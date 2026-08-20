ETV Bharat / state

भरतपुर में तैयार होंगे AI, रोबोटिक्स और VFX एक्सपर्ट, दिसंबर से शुरू होगा अटल इनोवेशन सेंटर

विभाग की योजना है कि इसी वर्ष दिसंबर तक महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर में अस्थायी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू कर दिया जाए.

Women's Polytechnic College, Bharatpur
महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: अब भरतपुर के युवाओं को एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और वीएफएक्स जैसी नई तकनीकें सीखने के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत भरतपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर सेंटर शुरू होने जा रहा है. फिलहाल सेंटर की शुरुआत महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में अस्थायी तौर पर की जाएगी और विभाग की तैयारी है कि दिसंबर तक यहां काम शुरू हो जाए. बाद में सेक्टर-10 में इसका स्थायी सेंटर विकसित किया जाएगा. यहां युवाओं को नई तकनीकों की ट्रेनिंग के साथ उन पर प्रैक्टिकल काम करने का मौका भी मिलेगा.

भूमि आवंटित : सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (Doit) के उपनिदेशक पुष्पेन्द्र कुंतल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से भरतपुर में सेंटर शुरू करने के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं. सेंटर के स्थायी भवन के लिए बीडीए की ओर से सेक्टर-10 में 5,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है. स्थायी सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन युवाओं को इसका लाभ जल्द उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल अस्थायी व्यवस्था की गई है.

पढ़ें: अजमेर : अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन, स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा

दिसंबर तक अस्थायी सेंटर: उपनिदेशक पुष्पेंद्र ने बताया कि सेंटर को जल्द शुरू करने के उद्देश्य से महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में अस्थायी स्थान चिन्हित कर कमरे आवंटित किए गए हैं. वित्त विभाग की ओर से सेंटर के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है. इसके लिए करीब 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है. विभाग की योजना है कि इसी वर्ष दिसंबर तक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में अस्थायी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू कर दिया जाए. सेक्टर-10 में प्रस्तावित स्थायी सेंटर के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. स्थायी केंद्र तैयार होने के बाद यहां आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, नवाचार और एक्सीलरेशन से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी.

पढ़ें: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने करीब तीन घंटे पढ़ा बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास पर बड़ा फोकस

आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग: सेंटर में वर्तमान दौर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम और गतिविधियां संचालित की जाएंगी. इनमें कंटेंट क्रिएशन, एनीमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स) जैसी तकनीकों पर विशेष फोकस रहेगा. युवाओं को तकनीकों पर व्यावहारिक रूप से काम करने का अवसर देने की दिशा में भी सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

पढ़ें: राजकीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर के 33 में से 24 पद रिक्त, कैसे मिलेगा बालिका शिक्षा को बढ़ावा

पुष्पेंद्र ने बताया कि भरतपुर में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का नया इकोसिस्टम विकसित करने की उम्मीद है. खास तौर पर ऐसे युवाओं के लिए यह सेंटर उपयोगी साबित हो सकता है, जिनके पास नए आइडिया तो हैं, लेकिन उन्हें तकनीकी संसाधन, प्रशिक्षण और विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं हो पाता. आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण हासिल करने के बाद युवा कंटेंट क्रिएशन, एनीमेशन, डिजिटल मीडिया, एआई, रोबोटिक्स और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर तलाश सकेंगे.

पुष्पेंद्र ने बताया कि सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि भरतपुर के युवाओं को उन तकनीकों को सीखने और उन पर काम करने का अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगा, जिनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है. इससे युवाओं को प्रशिक्षण के लिए बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी और स्थानीय स्तर पर ही नई तकनीकी क्षमताएं विकसित की जा सकेंगी.

TAGGED:

COURSES IN ATAL INNOVATION CENTER
अस्थायी अटल इनोवेशन सेंटर
TEMPORARY CENTER IN BHARATPUR
महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर
ATAL INNOVATION CENTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.