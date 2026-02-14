ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा का तनाव: पैरेंट्स ये गलतियां न करें, मोटिवेशन, बातचीत और सपोर्ट से बढ़ेगी बच्चे की परफॉर्मेंस

कोटा: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं. इस दौरान पढ़ाई के तनाव से जुड़ी दुखद घटनाएं सामने आई हैं. कोटा संभाग में दो छात्राओं की आत्महत्या की खबरें आई हैं, जो परीक्षा के दबाव से जुड़ी बताई जा रही हैं. एक घटना कोटा जिले के दीगोद क्षेत्र में हुई, जहां एक 10वीं की छात्रा ने परीक्षा से पहले जान दे दी. दूसरी घटना बारां जिले के अंता इलाके में हुई, जहां एक 16 वर्षीय छात्रा ने अंग्रेजी का पहला पेपर देने के बाद घर लौटकर आत्महत्या कर ली. दोनों ही बच्चियां पढ़ाई के स्ट्रेस में थीं.

किसी तरह का दबाव ना डालें: इस संबंध में ईटीवी भारत ने कोटा के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. एमएल अग्रवाल और एक निजी कोचिंग संस्थान की फैकल्टी व काउंसलर ईशानी राठौड़ से बातचीत की. दोनों विशेषज्ञों ने अभिभावकों को परीक्षा के दौरान बच्चों को संभालने और उनकी मदद करने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं. डॉ. एमएल अग्रवाल का कहना है कि बच्चों पर पूरा फोकस रखना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए. उन्हें बस इतना कहें कि अच्छे से पढ़ाई करें और बेस्ट देने की कोशिश करें. इससे ही अच्छा रिजल्ट आएगा.

सुनिए क्या बोले एक्सपर्ट (ETV Bharat Kota)

