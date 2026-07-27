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बांकीपुर उपचुनाव: विश्लेषकों का बड़ा दावा, बांकीपुर उपचुनाव में युवाओं का वोट और बूथ मैनेजमेंट तय करेगा जीत-हार

बांकीपुर उपचुनाव में जेन-जी आंदोलन बना अहम मुद्दा, विशेषज्ञों के मुताबिक यहां युवाओं और मजबूत बूथ मैनेजमेंट से ही चुनावी नतीजे तय होंगे

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 6:56 AM IST

5 Min Read
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पटना: बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है. यह चुनाव बीजेपी के गढ़ में विपक्ष की सेंध और सत्ताधारी दल के संगठनात्मक प्रभाव दोनों की परीक्षा बन चुकी है. इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होनी है. बांकीपुर में मुकाबला भाजपा उम्मीदवार और प्रशांत किशोर के बीच है.

मैदान में है कई दिग्गज: बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार के राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है. तमाम बड़े नेता बांकीपुर में कैंप कर रहे हैं. बीजेपी ने नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के रूप में नीरज सिंन्हा को मैदान में उतारा है. एक ओर राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया है.

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जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

जेन जी आंदोलन से मिली ऊर्जा: चुनाव के बीच राष्ट्रव्यापी आंदोलन ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी थी. Gen-Z आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने राजनीतिक विमर्श को नया मोड़ दिया है. विपक्ष के पास अब यह मुद्दा जरूर है कि छात्र और युवा आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ा है. ऐसे में बांकीपुर में युवा मतदाताओं के बीच इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है.

विपक्ष रहा हमलावर: जेन जी आंदोलन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया है. इस आंदोलन को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि यह युवाओं के गुस्से और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है. उनका कहना है कि जब जनता एकजुट होकर खड़ी होती है तो सत्ता में बैठे लोगों को झुकना पड़ता है.

लाठीचार्ज पर सवाल: प्रशांत किशोर ने आंदोलनकारियों के साथ हुए लाठीचार्ज पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है. वहीं, आरजेडी की ओर से भी छात्रों और युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई है. पार्टी का आरोप है कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है.

विपक्ष का दबाव: पूरे आंदोलन पर आरजेडी का मानना है कि सरकार को बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था तथा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जवाब देना चाहिए. राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया है कि विपक्ष के दबाव के चलते केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष का पटना में कैंप: भारतीय जनता पार्टी के लिए बांकीपुर का ये उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तीसरी बार चुनाव के दौरान पटना पहुंचे हैं और लगातार कैंप कर रहे हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी लोगों से संपर्क साध रहे हैं और एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं.

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भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नितिन नवीन (ETV Bharat)

बीजेपी की चुनौती: बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट रखने की है. पार्टी के सामने यह संदेश देने की चुनौती होगी कि राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम का बांकीपुर के स्थानीय विकास और क्षेत्रीय मुद्दों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. पार्टी ने पवन सिंह, मनोज तिवारी और मैथिली ठाकुर जैसे कलाकारों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है.

राजनीतिक विश्लेषक का मत: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि आंदोलन के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर सत्तापक्ष लगातार विपक्ष पर सवाल उठा रही है. ऐसे में जेन-जी आंदोलन अब बिहार की राजनीति में भी एक अहम मुद्दा बनता दिख रहा है. इसका सीधा चुनावी फायदा किसे मिलेगा, यह पूरी तरह स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की पकड़ पर निर्भर करेगा.

"जेन-जी आंदोलन अब बिहार की राजनीति में भी एक अहम मुद्दा बनता दिख रहा है. इसका सीधा चुनावी फायदा किसे मिलेगा, यह पूरी तरह स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की पकड़ पर निर्भर करेगा." -डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

युवा वोटर तय करेंगे नतीजे: वहीं वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा विपक्ष को नैरेटिव दे सकता है, लेकिन अकेले यह मुद्दा बांकीपुर का चुनाव तय करेगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी. अब मुकाबला इस बात पर है कि कौन सी पार्टी युवा वोटरों को अपने पक्ष में करती है और कौन अपने संगठन को बूथ तक सबसे मजबूती से पहुंचा पाती है.

"कौन सी पार्टी युवा वोटरों को अपने पक्ष में करती है और कौन अपने संगठन को बूथ तक सबसे मजबूती से पहुंचा पाती है, मुकाबला इसी बात पर है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

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