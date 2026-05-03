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NEET UG 2026 पेपर एनालिसिस, बैलेंस्ड लेकिन टाइम मैनेजमेंट चैलेंजिंग, बायोलॉजी पूरी तरह एनसीईआरटी आधारित

नीट यूजी 2026 परीक्षा का विशेषज्ञ विश्लेषण. इस बार पेपर एनसीईआरटी आधारित रहा, लेकिन स्टेटमेंट और मैचिंग प्रश्नों ने समय प्रबंधन की कड़ी परीक्षा ली.

पेपर देने के बाद बाहर निकलते हुए छात्र
पेपर देने के बाद बाहर निकलते हुए छात्र (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 8:45 PM IST

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कोटा: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की परीक्षा रविवार को आयोजित हुई. एग्जाम में प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को दिए गए हैं. जिन्हें लेकर विद्यार्थी आए हैं. ईटीवी भारत ने एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा, निजी कोचिंग के सीईओ नितिन विजय और निजी कोचिंग संस्थान के प्रेसिडेंट विनोद कुमावत से बातचीत के आधार पर पेपर एनालिसिस तैयार किया है.

तीनों के आधार पर इन प्रश्नपत्रों का विश्लेषण किया गया है. इस बार स्टेटमेंट के प्रश्नों की ज्यादा मात्रा में पूछे गए. इसके साथ ही सिंगल लाइन के प्रश्न भी काफी ज्यादा थे. फिजिक्स व केमिस्ट्री में पूछे गए अधिकतर प्रश्न फॉर्मूला व फैक्ट आधारित थे, जबकि बायोलॉजी का प्रश्न पत्र एनसीईआरटी आधारित रहा, लेकिन लंबा था. देव शर्मा ने बताया कि प्रश्नपत्र में विद्यार्थियों की एनालिसिस एबिलिटी व रीजनिंग को परखने वाले प्रश्नों की संख्या मापदंडों के अनुरूप नहीं थी.

निजी कोचिंग संस्थान के सीईओ नितिन विजय ने बताया कि इस बार के पेपर में सवालों की शैली और लंबाई ने अभ्यर्थियों की टाइम मैनेजमेंट स्किल की कड़ी परीक्षा ली. लगभग 95 प्रतिशत सवाल एनसीईआरटी आधारित रहे, हालांकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में 2 से 3 प्रश्न ऐसे रहे हैं, जिन्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी माना जा सकता है. अब केवल एनसीईआरटी पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, स्पीड और एग्जाम टेम्परामेंट ही रैंक तय करेंगे. उनके अनुसार पेपर बैलेंस्ड था, लेकिन जिसने स्पीड और एक्यूरेसी का संतुलन खोया, वह रेस में पीछे रह सकता है.

NEET UG 2026
पिछले साल से सरल था पेपर (ETV Bharat Kota)

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पहले से सरल था पेपर: निजी कोचिंग संस्थान के प्रेसिडेंट विनोद कुमावत ने बताया कि विद्यार्थियों से मिले फीडबैक के अनुसार पेपर का लेवल नीट-2024 से थोड़ा कठिन जबकि नीट 2025 की तुलना में आसान रहा. ऑनलाइन पोल पर आए फीडबैक के अनुसार करीब 34 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पेपर को आसान व 58 प्रतिशत ने पेपर को मध्यम स्तरीय बताया. केवल आठ प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने पेपर को कठिन बताया. पेपर एनसीईआरटी आधारित था.

फिजिक्स- सिंपल पेंडुलम से 3, थर्मोडायनेमिक्स से एक भी प्रश्न नहीं: एक्सपर्ट के अनुसार फिजिक्स का प्रश्न पत्र असंतुलित रहा, जहां एक ओर सिंपल पेंडुलम जैसे छोटे से टॉपिक से 3 प्रश्न पूछे गए, वहीं थर्मोडायनेमिक्स जैसे टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाना आश्चर्यजनक रहा. सिर्फ एक प्रश्न काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से पूछा गया. सेमीकंडक्टर फिजिक्स में डायोड, डायोड सर्किट्स व डायोड के हाफ वेव रेक्टिफायर की भांति उपयोग जैसे टॉपिक्स से 3 प्रश्न पूछे गए. कैपेसिटर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी व रेडियोएक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स से भी अच्छी खासी संख्या में प्रश्न हैं. यूनिट्स एंड डाइमेंशंस एवं प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक्स से प्रश्न नहीं पूछे गए. फ्री-फॉल से संबंधित एक प्रश्न में अस्पष्टता है. फिजिक्स ने रैंक डिफरेंशिएटर की भूमिका निभाई. मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से मजबूत व कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए. फिजिक्स में न्यूमेरिकल और थ्योरी आधारित सवालों का अनुपात लगभग 60:40 रहा.

NEET UG 2026
पेपर देकर निकलते हुए छात्र (ETV Bharat Kota)

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केमिस्ट्री- थर्मोडायनेमिक्स व इक्विलिब्रियम से पूछे गए परंपरागत प्रश्न: केमिस्ट्री में फिजिकल, इनॉर्गेनिक व ऑर्गेनिक तीनों ही भागों से स्टेटमेंट बेस्ड और कॉलम मैचिंग प्रश्न पूछे गए. फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री व इक्विलिब्रियम से संबंधित ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे गए हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट, रीजेंट व प्रोडक्ट आईडेंटिफिकेशन से आसान प्रश्न पूछे गए. इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से प्रश्न ट्रेडिशनल थे, लेकिन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों ने विद्यार्थियों को परेशान किया. कई प्रश्नों में शब्द संख्या बहुत अधिक थी, इस कारण विद्यार्थियों को उन्हें पढ़ने में काफी समय लगा. केमिस्ट्री के पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान प्रश्न पूछे गए थे. इसमें एक भी प्रश्न स्टेटमेंट आधारित नहीं था. मैच द कॉलम संबंधित प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी. फिजिकल केमिस्ट्री से 17 प्रश्न पूछे गए थे. यानी पूरे पेपर में 37 प्रतिशत फिजिकल केमिस्ट्री से थे. इसमें भी मैच द कॉलम के दो सवाल थे.

बायोलॉजी- पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड: बायोलॉजी का प्रश्नपत्र पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन 'ऑप्शन इन ऑप्शन' टाइप या कॉलम-मैचिंग टाइप प्रश्नों को हल करने में काफी समय लगा. बायोलॉजी स्कोरिंग रही, लेकिन इसमें भी असर्शन रीजन और स्टेटमेंट-बेस्ड प्रश्नों की भरमार दिखी. ऐसे प्रश्नों की संख्या 30 से अधिक रही, जिसके कारण विशेषकर बॉटनी सेक्शन में छात्रों को अतिरिक्त समय देना पड़ा. डायग्राम, मैच-द-कॉलम और मल्टी-कॉन्सेप्ट प्रश्नों ने भी पेपर को अधिक एनालिटिकल बनाया. यह सिलेबस आधारित व स्कोरिंग रहा. पेपर का लेवल आसान से मध्यम स्तरीय रहा.

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