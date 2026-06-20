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राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ किसने की दगाबाजी, कैसे हार गये प्रणव झा? क्या है जानकारों की राय

झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार पर कई सवाल उठ रहे हैं. इस पर जानकारों से प्रतिक्रिया ली गई. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 5:23 PM IST

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रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों ने सत्ताधारी दलों की एकता को तार-तार कर दिया है. कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. झामुमो ने चुनाव परिणाम की समीक्षा की बात कही है.

सवाल उठ रहे हैं कि दोनों सीटों पर जीत का आंकड़ा होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार कैसे हो गई? कांग्रेस के पक्ष वाले वे पांच वोट किसके थे? जो निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की झोली में चले गये. कांग्रेस के साथ किसने दगाबाजी की? राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर झारखंडी इन सवालों का जवाब जानना चाह रहा है. इन सवालों पर राजनीति के जानकारों का दो टूक कहना है कि वही हुआ जिसका अंदेशा पहले से था.

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पूरी तैयारी के साथ हुई थी परिमल नाथवानी की इंट्री

वरिष्ठ पत्रकार मधुकर कहते हैं कि जिस दिन इस चुनाव में परिमल नाथवानी की एंट्री हुई थी, उसी दिन साफ हो गया था कि दूसरी सीट पर जीत किसकी होगी. क्योंकि 2008 और 2014 में भी परिमल नाथवानी झारखंड से राज्यसभा का चुनाव जीत चुके थे. वे यहां के राजनीतिक सिस्टम से पूरी तरफ वाकिफ थे. इसी वजह से भाजपा ने गौरव वल्लभ को प्रत्याशी नहीं बनाया. अब सवाल है कि कांग्रेस के पांच वोट कहां गये? हालांकि, रिजल्ट आते ही कांग्रेस प्रभारी के राजू ने राजद और माले पर आरोप मढ़ दिया. लेकिन इसपर विश्वास कैसे किया जाए.

वरिष्ठ पत्रकार मधुकर का कहना है कि भाकपा माले के दो वोट की मॉनिटरिंग खुद पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के दिशानिर्देश पर हो रही थी. यहां पार्टी एजेंट को गुमराह करना संभव नहीं था. इसलिए इसमें सेंध की गुंजाईश कम दिखती है.

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विजयी प्रत्याशी परिमल नाथवानी के साथ एनडीए नेता (Etv Bharat)

सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए कांग्रेस प्रभारी

वरिष्ठ पत्रकार मधुकर का कहना है कि इस चुनाव में कांग्रेस प्रभारी के राजू सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए हैं. उन्हें झारखंड की राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था. ऊपर से अचानक प्रणव झा को उम्मीदवार बनाकर उतार दिया गया. अब सवाल है कि आप किस आधार पर माले और राजद से वोट की उम्मीद कर रहे थे. लिहाजा, जब तक पार्टी एजेंट नहीं बोलेंगे, तब तक इस रहस्य पर से पर्दा उठना मुश्किल है कि कांग्रेस के पांच वोट कहां गये. सबसे खास बात है कि इस चुनाव परिणाम का सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. क्योंकि चारों सत्ताधारी दलों के पास कोई विकल्प नहीं है.

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झामुमो और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ महागठबंधन के नेता (Etv Bharat)

दूसरी सीट पर हार के लिए जिम्मेदार कौन?

वरिष्ठ पत्रकार मधुकर का कहना है कि इस चुनाव के जरिए एनडीए ने साबित कर दिया कि उसके पास सत्ताधारी दलों के हर कमजोर नस का लेखा-जोखा मौजूद है. अब सवाल है कि दूसरी सीट पर हार किसकी हुई? कांग्रेस की या सीएम हेमंत के नेतृत्व की या फिर इंडिया गठबंधन की एकता की?

इस पर वरिष्ठ पत्रकार मधुकर का कहना है कि तीनों की हार हुई है. क्योंकि चुनाव से पहले कई बार सीएम आवास पर सत्ताधारी दलों की बैठक हुई. विधायकों से मॉक पोल कराया गया. हमेशा दावा किया जाता रहा कि दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी. अब सवाल है कि दोनों सीटों को जीतना ही था तो झामुमो ने अपने प्रत्याशी को जीत के लिए 28 वोट की जगह 30 वोट क्यों दिए. दूसरी प्राथमिकता के वोट से हार-जीत का फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत थी?

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कब-कब देखने को मिला पॉलिटिकल ट्विस्ट?

इसकी शुरूआत 4 जून को हुई जब राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सलाहकार रहे और वर्तमान में AICC के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा को प्रत्याशी घोषित किया गया. अगले ही दिन सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद झामुमो के मंत्रियों ने कह दिया कि बिना मशविरा किए प्रत्याशी की घोषणा कर कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया. लिहाजा, झामुमो की मंशा है कि वह दोनों सीटों पर चुनाव लड़े. झामुमो की इस घोषणा के बाद ऐसे हालात बन गये कि सीएम को मनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उनके आवास जाना पड़ा.

दूसरी बार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र के मसले पर अपनी ही सरकार के प्रति कांग्रेस की नाराजगी दिखी. उनके नामांकन पत्र को वैध करार दिए जाने पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आरओ कक्ष के बाहर कहा था कि यहां का सारा चीज बिका हुआ है. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा था कि नये सीरे से एफिडेविट कैसे लिया गया. उन्होंने यहां तक कह दिया था कि इतना महत्वपूर्ण मामला होने के बावजूद सदन के नेता यहां मौजूद नहीं हैं.

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झामुमो और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मुख्यमंत्री (Etv Bharat)

मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी नामांकन को वैध ठहराने पर गंभीर सवाल खड़े किए थे. राधाकृष्ण किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि परिमल नाथवानी से फ्रेश नॉमिनेशन कैसे लिया गया. खास बात है कि उस दिन झामुमो का कोई भी नेता वहां मौजूद नहीं था. अब यह देखना है कि हार की समीक्षा को लेकर बुलाई गई बैठक में कुछ निकल भी पाता है या नहीं.

झारखंड राज्यसभा चुनाव का परिणाम

दरअसल, ये पूरा विवाद इसलिए शुरू हुआ, क्योंकि महागठबंधन के पास पर्याप्त आंकड़ा मौजूद होने के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा. महागठबंधन की ओर से झामुमो और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे. झामुमो की ओर से बैद्यनाथ राम जबकि कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया गया था. दोनों ही उम्मीदवार को जीत के लिए 28-28 वोट की जरूरत थी. महागठबंधन के पास ये आंकड़े उपलब्ध भी थे. झामुमो के पास 34, कांग्रेस के पास 16, राजद 4 और माले के पास 2 विधायकों के वोट थे. इस तरह ये आंकड़ा 56 पहुंचता है जो चुनाव जीतने के लिए काफी था.

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झामुमो प्रत्याशी के साथ मुख्यमंत्री (Etv Bharat)

आंकड़ें होने के बाद भी चुनाव के दिन परिणाम बदल गए. झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम की तो जीत हो गई. लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को हार झेलनी पड़ी. कांग्रेस ने जहां 28 वोट की तैयारी कर रखी थी. वहां उसके प्रत्याशी को महज 21 वोट ही मिले, उसमें भी एक वोट अवैध करार दे दिया गया.

वहीं निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के पास जहां एनडीए समर्थन से केवल 24 विधायकों का वोट था, उन्हें 30 वोट मिल गए, हालांकि, 2 वोट अवैध करार दिए गए. लेकिन फिर भी 28 वोट के साथ उनकी जीत हो गई. यहीं से सवाल उठा कि कांग्रेस को किसने धोखा दिया?

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