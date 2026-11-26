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Special : राजस्थान में बढ़ने लगी ठंड, अब बदलें अपनी थाली का मैनू, जानिए एक्सपर्ट का विंटर डाइट प्लान

जयपुर: राजस्थान में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. तापमान में लगातार गिरावट के साथ ही लोगों की दिनचर्या और खान-पान की आदतों में भी बदलाव नजर आने लगा है. ठंड के मौसम में सुबह देर से उठना, शारीरिक गतिविधियां कम करना और गर्म व तला-भुना भोजन अधिक पसंद करना आम बात है.

हालांकि, मौसम में बदलाव के साथ शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें भी बदलती हैं. ऐसे में सर्दियों में केवल गर्म कपड़े पहनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि खान-पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है. सही डाइट न केवल शरीर को ऊर्जा देने में मदद करती है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युनिटी बनाए रखने और मौसमी बीमारियों से बचाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

डायबिटीज के मरीजों को अपने ब्लड शुगर लेवल, दवाओं, शारीरिक गतिविधि और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही भोजन का चुनाव करना चाहिए. सर्दियों में तिल, मूंगफली और कद्दू के बीज जैसे विकल्प भी सीमित मात्रा में लिए जा सकते हैं. हालांकि, इनकी मात्रा और सेवन का तरीका भी व्यक्ति की कुल डाइट और स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप होना चाहिए. त्योहारों और सर्दियों के पारंपरिक खाद्य पदार्थों का सेवन करते समय विशेष सावधानी बरतना जरूरी है.

डायबिटीज के मरीज गुड़ और मिश्री को न समझें सुरक्षित विकल्प : सर्दियों में गुड़, तिल, गजक, रेवड़ी और मूंगफली से बने खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ जाता है. आमतौर पर माना जाता है कि गुड़ चीनी से बेहतर और अधिक सुरक्षित विकल्प है. लेकिन डायबिटीज के मरीजों को इस धारणा से सावधान रहने की जरूरत है. डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी के मुताबिक, कई लोग चीनी की जगह गुड़, मिश्री या देसी खांड का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और यह मान लेते हैं कि इनसे ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा. जबकि इन सभी में शुगर और कैलोरी मौजूद होती हैं. गुड़ में आयरन जैसे कुछ पोषक तत्व जरूर पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डायबिटीज के मरीज इसका अधिक सेवन कर सकते हैं.

बाजरा और मोटे अनाज को बनाएं डाइट का हिस्सा : सर्दियों में बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज का सेवन पारंपरिक रूप से बढ़ जाता है. इन अनाजों में फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. बाजरा विशेष रूप से राजस्थान के खान-पान का अहम हिस्सा रहा है. इसकी रोटी को सरसों के साग, लहसुन की चटनी और अन्य मौसमी सब्जियों के साथ खाया जाता है. डाइट एक्सपर्ट का कहना है कि मोटे अनाज को नियमित भोजन में शामिल करना अच्छा विकल्प है, लेकिन किसी भी एक खाद्य पदार्थ को संपूर्ण पोषण का विकल्प नहीं मानना चाहिए. डाइट में दालें, दूध-दही, सब्जियां, फल और प्रोटीन के अन्य स्रोत भी शामिल होने चाहिए. इससे शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिल सकते हैं.

शाम के समय भूख लगने पर बाजार में मिलने वाले तले-भुने स्नैक्स और जंक फूड के बजाय भुने हुए चने, मखाने, मूंगफली या सीमित मात्रा में मेवे खाए जा सकते हैं. वहीं, रात का भोजन हल्का और सुपाच्य रखना चाहिए. खिचड़ी, दाल-दलिया, सब्जियों का सूप और हल्की सब्जियों के साथ रोटी अच्छे विकल्प हो सकते हैं. रात में जरूरत से ज्यादा भोजन करने से बचना चाहिए. संतुलित मात्रा में भोजन करना पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है.

दोपहर के भोजन में मोटे अनाज को शामिल करना सर्दियों के लिहाज से अच्छा विकल्प है. राजस्थान में बाजरा सर्दियों का पारंपरिक और पौष्टिक खाद्य पदार्थ माना जाता है. बाजरे में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. बाजरे की रोटी के साथ सरसों का साग, मेथी या अन्य हरी सब्जियां और घर का बना दही लिया जा सकता है. इसके अलावा मक्का और अन्य साबुत अनाज भी भोजन का हिस्सा बनाए जा सकते हैं.

नाश्ते में मूंग दाल का चीला, स्प्राउट्स, उबले हुए काले चने या मूंगफली के साथ पोहा जैसे विकल्प शामिल किए जा सकते हैं. इससे शरीर को प्रोटीन और ऊर्जा मिलती है. केवल चाय-बिस्किट या मैदे से बने खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित नाश्ता करना बेहतर है. इसके साथ मौसमी फल या सब्जियों को भी डाइट में जगह दी जा सकती है.

सुबह के नाश्ते से रात के भोजन तक कैसा हो विंटर डाइट प्लान ? : सर्दियों में खान-पान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दिनभर के भोजन में पोषण का संतुलन बना रहे. सुबह की शुरुआत भीगे हुए बादाम, अखरोट और तिल जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों से की जा सकती है. ये शरीर को हेल्दी फैट, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं. इसके बाद नाश्ते में प्रोटीन युक्त विकल्पों को प्राथमिकता देनी चाहिए.

डाइट एक्सपर्ट के अनुसार, आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए विटामिन-C युक्त खाद्य पदार्थों को भी भोजन में शामिल करना फायदेमंद होता है. उदाहरण के तौर पर हरी सब्जियों के साथ नींबू या भोजन के आसपास आंवला और अन्य विटामिन-C युक्त फल लिए जा सकते हैं. इससे शरीर को अलग-अलग पोषक तत्वों का लाभ मिल सकता है.

पालक, मेथी और बथुआ से पूरी करें पोषण की जरूरत : सर्दियों के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों की उपलब्धता बढ़ जाती है. पालक, मेथी, बथुआ, सरसों और अन्य मौसमी सब्जियां विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का अच्छा स्रोत हैं. इनमें आयरन सहित कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. खासतौर पर महिलाओं को अपनी डाइट में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए.

फलों का सेवन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर को फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट उपलब्ध कराने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर रखने और गट हेल्थ में मदद करता है. ऐसे में फलों को नियमित डाइट में शामिल करना चाहिए. इन्हें नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच या दिन के समय खाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

इम्युनिटी मजबूत रखने के लिए आंवला और मौसमी फलों को दें जगह : सर्दियों में सर्दी-जुकाम, खांसी और वायरल संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ने की आशंका रहती है. ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने के लिए विटामिन-C से भरपूर खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना जरूरी है. डाइट एक्सपर्ट नेहा के अनुसार, आंवला विटामिन-C का अच्छा स्रोत है. इसे मुरब्बे, जूस, अचार या ड्राई कैंडी के रूप में खाया जा सकता है. इसके अलावा संतरा, मौसमी और कीवी जैसे फल भी शरीर को जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं.

डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी के मुताबिक, हर मौसम में शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग होती हैं. गर्मियों, मानसून और सर्दियों में खान-पान का तरीका भी उसी के अनुरूप होना चाहिए. सर्दियों में बाजार में कई तरह के मौसमी फल, हरी सब्जियां, मोटे अनाज और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं. इन्हें अपनी नियमित डाइट का हिस्सा बनाकर शरीर को जरूरी पोषण दिया जा सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए महंगे सप्लीमेंट्स या विशेष डाइट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों से भी संतुलित डाइट तैयार की जा सकती है.

ठंड में हाइड्रेशन का भी रखें ध्यान : सर्दियों में एक बड़ी समस्या यह है कि लोगों को प्यास कम महसूस होती है. ऐसे में वे गर्मियों की तुलना में पानी पीना काफी कम कर देते हैं, लेकिन शरीर को सर्दियों में भी पर्याप्त पानी की जरूरत होती है. पानी की कमी का असर पाचन, त्वचा और शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है. नेहा यदुवंशी के अनुसार, ठंड के मौसम में भी दिनभर नियमित अंतराल पर पानी पीना चाहिए. सामान्य तौर पर 8 से 10 गिलास पानी का लक्ष्य रखा जा सकता है. हालांकि, इसकी जरूरत उम्र, शारीरिक गतिविधि, मौसम और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. जिन लोगों को सादा पानी पीना पसंद नहीं है, वे हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं. सर्दियों में केवल गर्म पानी पीना अनिवार्य नहीं है. सामान्य तापमान का पानी भी शरीर के लिए उपयुक्त है.

खान-पान के साथ व्यायाम और नींद पर भी दें ध्यान : सर्दियों में ठंड के कारण लोग अक्सर सुबह की सैर और नियमित व्यायाम से दूरी बनाने लगते हैं. इसका असर शारीरिक सक्रियता और वजन पर पड़ सकता है. ऐसे में मौसम के अनुसार दिनचर्या में बदलाव करते हुए शारीरिक गतिविधियों को जारी रखना जरूरी है. नियमित वॉक, योग और हल्का व्यायाम शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकते हैं. इसके साथ पर्याप्त नींद लेना और समय पर भोजन करना भी जरूरी है. देर रात तक जागना, अनियमित भोजन और शारीरिक गतिविधियों की कमी सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकती है. खासतौर पर डायबिटीज, मोटापा और अन्य जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अपनी दिनचर्या और खान-पान को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए.

सुबह के नाश्ते से रात के भोजन तक कैसा हो विंटर डाइट प्लान ? : सर्दियों में खान-पान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दिनभर के भोजन में पोषण का संतुलन बना रहे. सुबह की शुरुआत भीगे हुए बादाम, अखरोट और तिल जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों से की जा सकती है. ये शरीर को हेल्दी फैट, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं. इसके बाद नाश्ते में प्रोटीन युक्त विकल्पों को प्राथमिकता देनी चाहिए.

नाश्ते में मूंग दाल का चीला, स्प्राउट्स, उबले हुए काले चने या मूंगफली के साथ पोहा जैसे विकल्प शामिल किए जा सकते हैं. इससे शरीर को प्रोटीन और ऊर्जा मिलती है. केवल चाय-बिस्किट या मैदे से बने खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित नाश्ता करना बेहतर है. इसके साथ मौसमी फल या सब्जियों को भी डाइट में जगह दी जा सकती है.

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दोपहर के भोजन में मोटे अनाज को शामिल करना सर्दियों के लिहाज से अच्छा विकल्प है. राजस्थान में बाजरा सर्दियों का पारंपरिक और पौष्टिक खाद्य पदार्थ माना जाता है. बाजरे में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. बाजरे की रोटी के साथ सरसों का साग, मेथी या अन्य हरी सब्जियां और घर का बना दही लिया जा सकता है. इसके अलावा मक्का और अन्य साबुत अनाज भी भोजन का हिस्सा बनाए जा सकते हैं.

शाम के समय भूख लगने पर बाजार में मिलने वाले तले-भुने स्नैक्स और जंक फूड के बजाय भुने हुए चने, मखाने, मूंगफली या सीमित मात्रा में मेवे खाए जा सकते हैं. वहीं, रात का भोजन हल्का और सुपाच्य रखना चाहिए. खिचड़ी, दाल-दलिया, सब्जियों का सूप और हल्की सब्जियों के साथ रोटी अच्छे विकल्प हो सकते हैं. रात में जरूरत से ज्यादा भोजन करने से बचना चाहिए. संतुलित मात्रा में भोजन करना पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है.

बाजरा और मोटे अनाज को बनाएं डाइट का हिस्सा : सर्दियों में बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज का सेवन पारंपरिक रूप से बढ़ जाता है. इन अनाजों में फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. बाजरा विशेष रूप से राजस्थान के खान-पान का अहम हिस्सा रहा है. इसकी रोटी को सरसों के साग, लहसुन की चटनी और अन्य मौसमी सब्जियों के साथ खाया जाता है. डाइट एक्सपर्ट का कहना है कि मोटे अनाज को नियमित भोजन में शामिल करना अच्छा विकल्प है, लेकिन किसी भी एक खाद्य पदार्थ को संपूर्ण पोषण का विकल्प नहीं मानना चाहिए. डाइट में दालें, दूध-दही, सब्जियां, फल और प्रोटीन के अन्य स्रोत भी शामिल होने चाहिए. इससे शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिल सकते हैं.

डायबिटीज के मरीज गुड़ और मिश्री को न समझें सुरक्षित विकल्प : सर्दियों में गुड़, तिल, गजक, रेवड़ी और मूंगफली से बने खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ जाता है. आमतौर पर माना जाता है कि गुड़ चीनी से बेहतर और अधिक सुरक्षित विकल्प है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों को इस धारणा से सावधान रहने की जरूरत है. डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी के मुताबिक, कई लोग चीनी की जगह गुड़, मिश्री या देसी खांड का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और यह मान लेते हैं कि इनसे ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा. जबकि इन सभी में शुगर और कैलोरी मौजूद होती हैं. गुड़ में आयरन जैसे कुछ पोषक तत्व जरूर पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डायबिटीज के मरीज इसका अधिक सेवन कर सकते हैं.

डायबिटीज के मरीजों को अपने ब्लड शुगर लेवल, दवाओं, शारीरिक गतिविधि और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही भोजन का चुनाव करना चाहिए. सर्दियों में तिल, मूंगफली और कद्दू के बीज जैसे विकल्प भी सीमित मात्रा में लिए जा सकते हैं. हालांकि, इनकी मात्रा और सेवन का तरीका भी व्यक्ति की कुल डाइट और स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप होना चाहिए. त्योहारों और सर्दियों के पारंपरिक खाद्य पदार्थों का सेवन करते समय विशेष सावधानी बरतना जरूरी है.

ठंड में हाइड्रेशन का भी रखें ध्यान : सर्दियों में एक बड़ी समस्या यह है कि लोगों को प्यास कम महसूस होती है. ऐसे में वे गर्मियों की तुलना में पानी पीना काफी कम कर देते हैं, लेकिन शरीर को सर्दियों में भी पर्याप्त पानी की जरूरत होती है. पानी की कमी का असर पाचन, त्वचा और शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है. नेहा यदुवंशी के अनुसार, ठंड के मौसम में भी दिनभर नियमित अंतराल पर पानी पीना चाहिए.

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सामान्य तौर पर 8 से 10 गिलास पानी का लक्ष्य रखा जा सकता है. हालांकि, इसकी जरूरत उम्र, शारीरिक गतिविधि, मौसम और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. जिन लोगों को सादा पानी पीना पसंद नहीं है, वे हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं. सर्दियों में केवल गर्म पानी पीना अनिवार्य नहीं है. सामान्य तापमान का पानी भी शरीर के लिए उपयुक्त है.

खान-पान के साथ व्यायाम और नींद पर भी दें ध्यान : सर्दियों में ठंड के कारण लोग अक्सर सुबह की सैर और नियमित व्यायाम से दूरी बनाने लगते हैं. इसका असर शारीरिक सक्रियता और वजन पर पड़ सकता है. ऐसे में मौसम के अनुसार दिनचर्या में बदलाव करते हुए शारीरिक गतिविधियों को जारी रखना जरूरी है. नियमित वॉक, योग और हल्का व्यायाम शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकते हैं. इसके साथ पर्याप्त नींद लेना और समय पर भोजन करना भी जरूरी है. देर रात तक जागना, अनियमित भोजन और शारीरिक गतिविधियों की कमी सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकती है. खासतौर पर डायबिटीज, मोटापा और अन्य जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अपनी दिनचर्या और खान-पान को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए.

मौसमी खान-पान और संतुलित दिनचर्या से मिलेगी बेहतर सेहत : कुल मिलाकर सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए खान-पान में छोटे लेकिन जरूरी बदलाव करना फायदेमंद हो सकता है. आंवला, संतरा, मौसमी, पालक, मेथी, बथुआ, बाजरा, मक्का, दालें, नट्स और पर्याप्त पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए. साथ ही अधिक चीनी, तले-भुने खाद्य पदार्थों और जरूरत से ज्यादा भोजन करने से बचना चाहिए. मौसम बदलने के साथ शरीर की जरूरतों को समझना और उसी के अनुरूप डाइट तैयार करना बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सही दिनचर्या अपनाकर सर्दियों में भी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है.