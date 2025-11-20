ETV Bharat / state

प्रदूषण नियंत्रण के लिए रेखा सरकार द्वारा किए गए उपाय भी कारगर नहीं, समीक्षा बैठक में विशेषज्ञों ने दिए अहम सुझाव

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर, नई सरकार द्वारा रोकथाम को लेकर किए गए उपायों के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है. देश दुनिया में प्रदूषण को लेकर दिल्ली शीर्ष पर है. ऐसे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. पर्यावरण मंत्री ने स्वीकारा की प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो उपाय किए गए उसे लागू ठीक तरह से नहीं कराया जा रहा.

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नई सरकार द्वारा किए गए उपायों का आकलन करना और मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण रणनीति तैयार करना था. समीक्षा बैठक में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, पर्यावरण विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए, जहाँ प्रदूषण के हर पहलू पर गहन विचार-विमर्श किया गया.

सरकार के मौजूदा उपायों की समीक्षा

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि सरकार प्रदूषण को एक लंबे समय तक के लिए जन-अभियान के रूप में देख रही है, न कि केवल एक मौसमी समस्या के रूप में. अभी तक प्रदूषण की रोकथाम को लेकर विभाग ने जो कवायद की है, उसका लेखा-जोखा पेश किया. जिसमें सड़कों पर जमा धूल को कम करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीद और उनका संचालन बढ़ाना, सड़कों और ऊंची इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन और पानी के छिड़काव का उपयोग बढ़ाना शामिल था. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत सख्त वाहन प्रतिबंध लागू करना. इसमें BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल वाहनों के परिचालन पर रोक और दिल्ली में गैर-ज़रूरी ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना शामिल है.

इसके अलावे, गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध और उद्योगों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को सख्ती से लागू करना, लैंडफिल साइटों पर बायोमाइनिंग ऑपरेशन में तेज़ी लाना और अधिकारियों को कचरे को स्रोत पर ही अलग करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के निर्देश देना अहम है. साथ ही कई जमीनी कदम और ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू किए जाने को जानकारी साझा की गई. इनमें 40 से 60 फुट चौड़ी सड़कों पर सफाई व धूल नियंत्रण को बढ़ाना, अधिक मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, लिटर पिकर्स और एंटी-स्मॉग गन तैनात करना, 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर नियमों का सख्ती से पालन कराना, और खुले में बायोमास जलाने पर कड़ी कार्रवाई शामिल है.