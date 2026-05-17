अब जयपुर वैक्स म्यूजियम में वर्चुअल रियलिटी के साथ मिलेगा सिनेमा का रोमांचक अनुभव, शुरूआत हाड़ी रानी से...
म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि अगस्त के पहले हफ्ते तक पर्यटकों को कई बदलाव देखने को मिलेंगे.
Published : May 17, 2026 at 2:53 PM IST
जयपुर: नाहरगढ़ किले में स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में विश्व संग्रहालय दिवस पर नई पहल की घोषणा की गई है. पर्यटकों को VR (वर्चुअल रियलिटी) के साथ सिनेमा का रोमांचक अनुभव मिलेगा. रियलिस्टिक फिल्म वैक्स स्टैच्यू के साथ दिखाई जाएगी. इस पहल की शुरुआत हाड़ी रानी की वैक्स प्रतिमा के साथ होगी. इसके लिए विशेष रूप से 10 मिनट की फिल्म बनाई गई है. पर्यटक 22 सीटों वाले थिएटर में न सिर्फ हाड़ी रानी की मूर्ति देखेंगे, बल्कि उनके त्याग, समर्पण, प्रेम और देशभक्ति की कहानी भी समझेंगे. फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम मुंबई में तेजी से चल रहा है.
सिर्फ वैक्स स्टेच्यू नहीं, वर्चुअल सेट भी: म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर नाहरगढ़ किले में स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम ने पर्यटकों के अनुभव को नई ऊंचाई देने की घोषणा की है. म्यूजियम में अब केवल वैक्स की प्रतिमाएं नहीं, बल्कि फिल्म और लाइव वर्चुअल सेट के साथ कहानियां भी दिखाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि पर्यटक सिर्फ मूर्ति देखना नहीं चाहते, वे उसे वर्चुअल रियलिटी के साथ अनुभव लेना चाहते हैं. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पिछले साल म्यूजियम का दौरा किया था और हमने उन्हें वादा किया था कि जयपुर वैक्स म्यूजियम को नई तकनीक से समृद्ध किया जाएगा.
पढ़ें: वैक्स म्यूजियम में वीरांगना हाड़ी रानी और AI का संगम, जानिए क्या होगा खास
किले की कहानी पर भी विशेष फिल्म: संग्रहालय नाहरगढ़ किले के इतिहास पर भी एक विशेष फिल्म तैयार कर रहा है. इसमें बताया जाएगा कि किले को क्यों और कैसे बनाया गया, निर्माण के समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, साथ ही सवाई जय सिंह जिन्होंने किले का निर्माण पूरा किया, सवाई माधो सिंह जिन्होंने 9 रानियों का महल बनवाया और नाहर सिंह का भी जिक्र किया जाएगा. इससे नाहरगढ़ आने वाले पर्यटकों को किले की पूरी कहानी समझने में मदद मिलेगी.
पढ़ें: Indian Women Cricket Team : जयपुर वैक्स म्यूजियम में सजेगी कप्तान हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा
अगस्त से दिखेंगे बदलाव: आने वाले पर्यटन सीजन से कुछ वैक्स प्रतिमाओं के लिए VR फिल्में भी बनाई जा रही हैं, ताकि पर्यटक अनुभव को और बेहतर तरीके से ले सकें. अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि अगस्त के पहले हफ्ते तक ये सभी बदलाव पर्यटकों को देखने को मिल जाएंगे. रॉयल फिगर्स और शीश महल जयपुर वैक्स म्यूजियम की खास पहचान है. शीश महल में 25 लाख से ज्यादा कांच के टुकड़े और ठिकरी काम के साथ शुद्ध सोने का प्रयोग किया गया है. इसके अलावा पर्यटकों के अनुभव को और बढ़ाने के लिए शीशमहल की लाइटिंग के ऑटोमेशन पर काम चल रहा है जिससे पर्यटकों को अलग-अलग प्रकार की लाइटिंग से शीशमहल को देखने का एक अद्भुत अनुभव प्राप्त होगा.