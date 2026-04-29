ETV Bharat / state

विकसित भारत के संकल्प को मिली नई दिशा: बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 500 विशेषज्ञों ने किया मंथन

कॉन्फ्रेंस में आए अतिथियों का स्वागत किया गया ( Etv Bharat Bikaner )

बीकानेर: महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय व बेसिक पीजी कॉलेज के तत्वावधान में 'हॉलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट' पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई. देश-विदेश के विशेषज्ञों ने विकसित भारत की कल्पना पर मंथन किया. डॉयचे बैंक के पंकज ओझा ने आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण को समान महत्व देने पर जोर दिया. कॉन्फ्रेंस में 500 से अधिक शोधार्थी, प्रोफेसर व विद्यार्थी शामिल हुए. विशेषज्ञों ने स्टार्टअप, नवाचार, सोलर एनर्जी व पर्यावरण संतुलन पर विचार साझा किए. कई विश्वविद्यालयों के कुलपति व संभागीय आयुक्त भी मौजूद रहे. इस अवसर पर Deutsche Bank अमेरिका के निदेशक पंकज ओझा ने वर्चुअली जुड़ते हुए कहा कि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण को समान महत्व देना आवश्यक है. राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग मिशन से डॉ. मंगला एन. ने तकनीक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्नत कंप्यूटिंग भविष्य के सतत विकास में अहम भूमिका निभाएगी कॉन्फ्रेंस में 500 से अधिक शोधार्थियों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रही. चार तकनीकी सत्रों में विज्ञान, समाज और सतत विकास से जुड़े विभिन्न समकालीन मुद्दों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और समग्र व टिकाऊ विकास के मॉडल पर चर्चा की. पढ़ें: उदयपुर: बी एन विश्वविद्यालय में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, देश- विदेश से जुटे वैज्ञानिक नई दिशाओं पर हुई चर्चा: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के डॉ. उज्ज्वल कुमार कल्ला ने स्टार्टअप और नवाचार को सतत विकास का आधार बताया. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के इनोवेशन सेल के निदेशक मोहित गंभीर ने शिक्षा और नवाचार को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया. सैद्धांतिक भौतिकी, गणित एवं दर्शनशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर देव अरस्तू पंचारिया ने हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को मानव मूल्यों और वैज्ञानिक सोच के संतुलन से जोड़ते हुए इसे भविष्य की अनिवार्य दिशा बताया.