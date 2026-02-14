ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा का तनाव: पैरेंट्स ये गलतियां न करें, मोटिवेशन, बातचीत और सपोर्ट से बढ़ेगी बच्चे की परफॉर्मेंस

पढ़ाई के दबाव में 10वीं की दो छात्राओं ने आत्महत्या कर ली. विशेषज्ञों ने अभिभावकों को बिना प्रेशर सपोर्ट देने की सलाह दी है.

RBSE Board Exams
क्लासरूम में पढ़ाई करते बच्चे (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 6:30 PM IST

4 Min Read
कोटा: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं. इस दौरान पढ़ाई के तनाव से जुड़ी दुखद घटनाएं सामने आई हैं. कोटा संभाग में दो छात्राओं की आत्महत्या की खबरें आई हैं, जो परीक्षा के दबाव से जुड़ी बताई जा रही हैं. एक घटना कोटा जिले के दीगोद क्षेत्र में हुई, जहां एक 10वीं की छात्रा ने परीक्षा से पहले जान दे दी. दूसरी घटना बारां जिले के अंता इलाके में हुई, जहां एक 16 वर्षीय छात्रा ने अंग्रेजी का पहला पेपर देने के बाद घर लौटकर आत्महत्या कर ली. दोनों ही बच्चियां पढ़ाई के स्ट्रेस में थीं.

किसी तरह का दबाव ना डालें: इस संबंध में ईटीवी भारत ने कोटा के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. एमएल अग्रवाल और एक निजी कोचिंग संस्थान की फैकल्टी व काउंसलर ईशानी राठौड़ से बातचीत की. दोनों विशेषज्ञों ने अभिभावकों को परीक्षा के दौरान बच्चों को संभालने और उनकी मदद करने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं. डॉ. एमएल अग्रवाल का कहना है कि बच्चों पर पूरा फोकस रखना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए. उन्हें बस इतना कहें कि अच्छे से पढ़ाई करें और बेस्ट देने की कोशिश करें. इससे ही अच्छा रिजल्ट आएगा.

सुनिए क्या बोले एक्सपर्ट (ETV Bharat Kota)

पैरेंट्स रखें ध्यान: ईशानी राठौड़ ने बताया कि परीक्षा के दौरान अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. सबसे पहले यह नोटिस करें कि बच्चा सिंक्रोनाइज तरीके से पढ़ाई कर रहा है या नहीं. उसके नोट्स देखें कि वह सही और रिलेवेंट चीजें पढ़ रहा है, अगर बच्चा पैनिक में मल्टीपल किताबें पढ़ रहा हो तो समस्या बढ़ सकती है. दोनों विशेषज्ञों का मत है कि अच्छी पैरेंटिंग से बच्चों की परीक्षा में परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है.

अभिभावकों के लिए विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण टिप्स:

  • परीक्षा से पहले बच्चों पर कोई प्रेशर न डालें. उन्हें केवल यही कहें कि अच्छा एग्जाम दो, किसी तरह का टेंशन न लो.
  • बच्चों को लगातार मोटिवेट करते रहें, ताकि पढ़ाई के दौरान एंजायटी या स्ट्रेस न हो.
  • उनका हौसला बढ़ाएं. परीक्षा में सफलता के टिप्स दें, जैसे- सीधे सवाल पहले करें, कठिन सवाल बाद में अटेम्प्ट करें.
  • स्ट्रेस या एंजायटी दिखने पर बच्चों पर फोकस रखें. उनकी एक्टिविटी में बदलाव नजर आए तो तुरंत रिलैक्स करने में मदद करें.
  • पीयर ग्रुप प्रेशर से भी बच्चों को अवेयर करें.
  • रोजाना बच्चों से बैठकर बात करें, उनकी बातों को समझें.
  • बच्चों को अकेला न छोड़ें. हॉस्टल में पीयर सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन घर या अकेले रहने वाले बच्चों को ज्यादा ध्यान दें.
  • परीक्षा के समय बच्चों के साथ एक समय का भोजन जरूर करें.
  • स्कूल में बुलिंग, साइबर बुलिंग या फ्रेंडशिप की समस्या हो सकती है. इससे निजात दिलाने के लिए बात करें और समाधान निकालें.
  • बच्चों के साथ एग्जाम को लेकर खुलकर डिस्कस करें और बातचीत करें.
  • डाइट पर पूरा ध्यान रखें. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बैलेंस्ड डाइट दें. फास्ट फूड से दूर रखें, ताकि बीमारी न हो.
  • स्ट्रेस ज्यादा दिखे तो प्रोफेशनल हेल्प लें. मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, काउंसलर या फिजिशियन से संपर्क करें. फैमिली सपोर्ट भी बहुत मदद करता है.
  • बच्चा क्या पढ़ रहा है, यह चेक करें कि रिलेवेंट है या नहीं.
  • एग्जाम सेंटर पर ड्रॉप और पिक करें, इससे मोटिवेशन मिलेगा और बॉन्डिंग मजबूत होगी.
  • नींद पर पूरा ध्यान दें. 7-8 घंटे की पूरी नींद जरूरी है, क्योंकि ब्रेन के फंक्शन के लिए साउंड स्लीप महत्वपूर्ण है. कम सोने से पढ़ा हुआ भी काम नहीं आता. टाइम मैनेजमेंट करें और दिन में पढ़ाई का समय तय रखें.

