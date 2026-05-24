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IIT और IIM के एक्सपर्ट्स अब BBA, BCA और B.Com ऑनर्स के छात्रों को देंगे कामयाबी का मंत्र

आईआईटी, आईआईएम के एक्सपर्ट छात्रों को पढ़ाएंगे बीबीए, बीसीए व बी. कॉम ऑनर्स का पाठ ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: आमतौर पर निजी शिक्षण संस्थानों में बीबीए, बीसीए व बी.कॉम (आनर्स) की पढ़ाई करने वाले छात्र केवल अपने पाठ्यक्रमों तक ही सीमित रह जाते हैं. अब इन्हीं पाठ्यक्रम के छात्रों को आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञ आकर अपने तरीके से पाठ पढ़ाएंगे.

इसके लिए कानपुर में शिक्षाविद् डॉ. नागेंद्र स्वरुप की स्मृति में डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजूकेशन फाउंडेशन की ओर से डॉ. नागेंद्र स्वरूप सेंटर ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस की शुरुआत हो रही है, जिसमें 12वीं के बाद छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा.

इस सेंटर की खास बात ये भी है, यहां सेंटर प्रबंधन द्वारा जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति समेत कई अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. शनिवार को इस संबंध में पत्रकारों से वार्ता कर उक्त जानकारी इंस्टीट्यूट सचिव कुमकुम स्वरुप ने दी.

उन्होंने कहा कि हमारे संस्थान संचालन का मकसद है कि हम छात्रों को ऐसी रोजगार परक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराएं, जिससे उन्हें कानपुर में ही रोजगार मिल सके. अक्सर ही ऐसा देखने में आता है, छात्रों को सालों तक अपने शहर में पढ़ने के बाद नौकरी के लिए कानपुर से बाहर जाना पड़ता है.