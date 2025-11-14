बिहार में पीएम मोदी-नीतीश कुमार की जोड़ी पर जनता ने जताया विश्वास, जानें NDA को मिली प्रचंड बहुमत पर क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती दिखाई दे रही है. पीएम मोदी-नीतीश कुमार की जोड़ी हिट रही. जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ.
Published : November 14, 2025 at 4:57 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अच्छा बहुमत हासिल कर 2010 के प्रदर्शन को दोहराया है. एनडीए की इस शानदार सफलता ने राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार किया है. वहीं, महागठबंधन के घटक दलों में से आरजेडी को छोड़कर अन्य कोई दल दो अंकों की सीटें भी नहीं छू सका. यह जीत एनडीए के लिए ऐतिहासिक साबित हुई है.
नीतीश-मोदी की जोड़ी पर जनता का भरोसा: राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार के अनुसार, यह जीत नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल की विजय है. बिहार के मतदाताओं ने नीतीश-मोदी की जोड़ी पर पूर्ण विश्वास जताया है. केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन वाली नीतियों ने जनता को प्रभावित किया. डॉ. कुमार ने कहा कि यह परिणाम नीतीश ब्रांड की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.
नीतीश की योजनाओं का असर: चुनाव में महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी ने एनडीए की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई. महिलाओं ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए बड़े पैमाने पर मतदान किया. नीतीश सरकार की महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाएं जैसे पंचायतों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में कोटा, लड़कियों के लिए साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति ने उन्हें सशक्त बनाया. वहीं ₹10,000 रोजगार सहायता ने महिलाओं को नीतीश के पक्ष में गोलबंद किया.
महागठबंधन के वादों की हार: महागठबंधन ने महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें जमीन पर उतारकर दिखाया. बिहार के लोग विकास के साक्षात्कार कर चुके हैं. केंद्र सरकार की सहायता से राज्य में आधारभूत संरचना मजबूत हुई है. गंगा नदी पर पहले एक पुल था, अब तीन-चार पुल हैं और कई का निर्माण चल रहा है. डबल इंजन सरकार की यह उपलब्धियां मतदाताओं ने सराहीं है.
नीतीश कुमार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री?: डॉ. संजय कुमार ने स्पष्ट कहा कि इस प्रचंड बहुमत से नीतीश ब्रांड का मूल्य और बढ़ गया है. नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे. एनडीए की यह जीत राज्य में स्थिरता और विकास की गारंटी देती है. बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वादों से ज्यादा डिलीवरी मायने रखती है.
“यह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के विकास की जीत है. प्रचंड बहुमत से नीतीश ब्रांड का वैल्यू बढ़ गया है.”-डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ
