सरगुजा में सेंधमारी कर महंगे और ब्रांडेड मोबाइल की चोरी, मिनटों में पार कर दिए 25 लाख स्मार्टफोन

चोरी की यह घटना 5 नवंबर की रात को हुई. उसके बाद 6 नवंबर की सुबह को दुकानदार को सूचना मिली. दुकानदार ने इस घटना की शिकायत पुलिस को की है. फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है. पुलिस की प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार में सेंधमारी की. उसके बाद महंगे मोबाइल ले गए और सस्ते मोबाइल दुकान के बाहर फेंक दिए. फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है.

प्रीमियम क्वॉलिटी के मोबाइल फोन की चोरी: अंबिकापुर के गुदरी बाजार में स्थित मोबाइल दुकान से चोरों ने सिर्फ प्रीमियम क्वॉलिटी के फोन की चोरी की है. चोरों ने आईफोन, सैमसंग और अन्य कंपनियों के महंगे मोबाइल फोन की चोरी की और उन्हें अपने साथ ले गए. दुकान संचालक और पुलिस के मुताबिक चोरों ने कुल 25 लाख तक के मोबाइल की चोरी की है.

सरगुजा: 5 नवंबर बुधवार को सरगुजा में चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया. चोरों ने पहले दुकान में सेंधमारी की और उसके बाद वह शॉप के अंदर दाखिल हुए. चोरों ने इस दुकान से सिर्फ महंगे मोबाइल की चोरी की है. 30 हजार रुपये से अधिक कीमत की मोबाइल को लेकर चोर पार हो गए. 30 हजार रुपये से कम कीमत के मोबाइल को चोरों ने दुकान के बाहर फेंक दिया.

पुलिस की तफ्तीश हुई तेज: अंबिकापुर कोतवाली पुलिस की टीम ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी है. एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड के साथ पुलिस मौके पर गस्त कर रही है. प्रारंभिक जांच के दौरान चोर सीसीटीवी में कैद हुए है. चोर दुकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर 5 नवंबर को दाखिल हुए. 6 नवंबर की सुबह 4.55 पर चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया. बड़ी बात यह है कि चोरों ने 30 हजार रुपए से अधिक की कीमत के मोबाइल फोन की ही चोरी की है जबकि 10 से 20 हजार रुपए तक के लगभग 5 लाख रुपए के मोबाइल फोन को वहीं पर छोड़ दिया.

अलार्म सिस्टम से भी दुकान के संचालक नहीं हुए अलर्ट: जिस रात चोरी हुई उस रात दुकान के संचालक विक्रांत जायसवाल और विवेक जायसवाल के पास मोबाइल में सीसीटीवी का अलार्म बजा था. उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें चूहे दिख रहे थे. उसके बाद उन्होंने अलार्म बंद कर दिया और वो दोबारा सो गए. दुकान के सीसीटीवी में एक चोर दुकान के अन्दर कैद हुआ है जबकि पिट्ठू बैग लेकर रात में तीन युवक जनपद पारा की ओर से आते और घटना के बाद जाते नजर आ रहे है. इस आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है.

चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. कोतवाली पुलिस टीम एफएसएल और डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंची थी. प्रारंभिक जांच के दौरान चोर सीसीटीवी में कैद हुए है. घटना की जांच चल रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है- अमोलक सिंह ढिल्लो, एडिशनल एसपी, अंबिकापुर

अंबिकापुर पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस चोरी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अभी पुलिस की तफ्तीश तेज गति से चल रही है.