडीए की ओर से सेक्टर-10 में 5,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है. स्थायी सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन युवाओं को इसका लाभ जल्द उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल अस्थायी व्यवस्था की गई है.

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दिसंबर तक अस्थायी सेंटर: उपनिदेशक पुष्पेंद्र ने बताया कि सेंटर को जल्द शुरू करने के उद्देश्य से महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में अस्थायी स्थान चिन्हित कर कमरे आवंटित किए गए हैं. वित्त विभाग की ओर से सेंटर के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है. इसके लिए करीब 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है. विभाग की योजना है कि इसी वर्ष दिसंबर तक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में अस्थायी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू कर दिया जाए. सेक्टर-10 में प्रस्तावित स्थायी सेंटर के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. स्थायी केंद्र तैयार होने के बाद यहां आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, नवाचार और एक्सीलरेशन से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी.

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