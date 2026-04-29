विकसित भारत के संकल्प को मिली नई दिशा: बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 500 विशेषज्ञों ने किया मंथन
बीकानेर में हुई अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन पर जोर देते हुए विकसित भारत की रूपरेखा तैयार की.
Published : April 29, 2026 at 8:03 PM IST
बीकानेर: महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय व बेसिक पीजी कॉलेज के तत्वावधान में 'हॉलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट' पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई. देश-विदेश के विशेषज्ञों ने विकसित भारत की कल्पना पर मंथन किया. डॉयचे बैंक के पंकज ओझा ने आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण को समान महत्व देने पर जोर दिया. कॉन्फ्रेंस में 500 से अधिक शोधार्थी, प्रोफेसर व विद्यार्थी शामिल हुए. विशेषज्ञों ने स्टार्टअप, नवाचार, सोलर एनर्जी व पर्यावरण संतुलन पर विचार साझा किए. कई विश्वविद्यालयों के कुलपति व संभागीय आयुक्त भी मौजूद रहे.
इस अवसर पर Deutsche Bank अमेरिका के निदेशक पंकज ओझा ने वर्चुअली जुड़ते हुए कहा कि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण को समान महत्व देना आवश्यक है. राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग मिशन से डॉ. मंगला एन. ने तकनीक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्नत कंप्यूटिंग भविष्य के सतत विकास में अहम भूमिका निभाएगी कॉन्फ्रेंस में 500 से अधिक शोधार्थियों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रही. चार तकनीकी सत्रों में विज्ञान, समाज और सतत विकास से जुड़े विभिन्न समकालीन मुद्दों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और समग्र व टिकाऊ विकास के मॉडल पर चर्चा की.
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नई दिशाओं पर हुई चर्चा: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के डॉ. उज्ज्वल कुमार कल्ला ने स्टार्टअप और नवाचार को सतत विकास का आधार बताया. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के इनोवेशन सेल के निदेशक मोहित गंभीर ने शिक्षा और नवाचार को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया. सैद्धांतिक भौतिकी, गणित एवं दर्शनशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर देव अरस्तू पंचारिया ने हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को मानव मूल्यों और वैज्ञानिक सोच के संतुलन से जोड़ते हुए इसे भविष्य की अनिवार्य दिशा बताया.
'विकास विनाश की शर्त पर नहीं हो': कॉन्फ्रेंस के संबंध में जानकारी देते हुए बेसिक पीजी कॉलेज के निदेशक रामजी व्यास ने बताया कि यह सम्मेलन शोध, नवाचार और वैश्विक ज्ञान के आदान-प्रदान का सशक्त मंच साबित हुआ, जिससे हॉलिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में नई सोच को बढ़ावा मिला. आर्थिक विशेषज्ञ डॉ. पी.एस. वोरा का कहना था कि यह एक अच्छी सोच है और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में बेहतर कदम है, लेकिन अब यह सारी चीजें कागज पर उतरें और ठोस रणनीति के साथ काम हो, ताकि इस आयोजन का महत्व बना रहे.
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'सोलर एनर्जी और पर्यावरण में संतुलन जरूरी': महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजाराम चोयल का कहना था कि समग्र विकास की अवधारणा के साथ यह ध्यान रखना है कि विकास विनाश की शर्त पर नहीं हो. इसी दिशा में आज इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह सोलर एनर्जी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही जरूरी है. ऐसे में दोनों में समावेश और संतुलन करते हुए बेहतर समग्र विकास की अवधारणा को तय करने पर चर्चा हुई.
गणमान्य लोग रहे मौजूद: कार्यक्रम में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. अखिल रंजन गर्ग, बीकानेर की वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. राजेंद्र बाबू दुबे और संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा भी मौजूद रहे.