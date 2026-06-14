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RE-NEET UG 2026: परीक्षा से पहले का सप्ताह सबसे अहम, विशेषज्ञ बोले- तनाव नहीं, आत्मविश्वास के साथ दें परीक्षा

नई दिल्ली: RE-NEET UG 2026 की परीक्षा 21 जून 2026 (रविवार) को होने जा रही है. परीक्षा में अब केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं और यह सप्ताह लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है. पहले परीक्षा देने के बाद दोबारा एग्जाम की स्थिति बनने से कई छात्रों के मन में तनाव, चिंता और असमंजस का माहौल है. कुछ छात्र यह सोचकर परेशान हैं कि उन्हें फिर से उसी तैयारी और मानसिक दबाव से गुजरना पड़ रहा है. ऐसे समय में शिक्षाविदों और शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि छात्र किसी भी प्रकार की घबराहट से दूर रहें और इस अतिरिक्त अवसर को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के रूप में देखें. विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा से पहले के अंतिम दिनों में नई चीजें पढ़ने की बजाय अपनी तैयारियों को मजबूत करने, रिवीजन करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देना अधिक जरूरी है.

पिछली कमियों को सुधारने का मिला अवसर: एसआर कैपिटल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य लक्ष्य छाबड़िया ने कहा कि NEET छात्रों के जीवन की सबसे जरूरी परीक्षाओं में से एक होती है. ऐसे में परीक्षा को लेकर चिंता और तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन छात्रों को इस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. जिन छात्रों ने पहले परीक्षा दी थी, वह पहले ही पूरे परीक्षा अनुभव से गुजर चुके हैं. उन्हें अब परीक्षा केंद्र, प्रश्नों के स्वरूप और समय प्रबंधन की समझ पहले से बेहतर है. ऐसे में दोबारा परीक्षा को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए.

विशेषज्ञों ने छात्रों से तनाव न लेने की अपील की (ETV BHARAT)

केवल जरूरी विषयों का रिवीजन: उन्होंने कहा, 'आपने पहले भी परीक्षा दी है और अब आपको एक और मौका मिला है. अगर पिछली बार किसी कारण से कोई कमी रह गई थी तो उसे सुधारने का यह सबसे अच्छा अवसर है. पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा में बैठिए.” उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि परीक्षा के अंतिम सप्ताह में केवल जरूरी विषयों का रिवीजन करें. साथ ही पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें और मानसिक शांति बनाए रखें. लगातार पढ़ाई के बीच थोड़ा समय मनोरंजन, खेलकूद और परिवार के साथ बिताने से भी तनाव कम होता है.

दोबारा परीक्षा देना आसान नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए: नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (NISA) के जॉइंट सेक्रेटरी डॉ. दिलीप मोदी ने कहा कि जिन छात्रों को दोबारा NEET परीक्षा देनी पड़ रही है, उनके लिए यह निश्चित रूप से मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति है. किसी भी छात्र के लिए एक जरूरी परीक्षा को दोबारा देना आसान नहीं होता. कई छात्रों ने पहली परीक्षा के बाद अपने भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू कर दी थीं, लेकिन अब दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ रही है. इसके बावजूद छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा, अगर परीक्षा दोबारा देनी पड़ रही है तो इसे शांत मन से स्वीकार करें. आप पहले ही एक बार परीक्षा दे चुके हैं, इसलिए आपके पास अनुभव भी है और तैयारी को बेहतर करने का अतिरिक्त समय भी मिला है. यह समय आपकी ताकत बन सकता है. जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं और सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता. कठिन परिस्थितियां ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.