प्रदूषण नियंत्रण के लिए रेखा सरकार द्वारा किए गए उपाय भी कारगर नहीं, समीक्षा बैठक में विशेषज्ञों ने दिए अहम सुझाव
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण रणनीति तैयार करना था.
Published : November 20, 2025 at 4:44 PM IST|
Updated : November 20, 2025 at 4:57 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर, नई सरकार द्वारा रोकथाम को लेकर किए गए उपायों के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है. देश दुनिया में प्रदूषण को लेकर दिल्ली शीर्ष पर है. ऐसे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. पर्यावरण मंत्री ने स्वीकारा की प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो उपाय किए गए उसे लागू ठीक तरह से नहीं कराया जा रहा.
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नई सरकार द्वारा किए गए उपायों का आकलन करना और मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण रणनीति तैयार करना था. समीक्षा बैठक में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, पर्यावरण विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए, जहाँ प्रदूषण के हर पहलू पर गहन विचार-विमर्श किया गया.
हमने आज दिल्ली के कुछ ऐसे लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की, जो खुद बहुत अवेयर हैं और दिल्ली की हवा साफ़ करने के लिए अपने स्तर पर भी काम करते हैं। हमने उनसे यह भी जानने की कोशिश की कि और कौन-सी अच्छी चीजें हैं जो हम आगे कर सकते हैं।— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) November 19, 2025
उनकी तरफ से कई सुझाव आए। हमने उनसे यह भी कहा कि… pic.twitter.com/pZesOB52SW
सरकार के मौजूदा उपायों की समीक्षा
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि सरकार प्रदूषण को एक लंबे समय तक के लिए जन-अभियान के रूप में देख रही है, न कि केवल एक मौसमी समस्या के रूप में. अभी तक प्रदूषण की रोकथाम को लेकर विभाग ने जो कवायद की है, उसका लेखा-जोखा पेश किया. जिसमें सड़कों पर जमा धूल को कम करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीद और उनका संचालन बढ़ाना, सड़कों और ऊंची इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन और पानी के छिड़काव का उपयोग बढ़ाना शामिल था. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत सख्त वाहन प्रतिबंध लागू करना. इसमें BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल वाहनों के परिचालन पर रोक और दिल्ली में गैर-ज़रूरी ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना शामिल है.
इसके अलावे, गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध और उद्योगों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को सख्ती से लागू करना, लैंडफिल साइटों पर बायोमाइनिंग ऑपरेशन में तेज़ी लाना और अधिकारियों को कचरे को स्रोत पर ही अलग करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के निर्देश देना अहम है. साथ ही कई जमीनी कदम और ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू किए जाने को जानकारी साझा की गई. इनमें 40 से 60 फुट चौड़ी सड़कों पर सफाई व धूल नियंत्रण को बढ़ाना, अधिक मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, लिटर पिकर्स और एंटी-स्मॉग गन तैनात करना, 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर नियमों का सख्ती से पालन कराना, और खुले में बायोमास जलाने पर कड़ी कार्रवाई शामिल है.
विशेषज्ञों की चिंताएं और बहु-आयामी सुझाव
बैठक में उपस्थित पर्यावरण विशेषज्ञों और एनजीओ प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रयासों के साथ-साथ प्रदूषण के 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में बने रहने पर गहरी चिंता भी व्यक्त की. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, GRAP-III लागू होने के बावजूद कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए 'खतरनाक' स्तर है.
विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव
- पड़ोसी राज्यों से समन्वय: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा उत्तरी जोनल काउंसिल की बैठक में पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर पराली जलाने और क्षेत्रीय प्रदूषण पर साझा रणनीति बनाने की अपील को आगे बढ़ाना. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर केंद्र और एनसीआर राज्यों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया है.
- सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा: निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में वृद्धि और सार्वजनिक परिवहन के बेड़े को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता.
- कर्मचारियों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम: CAQM द्वारा ग्रेप के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम की व्यवस्था लागू करने पर विचार करना.
- प्रदूषण हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान: दिल्ली के 13 चिह्नित प्रदूषण हॉटस्पॉट जैसे बवाना, मुंडका और आनंद विहार में निगरानी और नियंत्रण उपायों को और अधिक सघन करना.
प्रदूषण के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई:
- 15 अक्टूबर 2025 से अब तक 500 वर्गमीटर से बड़े 1,262 से अधिक निर्माण स्थलों का निरीक्षण
- पर्यावरण नियमों के अनुपालन न करने वाली परियोजनाओं पर 2.36 करोड़ रुपये का जुर्माना
- 200 ज़्यादा प्रोजेक्ट साइट को शो-कॉज़ नोटिस, 48 साइटों पर रोका गया निर्माण कार्य
- दिल्ली के 4,881 स्थानों पर वीडियो फेन्सिंग के जरिए निरीक्षण, 467 इलाकों की सर्वे कर 32 नए उल्लंघन चिन्हित
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार सभी सुझावों को गंभीरता से लेगी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए शॉर्ट टर्म और लांग टर्म दोनों उपायों पर काम करेगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को तुरंत भरें और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की क्षमता और निगरानी की जांच सुनिश्चित करें. उन्होंने यह भी कहा कि इस गंभीर स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके तहत स्कूलों में आउटडोर स्पोर्ट्स गतिविधियों को स्थगित करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं. यह समीक्षा बैठक इस बात पर सहमत हुई कि प्रदूषण से मुकाबला किसी एक विभाग या राज्य की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए केंद्र, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और नागरिकों की सामूहिक भागीदारी अनिवार्य है.
