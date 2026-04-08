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यहां हरियाली के सुकून में कर सकेंगे पढ़ाई, विदेशी तर्ज पर अलवर में बनकर तैयार हुई पार्क लाइब्रेरी

45 लाख की लागत से हुई तैयार : एक्सईएन अशोक कुमार मदान ने बताया कि पार्क में लाइब्रेरी को बनाने पर करीब 45 रुपए की लागत आई है. यह पार्क लाइब्रेरी दो से ढाई महीने में बनकर तैयार हुई है. उन्होंने बताया कि इस लाइब्रेरी की खास बात यह है कि इसके निर्माण में 70 फीसदी हिस्सा कांच से तैयार किया गया है. इसमें बैठकर पढ़ने वाले लोगों को हरियाली का आनंद भी मिल सकेगा. इस पार्क लाइब्रेरी में लोगों को केवल पढ़ाई की सुविधा ही नहीं मिलेगी, बल्कि यहां पार्क जैसी खुले वातावरण का सुकून भी मिल सकेगा.c पार्क में 25 फीट बाय 50 फीट क्षेत्र में लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है.

यूआईटी के एक्सईएन अशोक कुमार मदान ने बताया कि यूआईटी की ओर से शहर के बुद्ध विहार डी ब्लॉक स्थित पार्क में विद्या कुंज के नाम से पार्क लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है. इस पार्क लाइब्रेरी में प्रकृति का आनंद लेते हुए किताबें पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी, बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग पढ़ने का आनंद ले सकेंगे. साथ ही अभिभावक इस लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रख सकेंगे. इस पार्क लाइब्रेरी की अलवर में प्रयोग के रूप में शुरुआत की गई है, यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो आगामी समय में शहर के विभिन्न पार्कों में इस तरह की पार्क लाइब्रेरी तैयार की जाएंगी.

अलवर : हरियाली के बीच पार्क जैसे खुले और सुकून भरे वातावरण में अब युवा, बुजुर्ग एक साथ किताबें पढ़ते एवं बच्चे खेलते नजर आएंगे. यह सुखद नजारा दिखेगा अलवर के बुध विहार के डी ब्लॉक पार्क में. यहां यूआईटी की ओर से विदेशी तर्ज पर प्रदेश की पहली पार्क लाइब्रेरी बनाई गई है. हालांकि, यह अलवर में यूआईटी का पहला प्रयोग है, लेकिन यदि प्रयास सफल हुआ तो शहर में पटरी पार इलाके सहित अन्य स्थानों पर इसी प्रकार विदेशी तर्ज पर पार्क लाइब्रेरी तैयार की जाएगी. इस पार्क लाइब्रेरी की खास बात यह कि पार्क के बीच कांच का हॉल तैयार किया गया है. इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसके एक भाग में बुजुर्ग व अन्य लोग और दूसरे हिस्से में बच्चे व युवा पढ़ सकेंगे. इस लाइब्रेरी में अभिभावक पढ़ते हुए बाहर पार्क में बच्चों की खेल गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे.

प्रदेश की पहली पार्क लाइब्रेरी : एक्सईएन अशोक कुमार मदान ने बताया कि संभवत: अलवर के बुद्ध विहार स्थित पार्क में तैयार होने वाली यह प्रदेश की पहली ऐसी लाइब्रेरी है, जिसे पार्क में तैयार किया गया है. इसमें एक समय में करीब 50 से ज्यादा लोग बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं. इस पार्क लाइब्रेरी के अंदर बड़ा हॉल तैयार किया गया है, जिसमें पार्टिशन किए गए हैं. इस लाइब्रेरी के एक ब्लॉक में बच्चे व महिलाएं बैठकर किताबें पढ़ सकेंगी. वहीं, दूसरे ब्लॉक में छात्र व बुजुर्ग लोग बैठकर किताबें पढ़ सकेंगे. लाइब्रेरी में बैठने के लिए सोफे-कुर्सियां और बेंच की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को लंबे समय तक बैठकर किताबें पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी. इस तरह की पार्क लाइब्रेरी विदेश में आमतौर पर देखने को मिलती है, लेकिन प्रदेश में यह पहली ऐसी लाइब्रेरी तैयार की गई है.

70 फीसदी हिस्सा कांच से तैयार किया गया (ETV Bharat Alwar)

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स्थानीय स्तर की समिति करेगी संचालन : यूआईटी के एक्सईएन मदान ने बताया कि पार्क लाइब्रेरी का संचालन बुद्ध विहार के लोगों की समिति स्थानीय स्तर पर करेगी. स्थानीय स्तर पर लोगों की ओर से पार्क लाइब्रेरी का संचालन करने का लाभ यह होगा कि वहां समाजकंटकों का जमावड़ा नहीं लग सकेगा. स्थानीय कमेटी के लोगों को पता रहेगा कि लाइब्रेरी में आने वाले लोग कौन हैं और इनमें कोई गलत लोग तो नहीं हैं. पार्क लाइब्रेरी में आने जाने वाले हर व्यक्ति की जानकारी रखी जाएगी. जल्द ही इस पार्क लाइब्रेरी का विधिवत उद्घाटन कराया जाएगा.

अलवर के बुध विहार के डी ब्लॉक पार्क में लाइब्रेरी (ETV Bharat Alwar)

लाइब्रेरी में 5 हजार किताबों का रहेगा संग्रह : एक्सईएन मदान ने बताया कि प्रदेश की पहली पार्क लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की करीब 5 हजार किताबों का संग्रह रहेगा. इसके लिए लाइब्रेरी में अलग-अलग बॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें रखी पुस्तकों को लोग अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकेंगे. पार्क लाइब्रेरी में किताबों का संग्रह जन सहयोग व विभिन्न विभागों के सहयोग से किया जाएगा. लाइब्रेरी में किताबों के संग्रह में सभी आयु वर्ग के लोगों की रुचि की पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी, जिनमें बुजुर्गों के लिए धार्मिक, युवाओं के लिए ऐतिहासिक, प्रतियोगी परीक्षा, आत्मकथा, अंग्रेजी भाषा सीखने व बच्चों के लिए कॉमिक्स आदि पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी.

किताबें पढ़ते लोग (ETV Bharat Alwar)

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पढ़ाई करने वाले लोगों को मिलेंगी सुविधा : स्थानीय निवासी दुर्गा सिंह ने बताया को बुद्ध विहार के डी ब्लॉक के पार्क में बनाई गई पार्क लाइब्रेरी से स्थानीय बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं को काफी सुविधा मिलेगी. बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं पार्क में आकर लाइब्रेरी में बैठकर रखी हुई पुस्तकों को पढ़ सकेंगे. साथ ही गरीब तरीके के बच्चे भी यहां आकर अपनी पढ़ाई शांतिपूर्वक कर सकेंगे. बुद्ध विहार के स्थानीय लोगों की समिति की ओर से इसका संचालन किया जाएगा. कोई भी असुविधा होने पर व्यक्ति उनके पास पहुंचकर अपनी परेशानी उन्हें बता सकता है.

अलवर के बुध विहार के डी ब्लॉक पार्क में लाइब्रेरी (ETV Bharat Alwar)

जानकारी रखने के लिए रजिस्टर बनाया : जल्दी ही पार्क लाइब्रेरी का अनावरण होगा, जिसके बाद लोग इसका लाभ ले सकेंगे. पार्क लाइब्रेरी का संचालन की व्यवस्था देखने वाले व्यक्ति विजय कुमार ने बताया कि पार्क लाइब्रेरी में रखी पुस्तक व आने वाले लोगों की जानकारी रखने के लिए रजिस्टर बनाया गया है. उन्होंने बताया कि अभी यह पार्क लाइब्रेरी सुबह 7 बजे से 10 बजे व शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुल रही है. इस लाइब्रेरी का लाभ लेने अभी से ही युवा वर्ग, बुजुर्ग व महिलाएं आ रही हैं. विधिवत रूप से पार्क लाइब्रेरी की शुरुआत के बाद यहां पर आने वाले लोगों की संख्या और बढ़ेगी.

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