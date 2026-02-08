ETV Bharat / state

वन मेले में आईआईटी जोधपुर और बीएनएचएस के विशेषज्ञ देंगे जानकारी, वन उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पाद मिलेंगे

जयपुर में आयोजित होने वाले वन मेले में 16 जिलों और चार राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

DFO Office Jaipur
डीएफओ कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
February 8, 2026

जयपुर: राजस्थान सरकार के वन विभाग की ओर से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने और प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 और 10 फरवरी को सचिवालय नर्सरी में राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन किया जाएगा. इसका उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा 9 फरवरी को करेंगे. जयपुर डीएफओ वी केतन कुमार ने बताया कि इस वन मेले में वन एवं वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण, औषधीय पौधों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक जानकारी प्रदान की जाएगी. इस वन मेले में स्टॉल्स पर वन उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद मिलेंगे. इसके साथ ही आईआईटी जोधपुर और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के विशेषज्ञ लोगों को वन और वन्य जीवों के बारे में जानकारी देंगे.

16 जिलों और चार राज्यों से आएंगे प्रतिनिधि: मेले में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चूरू, करौली, अलवर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटा, बारां, प्रतापगढ़, राजसमंद और बीकानेर से वन मंडलों, स्वयं सहायता समूहों, राजीविका के स्वयं सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं की भागीदारी रहेगी. इसके साथ ही मध्य प्रदेश, नोएडा, मुंबई और अन्य राज्यों की संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें सहभागिता निभाएंगे.


उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न स्टॉल्स पर शहद एवं जामुन आधारित उत्पाद, लाख, गोंद एवं जड़ी-बूटी उत्पाद, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, एलोवेरा उत्पाद, हर्बल साबुन, फेस पैक, हेयर ऑयल आदि बांस एवं बांस से निर्मित वस्तुएं (जैसे तीर-कमान सहित, लकड़ी हस्तशिल्प एवं कावड़ कला उत्पाद,मिलेट आधारित खाद्य पदार्थ, मसाले, अचार, अमला कैंडी, आमचूर पाउडर, नीम उत्पाद, गौ-काष्ठ एवं जैव उर्वरक, मंडाना जनजातीय कला एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कलात्मक सामग्री, बीज, पौध सामग्री एवं नर्सरी उत्पाद, थार क्षेत्र के विशेष उत्पाद जैसे केर सांगरी एवं अन्य लघु वनोपज और पंच गौरव के उत्पाद उपलब्ध रहेंगे.

वन और वन्य जीवों से जुड़े होंगे सेशंस: उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं और अनुसंधान संस्थाओं की भी वन मेले में भागीदारी रहेगी. इसमें IIT जोधपुर और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) की ओर से भी स्टॉल्स लगाए जाएंगे. जिनमें लोगों को पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न आयामों की जानकारी मिल सकेगी. इनमें वन एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित प्रकाशन एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही विशेषज्ञों द्वारा टॉक शो एवं संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे. जिनमें वन एवं पर्यावरण संरक्षण, वन संसाधनों के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, वन उत्पादों से आजीविका, पर उपयोगी जानकारी प्रदान की जाएगी.

