ETV Bharat / state

उत्तरकाशी मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का सर्वे करेगी एक्सपर्ट टीम, जानिए क्या है बड़ी मुसीबत

देहरादून: उत्तरकाशी में मौजूद मनेरी भाली द्वितीय परियोजना चिंता का सबब बनी हुई है. लंबे समय से इस परियोजना में पानी का रिसाव हो रहा है, जो कि प्रोजेक्ट की मुश्किलों को बढ़ा रहा है. बड़ी बात ये है कि ये रिसाव कहां से हो रहा है? ये भी नहीं पता चल सका है. जिसके लिए अब सर्वे की तैयारी हो रही है.

उत्तरकाशी जिले में स्थित मनेरी भाली द्वितीय जल विद्युत परियोजना एक बार फिर चर्चा में है. लंबे समय से परियोजना की टनल में हो रहे पानी के रिसाव ने प्रशासन और ऊर्जा विभाग की चिंता बढ़ा दी है. अब इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए परियोजना में विशेष सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है. इस सर्वे के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि आखिर टनल में पानी का रिसाव किस स्थान से और किन कारणों से हो रहा है?

सर्वे से पहले परियोजना की टनल में पानी को पूरी तरह से रोका जाएगा. इसके बाद करीब डेढ़ से दो किलोमीटर लंबे क्षेत्र का निरीक्षण विशेषज्ञों की टीम की ओर से किया जाएगा. एक्सपर्ट्स टनल की संरचना, चट्टानों की स्थिति और संभावित कमजोर हिस्सों का बारीकी से अध्ययन करेंगे. ताकि, रिसाव के वास्तविक कारणों की पहचान की जा सके.

मनेरी भाली द्वितीय जल विद्युत परियोजना में पानी का रिसाव कोई नई समस्या नहीं है. काफी समय से टनल के भीतर रिसाव की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन साल 2021 के बाद से रिसाव की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे इसे गंभीर माना जाने लगा. वर्तमान स्थिति में टनल से करीब 1500 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी का रिसाव हो रहा है. हालांकि, सुरक्षा की दृष्टि से इस पानी को चैनेलाइज कर नदी की ओर मोड़ दिया गया है. ताकि, आसपास के इलाकों को कोई नुकसान न पहुंचे.