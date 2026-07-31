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Mustard Day: राजस्थान को सरसों कैपिटल बनाने पर मंथन, आयुक्त बोले-ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्राकृतिक खेती के उत्पाद बेचने की तैयारी

फिक्की और चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का आयोजन.

Experts at the workshop on mustard
सरसों पर वर्कशॉप में विशेषज्ञ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 5:36 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: विश्व सरसों दिवस (Mustard Day) के मौके पर शुक्रवार को जयपुर में सरसों पर एक वर्कशॉप रखी गई. इसमें राजस्थान को सरसों की पैदावार में अग्रणी बनाने को लेकर मंथन किया गया. कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों को अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने की कवायद की जा रही है ताकि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके. वहीं महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, करनाल के वॉइस चांसलर डॉ. सुरेश कुमार मल्होत्रा ने कहा, देश के कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान का बड़ा योगदान है. हालांकि, कुछ चुनौतियां हैं, जिन्हें दूर करने पर आज मंथन किया गया. किसानों को सरसों की खेती को लेकर प्रशिक्षण भी दिया गया. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया.

सरसों उत्पादन में इजाफा: कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा, आज विश्व सरसों दिवस के मौके पर फिक्की और चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. प्रदेश में सरसों के उत्पादन में प्रगति हुई है. सरसों की नई किस्मों का विकास हुआ है. राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि राजस्थान सरसों का हब बने और देश में सरसों कैपिटल के रूप में राजस्थान की पहचान बने. इन सभी बिंदुओं पर इस कार्यक्रम में गहन मंथन भी किया गया है.

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प्राकृतिक खेती के उत्पादों को मिले बाजार: वे बोले, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पाद आम आदमी तक पहुंचे और जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. उन्हें अपनी उपज का सही दाम मिले. प्राकृतिक खेती थोड़ी महंगी पड़ती है, इसलिए किसानों को उसी के अनुरूप लाभ मिले. इसके लिए ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनियों से बात हुई है. कंपनियों ने आश्वस्त किया है कि डिलीवरी और पैकेजिंग को लागत कॉस्ट पर मुहैया करवाया जाएगा. ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से बातचीत चल रही है. प्राकृतिक खेती करने वाले सर्टिफाइड किसानों के उत्पाद इन प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले करवाए जाएंगे और वहां इनकी बिक्री की कवायद होगी. ताकि उन्हें उपयुक्त बाजार और सही मूल्य मिल सके.

Participants present at the workshop
वर्कशॉप में मौजूद प्रतिभागी (ETV Bharat Jaipur)

देश में 115 लाख टन सरसों की पैदावार: वॉइस चांसलर डॉ. सुरेश कुमार मल्होत्रा ने कहा, आज पैनल डिस्कशन के जरिए सरसों की खेती को प्रमोट करने पर मंथन किया गया. वे बोले, देश में 115 लाख टन सरसों का उत्पादन होता है. इसमें राजस्थान की अहम भूमिका है. हालांकि, इसमें कई बाधाएं और कमियां भी हैं. उन कमियों को कैसे दूर किया जाए. इसे लेकर चर्चा हुई. हम किस पारिस्थिति में काम कर रहे हैं. इस पर मंथन हुआ. उन्होंने कहा, किसान कल्याण के लिए भारत सरकार की कई योजनाओं पर भी चर्चा की गई. किसान कैसे इन योजनाओं का फायदा ले सकते हैं. इस पर भी मंथन हुआ.

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ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने पर जोर: उन्होंने कहा, सरसों की खेती करने वाले किसानों को अपनी मजबूती की भी पहचान करनी होगी. पारिस्थिति का आकलन करते हुए हम सरसों और रेपसीड के उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है. तेज गर्मी से फसल प्रभावित होने पर किस किस्म का चुनाव करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तेल देने वाली किस्म कौनसी हैं. ऐसी किस्मों का चुनाव कैसे किया जाए. हाइब्रिड किस्म से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा, अभी 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन का औसत है, जबकि उन किस्मों का पोटेंशियल ज्यादा है. इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है. इसे लेकर भी चर्चा की गई.

वैल्यू एडेड उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर: उन्होंने कहा, उत्पादन के साथ ही वैल्यू एडेड उत्पादों को बढ़ावा देना भी जरूरी है. यह काम कैसे किया जा सकता है. इस पर भी आज मंथन किया गया. उन्नत किस्मों का बीज किसानों तक कैसे पहुंचे. इसे लेकर भी आज के इस कार्यक्रम में मंथन हुआ है. इसके साथ ही सरसों के उत्पादन की ब्रांडिंग करने पर भी जोर दिया गया. ब्रांडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को ज्यादा लाभ मिल पाएगा. उनकी पैदावार को उचित बाजार मिल पाएगा. इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सही गुणवत्ता का तेल मिल पाएगा.

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