ETV Bharat / state

IIT और IIM के एक्सपर्ट्स अब BBA, BCA और B.Com ऑनर्स के छात्रों को देंगे कामयाबी का मंत्र

जरूरतमंद छात्रों के लिए प्रबंधन की ओर से दी जाएंगी कई सुविधाएं, इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी बोलीं छात्रों को रोजगारपरक कोर्स कराकर कानपुर में दिलाएंगे जॉब

आईआईटी, आईआईएम के एक्सपर्ट छात्रों को पढ़ाएंगे बीबीए, बीसीए व बी. कॉम ऑनर्स का पाठ
आईआईटी, आईआईएम के एक्सपर्ट छात्रों को पढ़ाएंगे बीबीए, बीसीए व बी. कॉम ऑनर्स का पाठ (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: आमतौर पर निजी शिक्षण संस्थानों में बीबीए, बीसीए व बी.कॉम (आनर्स) की पढ़ाई करने वाले छात्र केवल अपने पाठ्यक्रमों तक ही सीमित रह जाते हैं. अब इन्हीं पाठ्यक्रम के छात्रों को आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञ आकर अपने तरीके से पाठ पढ़ाएंगे.

इसके लिए कानपुर में शिक्षाविद् डॉ. नागेंद्र स्वरुप की स्मृति में डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजूकेशन फाउंडेशन की ओर से डॉ. नागेंद्र स्वरूप सेंटर ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस की शुरुआत हो रही है, जिसमें 12वीं के बाद छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा.

इस सेंटर की खास बात ये भी है, यहां सेंटर प्रबंधन द्वारा जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति समेत कई अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. शनिवार को इस संबंध में पत्रकारों से वार्ता कर उक्त जानकारी इंस्टीट्यूट सचिव कुमकुम स्वरुप ने दी.

उन्होंने कहा कि हमारे संस्थान संचालन का मकसद है कि हम छात्रों को ऐसी रोजगार परक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराएं, जिससे उन्हें कानपुर में ही रोजगार मिल सके. अक्सर ही ऐसा देखने में आता है, छात्रों को सालों तक अपने शहर में पढ़ने के बाद नौकरी के लिए कानपुर से बाहर जाना पड़ता है.

कुमकुम स्वरुप, शिक्षाविद (Video Credit: ETV Bharat)


छात्रों का आत्मविश्वास मजबूत हो सके: इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी कुमकुम स्वरुप ने कहा कि हम छात्रों को इस तरह से पढ़ाएंगे कि उनके अंदर का आत्मविश्वास मजबूत हो. वह हर तरह की चुनौती और बाधाओं का सामना कर सकें. छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि वह अनुशासन के साथ पढ़ें. इस बात का इंस्टीट्यूट में विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा. बोलीं, 25 मई से इंस्टीट्यूट में छात्रों का प्रवेश शुरू हो जाएगा. फीस व अन्य जानकारी छात्र इंस्टीट्यूट से आकर कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कानपुर में साइबर ठगी गिरोह के आठ सदस्य गिरफ्तार; क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धमकाते थे, खेतों में बैठकर करते थे काॅल

यह भी पढ़ें: कानपुर किडनी कांड: मास्टरमाइंड डॉ. रोहित के 2 और सहयोगी गिरफ्तार, हर ट्रांसप्लांट के मिलते थे 50 हजार

TAGGED:

IIT KANPUR
IIM
KANPUR NEWS
EDUCATION NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.