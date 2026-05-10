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JEE Advanced परीक्षा 17 मई को, लास्ट वीक स्ट्रैटेजी जारी, मॉक टेस्ट और गलती विश्लेषण से पाएं बेहतर स्कोर

17 मई को होगा जेईई एडवांस्ड: इस वर्ष जेईई एडवांस्ड 2026 का आयोजन 17 मई 2026 को किया जाएगा. परीक्षा दो पारियों में होगी. पेपर-1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर-2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगा. दोनों पेपर देना अनिवार्य है. परीक्षा के एडमिट कार्ड 11 मई से डाउनलोड किए जा सकेंगे. इस परीक्षा को लेकर जहां छात्रों में उत्साह है वहीं विशेषज्ञ अरुण जैन ने छात्रों को गाइड करते हुए कहा कि अंतिम दिनों में नई चीजें पढ़ने के बजाय मॉक टेस्ट और उसके विश्लेषण पर पूरा फोकस करना चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा के वास्तविक समय के अनुसार ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करने की सलाह दी, ताकि ब्रेन एक्टिविटी उसी समय के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो सके.

जयपुर: JEE Advanced परीक्षा को लेकर छात्रों में बढ़ती चिंता और अंतिम समय की तैयारी के बीच जेईई विशेषज्ञ अरुण जैन ने छात्रों को सफलता के लिए अहम टिप्स दिए हैं. उन्होंने जेईई एडवांस्ड को 12वीं स्तर की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक बताया. साथ ही कहा कि सिलेबस भले ही तय हो, लेकिन इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न गहरी समझ और कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन पर आधारित होते हैं. ऐसे में तैयारी के आखिरी दौर में मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और गलतियों का विश्लेषण बेहद जरूरी है.

विशेषज्ञ अरुण जैन ने कहा कि केवल मॉक टेस्ट देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके बाद गलतियों का विश्लेषण करना सबसे महत्वपूर्ण है. छात्रों को समझना चाहिए कि गलती रीडिंग एरर, अंडरस्टैंडिंग एरर, नॉलेज डिफिशिएंसी या कैलकुलेशन एरर में से किस कारण हुई है.

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इन गलतियों से बिगड़ता है स्कोर

रीडिंग एरर

कॉन्सेप्ट समझने में गलती

नॉलेज डिफिशिएंसी

कैलकुलेशन मिस्टेक

टाइम प्रेशर में जल्दबाजी

अरुण जैन के अनुसार, पूरे सिलेबस को परफेक्ट करने के दबाव में आने की जरूरत नहीं है. यदि छात्र 75-80 प्रतिशत सिलेबस को अच्छी एक्यूरेसी के साथ तैयार कर लें और कॉन्सेप्ट से जुड़े डाउट्स को शिक्षकों से लगातार डिस्कस करते रहें, तो अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में औसतन 16 से 18 प्रश्न आते हैं. ऐसे में यदि कोई छात्र 10 या 11 प्रश्न भी पूरी समझ और पर्याप्त समय देकर सही तरीके से हल करता है, तो एक एवरेज से ऊपर का छात्र भी शानदार स्कोर प्राप्त कर सकता है.

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50-55 मिनट का क्लॉक सेट कर करें सब्जेक्ट अटेंप्ट: उन्होंने परीक्षा रणनीति समझाते हुए कहा कि छात्रों को लगभग 50 से 55 मिनट का टाइम स्लॉट तय करना चाहिए. इस दौरान एक विषय में जितने प्रश्न हो सकें, उतने हल करें और फिर दूसरे विषय पर स्विच करें. इससे सभी विषयों में संतुलन बना रहेगा और अधिकतम स्कोर हासिल करने में मदद मिलेगी. यदि कुछ प्रश्न छूट जाएं तो हर सवाल को हल करने के बजाय ऐसे 3-4 प्रश्न चुनें, जिनमें निश्चित अंक मिलने की संभावना अधिक हो. इससे समय की बर्बादी भी नहीं होगी और स्कोर बेहतर बनेगा.

भाषा समझ भी बड़ी चुनौती: अरुण जैन ने कहा कि जेईई एडवांस्ड में प्रश्नों की भाषा काफी गहन और विश्लेषणात्मक होती है, इसलिए छात्रों को लगातार विषयों की रीडिंग करते रहना चाहिए, ताकि परीक्षा के दौरान लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन और समस्या समाधान के बीच बेहतर तालमेल बना रहे.

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